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Broadcom VMware vSphere
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.03.2024
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VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации
системных администраторов срочно отключить старый плагин для аутентификации в клиентском ПО системы vSphere - VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP). Причина - в двух серьезных уязвимостя
|17.07.2023
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Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования
так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспос
|25.03.2022
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Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere
Новое мультиоблачное решение Coster поставщика ИТ-решений и услуг Softline стало доступно пользователям инфраструктуры On-premise и IaaS на базе vSphere. Теперь клиенты, использующие платформу vSphere, могут также охватить свою инфраструктуру решением Coster и экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster от
|24.08.2021
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Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise
ворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие про
|23.03.2021
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Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group
девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей в
|21.03.2021
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VMware vSphere: как получить максимум от облака
ных, так и публичных. Для построения инфраструктуры облаков есть свои инструменты. Например, VMware vSphere — ведущая в отрасли платформа виртуализации — одна из наиболее удобных и востребованн
|12.03.2021
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Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли
ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
|10.03.2021
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Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли
ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл
|24.02.2021
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VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies
Михаилом Ключниковым. Эта платформа предназначена для централизованного управления и автоматизации VMware vSphere, ключевого продукта в современных центрах обработки данных. По оценкам IDC, ко
|19.02.2021
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere
ентов Maxpatrol SIEM 6.1 могут выявлять активность злоумышленников в платформе виртуализации Vmware vSphere. Это поможет предотвратить кражу данных, нарушение работы средств защиты, простои в б
|22.12.2020
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Lenovo интегрировала решение ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager
м благодаря расширению глобального партнерства с компанией VMware и получению Lenovo статуса Global Partner Appliances. Партнеры интегрировали гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM), что значительно упростило управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения. До появления Lenovo ThinkAgile VX на планирование и обновле
|05.06.2020
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Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi
бесспорным лидером в этой области, в то время как ее прямые конкуренты значительно отстают. VMWare vSphere Компания VMware называет свой программный продукт vSphere «сердцем» современны
|12.05.2020
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Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere
чее место») с поддержкой развертывания виртуальных рабочих столов на платформе виртуализации VMware vSphere Новая версия «Скала-Р ВРМ» – платформы безопасного удаленного доступа к ресурсам орга
|16.10.2019
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«Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7
ила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сообщал в мае 2019 года. Ключевое отличие
|30.10.2018
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Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA
тификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификат
|28.04.2018
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VMware представила обновления vSphere и vSAN
VMware Inc. представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, HCI-решений, которые помогают компаниям безопасно использовать приложе
|05.09.2017
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«Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware»
VMware», который позволит пользователям размещать ИТ-инфраструктуру в виртуальном ЦОДе на платформе VMware vSphere 6.5.Услуга дает возможность использования широкого спектра виртуальных вычисли
|10.05.2017
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Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack
VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляемом с помощью API облаке OpenStack. «Облачные услуги Amadeus Cloud Services
|09.02.2017
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Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX
Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и разработчиков. С VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 компания оптимизирует поддержку критически важных для ИТ-задач — автоматизации, безопасности и непрерывности работы приложений. При этом компании-разработчики пол
|23.12.2016
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Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ
изводства и поставок сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании
|18.10.2016
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VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»
, управлять ими, а также обеспечивать их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, чт
|26.08.2016
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EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware
печения универсальной безопасности. В частности, была улучшена поддержка VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция м
|26.05.2016
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Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах
даж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-V. Продукт отличается расширенными возможностями работы в распределенных и
|24.02.2016
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VMware представила новую версию гиперконвергентное ПО Virtual SAN
. В VMware Virtual SAN 6.2, четвертом поколении простых нативных хранилищ корпоративного класса для vSphere, представлены новые функции повышения эффективности данных для флэш-хранилищ, новый с
|17.11.2015
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Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6
Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать VMware vSphere 6. Такой результат долгосрочного партнерства между компаниями обеспечивает бизнес-ада
|30.09.2015
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Диски корпоративного класса от Toshiba сертифицированы VMware
onics Europe объявила о получении сертификации VMware Virtual SAN 6.0 и 5.5 в инфраструктуре VMware vSphere для жестких дисков (HDD) для предприятий серии AL13SX (12 Гбит/с SAS, 15 тыс. об/мин)
|08.06.2015
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Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free
решений для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске VMware vSphere Free — новой версии продукта Paragon Protect & Restore (PPR). Об этом CNews со
|28.04.2015
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В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6
редного обновления для решения Veeam Availability Suite v8, обеспечивающего полную поддержку VMware vSphere 6. Данный шаг продолжает традицию компании по выпуску регулярных и проверенных обновл
|12.02.2015
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VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack
Компания VMware представила VMware vSphere 6, последнюю версию решения по виртуализации для создания гибридных «облаков» и постр
|12.02.2015
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Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes
ивного класса, а также построенные по технологии all-flash, уже сертифицирована для работы с VMware vSphere 6 и Virtual Volumes. Также будет обеспечена поддержка vSphere 6 в СХД HP Store
|10.02.2015
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Hitachi Data Systems реализовала поддержку vSphere Virtual Volumes в своих решениях
Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о предварительной поддержке vSphere Virtual Volumes от VMware. Решение поможет заказчикам упростить переход на облачные системы и повысить ценность полнофункциональных инфраструктурных решений Hitachi. Сочетание автоматиз
|03.02.2015
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Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU
ценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действов
|27.01.2015
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3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6
3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
|21.01.2015
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3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6
3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б
|29.05.2014
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SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5
Компании SAP AG и VMware запустили платформу SAP HANA на VMware vSphere 5.5 для промышленной эксплуатации. Благодаря комбинации производительности SAP HANA и
|08.11.2013
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Veeam Management Pack 6.5 for VMware устраняет единую точку отказа в управлении виртуальной средой
щик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальной средой VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Management Pack (MP) 6.5 for VMware (Ve
|15.10.2013
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VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»
gement Suite и VMware vCenter Log Insight 1.5. Кроме того, компания представила новую версию VMware vSphere Data Protection Advanced. «Решения VMware для управления “облаком” позволяют добивать
|27.08.2013
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VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу
VMware vCloud Suite и новую версию решения для оптимизации нагрузки на виртуальную платформу VMware vSphere with Operations Management. Продукты позволяют виртуализировать инфраструктуру и пост
|18.07.2013
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VMware vSphere 5.1 и VMware View 5.1 сертифицированы ФСТЭК России
контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для виртуализации центра обработки данных VMware vSphere 5.1 и программное обеспечение для виртуализации рабочих мест VMware View 5.1. Как соо
|03.07.2013
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VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных
Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими
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