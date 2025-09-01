ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30%

«К2 НейроТех» представил новую версию ПАК-AI – решения для быстрого и безопасного развертывания on-premise ИИ-инфраструктуры. Оно сочетает удобство облачной платформы с соответствием требованиям безопасности и импортозависимости. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Обновленная аппаратная платформа включает шесть серверов от Yadro, в том числе серверы для глубокого обучения, инференса и работы с большими данными, а также новый GPU-сервер G4208P G3. Доработанная сборка Kubernetes повышает эффективность использования GPU-ресурсов до 30%.

Впервые ПАК-AI был представлен в июне 2025 г. как ответ на запрос компаний, сталкивающихся с технологическими и организационными сложностями при внедрении ИИ-технологий в бизнес-процессы. Программно-аппаратные комплексы от «К2 НейроТех» разворачиваются в контуре компании и объединяют аппаратный слой, платформу управления, преднастроенное программное обеспечение и инструменты для работы с ИИ и высокопроизводительными задачами в единую инфраструктуру.

ПАК-AI позволяет развернуть ИТ-инфраструктуру, которая максимально раскрывает потенциал ИИ, обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие регламентам ИБ, прозрачное управление данными, экономическую эффективность благодаря встроенной тарификации и сервису IaaS (инфраструктура как услуга), а также снижает time-to-market для запуска бизнес-решений и порог входа в ИИ за счет готовых LLM-моделей и агентов, которые доступны и преднастроены для выполнения бизнес-задач. Решение полностью кастомизируется: его можно конфигурировать под конкретные цели заказчика и масштабировать, увеличивая количество серверных стоек или заменяя компоненты внутри существующих на более производительные. Встроенный маркетплейс приложений обладает собственным SDK (Software Development Kit) для самостоятельного управления существующими приложениями и публикации собственных.

Представленная конфигурация ПАК-AI включает новый GPU-сервер Yadro G4208P G3, который специально разработан для задач искусственного интеллекта: обучения нейросетей, инференса, обработки больших объемов данных и построения распределенных ИИ-кластеров. Сервер обеспечивает высокую производительность благодаря двум процессорам Intel четвертого и пятого поколений. Масштабируемость до 8 GPU с поддержкой NVLINK Bridge и широкий выбор графических ускорителей позволяют легко наращивать нагрузку и адаптировать платформу под новые задачи.

«Решения Yadro становятся основой для современных платформ искусственного интеллекта. В ПАК-AI использованы наши GPU-серверы G4208P G3 и другие системы, которые обеспечивают производительность и масштабируемость для самых ресурсоемких задач. Продукты Yadro служат прочной технологической базой для прикладных платформ наших партнеров: «К2 НейроТех» выводит на рынок готовый инструмент для работы с ИИ, полностью построенный на отечественном стеке технологий и отвечающий всем запросам бизнеса», — сказал Павел Егоров, директор по продуктам Yadro.

В ПАК-AI внедрена доработанная сборка Kubernetes, которая предоставляет в режиме самообслуживания работу с различными ускорителями (в том числе PCIe, SXM) в формате GPU, vGPU MIG и повышает производительность GPU до 30%. Это позволяет эффективнее запускать ML-модели и значительно снижает стоимость эксплуатации. В маркетплейсе ПАК-AI теперь доступна платформа Yandex Cloud AI Studio для создания приложений на базе искусственного интеллекта.

«Рост конкуренции на рынке российских ИТ-решений сегодня во многом обусловлен не только вызовами последних лет, но и появлением новых технологических факторов. Один из главных — быстрое развитие искусственного интеллекта, которое радикально меняет правила игры. Он влияет не только на продукты, но и на бизнес-модели, на подход к разработке, внедрению и оценке эффективности решений. Чтобы идти в ногу с рынком, мы стремимся адаптировать ПАК-AI под запросы бизнеса в быстро меняющихся условиях. Обновленная версия позволяет обрабатывать больший объем данных в единицу времени и снижает при этом общую стоимость владения инфраструктурой. Компании получают прирост производительности без необходимости увеличивать мощности GPU», — сказал Святослав Смирнов, руководитель подразделения «К2 НейроТех».