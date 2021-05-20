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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AdTech Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса Рекламные платформы см также MarTech



20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга
06.06.2012 «Бегун» обновил интерфейс своего сервиса «Мобильная реклама»
18.08.2010 МТС запускает сервис «Мобильная реклама» для корпоративных клиентов
17.05.2007 AOL «штурмует» рынок рекламы: покупка Adtech AG
01.02.2002 Абоненты "Северо-Западного GSM" cмогут сэкономить на оплате услуг благодаря чтению рекламных SMS-cообщений
10.11.2000 Oki передала бизнес утилизации своему филиалу Oki Customer Adtech

Публикаций - 741, упоминаний - 827

AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 95
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 83
VK - Mail.ru Group 3057 66
Yandex - Яндекс 5015 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 32
Meta Platforms - Facebook 4267 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
Huawei 3222 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Intel Corporation 11262 13
Apple Inc 10683 10
CleverDATA - КлеверДата 55 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Ростех - Ростехнологии 2532 6
Инфосистемы Джет 865 6
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 106 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 307 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Oracle Corporation 6035 3
PayPal 634 3
Xiaomi 1095 3
Navicon - Навикон 232 3
Google LLC 10352 3
AOL Inc 1525 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Галактика - Корпорация 1077 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 136 2
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 142 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 2
Opera Software 329 2
Крок - Croc 1616 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
data.ai - App Annie 80 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 35
Яндекс.Еда 490 23
X5 Group 709 12
О2О Delivery club 171 7
Ситимобил - Служба такси 136 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Связной ГК 1190 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Pandao 22 2
BeepCar - Бипкар 16 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 16 2
Сбер - Кухня на районе 14 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
ESforce 22 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Skoda - Škoda Auto 38 1
Uber 287 1
Gotech Innovation 8 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 7 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
Visa International 1809 1
Tesla Motors 285 1
A-Store 4 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Phystech Ventures 11 1
Red Bull 14 1
Audi 184 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 9 1
Impulse VC - венчурный фонд 13 1
Charles Schwab 83 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Открытие ФК 2713 1
SoftBank Group 236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 8
Правительство РФ 8292 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Президент Российской Федерации 3770 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Правительство Москвы 1640 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Счётная палата РФ 628 2
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 11 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФРИИ Акселератор 26 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 5 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Data monetization - Монетизация данных 550 88
Website - Вебсайт 9736 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 81
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 53
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 36
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 20
Сервер - Серверные платформы 10956 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 17
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 8
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 590 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 8
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 7
Google Android 11959 40
Apple iOS 6422 23
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 33 10
WhatsApp Messenger 745 7
Яндекс.Метрика 146 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Microsoft Office 3247 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 5
Depositphotos - фотобанк 385 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
VK Donut 8 4
VK - Mail.Ru myTarget 127 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
ВымпелКом - Билайн Стрим 3 3
Яндекс.Шеф 11 3
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 3
Яндекс.Дисплей 5 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 3
Apache Hadoop 356 3
1С:ERP Управление предприятием 268 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
Google TensorFlow 69 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 31 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 38 2
МТС Автосекретарь 52 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 2
Google AdMob Сертификация 42 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 2
Apple - App Store 2437 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
JavaScript - Язык программирования 959 2
МТС Коммуникатор 31 2
Чернышенко Дмитрий 320 4
Добродеев Борис 92 3
Гришин Дмитрий 185 3
Коробов Евгений 28 3
Фурсин Алексей 130 2
Вольпе Борис 82 2
Сергунина Наталья 223 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Поляков Алексей 15 1
Завадских Андрей 6 1
Кривенко Виталий 22 1
Герчук Михаил 87 1
Горный Александр 38 1
Жуков Сергей 33 1
Айбашева Анна 97 1
Николаев Вячеслав 71 1
Швецова Мария 5 1
Никитина Татьяна 4 1
Ганник Яна 6 1
Дьяконов Борис 12 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Морейнис Аркадий 16 1
Колесниченко Станислав 3 1
Мельникова Елена 2 1
Выборнов Артём 1 1
Жуков Дмитрий 7 1
Лапунова Светлана 1 1
Чухлеба Наталья 1 1
Литвиненко Владимир 1 1
Бахманн Александр 4 1
Назаров Алексей 69 1
Wright Jim - Райт Джим 1 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
Гусев Александр 28 1
Хинштейн Александр 68 1
Соловьев Алексей 67 1
Аленников Денис 1 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Белов Кирилл 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
Европа Восточная 2927 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 7
Украина 6212 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Япония 10069 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Израиль 1756 2
Норвегия - Королевство 1155 2
Европа 12319 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
США - Техас - Даллас 169 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Казахстан - Алматы 483 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
США - Вирджиния - Виргиния 221 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Украина - Чернобыль 44 1
Словения - Республика 201 1
Китай - Тайвань 2115 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 31 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 502 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 184
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 55
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 37
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
Пиратство - Авторское право 592 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 9
Мошенничество - Махинации 2142 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 24 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Webmaster - Вебмастер 22 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Cashback - Кэшбэк 199 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 1
Физика - область естествознания 889 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 8 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 59 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
HR брендинг 29 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
Бизнес-акселератор 294 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Детское радио 9 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 16 2
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 6 2
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 4 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 3 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
AdIndex 3 1
eMarketer 200 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Венчурный барометр 2 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 2 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Visa Everywhere Initiative - международный конкурс инновационных идей 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
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Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен
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