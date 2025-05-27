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ИКС Yadro Vegman Yadro Vesnin Yadro Р серия серверов


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Российские ИИ-серверы с поддержкой 8 GPU проходят демо-тесты 1
24.04.2025 «Кит-системс» перевел ИТ-инфраструктуру на российскую аппаратную базу 2
28.03.2025 Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы 1
19.02.2025 Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro 1
29.01.2025 «Т1 Интеграция» запускает демолабораторию с оборудованием Yadro 1
27.12.2024 Yadro начинает полевые тестирования 4-сокетных серверов 2
19.12.2024 Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro 2
29.11.2024 «ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус» 1
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro 2
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro 2
25.04.2024 Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel 1
24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники 1
15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
29.11.2023 ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы 1
09.11.2023 ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud 1
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 1
31.03.2023 Росреестр закупил серверы Yadro 1
29.03.2023 Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов 1
28.11.2022 Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения 1
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение 1
11.07.2022 Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы 2
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 2
01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro 3
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 2
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 2
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 2
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman 3
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 1
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей 3
12.12.2019 В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1

Публикаций - 49, упоминаний - 68

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 47
ИКС 337 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 309 9
Ростелеком 9946 9
IBM - International Business Machines Corp 9473 9
МегаФон 9295 8
Intel Corporation 12315 8
Syntacore 27 7
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 27 6
Dell EMC 5053 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 5
Huawei 4027 5
Red Hat 1326 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 4
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 894 4
Samsung Electronics 10382 4
Toshiba Corporation 2937 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1502 4
Seagate Technology 745 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 644 4
Microsemi 14 4
Molex 28 4
Broadcom - VMware 2408 3
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 3
NetApp - Network Appliance 640 3
Dell Technologies - Dell Computer 2142 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 3
Microsoft Corporation 24862 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
Ростех - Автоматика Концерн 1673 2
SAS Institute 996 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 10
РЖД - Российские железные дороги 1942 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 5
ГПБ - Газпромбанк 1109 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 3
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 204 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 610 2
Фаберлик - Faberlic 94 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Транснефть 311 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 205 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 123 1
НСПК - Национальная система платежных карт 837 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
Русский стандарт Банк 451 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1017 1
Ингосстрах СПАО 435 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
АльфаСтрахование СГ 330 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Ак Барс Банк 273 1
Абсолют Банк 235 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 53 1
Кредит Европа банк 66 1
Капитал Лайф 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 602 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 4
Федеральное казначейство России 1816 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 439 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 58 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 42 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 11 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 5
Linux Foundation 188 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Gen-Z Consortium 11 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6342 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 10
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5510 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4305 5
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 610 4
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 682 3
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LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 319 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 75 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1132 8
Intel x86 - архитектура процессора 1912 7
Linux OS 10244 6
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IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 3
Microsoft Windows 15912 3
НКТ - Р7-Офис 412 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 2
ИКС - Yadro - Kornfeld 4 2
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Python Enhancement Proposal - PEP 9 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Brocade SAN Fabric 7 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 46 1
InterSystems Cache 134 1
HPE 3PAR 102 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
HPE Store More Guarantee 3 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
IBM Public Cloud 26 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
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Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
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МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4438 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 744 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4780 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6006 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9086 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4539 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 311 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 371 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1981 3
FT - Financial Times 1239 1
Wikipedia - Википедия 532 1
IDC - International Data Corporation 4921 6
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 26 2
IDC Russia - IDC Россия 160 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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