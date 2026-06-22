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AdTech Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса Рекламные платформы см также MarTech
- AdTech – технологии, направленные на автоматизацию процессов планирования, оптимизацию рекламных кампаний и реализацию инвентаря, а также инструменты предоставления отчетности и монетизации
- MarTech
- AVOD - Advertising Video On Demand
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.06.2026
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Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается
Объем российского рынка Рекламный рынок в России в январе-марте 2026 г. показал рост ниже инфляции и превысил 220 млр
|18.06.2026
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«Яндекс Директ» запустил управление рекламой на базе ИИ в мессенджерах
«Яндекс» предлагает бизнесам управление рекламой для инфлюенс-маркетинга на базе ИИ. Теперь рекламодателю достаточно указать в личном кабинете «Яндекс Директа» целевое действие — покупк
|16.06.2026
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Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram
Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г.
|15.06.2026
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«Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря
моменте совершения покупки. Цифровой формат позволяет оперативно управлять контентом и адаптировать рекламные кампании под задачи бизнеса. Подключив еще 10 тысяч устройств, мы расширили коммуни
|04.06.2026
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Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса
взаимодействие с креаторами, при котором авторы развивают собственные каналы, а Rutube помогает им получать охваты, монетизировать контент и эффективнее работать с аудиторией. Стамболцян отметил, что рекламный бизнес для Rutube является ключевым, поскольку доходы от рекламы позволяют платформе делиться выручкой с авторами. Чем эффективнее развиваются рекламные продукты, тем больше возможнос
|03.06.2026
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Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза
перехода от инвестиционной фазы к модели, где платформа начинает системно возвращать вложения через рекламный бизнес», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По его сло
|01.06.2026
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«Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов
иложение «Магнит: акции и доставка» или в другие цифровые сервисы бренда. «Магнит ADS» сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний:
|22.05.2026
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«МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33%
«МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным период
|20.05.2026
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За год «Яндекс Директ» почти вдвое увеличил объем рекламного инвентаря на CTV-устройствах
на этот спрос, продолжаем развивать рекламные возможности на CTV. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам улучшать нашу платформу с технической точки зрения, укреплять свое позиционирование в качестве рекламной площадки и искать новые точки роста для рынка», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS. «Рекламу на Сonnected TV-устройствах в
|18.05.2026
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ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода
еденческих ботов, которые имитируют действия реальных пользователей, искажают аналитику, скликивают рекламные бюджеты, создают спам-заявки, перегружают серверы и мешают бизнесу получать качеств
|30.04.2026
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МТС AdTech запускает Multi-Touch Attribution — единый инструмент оценки эффективности омниканальных рекламных кампаний
Центр аналитики и исследований МТС AdTech объявляет о запуске нового исследовательского продукта – Multi-Touch Attribution (MTA)
|29.04.2026
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«VK Реклама» добавила новый рекламный формат в «VK Клипы»
этом CNews сообщил представитель VK. Карусель нативно вписывается в общую ленту «VK Клипов» и дает рекламодателю возможность в рамках одного размещения показать несколько товаров, экранов прил
|29.04.2026
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Мобильный инвентарь «Рекламной сети Яндекса» вырос на 55% по итогам первого квартала 2026 года
, растить аудиторию и зарабатывать на показах рекламы от рекламодателей из более чем 80 стран мира. Рекламный SDK «Яндекса» для мобильных разработчиков входит в топ-20 в мире по популярности ср
|28.04.2026
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Аналитика «МТС AdTech»: каждый третий директор планирует закрыть дефицит кадров с помощью ИИ
По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров», только 13% российских топ-менеджеров в 2026 г. считают сложной ситуацию на кадровом рынке, а кажды
|24.04.2026
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«Т-Банк» запустил возможность таргетировать рекламу клиентам банка во внешних рекламных сетях
ршил покупку. Частота показов контролируется суммарно, чтобы не надоедать пользователю и не сжигать рекламный бюджет. Под капотом «Т-Рекламы» работает ML-модель — та же, что используется внутри
|23.04.2026
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«Авито Доставка» стала доступна для клиентов рекламных агентств
ски оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства. Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства
|23.04.2026
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АРИР: 48% участников рекламного рынка уже используют ИИ и машинное обучение в своей работе
льзовании ИИ/ML сектора e-commerce (51%), телеком/ИT (38%) и финансы/финтех (31%). Средний месячный рекламный бюджет у 43% компаний составляет от 500 тыс. до 10 млн руб., еще у 33% — 10–50 млн
|16.04.2026
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Каждый второй блогер из числа опрошенных потерял доход: 45% авторов сообщили о падении заработка
данные показывают: индустрия переживает структурную перестройку после замедления крупных платформ. Рекламные бюджеты активно перераспределяются между соцсетями, блогеры переходят к мультиплатф
|15.04.2026
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«Яндекс» запустил новую функцию: теперь ИИ помощник научился запускать рекламные кампании
ладельцам бизнесов, которые хотят быстро запустить продвижение без глубокого погружения в настройки рекламного кабинета; а также опытным пользователям — для оптимизации рутинных задач и быстрог
|10.04.2026
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Аналитика «МТС AdTech»: 82% директоров считают коллаборации с конкурентами трендом будущего
ий бизнес адаптируется к меняющимся экономическим условиям и ищет новые точки роста. По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров»
|07.04.2026
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ГК Voxys усиливает AdTech-вертикаль: Федор Круглов назначен директором по стратегическому развитию
Круглов в должности директора по стратегическому развитию будет работать с активами группы Voxys в AdTech-вертикали, в частности с компаниями Click2Money и afina, отвечая за развитие продуктов
|19.03.2026
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Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения
Теперь пользователь может сразу перейти на сайт партнера через интерактивное модальное окно». Новый рекламный формат учитывает привычный сценарий покупателя в магазине со сканированием QR-кода
|12.03.2026
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МТС AdTech представила чат с ИИ-агентом для запуска рекламы
еимущества продукта. По итогам диалога формируется готовая к запуску кампания с подобранным текстом рекламного объявления, аудиторией, географией и бюджетом. Все элементы доступны для редактиро
|11.03.2026
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Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake
Бывший директор по стратегии и развитию Getblogger и руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» Алексей Синельников возглавил стратегический отдел маркетинговой компании Adv.Cake. На новой должности он займется масштабированием текущих направлений бизнеса, развитием стратегическог
|05.03.2026
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МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов
МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населен
|05.03.2026
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Выручка «МТС AdTech» в 2025 году достигла рекордных 70 мрлд рублей
«МТС AdTech» сообщила о том, что по итогам 2025 г. увеличила выручку на 27,4% год к году, до истор
|10.02.2026
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Аналитика «МТС AdTech»: в 2026 году почти 100% маркетологов интегрируют ИИ в работу
жающемся поиске оптимальных рекламных стратегий. С другой стороны, 38% респондентов оставили прежний арсенал, то есть можно говорить о том, что появилась стабильность: специалисты научились сохранять эффективность рекламных кампаний в заданных условиях. И все же маркетологам в 2026 г. стоит проводить регулярный аудит всех используемых площадок и инструментов, тестировать новые форматы в доп
|21.01.2026
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Аналитика «МТС AdTech»: маркетологи ждут появления новых российских рекламных платформ в 2026 году
«МТС AdTech» (входит в Erion) опросила российских маркетологов и составила прогноз рынка на 2026 г. Рекламный рынок готовится к позитивным изменениям: почти две трети опрошенных специалистов (61%) ждут появление новых отечественных игроков. Возвращения и адаптацию к российским реалиям иностра
|14.01.2026
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Erion объявила о реорганизации «МТС Adtech» в акционерное общество
Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявила о преобразовании юрлица «МТС AdTech» ООО «МТС Рекламные технологии» (входит в Erion) в акционерное общество (АО) – АО «МТС Рекламные технологии». Решение о завершении реорганизации принято на собрании акционеров общества в
|05.12.2025
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МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле
Эксперты МТС AdTech проанализировали поведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложе
|02.12.2025
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«МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads
Рекламная вертикаль МТС («МТС AdTech») сообщила о запуске комплексного таргетинга, позволяющего увеличивать эффективность р
|01.12.2025
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«МТС AdTech» и «Медиалогия»: в России нейросетями пользуются больше женщин, чем мужчин
«МТС AdTech» и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По
|26.11.2025
|Microsoft удалила собственный рекламный ролик, потому что он нагло врал о «всезнающем» Copilot в Windows. Видео
|14.11.2025
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Rutube рассказал о трансформации рекламного бизнеса
екламной платформы, которая расширит возможности монетизации для брендов, авторов и агентств. Новая рекламная платформа, запуск которой запланирован на 2026 г., станет ключевым этапом в техноло
|13.11.2025
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Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года
Рекламная вертикаль «МТС AdTech» по итогам III квартала 2025 г. увеличила выручку на 16,5% год к году — до 16,4 млрд р
|12.11.2025
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«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения
елями доступа для рекламных агентств. Разработанное решение приближает «Магнит ADS» к аукциону, где рекламодателю не надо делать тонких настроек для старта продвижения. На текущем этапе продвиж
|11.11.2025
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Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке
T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Нов
|10.11.2025
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Аналитика «МТС AdTech»: каждый второй россиянин предпочитает дарить деньги
иод осенних распродаж многие россияне покупают подарки к грядущим праздникам. По данным опроса «МТС AdTech», 58% респондентов предпочитают дарить деньги. Чуть меньше половины опрошенных (48%) с
|30.10.2025
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Rutube в 2026 году запустит собственную рекламную платформу для размещения рекламы на видеохостинге
иентированы, а бизнес видеоплатформ — это прежде всего реклама. В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год вы
|20.10.2025
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Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» второй год подряд фиксируют снижение интереса к ноябрьским распродажам
Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» изучили, как меняется отношение россиян к ноябрьским распродажам. 82% опрошенных готовы отказаться от покупок в этот период. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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