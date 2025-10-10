Yandex B2B Tech и «К2Тех» запустят совместные ИИ-решения для бизнеса

Yandex B2B Tech и «К2Тех» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИИ и работы с данными. Стороны объединят усилия, чтобы помогать компаниям из финансового сектора, ритейла, промышленности и других ключевых отраслей экономики решать технологические задачи и модернизировать ИТ-ландшафт. Подписание состоялось на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис».

Партнерство направлено на разработку и продвижение технологических решений в области искусственного интеллекта (ИИ), систем управления базами данных (СУБД) и корпоративной аналитики, а также их адаптацию под отраслевые задачи.

«Для нас в Yandex B2B Tech важно, чтобы у клиентов был выбор вариантов поставки технологий Яндекса, в том числе - возможность развернуть решение в собственном контуре. Помочь внедрить такие решения может опытный интегратор, такой как «К2Тех». Компания работает в ИТ-индустрии 19 лет, и за это время накопила обширный опыт в реализации комплексных проектов для корпоративных заказчиков, развитии ИТ-инфраструктуры, автоматизации процессов, в том числе с применением технологий машинного обучения», – сказала Екатерина Звонкова, коммерческий директор Yandex B2B Tech.

Одним из ключевых направлений партнерства станет развитие корпоративных ИИ-решений. Платформа ПАК-AI от «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») включает Yandex AI Studio для создания ИИ-приложений и ИИ-агентов, в том числе сервисы Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense для распознавания, синтеза речи и речевой аналитики. ПАК-AI объединяет аппаратное обеспечение, платформу управления и инструменты для ИИ, обеспечивая безопасную и централизованную инфраструктуру для быстрого запуска бизнес-задач. «К2Тех» также уже занимается обеспечением безопасности работы заказчиков в вебе с помощью «Яндекс Браузера» для организаций, входящего в Yandex B2B Tech.

Интеграция Yandex AI Studio в ПАК-AI создает единую среду для работы с моделями, включая YandexGPT и open-source решения, с инструментами управления доступом, мониторинга и анализа. Все данные, модели и вычисления остаются внутри компании, обеспечивая соответствие требованиям информационной безопасности. Платформа оптимизирует использование GPU-ресурсов и позволяет создавать ИИ-сервисы, такие как помощники для работы с документами и решения для аналитики контакт-центров, без риска утечек данных, с управлением доступом и распределением ресурсов.

«Yandex AI Studio в составе ПАК-AI – это больше чем инструмент для запуска языковых моделей. Это полноценная «операционная система» для корпоративного ИИ. Наше партнерство с Yandex B2B Tech стало ответом на вызовы, с которыми сталкиваются современные компании: как внедрять ИИ быстро, но без потери контроля и безопасности. Наша общая цель – дать отечественному бизнесу возможность проактивно управлять ИИ-стратегией», – отметил руководитель подразделения «К2 НейроТех» Святослав Смирнов.

Портфель решений «К2Тех» также пополнит платформа обработки данных для бизнес-критичных систем – YDB | СУБД «Яндекса» для обработки данных в критически важных системах. Кроме того, в портфель решений «К2Тех» войдет DataLens для построения аналитики данных с использованием ИИ и другие продукты и технологии Yandex B2B Tech. Эти решения дополняют уже существующий в портфеле продукт ROC Backup, который обеспечивает полное резервное копирование данных в сервисах «Яндекс 360 для бизнеса» (входят в Yandex B2B Tech) и является инструментом для администрирования.

«Финансовый сектор сегодня является одним из самых активных драйверов цифровизации и применения новых технологий, который задает темп для других отраслей. Объединив наш практический опыт адаптации решений под бизнес-требования компаний и мощную технологическую экспертизу и экосистему продуктов Yandex B2B Tech, мы сможем предложить заказчикам enterprise-сегмента возможности безопасного внедрения различных ИИ-сценариев для решения прикладных бизнес-задач», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.