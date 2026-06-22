Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается Объем российского рынка Рекламный рынок в России в январе-марте 2026 г. показал рост ниже инфляции и превысил 220 млр

«Яндекс Директ» запустил управление рекламой на базе ИИ в мессенджерах «Яндекс» предлагает бизнесам управление рекламой для инфлюенс-маркетинга на базе ИИ. Теперь рекламодателю достаточно указать в личном кабинете «Яндекс Директа» целевое действие — покупк

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г.

«Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря моменте совершения покупки. Цифровой формат позволяет оперативно управлять контентом и адаптировать рекламные кампании под задачи бизнеса. Подключив еще 10 тысяч устройств, мы расширили коммуни

Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса взаимодействие с креаторами, при котором авторы развивают собственные каналы, а Rutube помогает им получать охваты, монетизировать контент и эффективнее работать с аудиторией. Стамболцян отметил, что рекламный бизнес для Rutube является ключевым, поскольку доходы от рекламы позволяют платформе делиться выручкой с авторами. Чем эффективнее развиваются рекламные продукты, тем больше возможнос

Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза перехода от инвестиционной фазы к модели, где платформа начинает системно возвращать вложения через рекламный бизнес», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По его сло

«Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов иложение «Магнит: акции и доставка» или в другие цифровые сервисы бренда. «Магнит ADS» сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний:

«МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33% «МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным период

За год «Яндекс Директ» почти вдвое увеличил объем рекламного инвентаря на CTV-устройствах на этот спрос, продолжаем развивать рекламные возможности на CTV. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам улучшать нашу платформу с технической точки зрения, укреплять свое позиционирование в качестве рекламной площадки и искать новые точки роста для рынка», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS. «Рекламу на Сonnected TV-устройствах в

ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода еденческих ботов, которые имитируют действия реальных пользователей, искажают аналитику, скликивают рекламные бюджеты, создают спам-заявки, перегружают серверы и мешают бизнесу получать качеств

МТС AdTech запускает Multi-Touch Attribution — единый инструмент оценки эффективности омниканальных рекламных кампаний Центр аналитики и исследований МТС AdTech объявляет о запуске нового исследовательского продукта – Multi-Touch Attribution (MTA)

«VK Реклама» добавила новый рекламный формат в «VK Клипы» этом CNews сообщил представитель VK. Карусель нативно вписывается в общую ленту «VK Клипов» и дает рекламодателю возможность в рамках одного размещения показать несколько товаров, экранов прил

Мобильный инвентарь «Рекламной сети Яндекса» вырос на 55% по итогам первого квартала 2026 года , растить аудиторию и зарабатывать на показах рекламы от рекламодателей из более чем 80 стран мира. Рекламный SDK «Яндекса» для мобильных разработчиков входит в топ-20 в мире по популярности ср

Аналитика «МТС AdTech»: каждый третий директор планирует закрыть дефицит кадров с помощью ИИ По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров», только 13% российских топ-менеджеров в 2026 г. считают сложной ситуацию на кадровом рынке, а кажды

«Т-Банк» запустил возможность таргетировать рекламу клиентам банка во внешних рекламных сетях ршил покупку. Частота показов контролируется суммарно, чтобы не надоедать пользователю и не сжигать рекламный бюджет. Под капотом «Т-Рекламы» работает ML-модель — та же, что используется внутри

«Авито Доставка» стала доступна для клиентов рекламных агентств ски оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства. Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства

АРИР: 48% участников рекламного рынка уже используют ИИ и машинное обучение в своей работе льзовании ИИ/ML сектора e-commerce (51%), телеком/ИT (38%) и финансы/финтех (31%). Средний месячный рекламный бюджет у 43% компаний составляет от 500 тыс. до 10 млн руб., еще у 33% — 10–50 млн

Каждый второй блогер из числа опрошенных потерял доход: 45% авторов сообщили о падении заработка данные показывают: индустрия переживает структурную перестройку после замедления крупных платформ. Рекламные бюджеты активно перераспределяются между соцсетями, блогеры переходят к мультиплатф

«Яндекс» запустил новую функцию: теперь ИИ помощник научился запускать рекламные кампании ладельцам бизнесов, которые хотят быстро запустить продвижение без глубокого погружения в настройки рекламного кабинета; а также опытным пользователям — для оптимизации рутинных задач и быстрог

Аналитика «МТС AdTech»: 82% директоров считают коллаборации с конкурентами трендом будущего ий бизнес адаптируется к меняющимся экономическим условиям и ищет новые точки роста. По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров»

ГК Voxys усиливает AdTech-вертикаль: Федор Круглов назначен директором по стратегическому развитию Круглов в должности директора по стратегическому развитию будет работать с активами группы Voxys в AdTech-вертикали, в частности с компаниями Click2Money и afina, отвечая за развитие продуктов

Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения Теперь пользователь может сразу перейти на сайт партнера через интерактивное модальное окно». Новый рекламный формат учитывает привычный сценарий покупателя в магазине со сканированием QR-кода

МТС AdTech представила чат с ИИ-агентом для запуска рекламы еимущества продукта. По итогам диалога формируется готовая к запуску кампания с подобранным текстом рекламного объявления, аудиторией, географией и бюджетом. Все элементы доступны для редактиро

Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake Бывший директор по стратегии и развитию Getblogger и руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» Алексей Синельников возглавил стратегический отдел маркетинговой компании Adv.Cake. На новой должности он займется масштабированием текущих направлений бизнеса, развитием стратегическог

МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населен

Выручка «МТС AdTech» в 2025 году достигла рекордных 70 мрлд рублей «МТС AdTech» сообщила о том, что по итогам 2025 г. увеличила выручку на 27,4% год к году, до истор

Аналитика «МТС AdTech»: в 2026 году почти 100% маркетологов интегрируют ИИ в работу жающемся поиске оптимальных рекламных стратегий. С другой стороны, 38% респондентов оставили прежний арсенал, то есть можно говорить о том, что появилась стабильность: специалисты научились сохранять эффективность рекламных кампаний в заданных условиях. И все же маркетологам в 2026 г. стоит проводить регулярный аудит всех используемых площадок и инструментов, тестировать новые форматы в доп

Аналитика «МТС AdTech»: маркетологи ждут появления новых российских рекламных платформ в 2026 году «МТС AdTech» (входит в Erion) опросила российских маркетологов и составила прогноз рынка на 2026 г. Рекламный рынок готовится к позитивным изменениям: почти две трети опрошенных специалистов (61%) ждут появление новых отечественных игроков. Возвращения и адаптацию к российским реалиям иностра

Erion объявила о реорганизации «МТС Adtech» в акционерное общество Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявила о преобразовании юрлица «МТС AdTech» ООО «МТС Рекламные технологии» (входит в Erion) в акционерное общество (АО) – АО «МТС Рекламные технологии». Решение о завершении реорганизации принято на собрании акционеров общества в

МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле Эксперты МТС AdTech проанализировали поведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложе

«МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads Рекламная вертикаль МТС («МТС AdTech») сообщила о запуске комплексного таргетинга, позволяющего увеличивать эффективность р

«МТС AdTech» и «Медиалогия»: в России нейросетями пользуются больше женщин, чем мужчин «МТС AdTech» и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По

Rutube рассказал о трансформации рекламного бизнеса екламной платформы, которая расширит возможности монетизации для брендов, авторов и агентств. Новая рекламная платформа, запуск которой запланирован на 2026 г., станет ключевым этапом в техноло

Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года Рекламная вертикаль «МТС AdTech» по итогам III квартала 2025 г. увеличила выручку на 16,5% год к году — до 16,4 млрд р

«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения елями доступа для рекламных агентств. Разработанное решение приближает «Магнит ADS» к аукциону, где рекламодателю не надо делать тонких настроек для старта продвижения. На текущем этапе продвиж

Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Нов

Аналитика «МТС AdTech»: каждый второй россиянин предпочитает дарить деньги иод осенних распродаж многие россияне покупают подарки к грядущим праздникам. По данным опроса «МТС AdTech», 58% респондентов предпочитают дарить деньги. Чуть меньше половины опрошенных (48%) с

Rutube в 2026 году запустит собственную рекламную платформу для размещения рекламы на видеохостинге иентированы, а бизнес видеоплатформ — это прежде всего реклама. В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год вы