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Индексная книга (каталог) CNews*
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Forrester TEI Forrester Total Economic Impact

СОБЫТИЯ


06.08.2026 SimpleOne: российские компании теряют десятки миллионов рублей в год на ручной обработке обращений в ИТ, HR, и бухгалтерии 1
30.03.2021 Общий экономический эффект от использования решения Dell PCaaS 2
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 4
02.07.2019 Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн 2
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors 1
16.10.2015 VMware оптимизировала свою платформу управления гибридными «облаками» 1
03.11.2012 Экономика ИТ: как и что считать 2
02.06.2010 BI в Microsoft Office 2010: используем новые возможности 2
04.12.2008 Tandberg: инвестиции в видеосвязь быстро окупаются 1
12.10.2005 ИТ могут быть прибыльнее недвижимости 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Forrester TEI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Крок - Croc 1964 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
АйТи 1519 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Varonis Systems 42 1
101Hotels.com 456 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1007 1
Управляемость - Manageability 2271 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
PCaaS - PC as a Service - Personal Computer as a Service - ПК как услуга 3 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Broadcom - VMware vCloud Government Service 1 1
Amazon Web Services - AWS GovCloud 7 1
Dell PCaaS 1 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Microsoft Office 2010 157 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 26 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Ерофеев Евгений 4 1
Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 1
Еремяшев Алексей 1 1
Norton David - Нортон Дэвид 7 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 6 1
Рейман Леонид 1065 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Македонский Сергей 47 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Курьянов Сергей 162 1
Tomb Greg - Томб Грег 5 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 49 1
Экономический эффект 1342 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Forrester Research 834 8
Forrester Consulting 26 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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