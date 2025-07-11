OneWeb - WorldVU

OneWeb – это глобальная коммуникационная сеть, работающая из космоса, со штаб-квартирой в Лондоне, обеспечивающая связью правительства, предприятия и сообщества. Компания разворачивает группировку спутников на низкой околоземной орбите с сетью глобальных шлюзовых станций и пользовательскими терминалами, чтобы обеспечить доступные, быстрые, высокопроизводительные с низким значением задержки услуги связи для всех и везде.