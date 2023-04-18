В «Яндекс маркете» назначен коммерческий директор

Екатерина Звонкова, раньше отвечавшая за операции «Яндекс маркета», назначена коммерческим директором сервиса.Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В новой должности Звонкова будет отвечать за развитие бизнеса продавцов на маркетплейсе и взаимодействие с вендорами и прямыми поставщиками «Маркета». Всех специалистов, которые работают с партнерами маркетплейса – отвечают за их привлечение, обслуживание и разработку для них новых инструментов – теперь объединили в одну команду.

У Екатерины большой опыт в сфере коммерции — раньше она отвечала за это направление в крупнейших компаниях (например, в Х5 Group). Занималась оптимизацией процессов в торговой сети Walmart, а также продажами услуг в «Сбере» малому и среднему бизнесу — и хорошо знает потребности небольших компаний.

В качестве операционного директора «Маркета» Екатерина с нуля выстроила все процессы в логистике. За два года общая площадь складов маркетплейса превысила 300 тыс. кв. м, сеть сортировочных центров охватила крупнейшие города страны, открылось более 13 тыс. пунктов выдачи заказов. Сейчас это одна из самых быстрорастущих сетей ПВЗ в стране. Доля заказов, которые «Маркет» доставляет в заранее указанные сроки, превысила 98%.

В должности коммерческого директора Екатерина будет тесно работать с Александром Пьяновым, который продолжит заниматься развитием продукта для магазинов и рекламной платформы, а также B2B-маркетингом.

Руководить логистическим направлением маркетплейса теперь будет Александр Костин. Последние три года он развивал технологии в логистике «Маркета» — в частности, запустил направление робототехники. В новой должности он сфокусируется на том, чтобы масштабировать инфраструктуру «Маркета» и сделать его логистику эффективнее, в том числе с помощью технологий машинного обучения для оптимизации процессов.