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К2Тех К2 НейроТех ПАК-ML К2 НейроТех ПАК-AI
ПАК-AI представляет собой многоуровневую систему и включает аппаратную часть, программную платформу, а также прикладные инструменты для работы с данными и ИИ-моделями, промтами, визуализациями, API-интеграцией и так далее.
ПАК-AI реализован в формате IaaS (предоставление вычислительных ресурсов как услуги), PaaS (маркетплейс приложений для ML-команд, где каждый специалист получает доступ к нужной инфраструктуре и сервисам), SaaS (доступ к предустановленным приложениям от сторонних вендоров). А также позволяет организовать сервис «ИИ как услуга» (AIaaS) для внутренних пользователей, которые могут использовать LLM-модели и агентов для выполнения бизнес-задач.
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций 1
|23.04.2025
|ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
|13.12.2024
|ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 1
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - К2 НейроТех 24 3
|K2 - К2РУ - SourceCode 107 3
|К2Тех 169 2
|Orion soft - Орион софт - 141 1
|Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
|Осипов Николай 2 2
|Зотов Алексей 50 2
|Сатаева Виктория 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149251 2
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 85 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
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