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К2Тех К2 НейроТех ПАК-ML К2 НейроТех ПАК-AI


ПАК-AI представляет собой многоуровневую систему и включает аппаратную часть, программную платформу, а также прикладные инструменты для работы с данными и ИИ-моделями, промтами, визуализациями, API-интеграцией и так далее.  

ПАК-AI реализован в формате IaaS (предоставление вычислительных ресурсов как услуги), PaaS (маркетплейс приложений для ML-команд, где каждый специалист получает доступ к нужной инфраструктуре и сервисам), SaaS (доступ к предустановленным приложениям от сторонних вендоров). А также позволяет организовать сервис «ИИ как услуга» (AIaaS) для внутренних пользователей, которые могут использовать LLM-модели и агентов для выполнения бизнес-задач. 

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций  1
23.04.2025 ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
13.12.2024 ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - К2 НейроТех 24 3
K2 - К2РУ - SourceCode 107 3
К2Тех 169 2
Orion soft - Орион софт - 141 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 53 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5344 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3300 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11488 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3373 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1671 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1869 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17389 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4162 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 2
DDR - Double data rate 2803 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 79 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7355 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8088 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 467 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1115 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1657 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 923 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10934 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 63 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4648 1
Видеокамера - Camcorder 2292 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3904 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5587 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3684 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 715 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 2
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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