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Индексная книга (каталог) CNews*
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Звонкова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 ГК Softline и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
04.06.2025 Компании «ТрансТелеКом» и «Яндекс» договорились о сотрудничестве 1
18.04.2023 В «Яндекс маркете» назначен коммерческий директор 1
04.04.2019 Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Звонкова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7755 4
Walmart - Wal-Mart Stores 385 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2478 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5521 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 1
Яндекс.Маркет 1024 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Пьянов Александр 1 1
Гришаков Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 285 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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