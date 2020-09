Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн

Исследовательская и консалтинговая компания Forrester рассчитала суммарный эффект, который может быть достигнут при внедрении платформы кибербезопасности Varonis. Согласно подсчетам аналитиков компании, в среднем этот показатель составит 7,8 млн долларов США за три года владения за счет как снижения издержек, так и получения измеримых выгод от использования платформы.

Авторы отчета The Total Economic Impact Of The Varonis Data Security Platform также отмечают, что чистая выгода (NPV) за этот период составляет 6,6 млн долларов, а показатель возврата инвестиций (ROI) находится на уровне 555%.

«Для обоснования корпоративных инвестиций в кибербезопасность, как правило, требуется оценка экономического эффекта от внедрения таких инструментов, хотя сделать ее грамотно непросто. Такие расчеты могут быть сделаны разными методами: крупные консалтинговые компании часто отталкиваются от стоимости потери одной записи клиента или заказчика, если речь идет о финансовой схеме. Другой метод – определить желаемое состояние системы ИБ компании, которое необходимо достичь. Нужно посчитать время и стоимость достижения этого состояния "ручными" или "полуручными" средствами по сравнению с использованием специализированных технологических решений. Немаловажно учитывать, что "ручными" или "полуручными" способами, как правило, можно достичь лишь части (40-70%) от того, что достигается специализированными средствами», – поясняет глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Расчеты аналитиков выполнены на базе собственной патентованной методологии Forrester Total Economic Impact (TEI). По мнению аналитиков, существенный эффект (около 2,1 млн долларов за 3 года) достигается благодаря снижению уровня рисков кибербезопасности. Менеджеры компаний, внедривших платформу, лучше понимают, какие данные наиболее уязвимы и где они находятся – и могут уменьшать количество пользователей с привилегированным доступом к ним. Однако еще более ощутимая ценность (4,8 млн долларов) достигается за счет классификации данных и возможности автоматически перемещать важные файлы из публичного доступа.

К количественно измеримым эффектам внедрения платформы кибербезопасности Varonis аналитики Forrester также относяту величение скорости реакции на инцидент — на 88%; сокращение рисков утечки данных – на 75%.

Кроме этого, эксперты Forrester выделили несколько выгод, которые не могут быть эффективно оценены в количественном или денежном эквиваленте. Среди них: повышение удовлетворенности сотрудников благодаря сокращению рутинных операций, рост эффективности использования ресурсов, улучшение моральной атмосферы в коллективах ИБ-департаментов.