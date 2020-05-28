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ROI Return On Investment ROR rate of return Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции Окупаемость инвестиций

ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций

Return On Investment или сокращенно ROI – называют показатель финансовой эффективности инвестиций или коэффициент окупаемости. Показатель более справедлив для разовых инвестиций с прозрачными метриками оценки. Инвестициями в данном случае являются средства, вложенные в развитие бизнеса: закупка ПО и рекламы, зарплата сотрудников, оплата сервисов и т.д. Для оценки эффективности показатель ROI, как правило, рассчитывают в процентах. Чтобы определить ROI, нужно знать две величины: объем инвестиции и полученный доход.

Формула расчета ROI

ROI = (доход – расход) / расходы × 100 %.

Доход — все средства, которые получила компания за отрезок времени, расходы — объем инвестиции, налоги и прочие издержки. Показатель ROI образует пропорцию, которая является показательной только в контексте предприятия, поскольку предприятие может иметь высокий ROI, но иметь при этом низкую прибыль из-за низкой стоимости товаров и услуг.

Вне зависимости от контекста показатель ROI нельзя считать эффективным, при ROI < 100%. ROI = 100% означает равенство между доходом и расходом. ROI > 100% помогает увидеть момент, когда можно снижать объем инвестиций при достижении максимальной прибыли.

Повышение показателя ROI достигается использованием нескольких каналов привлечения клиентов и постоянной переоценке рекламных объявлений в поисках наиболее релевантного для потребителя. Для отдельных периодов и для маркетинговой кампании в целом применяют одну и ту же формулу. Для правильного расчета ROI за период, необходимо отследить, чтобы за данный отрезок времени не происходили кардинальные изменения в рекламной кампании. В противном случае показатель не будет отражать реальную картину. ROI не считается в фоновом режиме, а только перед принятием стратегических решений. Своевременный подсчет ROI избавляет рекламную кампанию от дорогих ошибок, чтобы инвестор мог найти оптимальный путь к максимальной прибыли.

ROMI

Термин ROMI (Return On Marketing Investment) является родственным для ROI (Return On Investment), но имеет более частное применение к маркетингу. Показатель ROMI отвечает за рентабельность маркетинговых инвестиций: какую прибыль получила компания за свои вложения.

Регулярное отслеживание ROMI позволяет в условиях ограниченного бюджета создавать приоритеты и инвестировать в каналы, которые приносят максимальную прибыль.

Области применения ROMI:

  • прямые продажи и почтовая рассылка;
  • обратная связь с потребителем и решение конфликтных ситуаций для выстраивания дальнейшей стратегии;
  • программы лояльности, включающие в себя анализ поведения покупателей и планирование маркетинговых мероприятий, которые отвечают их потребностям;
  • действия по сбыту товаров: оплата бонусами, акции и скидки.

Для корректного расчета ROMI необходимо знать общую прибыль, которую принесла рекламная кампания и объем расходов.

Чтобы вычислить общую прибыль, необходимо использовать данные трех показателей:

  1. чистый доход;
  2. наценка;
  3. себестоимость.

Формула расчета ROMI

ROMI = (прибыль от рекламы / расходы на маркетинг) х 100%

Обратите внимание, что в графе расходов необходимо также учитывать зарплаты сотрудников и сопутствующие издержки. Бухгалтерские расходы также в формуле не учитываются.

Если показатель ROMI < 100%, следовательно, инвестиции в маркетинг не оправдываются. ROMI > 100% означает, что расходы на маркетинг не только окупаются, но и приносят прибыль.

Показатель ROMI говорит об эффективности отдельных рекламных кампаний и каналов и может показывать их нерентабельность, тогда как эффект от них может наблюдаться только в связке с другими. По этой причине неполнота картины и ошибки в данных о прибыли и рентабельности могут помешать компании принять важное стратегическое решение. Стремясь оставить только эффективные каналы и кампании, повышается риск упустить более современные и перспективные источники дохода.
 


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12.02.2010 Имеет ли ROI значение для ECM-проектов?
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04.05.2001 "Андерсен" и Blue Martini раскрывают секрет получения дохода от инвестиций в электронную коммерцию и eProcurement

Публикаций - 277, упоминаний - 307

ROI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 46
SAP SE 4595 35
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Oracle Corporation 6035 29
Dell EMC 4736 15
Intel Corporation 11262 13
VMware 2025 13
Крок - Croc 1616 12
Элемент ГК - Elementec 1523 10
HP Inc. 5313 10
АйТи 1179 10
Google LLC 10352 10
Программный продукт ГК 3960 10
Docsvision - ДоксВижн 948 10
Accenture plc 810 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
6072 9
Softline - Софтлайн 1870 9
Yandex - Яндекс 5015 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 8
TerraLink - ТерраЛинк 252 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Directum - Директум 830 7
Микротест 276 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 7
McKinsey & Company Int 162 6
SAS Institute 854 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Huawei 3222 6
Cisco Systems 4720 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 6
IBM Global Services 118 6
Корус Консалтинг ГК 1014 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Apple Inc 10683 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
AHConferences 53 7
Альфа-Банк 1476 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
Boeing 957 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
Газпром нефть 439 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 5
GM - General Motors 434 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 62 4
United Airlines - авиакомпания 88 4
Bosch Gasoline Systems 0 4
Citi - Citibank - Ситибанк 265 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
X5 Group 709 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
Связной ГК 1190 3
Газпром ПАО 1008 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Банк Санкт-Петербург 126 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 2
Лента - Утконос 124 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 2
Транснефть 232 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Правительство Москвы 1640 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Пенсионный фонд Украины 7 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Eclipse Foundation 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
OIN - Open Invention Network 22 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
Linux Foundation 167 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 91
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 74
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 52
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 34
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 19
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 15
Экономический эффект 694 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 6
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 20 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 4
Человеческий фактор - Human factor 1099 4
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 37 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
Forbes - Форбс 591 3
Silicon.com 354 2
Wikipedia - Википедия 413 1
FT - Financial Times 1118 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Ведомости 375 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
InformationWeek 231 1
Intelligent Enterprise 27 1
CBS MarketWatch 305 1
The Economist 43 1
WapStart 42 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Gartner - Гартнер 3301 27
IDC - International Data Corporation 4671 26
Forrester Research 810 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 14
Forrester Consulting 26 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 4
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 4
Samsung Research 14 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
Vanson Bourne 48 1
IDC Research 11 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Forbes Insights 14 1
B2B International 50 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
Fortune Global 100 138 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 1 1
Microsoft Intelligent Economies: AI’s Transformation of Industries and Society 1 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Markets&Markets Research 97 1
Fortune Global 500 280 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
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Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 9
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Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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