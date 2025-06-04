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Звонкова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Звонкова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7755 4
|Walmart - Wal-Mart Stores 385 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 2
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
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