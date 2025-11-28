ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием меро

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов даря этому SaluteRPA стала центром объединения RPA и GenAI, где бизнес-пользователи могут запускать цифровых сотрудников. Также на первом месте (с равным числом очков) система Robin от компании

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса Ключевой тренд На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объявлений. Стоимость таких услуг до

ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM Это помогает снизить нагрузку на менеджеров, ускорить цикл продаж и повысить качество обслуживания. ИИ-агенты SL Soft AI теперь могут автоматически связаться с клиентом при наступлении определе

«Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости «Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кр

Студент МФТИ разработал ИИ-агента для кибербезопасности физических лиц ор Белостоцкий представил проект мобильного приложения «Киберзащитник». Разработка создана на основе платформы Avareange – лауреата акселератора «Физтех.Идея» – и представляет собой геймифицированный ИИ-агент цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Приложение «Киберзащитник» направлено на повышение цифровой грамотности населения и защиту от кибермошенничества через

Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов чивает комплексное управление знаниями сотрудников и ИИ-помощников, и эксперт в области продвинутых ИИ-агентов на базе LLM Chatme.ai, подтвердили возможность интеграции умного чат-бота с корпор

Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине Представлен фреймворк Maestro от научного партнера Сбербанка Института AIRI — единый технологичный стандарт, который позволяет разрабатывать ИИ-агентов в различных профессиональных областях. Собранные на его основе агенты могут бесшовно взаимодействовать друг с другом, помогая человеку решать широкий спектр задач в режиме одного окн

Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки вым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие языковые модели и ИИ-агента. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Go». Нейросети не просто поддерживают

Сбербанк и группа компаний «Медскан» внедрят ИИ-агента для расшифровки медицинских анализов гическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнеры запускают совместный проект – ИИ-агента, способного расшифровывать результаты медицинских анализов. Об этом CNews сообщили

Axenix проанализировала изменения организационной модели бизнеса при внедрении ИИ-агентов ра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова (ИЦИИ МГУ) представила исследование «ИИ-агенты в действии: экономика, риски и эволюция организационных моделей». Это первое в Росс

Сбербанк представил нового ИИ-агента для процессной аналитики Сбербанк представил следующий этап развития своей платформы Process Mining — интеллектуального ИИ-агента. Инновация показывает, как искусственный интеллект трансформирует процессную аналит

«Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять

Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее Сбербанк запустил первого в России ИИ-агента, который поможет быстро оформить и оплатить обязательное автострахование в «СберБан

Якутяне к 2030 г. будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий

К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект живать выполнение задач и контролировать логистические процессы. Исследование также показывает, что ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества и постпродажного обслуживания. Технология

К 2030 году нижегородцы будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов МТС, цифровая экосистема, провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями я агента. Подведем итоги, уверена, что будет не меньше», — отметила замминистра. Чем еще занимаются ИИ-агенты в Минфине В 2026 г. Минфин планирует запустить ИИ-агентов по оценке заявок о дополн

Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе ech c 20 ноября 2025 г. запускает Yandex AI Studio Series – образовательный проект по использованию ИИ-агентов в бизнесе. На серии онлайн-встреч более 4000 руководителей ML-проектов, продакт-ме

Content AI продемонстрирует синтез классических и генеративных ИИ-технологий для работы с документами на CNews FORUM 2025 ных самостоятельно управлять обработкой документов и оперировать данными. Так, в банковском секторе ИИ-агенты смогут обрабатывать заявки на выпуск карт, открытие вкладов и выдачу кредитов, пров

Новинки «Битрикс24 Космос»: ИИ-агенты, BitrixGPT 5, «Аудио Задачи AI» и распознавание эмоций ых и MCP-Hub для управления внешними программами. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». ИИ-агенты в «Битрикс24» Новый «Битрикс24» предлагает бизнесу ИИ-инструменты, способные увелич

Yandex B2B Tech: разработчики стали чаще использовать ИИ-агента в разработке ия архитектуры, и еще 15% — для поиска информации в базах знаний. В отличие от кодовых ассистентов, ИИ-агенты могут брать на себя больше задач разработки и выполнять их автономно. Агенты умеют

«Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента: он подберет товары по фото, найдет подарок, а скоро научится понимать голосовые запросы «Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента, который как консультант помогает с выбором товаров — от одежды до техники. В чате

Компании нанимают цифровых сотрудников: рынок автономного ИИ достигнет $155 млрд к 2030 году цессы. «Мы находимся в парадоксальной ситуации, — отметил Простоквашин. — Компании активно нанимают цифровых сотрудников, но до конца не понимают, как их контролировать. Это как взять на работу

SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова» сти. Robovoice — платформа для автоматизации коммуникаций в голосовых и текстовых каналах с помощью ИИ-агентов. Продукт объединяет технологии распознавания и синтеза речи (STT/TTS), понимания е

Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов Smart Engines разработала ИИ-агента, который со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС

BPMSoft представила возможность интеграции с LLM для создания ИИ-агентов силами пользователей ром разработки стала облачная платформа Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. ИИ-агенты – один из главных мировых трендов в развитии ИИ для корпоративного софта. По прогно

Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний жность компаниям создавать собственных агентов под узкие задачи с помощью встроенного конструктора. ИИ-агенты открывают новые возможности для повышения эффективности в мире, где до четырех часо

Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI тный центр», — сказал Алексей Усачев, руководитель направления автоматизации обслуживания «Медси». «ИИ-агенты для коммуникаций существенно повышают производительность контактных-центров, помога

«Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию системы KONCRIT | YMS, добавив в нее ИИ-агентов КПП, перестраивает маршруты, открывает или закрывает въезд в зависимости от текущей загрузки двора. ИИ-агенты обучаются в процессе эксплуатации: анализируют логи, дообучаются на реальных кейсах

ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов Николай Козак на сессии «Практика применения ИИ на финрынке» в рамках FINOPOLIS-2025. ИИ-агент (или интеллектуальный агент) — это автономная система на базе искусственного интеллекта, которая с

Kaiten запускает платформу управления бизнесом на базе ИИ ровать договоренности и превращать их в оформленные задачи с ответственными и сроками. В дальнейшем ИИ-агенты будут быстро развиваться и возьмут на себя новые зоны ответственности — от контроля

Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами у уведомлений. На платформе в реальном времени можно увидеть расходы на эксплуатацию системы: какие ИИ-агенты сейчас работают, какие процессы, триггеры запущены, сколько токенов ушло на решение

Yandex B2B Tech представила рекомендации по безопасной разработке ИИ-агентов и мультиагентных систем мание уделено безопасности данных и предотвращению рисков, возникающих из-за автономности агентов. «ИИ-агенты — это новый этап развития искусственного интеллекта. Если обычные ИИ-модели просто

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами зирует, что через пару–тройку лет онлайн-заказы продуктов будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты. ИТ-директор СГ «АльфаСтрахование» Владимир Муравьёв сообщил, что в его компании ИТ

Smart Engines обучила кадрового ИИ-агента оформлять 100 кандидатов в минуту Ученые Smart Engines ускорили ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов в системы КЭДО. Теперь он способен распозна

«Билайн» привлек ИИ-агента для повышения эффективности продаж малому и среднему бизнесу Билайн Big Data & AI», которые интегрировали в системы компании интеллектуального ассистента. Новый цифровой сотрудник меняет подход к поиску информации и подготовке к переговорам. Преимущество

Yandex B2B Tech представила новую AI Studio: теперь ИИ-агентов можно создать без навыков разработки ерии и HR более 3 триллионов в год, при этом в некоторых сферах сотрудников по-прежнему не хватает. ИИ-агенты помогут работникам быть более продуктивными и сэкономить время на решение рутинных

«Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками Пользователи чаще всего используют ИИ-агентов в браузере в качестве помощников для шоппинга, организации путешествий и работы с