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Broadcom VMware vSphere

Broadcom - VMware vSphere

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11.03.2024 VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации

системных администраторов срочно отключить старый плагин для аутентификации в клиентском ПО системы vSphere - VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP). Причина - в двух серьезных уязвимостя
17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспос
25.03.2022 Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere

Новое мультиоблачное решение Coster поставщика ИТ-решений и услуг Softline стало доступно пользователям инфраструктуры On-premise и IaaS на базе vSphere. Теперь клиенты, использующие платформу vSphere, могут также охватить свою инфраструктуру решением Coster и экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster от
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise

ворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие про
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group

девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей в
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака

ных, так и публичных. Для построения инфраструктуры облаков есть свои инструменты. Например, VMware vSphere — ведущая в отрасли платформа виртуализации — одна из наиболее удобных и востребованн
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли

ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли

ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies

Михаилом Ключниковым. Эта платформа предназначена для централизованного управления и автоматизации VMware vSphere, ключевого продукта в современных центрах обработки данных. По оценкам IDC, ко
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere

ентов Maxpatrol SIEM 6.1 могут выявлять активность злоумышленников в платформе виртуализации Vmware vSphere. Это поможет предотвратить кражу данных, нарушение работы средств защиты, простои в б
22.12.2020 Lenovo интегрировала решение ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager

м благодаря расширению глобального партнерства с компанией VMware и получению Lenovo статуса Global Partner Appliances. Партнеры интегрировали гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM), что значительно упростило управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения. До появления Lenovo ThinkAgile VX на планирование и обновле
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

бесспорным лидером в этой области, в то время как ее прямые конкуренты значительно отстают. VMWare vSphere Компания VMware называет свой программный продукт vSphere «сердцем» современны
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere

чее место») с поддержкой развертывания виртуальных рабочих столов на платформе виртуализации VMware vSphere Новая версия «Скала-Р ВРМ» – платформы безопасного удаленного доступа к ресурсам орга
16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7

ила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сообщал в мае 2019 года. Ключевое отличие
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

тификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификат
28.04.2018 VMware представила обновления vSphere и vSAN

VMware Inc. представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, HCI-решений, которые помогают компаниям безопасно использовать приложе
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware»

VMware», который позволит пользователям размещать ИТ-инфраструктуру в виртуальном ЦОДе на платформе VMware vSphere 6.5.Услуга дает возможность использования широкого спектра виртуальных вычисли
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляемом с помощью API облаке OpenStack. «Облачные услуги Amadeus Cloud Services
09.02.2017 Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX

Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и разработчиков. С VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 компания оптимизирует поддержку критически важных для ИТ-задач — автоматизации, безопасности и непрерывности работы приложений. При этом компании-разработчики пол
23.12.2016 Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ

изводства и поставок сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»

, управлять ими, а также обеспечивать их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, чт
26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware

печения универсальной безопасности. В частности, была улучшена поддержка VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция м
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

даж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-V. Продукт отличается расширенными возможностями работы в распределенных и
24.02.2016 VMware представила новую версию гиперконвергентное ПО Virtual SAN

. В VMware Virtual SAN 6.2, четвертом поколении простых нативных хранилищ корпоративного класса для vSphere, представлены новые функции повышения эффективности данных для флэш-хранилищ, новый с
17.11.2015 Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6

Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать VMware vSphere 6. Такой результат долгосрочного партнерства между компаниями обеспечивает бизнес-ада
30.09.2015 Диски корпоративного класса от Toshiba сертифицированы VMware

onics Europe объявила о получении сертификации VMware Virtual SAN 6.0 и 5.5 в инфраструктуре VMware vSphere для жестких дисков (HDD) для предприятий серии AL13SX (12 Гбит/с SAS, 15 тыс. об/мин)
08.06.2015 Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free

решений для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске VMware vSphere Free — новой версии продукта Paragon Protect & Restore (PPR). Об этом CNews со
28.04.2015 В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6

редного обновления для решения Veeam Availability Suite v8, обеспечивающего полную поддержку VMware vSphere 6. Данный шаг продолжает традицию компании по выпуску регулярных и проверенных обновл
12.02.2015 VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack

Компания VMware представила VMware vSphere 6, последнюю версию решения по виртуализации для создания гибридных «облаков» и постр
12.02.2015 Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes

ивного класса, а также построенные по технологии all-flash, уже сертифицирована для работы с VMware vSphere 6 и Virtual Volumes. Также будет обеспечена поддержка vSphere 6 в СХД HP Store
10.02.2015 Hitachi Data Systems реализовала поддержку vSphere Virtual Volumes в своих решениях

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о предварительной поддержке vSphere Virtual Volumes от VMware. Решение поможет заказчикам упростить переход на облачные системы и повысить ценность полнофункциональных инфраструктурных решений Hitachi. Сочетание автоматиз
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

ценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действов
27.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6

3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
21.01.2015 3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6

3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5

Компании SAP AG и VMware запустили платформу SAP HANA на VMware vSphere 5.5 для промышленной эксплуатации. Благодаря комбинации производительности SAP HANA и
08.11.2013 Veeam Management Pack 6.5 for VMware устраняет единую точку отказа в управлении виртуальной средой

щик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальной средой VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Management Pack (MP) 6.5 for VMware (Ve
15.10.2013 VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»

gement Suite и VMware vCenter Log Insight 1.5. Кроме того, компания представила новую версию VMware vSphere Data Protection Advanced. «Решения VMware для управления “облаком” позволяют добивать
27.08.2013 VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу

VMware vCloud Suite и новую версию решения для оптимизации нагрузки на виртуальную платформу VMware vSphere with Operations Management. Продукты позволяют виртуализировать инфраструктуру и пост
18.07.2013 VMware vSphere 5.1 и VMware View 5.1 сертифицированы ФСТЭК России

контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для виртуализации центра обработки данных VMware vSphere 5.1 и программное обеспечение для виртуализации рабочих мест VMware View 5.1. Как соо
03.07.2013 VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных

Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими


Публикаций - 614, упоминаний - 936

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 473
Microsoft Corporation 25775 100
Dell EMC 5180 58
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 42
Veeam Software 345 41
Oracle Corporation 7074 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 37
HP Inc. 5883 36
SAP SE 5601 31
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Cisco Systems 5372 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Softline - Софтлайн 3743 30
Intel Corporation 12811 24
9594 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 20
Acronis - Акронис 489 20
Citrix Systems 868 20
Nvidia Corp 4002 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
Cloud4Y 311 19
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Google LLC 12688 17
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 37
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Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 31
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 31
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 31
Microsoft Azure 1526 31
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 29
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Broadcom - VMware vMotion 42 21
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 20
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 19
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 18
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 16
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 15
Тимашев Ратмир 69 16
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 14
Patel Parag - Пейтел Параг 17 11
Березин Максим 144 10
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 9
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Сорокин Дмитрий 64 7
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 6
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Антич Антон 20 6
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Fathers Bill - Фазерс Билл 5 5
An Wayne - Эн Уэйн 5 5
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Ваганов Василий 14 4
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 4
Rowe Zane - Роу Зейн 10 4
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Рустамов Рустам 548 4
Белоусов Сергей 254 4
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Полянский Денис 15 3
Урусов Виктор 157 3
Агеев Денис 38 3
Мухин Денис 58 3
Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 3
Быков Станислав 12 3
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 3
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 3
Das Manuvir - Дас Манувир 3 3
Fathi Ben - Фатхи Бен 6 3
Вихровский Кирилл 19 3
Singh Ajay - Сингх Аджай 6 3
Балкански Богомил 4 3
Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 241
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
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США - Калифорния 4829 8
Украина 7928 7
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа Восточная 3138 5
Канада 5081 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Испания - Королевство 3840 4
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Европа Западная 1496 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
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Английский язык 7030 8
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Westminster College Missouri - Вестминстерский колледж Миссури 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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