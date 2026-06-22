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AdTech Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса Рекламные платформы см также MarTech

  • AdTech – технологии, направленные на автоматизацию процессов планирования, оптимизацию рекламных кампаний и реализацию инвентаря, а также инструменты предоставления отчетности и монетизации
  • MarTech
  • AVOD - Advertising Video On Demand

СОБЫТИЯ

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22.06.2026 Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Объем российского рынка Рекламный рынок в России в январе-марте 2026 г. показал рост ниже инфляции и превысил 220 млр
18.06.2026 «Яндекс Директ» запустил управление рекламой на базе ИИ в мессенджерах

«Яндекс» предлагает бизнесам управление рекламой для инфлюенс-маркетинга на базе ИИ. Теперь рекламодателю достаточно указать в личном кабинете «Яндекс Директа» целевое действие — покупк
16.06.2026 Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Рекламные бюджеты растут В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г.
15.06.2026 «Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря

моменте совершения покупки. Цифровой формат позволяет оперативно управлять контентом и адаптировать рекламные кампании под задачи бизнеса. Подключив еще 10 тысяч устройств, мы расширили коммуни
04.06.2026 Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса

взаимодействие с креаторами, при котором авторы развивают собственные каналы, а Rutube помогает им получать охваты, монетизировать контент и эффективнее работать с аудиторией. Стамболцян отметил, что рекламный бизнес для Rutube является ключевым, поскольку доходы от рекламы позволяют платформе делиться выручкой с авторами. Чем эффективнее развиваются рекламные продукты, тем больше возможнос
03.06.2026 Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза

перехода от инвестиционной фазы к модели, где платформа начинает системно возвращать вложения через рекламный бизнес», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По его сло
01.06.2026 «Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов

иложение «Магнит: акции и доставка» или в другие цифровые сервисы бренда. «Магнит ADS» сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний:
22.05.2026 «МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33%

«МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным период
20.05.2026 За год «Яндекс Директ» почти вдвое увеличил объем рекламного инвентаря на CTV-устройствах

на этот спрос, продолжаем развивать рекламные возможности на CTV. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам улучшать нашу платформу с технической точки зрения, укреплять свое позиционирование в качестве рекламной площадки и искать новые точки роста для рынка», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS. «Рекламу на Сonnected TV-устройствах в

18.05.2026 ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

еденческих ботов, которые имитируют действия реальных пользователей, искажают аналитику, скликивают рекламные бюджеты, создают спам-заявки, перегружают серверы и мешают бизнесу получать качеств
30.04.2026 МТС AdTech запускает Multi-Touch Attribution — единый инструмент оценки эффективности омниканальных рекламных кампаний

Центр аналитики и исследований МТС AdTech объявляет о запуске нового исследовательского продукта – Multi-Touch Attribution (MTA)
29.04.2026 «VK Реклама» добавила новый рекламный формат в «VK Клипы»

этом CNews сообщил представитель VK. Карусель нативно вписывается в общую ленту «VK Клипов» и дает рекламодателю возможность в рамках одного размещения показать несколько товаров, экранов прил
29.04.2026 Мобильный инвентарь «Рекламной сети Яндекса» вырос на 55% по итогам первого квартала 2026 года

, растить аудиторию и зарабатывать на показах рекламы от рекламодателей из более чем 80 стран мира. Рекламный SDK «Яндекса» для мобильных разработчиков входит в топ-20 в мире по популярности ср
28.04.2026 Аналитика «МТС AdTech»: каждый третий директор планирует закрыть дефицит кадров с помощью ИИ

По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров», только 13% российских топ-менеджеров в 2026 г. считают сложной ситуацию на кадровом рынке, а кажды
24.04.2026 «Т-Банк» запустил возможность таргетировать рекламу клиентам банка во внешних рекламных сетях

ршил покупку. Частота показов контролируется суммарно, чтобы не надоедать пользователю и не сжигать рекламный бюджет. Под капотом «Т-Рекламы» работает ML-модель — та же, что используется внутри
23.04.2026 «Авито Доставка» стала доступна для клиентов рекламных агентств

ски оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства. Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства
23.04.2026 АРИР: 48% участников рекламного рынка уже используют ИИ и машинное обучение в своей работе

льзовании ИИ/ML сектора e-commerce (51%), телеком/ИT (38%) и финансы/финтех (31%). Средний месячный рекламный бюджет у 43% компаний составляет от 500 тыс. до 10 млн руб., еще у 33% — 10–50 млн

16.04.2026 Каждый второй блогер из числа опрошенных потерял доход: 45% авторов сообщили о падении заработка

данные показывают: индустрия переживает структурную перестройку после замедления крупных платформ. Рекламные бюджеты активно перераспределяются между соцсетями, блогеры переходят к мультиплатф
15.04.2026 «Яндекс» запустил новую функцию: теперь ИИ помощник научился запускать рекламные кампании

ладельцам бизнесов, которые хотят быстро запустить продвижение без глубокого погружения в настройки рекламного кабинета; а также опытным пользователям — для оптимизации рутинных задач и быстрог
10.04.2026 Аналитика «МТС AdTech»: 82% директоров считают коллаборации с конкурентами трендом будущего

ий бизнес адаптируется к меняющимся экономическим условиям и ищет новые точки роста. По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров»
07.04.2026 ГК Voxys усиливает AdTech-вертикаль: Федор Круглов назначен директором по стратегическому развитию

Круглов в должности директора по стратегическому развитию будет работать с активами группы Voxys в AdTech-вертикали, в частности с компаниями Click2Money и afina, отвечая за развитие продуктов
19.03.2026 Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения

Теперь пользователь может сразу перейти на сайт партнера через интерактивное модальное окно». Новый рекламный формат учитывает привычный сценарий покупателя в магазине со сканированием QR-кода

12.03.2026 МТС AdTech представила чат с ИИ-агентом для запуска рекламы

еимущества продукта. По итогам диалога формируется готовая к запуску кампания с подобранным текстом рекламного объявления, аудиторией, географией и бюджетом. Все элементы доступны для редактиро
11.03.2026 Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake

Бывший директор по стратегии и развитию Getblogger и руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» Алексей Синельников возглавил стратегический отдел маркетинговой компании Adv.Cake. На новой должности он займется масштабированием текущих направлений бизнеса, развитием стратегическог
05.03.2026 МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов

МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населен
05.03.2026 Выручка «МТС AdTech» в 2025 году достигла рекордных 70 мрлд рублей

«МТС AdTech» сообщила о том, что по итогам 2025 г. увеличила выручку на 27,4% год к году, до истор
10.02.2026 Аналитика «МТС AdTech»: в 2026 году почти 100% маркетологов интегрируют ИИ в работу

жающемся поиске оптимальных рекламных стратегий. С другой стороны, 38% респондентов оставили прежний арсенал, то есть можно говорить о том, что появилась стабильность: специалисты научились сохранять эффективность рекламных кампаний в заданных условиях. И все же маркетологам в 2026 г. стоит проводить регулярный аудит всех используемых площадок и инструментов, тестировать новые форматы в доп
21.01.2026 Аналитика «МТС AdTech»: маркетологи ждут появления новых российских рекламных платформ в 2026 году

«МТС AdTech» (входит в Erion) опросила российских маркетологов и составила прогноз рынка на 2026 г. Рекламный рынок готовится к позитивным изменениям: почти две трети опрошенных специалистов (61%) ждут появление новых отечественных игроков. Возвращения и адаптацию к российским реалиям иностра
14.01.2026 Erion объявила о реорганизации «МТС Adtech» в акционерное общество

Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявила о преобразовании юрлица «МТС AdTech» ООО «МТС Рекламные технологии» (входит в Erion) в акционерное общество (АО) – АО «МТС Рекламные технологии». Решение о завершении реорганизации принято на собрании акционеров общества в
05.12.2025 МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле

Эксперты МТС AdTech проанализировали поведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложе
02.12.2025 «МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads

Рекламная вертикаль МТС («МТС AdTech») сообщила о запуске комплексного таргетинга, позволяющего увеличивать эффективность р
01.12.2025 «МТС AdTech» и «Медиалогия»: в России нейросетями пользуются больше женщин, чем мужчин

«МТС AdTech» и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По

26.11.2025 Microsoft удалила собственный рекламный ролик, потому что он нагло врал о «всезнающем» Copilot в Windows. Видео
14.11.2025 Rutube рассказал о трансформации рекламного бизнеса

екламной платформы, которая расширит возможности монетизации для брендов, авторов и агентств. Новая рекламная платформа, запуск которой запланирован на 2026 г., станет ключевым этапом в техноло
13.11.2025 Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года

Рекламная вертикаль «МТС AdTech» по итогам III квартала 2025 г. увеличила выручку на 16,5% год к году — до 16,4 млрд р
12.11.2025 «Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения

елями доступа для рекламных агентств. Разработанное решение приближает «Магнит ADS» к аукциону, где рекламодателю не надо делать тонких настроек для старта продвижения. На текущем этапе продвиж
11.11.2025 Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке

T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Нов
10.11.2025 Аналитика «МТС AdTech»: каждый второй россиянин предпочитает дарить деньги

иод осенних распродаж многие россияне покупают подарки к грядущим праздникам. По данным опроса «МТС AdTech», 58% респондентов предпочитают дарить деньги. Чуть меньше половины опрошенных (48%) с
30.10.2025 Rutube в 2026 году запустит собственную рекламную платформу для размещения рекламы на видеохостинге

иентированы, а бизнес видеоплатформ — это прежде всего реклама. В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год вы
20.10.2025 Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» второй год подряд фиксируют снижение интереса к ноябрьским распродажам

Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» изучили, как меняется отношение россиян к ноябрьским распродажам. 82% опрошенных готовы отказаться от покупок в этот период. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка

Публикаций - 5362, упоминаний - 7777

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 680
Yandex - Яндекс 9216 550
Microsoft Corporation 25775 484
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 347
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 304
VK - Mail.ru Group 3602 283
Yahoo! 3726 274
Apple Inc 13154 265
Meta Platforms - Facebook 4621 239
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 206
Telegram Group 2940 151
Samsung Electronics 11064 145
МегаФон 10742 120
AOL Inc - America Online 1883 118
Amazon Inc - Amazon.com 3277 112
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 110
Intel Corporation 12811 109
IBM - International Business Machines Corp 9699 101
Ростелеком 10948 100
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 97
X Corp - Twitter 2938 94
Sony 6739 85
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 71
HP Inc. 5883 60
LG Electronics 3735 59
9594 59
Oracle Corporation 7074 59
Lenovo Motorola 3566 58
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 53
Adobe Systems 1597 52
Dell EMC 5180 50
Cisco Systems 5372 48
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 42
Dr.Web - Доктор Веб 1294 40
SAP SE 5601 40
HP - Hewlett-Packard 3662 39
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 37
Huawei 4676 35
Siemens AG - Siemens Group 2673 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 118
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 94
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 93
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 73
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 68
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 68
eBay Inc 1640 65
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 59
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 51
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 45
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 44
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 44
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 44
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 41
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 35
AdWatch Isobar 44 35
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 34
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
Uber 357 30
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 29
Яндекс.Лавка 315 29
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 28
Связной ГК 1401 27
Walt Disney Company 647 27
Альфа-Банк 1979 26
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 25
Microsoft - LinkedIn 699 25
Coca-Cola Company 261 25
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 25
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 24
Евросеть 1421 24
Warner 540 23
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 22
Газпром ПАО 1493 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 88
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 44
Судебная власть - Judicial power 2500 41
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 24
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 11
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 84
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 84
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 58
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 10
Единая Россия - Политическая партия 321 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Интернет и бизнес - ассоциация 34 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
Демократическая политическая партия США 122 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
НРА - Национальный рекламный альянс 5 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
ЛДПР 116 4
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 747
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 620
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
California Crane School 3 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 3
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