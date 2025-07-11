Получите все материалы CNews по ключевому слову
OneWeb WorldVU
OneWeb – это глобальная коммуникационная сеть, работающая из космоса, со штаб-квартирой в Лондоне, обеспечивающая связью правительства, предприятия и сообщества. Компания разворачивает группировку спутников на низкой околоземной орбите с сетью глобальных шлюзовых станций и пользовательскими терминалами, чтобы обеспечить доступные, быстрые, высокопроизводительные с низким значением задержки услуги связи для всех и везде.
УПОМИНАНИЯ
OneWeb и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.