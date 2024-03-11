Broadcom - VMware vSphere

VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации системных администраторов срочно отключить старый плагин для аутентификации в клиентском ПО системы vSphere - VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP). Причина - в двух серьезных уязвимостя

Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспос

Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere Новое мультиоблачное решение Coster поставщика ИТ-решений и услуг Softline стало доступно пользователям инфраструктуры On-premise и IaaS на базе vSphere. Теперь клиенты, использующие платформу vSphere, могут также охватить свою инфраструктуру решением Coster и экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster от

Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise ворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие про

Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей в

VMware vSphere: как получить максимум от облака ных, так и публичных. Для построения инфраструктуры облаков есть свои инструменты. Например, VMware vSphere — ведущая в отрасли платформа виртуализации — одна из наиболее удобных и востребованн

Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл

Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли ков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2. В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке пл

VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies Михаилом Ключниковым. Эта платформа предназначена для централизованного управления и автоматизации VMware vSphere, ключевого продукта в современных центрах обработки данных. По оценкам IDC, ко

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere ентов Maxpatrol SIEM 6.1 могут выявлять активность злоумышленников в платформе виртуализации Vmware vSphere. Это поможет предотвратить кражу данных, нарушение работы средств защиты, простои в б

Lenovo интегрировала решение ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager м благодаря расширению глобального партнерства с компанией VMware и получению Lenovo статуса Global Partner Appliances. Партнеры интегрировали гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM), что значительно упростило управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения. До появления Lenovo ThinkAgile VX на планирование и обновле

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi бесспорным лидером в этой области, в то время как ее прямые конкуренты значительно отстают. VMWare vSphere Компания VMware называет свой программный продукт vSphere «сердцем» современны

Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere чее место») с поддержкой развертывания виртуальных рабочих столов на платформе виртуализации VMware vSphere Новая версия «Скала-Р ВРМ» – платформы безопасного удаленного доступа к ресурсам орга

«Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7 ила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сообщал в мае 2019 года. Ключевое отличие

Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA тификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификат

VMware представила обновления vSphere и vSAN VMware Inc. представила обновления VMware vSphere и VMware vSAN, HCI-решений, которые помогают компаниям безопасно использовать приложе

«Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» VMware», который позволит пользователям размещать ИТ-инфраструктуру в виртуальном ЦОДе на платформе VMware vSphere 6.5.Услуга дает возможность использования широкого спектра виртуальных вычисли

Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляемом с помощью API облаке OpenStack. «Облачные услуги Amadeus Cloud Services

Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и разработчиков. С VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 компания оптимизирует поддержку критически важных для ИТ-задач — автоматизации, безопасности и непрерывности работы приложений. При этом компании-разработчики пол

Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ изводства и поставок сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании

VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками» , управлять ими, а также обеспечивать их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, чт

EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware печения универсальной безопасности. В частности, была улучшена поддержка VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция м

Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах даж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-V. Продукт отличается расширенными возможностями работы в распределенных и

VMware представила новую версию гиперконвергентное ПО Virtual SAN . В VMware Virtual SAN 6.2, четвертом поколении простых нативных хранилищ корпоративного класса для vSphere, представлены новые функции повышения эффективности данных для флэш-хранилищ, новый с

Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6 Riverbed Technology объявила о том, что решение Riverbed SteelFusion 4.2 будет поддерживать VMware vSphere 6. Такой результат долгосрочного партнерства между компаниями обеспечивает бизнес-ада

Диски корпоративного класса от Toshiba сертифицированы VMware onics Europe объявила о получении сертификации VMware Virtual SAN 6.0 и 5.5 в инфраструктуре VMware vSphere для жестких дисков (HDD) для предприятий серии AL13SX (12 Гбит/с SAS, 15 тыс. об/мин)

Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free решений для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске VMware vSphere Free — новой версии продукта Paragon Protect & Restore (PPR). Об этом CNews со

В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6 редного обновления для решения Veeam Availability Suite v8, обеспечивающего полную поддержку VMware vSphere 6. Данный шаг продолжает традицию компании по выпуску регулярных и проверенных обновл

VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack Компания VMware представила VMware vSphere 6, последнюю версию решения по виртуализации для создания гибридных «облаков» и постр

Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes ивного класса, а также построенные по технологии all-flash, уже сертифицирована для работы с VMware vSphere 6 и Virtual Volumes. Также будет обеспечена поддержка vSphere 6 в СХД HP Store

Hitachi Data Systems реализовала поддержку vSphere Virtual Volumes в своих решениях Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о предварительной поддержке vSphere Virtual Volumes от VMware. Решение поможет заказчикам упростить переход на облачные системы и повысить ценность полнофункциональных инфраструктурных решений Hitachi. Сочетание автоматиз

Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU ценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действов

3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6 3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б

3 февраля VMware проведет вебинар, посвященный запуску vSphere 6 3 февраля состоится онлайн-мероприятие компании VMware, посвященное запуску платформы виртуализации vSphere 6. Вебинар откроет целую серию мероприятий VMware, запланированных на февраль 2015 г. В онлайн-вебинаре примут участие генеральный директор VMware Пэт Гелсингер и технический директор Б

SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5 Компании SAP AG и VMware запустили платформу SAP HANA на VMware vSphere 5.5 для промышленной эксплуатации. Благодаря комбинации производительности SAP HANA и

Veeam Management Pack 6.5 for VMware устраняет единую точку отказа в управлении виртуальной средой щик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальной средой VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Management Pack (MP) 6.5 for VMware (Ve

VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком» gement Suite и VMware vCenter Log Insight 1.5. Кроме того, компания представила новую версию VMware vSphere Data Protection Advanced. «Решения VMware для управления “облаком” позволяют добивать

VMware предлагает продукты и услуги нового поколения для перехода к программно-определяемому ЦОДу VMware vCloud Suite и новую версию решения для оптимизации нагрузки на виртуальную платформу VMware vSphere with Operations Management. Продукты позволяют виртуализировать инфраструктуру и пост

VMware vSphere 5.1 и VMware View 5.1 сертифицированы ФСТЭК России контролю (ФСТЭК России) на программное обеспечение для виртуализации центра обработки данных VMware vSphere 5.1 и программное обеспечение для виртуализации рабочих мест VMware View 5.1. Как соо