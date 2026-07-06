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ROI Return On Investment ROR rate of return Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции Окупаемость инвестиций

ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций

Return On Investment или сокращенно ROI – называют показатель финансовой эффективности инвестиций или коэффициент окупаемости. Показатель более справедлив для разовых инвестиций с прозрачными метриками оценки. Инвестициями в данном случае являются средства, вложенные в развитие бизнеса: закупка ПО и рекламы, зарплата сотрудников, оплата сервисов и т.д. Для оценки эффективности показатель ROI, как правило, рассчитывают в процентах. Чтобы определить ROI, нужно знать две величины: объем инвестиции и полученный доход.

Формула расчета ROI

ROI = (доход – расход) / расходы × 100 %.

Доход — все средства, которые получила компания за отрезок времени, расходы — объем инвестиции, налоги и прочие издержки. Показатель ROI образует пропорцию, которая является показательной только в контексте предприятия, поскольку предприятие может иметь высокий ROI, но иметь при этом низкую прибыль из-за низкой стоимости товаров и услуг.

Вне зависимости от контекста показатель ROI нельзя считать эффективным, при ROI < 100%. ROI = 100% означает равенство между доходом и расходом. ROI > 100% помогает увидеть момент, когда можно снижать объем инвестиций при достижении максимальной прибыли.

Повышение показателя ROI достигается использованием нескольких каналов привлечения клиентов и постоянной переоценке рекламных объявлений в поисках наиболее релевантного для потребителя. Для отдельных периодов и для маркетинговой кампании в целом применяют одну и ту же формулу. Для правильного расчета ROI за период, необходимо отследить, чтобы за данный отрезок времени не происходили кардинальные изменения в рекламной кампании. В противном случае показатель не будет отражать реальную картину. ROI не считается в фоновом режиме, а только перед принятием стратегических решений. Своевременный подсчет ROI избавляет рекламную кампанию от дорогих ошибок, чтобы инвестор мог найти оптимальный путь к максимальной прибыли.

ROMI

Термин ROMI (Return On Marketing Investment) является родственным для ROI (Return On Investment), но имеет более частное применение к маркетингу. Показатель ROMI отвечает за рентабельность маркетинговых инвестиций: какую прибыль получила компания за свои вложения.

Регулярное отслеживание ROMI позволяет в условиях ограниченного бюджета создавать приоритеты и инвестировать в каналы, которые приносят максимальную прибыль.

Области применения ROMI:

  • прямые продажи и почтовая рассылка;
  • обратная связь с потребителем и решение конфликтных ситуаций для выстраивания дальнейшей стратегии;
  • программы лояльности, включающие в себя анализ поведения покупателей и планирование маркетинговых мероприятий, которые отвечают их потребностям;
  • действия по сбыту товаров: оплата бонусами, акции и скидки.

Для корректного расчета ROMI необходимо знать общую прибыль, которую принесла рекламная кампания и объем расходов.

Чтобы вычислить общую прибыль, необходимо использовать данные трех показателей:

  1. чистый доход;
  2. наценка;
  3. себестоимость.

Формула расчета ROMI

ROMI = (прибыль от рекламы / расходы на маркетинг) х 100%

Обратите внимание, что в графе расходов необходимо также учитывать зарплаты сотрудников и сопутствующие издержки. Бухгалтерские расходы также в формуле не учитываются.

Если показатель ROMI < 100%, следовательно, инвестиции в маркетинг не оправдываются. ROMI > 100% означает, что расходы на маркетинг не только окупаются, но и приносят прибыль.

Показатель ROMI говорит об эффективности отдельных рекламных кампаний и каналов и может показывать их нерентабельность, тогда как эффект от них может наблюдаться только в связке с другими. По этой причине неполнота картины и ошибки в данных о прибыли и рентабельности могут помешать компании принять важное стратегическое решение. Стремясь оставить только эффективные каналы и кампании, повышается риск упустить более современные и перспективные источники дохода.
 

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Публикаций - 3129, упоминаний - 3453

ROI и организации, системы, технологии, персоны:

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HP Inc. 5883 82
Yandex - Яндекс 9216 79
Apple Inc 13154 74
Ростелеком 10948 70
Broadcom - VMware 2610 67
Softline - Софтлайн 3743 67
МегаФон 10742 65
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 59
Крок - Croc 1964 59
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 54
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АйТи 1519 39
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Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
Ассоциация менеджеров 107 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 893
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 710
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 493
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 426
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 404
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 391
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 387
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 368
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 364
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 350
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 297
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 296
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 280
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 274
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 272
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 252
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 238
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 236
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 235
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 233
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 213
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 211
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 207
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 205
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 199
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 195
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 193
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 189
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 185
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 174
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 171
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 170
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 162
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 161
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 151
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 144
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 144
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 142
Microsoft Windows 2000 8678 106
Microsoft Windows 16882 105
Linux OS 11533 88
Microsoft Office 4170 86
Google Android 15244 83
Apple iOS 8583 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 48
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 45
Microsoft Azure 1526 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 40
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 34
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 33
Apple iPhone 6 4861 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 31
Intel x86 - архитектура процессора 2151 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 29
Microsoft Dynamics 1197 29
Apple iPad 4012 28
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 28
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 26
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 25
Microsoft Office 365 1042 25
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 25
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 24
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Apache Hadoop 470 22
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 22
Microsoft Outlook 1506 21
Broadcom - VMware vSphere 614 21
Oracle Java - язык программирования 3469 20
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 19
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Путин Владимир 3454 23
Аитов Тимур 197 17
Курьянов Сергей 162 17
Демидов Михаил 134 16
Натрусов Артем 313 16
Шадаев Максут 1210 15
Мякишева Марина 84 14
Алифанов Кирилл 84 13
Аршавский Анджей 31 12
Белоусов Сергей 254 11
Петров Михаил 139 11
Галкин Николай 140 11
Романов Дмитрий 69 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Попова Мария 141 11
Кузнецов Станислав 162 10
Сирота Юрий 67 10
Шуваев Ярослав 10 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Бокова Людмила 82 9
Смирнова Олеся 11 9
Демидов Сергей 129 9
Палей Лев 58 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Соколов Алексей 137 9
Сычев Артем 79 9
Контемиров Юрий 32 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Яфясов Денис 14 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Потапкин Михаил 26 9
Бикташев Ильдар 10 9
Комстачев Михаил 14 9
Амириди Юлия 28 9
Козлов Александр 71 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Чевкота Олег 15 9
Кравченко Андрей 12 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1606
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 560
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 473
Европа 24964 424
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 263
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 190
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 190
Германия - Федеративная Республика 13221 150
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 135
Япония 13807 133
Украина 7928 105
Азия - Азиатский регион 5920 94
Казахстан - Республика 6048 92
Франция - Французская Республика 8177 79
Южная Корея - Республика 7052 73
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 72
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 72
Европа Восточная 3138 68
Индия - Bharat 5869 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 66
Швеция - Королевство 3782 61
Канада 5081 53
Ближний Восток 3154 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 50
Африка - Африканский регион 3641 49
Россия - СФО - Новосибирск 4876 46
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 45
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 43
Беларусь - Белоруссия 6289 41
Америка - Американский регион 2206 40
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 39
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 36
Китай - Тайвань 4245 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Испания - Королевство 3840 35
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 34
Европа Западная 1496 32
США - Калифорния 4829 31
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1064
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 543
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 517
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 504
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 366
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 303
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 287
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 256
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 251
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 241
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 235
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 213
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 207
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 195
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 182
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 177
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 158
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 144
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 141
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 140
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 139
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 136
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 135
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 130
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 123
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 117
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 114
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 113
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 111
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 109
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 108
Экономический эффект 1342 106
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 105
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 104
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 101
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 96
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 92
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 91
Энергетика - Energy - Energetically 5855 90
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 137
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 98
Bloomberg 1627 25
FT - Financial Times 1296 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
CNET Networks - CNET News 1643 18
Forbes - Форбс 1002 18
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Total Telecom 613 13
Silicon.com 364 12
Ведомости 1466 11
Mercury Center 309 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
SiliconValley.com - SV.com 239 9
Times 661 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
NYT - The New York Times 1100 7
23ABC News 183 7
IDG - International Data Group 117 7
Telecom.paper 194 7
AP - Associated Press 2007 6
Fortune 211 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
РБК ТВ - телеканал 83 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Известия ИД 770 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
InformationWeek 241 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
Newsbytes News Network 379 5
Открытые системы ИД 176 5
РБК Daily 91 5
The Guardian - Британская газета 406 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 243
Gartner - Гартнер 3658 162
IDC - International Data Corporation 4975 145
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 94
Forrester Research 834 53
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 27
Thomson Financial - Thomson First Call 386 24
Internet Stock Report 994 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 17
S&P 500 565 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 13
Gartner - Dataquest 353 10
BCG - Boston Consulting Group 117 9
Forrester Consulting 26 9
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Informa - Ovum - Omdia 155 8
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 8
TrendForce 187 7
CNews Рынок ИТ-услуг 171 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
ITResearch 123 6
Moody's Investors Service 136 6
Fortune Global 500 295 6
Markets&Markets Research 113 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Frost & Sullivan 207 5
CNews Инновация года - награда 155 5
Strategy Analytics 285 5
IDC Russia - IDC Россия 183 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
Aberdeen Group 53 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Samsung Research 20 4
Fortune Global 100 142 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
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