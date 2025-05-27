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ИКС Yadro Vegman Yadro Vesnin Yadro Р серия серверов
УПОМИНАНИЯ
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 84 12
|Икоев Артем 16 6
|Бакулин Александр 12 5
|Усманов Алишер 301 5
|Шелобков Алексей 35 4
|Егоров Павел 13 4
|Литвинов Егор 9 3
|Козак Николай 173 2
|Урусов Виктор 131 2
|Редькин Александр 5 2
|Путин Владимир 3246 2
|Карнаух Павел 7 2
|Моргун Олег 8 2
|Калинин Александр 165 2
|Лебедев Михаил 57 2
|Смирнов Павел 45 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Варников Роман 8 1
|Платонов Сергей 13 1
|Варламов Николай 5 1
|Юдин Сергей 3 1
|Капустян Антон 1 1
|Шадаев Максут 1049 1
|Натрусов Артем 291 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Паршин Максим 319 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Шпак Василий 240 1
|Шумилин Александр 8 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Мацыгин Юрий 47 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|Врацкий Андрей 144 1
|Тутаев Михаил 53 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1981 3
|FT - Financial Times 1239 1
|Wikipedia - Википедия 532 1
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