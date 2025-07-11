Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

OneWeb WorldVU

OneWeb - WorldVU

OneWeb – это глобальная коммуникационная сеть, работающая из космоса, со штаб-квартирой в Лондоне, обеспечивающая связью правительства, предприятия и сообщества. Компания разворачивает группировку спутников на низкой околоземной орбите с сетью глобальных шлюзовых станций и пользовательскими терминалами, чтобы обеспечить доступные, быстрые, высокопроизводительные с низким значением задержки услуги связи для всех и везде.

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink 1
07.08.2024 Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты 1
30.05.2024 В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию 1
01.04.2024 Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink 1
19.12.2023 Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink 1
15.11.2023 Российские студенты разработали более дешевый аналог терминалов Starlink 1
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены 1
07.06.2022 Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb 3
13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера» 1
05.03.2022 Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже 1
29.12.2021 ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном» 1
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1
10.11.2021 OneWeb расширяет сотрудничество с Республикой Казахстан 2
30.09.2021 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 4
04.08.2020 Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли 1
28.05.2020 Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 2
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 3
17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 3
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 2
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 2
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
25.10.2018 ФСБ заявила, что глобальный спутниковый интернет вреден для России 4
14.02.2018 Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета 2
29.06.2016 Сколковские стартапы представляют свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае 1
18.09.2015 Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 1

Публикаций - 37, упоминаний - 54

OneWeb и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 235 13
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 9
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 7
Qualcomm Technologies 1859 6
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 6
Globalstar - Глобалстар 184 6
МегаФон 9412 5
Amazon Inc - Amazon.com 3065 5
OneWeb Satellites 4 4
Google LLC 12011 4
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 54 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 561 3
Virgin Group 140 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 3
GTNT - Джи Ти Эн Ти 9 3
X Corp - Twitter 2889 2
Lenovo Motorola 3509 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 2
Nvidia Corp 3597 2
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 2
ТМ Сат 18 2
Microsoft Corporation 24936 2
ИКС 347 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 2
Samsung Electronics 10406 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 1
Huawei 4051 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 1
Apple Inc 12325 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
GNTT 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
SES Networks - O3b Networks 6 1
SoftBank Group 263 7
Airbus Group - Airbus Industries 227 6
Arianespace 85 3
Tesla Motors 413 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 2
Unsplash 1093 2
Bharti Enterprises Group 55 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 184 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Coca-Cola Company 256 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Альфа-Банк 1804 1
Газпром ПАО 1377 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1214 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3259 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5098 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4663 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 9 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 349 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1283 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 518 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2899 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21306 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9906 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5930 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16545 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12488 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3844 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1534 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21334 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8485 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1558 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10920 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 144 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3751 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2274 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4960 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 184 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6510 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12504 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4754 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8268 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3105 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1748 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1702 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 65 17
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 15
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 11
Космодром Байконур 1070 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 5
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 232 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 810 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 252 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 2
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 162 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
Роскосмос - ИСС АО - Скиф-Д 3 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
C/C++ - Язык программирования 801 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 5 1
ЦРТ Инновации - OnePass 11 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 372 14
Рогозин Дмитрий 101 7
Путин Владимир 3264 5
Кайгородов Михаил 5 4
Пехтерев Сергей 54 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 3
Шелобков Алексей 37 3
Садовников Владимир 8 2
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 2
Клишас Андрей 59 2
Бокова Людмила 82 2
Иванов Олег 145 2
Никифоров Николай 1136 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 156 2
Леонов Алексей 90 2
Шадаев Максут 1067 2
Келимбетов Кайрат 3 1
Новиков Евгений 44 1
Усманов Алишер 301 1
Иванов Александр 103 1
Евтушенков Владимир 209 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Потанин Владимир 69 1
Прохоров Сергей 24 1
Матаев Вячеслав 3 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 525 1
Михельсон Леонид 5 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Беляков Алексей 30 1
Серкин Александр 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Климарев Михаил 48 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Демидов Иван 4 1
Икоев Артем 16 1
Столяров Сергей 3 1
Авен Петр 61 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 192 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 29
Земля - планета Солнечной системы 10497 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 10
Индия - Bharat 5578 8
Япония 13396 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 6
Европа 24443 5
Казахстан - Республика 5687 4
Канада 4932 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 851 4
Украина 7695 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5280 3
Южная Корея - Республика 6752 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 116 2
США - Флорида 769 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2775 2
Израиль 2763 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 2
Франция - Французская Республика 7920 2
Россия - Крайний Север 298 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 493 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 873 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - Заполярье 123 1
США - Аляска 239 1
Северный Ледовитый океан 119 1
Исландия 243 1
Китай - Тайвань 4066 1
Таиланд - Королевство 841 1
Евразия - Евразийский континент 619 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6424 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5796 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4279 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8785 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2202 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 516 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5910 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8036 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5303 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6666 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7137 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3740 3
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 850 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3449 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1778 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4182 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5147 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1866 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2718 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 438 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 6
Bloomberg 1335 4
РИА Новости 952 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2012 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Korea Times 131 1
Forbes - Форбс 872 1
NYT - The New York Times 1067 1
The Washington Post 340 1
SpaceNews 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Market Research Future 10 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1020 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще