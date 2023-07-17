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Broadcom VMware vSphere

Broadcom - VMware vSphere


17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспос
25.03.2022 Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere

Новое мультиоблачное решение Coster поставщика ИТ-решений и услуг Softline стало доступно пользователям инфраструктуры On-premise и IaaS на базе vSphere. Теперь клиенты, использующие платформу vSphere, могут также охватить свою инфраструктуру решением Coster и экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster от
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise

ворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие про
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group

девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей в
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака

ных, так и публичных. Для построения инфраструктуры облаков есть свои инструменты. Например, VMware vSphere — ведущая в отрасли платформа виртуализации — одна из наиболее удобных и востребованн
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли

ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли

ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies

VMware устранила две уязвимости в vCenter Server, выявленные экспертом Positive Technologies Михаилом Ключниковым. Эта платформа предназначена для централизованного управления и автоматизации VMware vSphere, ключевого продукта в современных центрах обработки данных. По оценкам IDC, компания занимает до 80% на рынке виртуальных машин. В 2019 г. VMware вошла в рейтинг компаний с наибо
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere

ентов Maxpatrol SIEM 6.1 могут выявлять активность злоумышленников в платформе виртуализации Vmware vSphere. Это поможет предотвратить кражу данных, нарушение работы средств защиты, простои в б
22.12.2020 Lenovo интегрировала решение ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager

м благодаря расширению глобального партнерства с компанией VMware и получению Lenovo статуса Global Partner Appliances. Партнеры интегрировали гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM), что значительно упростило управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения. До появления Lenovo ThinkAgile VX на планирование и обновле
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

бесспорным лидером в этой области, в то время как ее прямые конкуренты значительно отстают. VMWare vSphere Компания VMware называет свой программный продукт vSphere «сердцем» современны
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere

чее место») с поддержкой развертывания виртуальных рабочих столов на платформе виртуализации VMware vSphere Новая версия «Скала-Р ВРМ» – платформы безопасного удаленного доступа к ресурсам орга
16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7

ила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сообщал в мае 2019 года. Ключевое отличие
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

тификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификат
28.04.2018 VMware представила обновления vSphere и vSAN

VMware Inc. представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, HCI-решений, которые помогают компаниям безопасно использовать приложе
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware»

VMware», который позволит пользователям размещать ИТ-инфраструктуру в виртуальном ЦОДе на платформе VMware vSphere 6.5.Услуга дает возможность использования широкого спектра виртуальных вычисли
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляемом с помощью API облаке OpenStack. «Облачные услуги Amadeus Cloud Services
09.02.2017 Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX

Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и разработчиков. С VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 компания оптимизирует поддержку критически важных для ИТ-задач — автоматизации, безопасности и непрерывности работы приложений. При этом компании-разработчики пол
23.12.2016 Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ

изводства и поставок сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»

, управлять ими, а также обеспечивать их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, чт
26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware

печения универсальной безопасности. В частности, была улучшена поддержка VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция м
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

даж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-V. Продукт отличается расширенными возможностями работы в распределенных и
24.02.2016 VMware представила новую версию гиперконвергентное ПО Virtual SAN

. В VMware Virtual SAN 6.2, четвертом поколении простых нативных хранилищ корпоративного класса для vSphere, представлены новые функции повышения эффективности данных для флэш-хранилищ, новый с
17.11.2015 Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6

Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать VMware vSphere 6. Такой результат долгосрочного партнерства между компаниями обеспечивает бизнес-ада
30.09.2015 Диски корпоративного класса от Toshiba сертифицированы VMware

onics Europe объявила о получении сертификации VMware Virtual SAN 6.0 и 5.5 в инфраструктуре VMware vSphere для жестких дисков (HDD) для предприятий серии AL13SX (12 Гбит/с SAS, 15 тыс. об/мин)
08.06.2015 Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free

решений для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске VMware vSphere Free — новой версии продукта Paragon Protect & Restore (PPR). Об этом CNews со
28.04.2015 В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6

редного обновления для решения Veeam Availability Suite v8, обеспечивающего полную поддержку VMware vSphere 6. Данный шаг продолжает традицию компании по выпуску регулярных и проверенных обновл
12.02.2015 VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack

Компания VMware представила VMware vSphere 6, последнюю версию решения по виртуализации для создания гибридных «облаков» и постр
12.02.2015 Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes

ивного класса, а также построенные по технологии all-flash, уже сертифицирована для работы с VMware vSphere 6 и Virtual Volumes. Также будет обеспечена поддержка vSphere 6 в СХД HP Store
10.02.2015 Hitachi Data Systems реализовала поддержку vSphere Virtual Volumes в своих решениях

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о предварительной поддержке vSphere Virtual Volumes от VMware. Решение поможет заказчикам упростить переход на облачные системы и повысить ценность полнофункциональных инфраструктурных решений Hitachi. Сочетание автоматиз
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

ценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действов
27.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6

3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
21.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6

3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5

Компании SAP AG и VMware запустили платформу SAP HANA на VMware vSphere 5.5 для промышленной эксплуатации. Благодаря комбинации производительности SAP HANA и
08.11.2013 Veeam Management Pack 6.5 for VMware устраняет единую точку отказа в управлении виртуальной средой

щик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальной средой VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Management Pack (MP) 6.5 for VMware (Ve
15.10.2013 VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»

gement Suite и VMware vCenter Log Insight 1.5. Кроме того, компания представила новую версию VMware vSphere Data Protection Advanced. «Решения VMware для управления “облаком” позволяют добивать
27.08.2013 VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу

VMware vCloud Suite и новую версию решения для оптимизации нагрузки на виртуальную платформу VMware vSphere with Operations Management. Продукты позволяют виртуализировать инфраструктуру и пост
18.07.2013 VMware vSphere 5.1 и VMware View 5.1 сертифицированы ФСТЭК России

контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для виртуализации центра обработки данных VMware vSphere 5.1 и программное обеспечение для виртуализации рабочих мест VMware View 5.1. Как соо
03.07.2013 VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных

Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими

27.05.2013 VMware анонсировала гибридный облачный сервис vCloud Hybrid Service

й по модели IaaS («инфраструктура как сервис»), обслуживаемый VMware и построенный на основе VMware vSphere. Новый сервис предлагает клиентам VMware доступный способ расширить свои ЦОД за счет


Публикаций - 530, упоминаний - 783

Broadcom замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Broadcom - VMware 2240 420
Microsoft Corporation 23953 91
Dell EMC 4964 56
Veeam Software 307 40
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 40
Oracle Corporation 6467 37
HP Inc. 5608 36
SAP SE 5068 30
IBM - International Business Machines Corp 9312 29
Cisco Systems 4982 28
Код Безопасности 521 27
Softline - Софтлайн 2313 23
Acronis - Акронис 442 20
Cloud4Y 246 19
Citrix Systems 795 18
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 17
Dell Technologies - Dell Computer 2114 17
Intel Corporation 11844 17
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 17
Google LLC 11308 16
Red Hat 1267 15
Hitachi - Хитачи 1453 15
NetApp - Network Appliance 637 15
Synology Inc - SLMP PTE 137 14
7519 14
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 14
Nvidia Corp 3283 14
Lenovo Group 2225 14
Amazon Inc - Amazon.com 2871 13
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1198 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 11
Fujitsu 2024 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 479 10
SAS Institute 931 10
HP - Hewlett-Packard 3614 10
Broadcom - VMware - Pivotal Software 75 9
Brocade Communications Systems 240 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 976 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
РЖД - Российские железные дороги 1753 6
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Газпром ПАО 1210 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 272 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 2
Ренессанс Страхование 135 2
SoftBank Group 250 2
Самараэнерго 19 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 479 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 411 2
Elliott Management - Elliott Associates 15 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Лента - Сеть розничной торговли 1868 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 233 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 257 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 48 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Евросеть 1402 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 54 1
eBay Inc 1605 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 1
BMW Group 423 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 148 1
Столичные аптеки 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 34 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 3 1
Лента - Утконос 168 1
Ак Барс Банк 255 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 9
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 3
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2678 3
Президент Российской Федерации 3968 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 2
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Microsoft Exchange 1367 31
Broadcom - VMware vRealize Suite 71 31
Microsoft Azure 1355 30
Apple iPhone 6 4862 27
Broadcom - VMware Horizon Suite 110 27
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 26
Citrix XenServer 94 26
Intel x86 - архитектура процессора 1713 25
Код Безопасности - vGate 64 24
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 104 23
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 428 22
Microsoft Windows Server 2012 191 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1159 20
Broadcom - VMware vMotion 36 19
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 186 19
Broadcom - VMware View 46 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 761 18
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 18
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 43 16
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 120 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3708 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 14
HPE 3PAR 98 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 14
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Microsoft Exchange Server 477 12
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 146 12
Google Cloud Platform - GCP 284 12
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 79 12
Тимашев Ратмир 68 16
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 159 14
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 9
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 6
Антич Антон 19 6
Белоусов Сергей 236 4
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 4
Жуковский Дмитрий 7 4
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 4
Rowe Zane - Роу Зейн 10 4
Ваганов Василий 14 4
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 3
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 3
Быков Станислав 8 3
Климов Иван 21 3
Новиков Павел 90 3
Полянский Денис 10 3
Sayar Ramin - Саяр Рамин 6 3
Burton Jeremy - Бертон Джереми 11 3
Дергилёв Никита 44 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 2
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 2
Виноградова Леся 8 2
Самойлов Юрий 74 2
Галкин Дмитрий 26 2
Левцов Вениамин 40 2
Димитренко Егор 8 2
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 2
Самойленко Александр 9 2
Пенязь Дмитрий 18 2
Ткачев Владимир 12 2
Маланин Василий 13 2
Sven Dreyfeldt - Драйфельдт Свен 2 2
Ширманов Александр 15 2
Волков Михаил 38 2
Момчилович Ирина 28 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 2
Наумов Евгений 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 130591 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 24
Европа 21273 18
Германия - Федеративная Республика 12337 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 8
Франция - Французская Республика 7661 8
Казахстан - Республика 5191 8
Азия - Азиатский регион 5225 7
США - Калифорния 4542 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 6
Канада 4766 5
Европа Восточная 3017 5
Япония 13075 5
Украина 7412 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 381 4
Испания - Королевство 3644 4
Беларусь - Белоруссия 4931 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2422 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 4
Ближний Восток 2819 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1046 3
Африка - Африканский регион 3354 3
Италия - Итальянская Республика 4251 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1128 3
Европа Западная 1418 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 3
Сингапур - Республика 1806 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2506 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2444 3
Россия - СФО - Новосибирск 3890 3
Бразилия - Федеративная Республика 2273 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 784 3
Земля - планета Солнечной системы 10074 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 85
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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