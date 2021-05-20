Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AdTech Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса Рекламные платформы см также MarTech
Публикаций - 741, упоминаний - 827
AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 320 4
|Добродеев Борис 92 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Коробов Евгений 28 3
|Фурсин Алексей 130 2
|Вольпе Борис 82 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Поляков Алексей 15 1
|Завадских Андрей 6 1
|Кривенко Виталий 22 1
|Герчук Михаил 87 1
|Горный Александр 38 1
|Жуков Сергей 33 1
|Айбашева Анна 97 1
|Николаев Вячеслав 71 1
|Швецова Мария 5 1
|Никитина Татьяна 4 1
|Ганник Яна 6 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Морейнис Аркадий 16 1
|Колесниченко Станислав 3 1
|Мельникова Елена 2 1
|Выборнов Артём 1 1
|Жуков Дмитрий 7 1
|Лапунова Светлана 1 1
|Чухлеба Наталья 1 1
|Литвиненко Владимир 1 1
|Бахманн Александр 4 1
|Назаров Алексей 69 1
|Wright Jim - Райт Джим 1 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
|Гусев Александр 28 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Соловьев Алексей 67 1
|Аленников Денис 1 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Белов Кирилл 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru