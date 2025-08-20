Малый и средний бизнес получил доступ к баннерам и видео в Telegram Ads через «МТС Маркетолог»

Рекламная вертикаль МТС (МТС AdTech) объявляет о расширении доступного рекламного инвентаря для малого бизнеса в Telegram Ads. Визуальные форматы — изображения, GIF и видео — стали доступны в сервисе для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Форматы доступны без ограничений по минимальному бюджету и позволяют российскому бизнесу эффективно рекламироваться на масштабную аудиторию Telegram — более 100 млн пользователей в России. Обновление особенно важно на фоне общего роста цен на рекламу, где Telegram Ads сохраняет высокую долю возврата инвестиций.

Ранее запуск визуальных форматов в Telegram Ads был доступен только при минимальном бюджете от 20 тыс. евро. Ограничение существенно сужало круг рекламодателей, которые могли воспользоваться визуальными форматами. Теперь эти ограничения сняты: рекламодатели из малого и среднего бизнеса оплачивают только фактический размещенную рекламу, а минимального порога бюджета для старта продвижения нет. Данное обновление впервые реализовано в сервисе МТС Маркетолог и поможет малому и среднему бизнесу повысить продажи через визуальную демонстрацию ценности продукта или услуги. Например, для сферы услуг важно продемонстрировать процесс работы, для розничной торговли – наглядно показать ассортимент, для ювелирных брендов — передать блеск и детали изделия.

Визуальная реклама традиционно показывает более высокий средний CTR (Click Through Rate) по сравнению с текстовыми форматами, что делает ее инструментом для привлечения внимания и увеличения конверсий при том же уровне затрат на рекламу. В условиях ограниченного предложения качественного рекламного инвентаря и медиаинфляции в среднем 15% год к году Telegram Ads демонстрирует стабильную эффективность в решении как охватных, так и перформанс-задач малого и среднего бизнеса.

Дополнительная возможность для рекламодателей МТС AdTech — таргетинг более чем на 350 сегментов аудиторий на основе агрегированных и обезличенных данных Big Data МТС и внешних партнеров («Магнит», X5 Group, КХЛ, «М.Видео-Эльдорадо» и др.). Сегменты детализированы по демографии, геолокации, доходу и даже интересам на основе паттернов поведения — например, пользователи, которые регулярно покупают товары для домашних животных или посещают спортивные матчи. Таргетинг на узкие сегменты обеспечивает показ рекламы именно той аудитории, которая в ней наиболее заинтересована. Для малого и среднего бизнеса это возможность рекламировать свои товары и услуги только релевантной целевой аудитории, что положительно сказывается на эффективности рекламы.

«Наша цель — не просто сделать передовые рекламные технологии интуитивно понятными для малого и среднего бизнеса, но и предоставить предпринимателям доступ к эффективному рекламному инвентарю, который раньше был доступен лишь крупным игрокам. Именно поэтому мы интегрировали визуальные форматы Telegram Ads — изображения, GIF и видео — в «МТС Маркетолог». Это обновление является шагом в серии улучшений платформы по увеличению числа актуальных новых форматов рекламы, которые делают рекламу максимально доступной и результативной для бизнеса любого масштаба и из любой сферы», — отметил руководитель Центра продуктов digital-рекламы и информирования МТС AdTech Владимир Фарафонов.

Форматы поддерживают статичные креативы PNG, JPEG размером до 5 МБ и видео/анимацию в MP4 до 20 МБ длительностью от 3 до 60 секунд. Соотношения сторон — 16:9, размеры от 640x360 до 1280x720 пикселей. Ценообразование на премиальные форматы при этом сохраняется в следующем виде: наценка за использование статичных визуальных форматов (баннеры) составляет +50% к floor CPM (базовая ставка CPM зависит от выбранного таргетинга); наценка за видео и анимированные форматы (включая GIF) — +70% к floor CPM.