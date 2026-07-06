ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций

Return On Investment или сокращенно ROI – называют показатель финансовой эффективности инвестиций или коэффициент окупаемости. Показатель более справедлив для разовых инвестиций с прозрачными метриками оценки. Инвестициями в данном случае являются средства, вложенные в развитие бизнеса: закупка ПО и рекламы, зарплата сотрудников, оплата сервисов и т.д. Для оценки эффективности показатель ROI, как правило, рассчитывают в процентах. Чтобы определить ROI, нужно знать две величины: объем инвестиции и полученный доход.

Формула расчета ROI

ROI = (доход – расход) / расходы × 100 %.

Доход — все средства, которые получила компания за отрезок времени, расходы — объем инвестиции, налоги и прочие издержки. Показатель ROI образует пропорцию, которая является показательной только в контексте предприятия, поскольку предприятие может иметь высокий ROI, но иметь при этом низкую прибыль из-за низкой стоимости товаров и услуг.

Вне зависимости от контекста показатель ROI нельзя считать эффективным, при ROI < 100%. ROI = 100% означает равенство между доходом и расходом. ROI > 100% помогает увидеть момент, когда можно снижать объем инвестиций при достижении максимальной прибыли.

Повышение показателя ROI достигается использованием нескольких каналов привлечения клиентов и постоянной переоценке рекламных объявлений в поисках наиболее релевантного для потребителя. Для отдельных периодов и для маркетинговой кампании в целом применяют одну и ту же формулу. Для правильного расчета ROI за период, необходимо отследить, чтобы за данный отрезок времени не происходили кардинальные изменения в рекламной кампании. В противном случае показатель не будет отражать реальную картину. ROI не считается в фоновом режиме, а только перед принятием стратегических решений. Своевременный подсчет ROI избавляет рекламную кампанию от дорогих ошибок, чтобы инвестор мог найти оптимальный путь к максимальной прибыли.

ROMI

Термин ROMI (Return On Marketing Investment) является родственным для ROI (Return On Investment), но имеет более частное применение к маркетингу. Показатель ROMI отвечает за рентабельность маркетинговых инвестиций: какую прибыль получила компания за свои вложения.

Регулярное отслеживание ROMI позволяет в условиях ограниченного бюджета создавать приоритеты и инвестировать в каналы, которые приносят максимальную прибыль.

Области применения ROMI:

прямые продажи и почтовая рассылка;

обратная связь с потребителем и решение конфликтных ситуаций для выстраивания дальнейшей стратегии;

программы лояльности, включающие в себя анализ поведения покупателей и планирование маркетинговых мероприятий, которые отвечают их потребностям;

действия по сбыту товаров: оплата бонусами, акции и скидки.

Для корректного расчета ROMI необходимо знать общую прибыль, которую принесла рекламная кампания и объем расходов.

Чтобы вычислить общую прибыль, необходимо использовать данные трех показателей:

чистый доход; наценка; себестоимость.

Формула расчета ROMI

ROMI = (прибыль от рекламы / расходы на маркетинг) х 100%

Обратите внимание, что в графе расходов необходимо также учитывать зарплаты сотрудников и сопутствующие издержки. Бухгалтерские расходы также в формуле не учитываются.

Если показатель ROMI < 100%, следовательно, инвестиции в маркетинг не оправдываются. ROMI > 100% означает, что расходы на маркетинг не только окупаются, но и приносят прибыль.

Показатель ROMI говорит об эффективности отдельных рекламных кампаний и каналов и может показывать их нерентабельность, тогда как эффект от них может наблюдаться только в связке с другими. По этой причине неполнота картины и ошибки в данных о прибыли и рентабельности могут помешать компании принять важное стратегическое решение. Стремясь оставить только эффективные каналы и кампании, повышается риск упустить более современные и перспективные источники дохода.

