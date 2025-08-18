Разделы

Бизнес Тендеры Бизнес-приложения Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

«Россети Кубань» реализует проект по созданию мобильного роботизированного комплекса, который будет использоваться для диагностики и оперативного переключения на подстанциях напряжением 110 кВ. Это решение направлено на решение актуальных проблем, связанных со старением сетевой инфраструктуры и нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли. На работы выделено 45,2 млн руб.

Робот-энергетик

Как выяснил CNews, «Россети Кубань» начинает проект по разработке мобильного роботизированного комплекса (РКДИП) для диагностики и оперативных переключений на подстанциях 110 кВ. Решение призвано решить острую проблему старения сетевой инфраструктуры и дефицита кадров в отрасли.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованных 8 августа 2025 г. на сайте госзакупок документах. В карточке тендера указано, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 августа. Итоги подведут 9 сентября. На разработку выделено 45,2 млн руб.

Как указано в техническом задании, актуальность проекта обусловлена критическим состоянием энергооборудования: свыше 70% устройств в сетях ПАО «Россети» эксплуатируются сверх нормативного срока. Это привело к росту аварийности — за последние три года средняя продолжительность перерывов электроснабжения (SAIDI) выросла с 1.4 до 2.8 часов, а частота отключений (SAIFI) увеличилась на 21%.

1fdg2222223230.jpg

«Россети»
«Россети» создают робота-энергетика для подстанций

Параллельно обостряется кадровый кризис: укомплектованность ремонтно-эксплуатационных служб не превышает 60% из-за оттока специалистов и роста зарплат на 22% при среднем окладе оперативного персонала 49 тыс. руб. Особенно сложная ситуация сложилась в приграничных регионах и территориях с дефицитом квалифицированных кадров.

Как пояснили представители «Россетей»: «Цель работ — изменение бизнес-процессов компании, связанных с проведением оперативных переключений и диагностических обследований, за счет разработки и апробации роботизированного программно-аппаратного комплекса на мобильной платформе для его применения на открытых распределительных устройствах подстанций 110 кВ.»

Этапы реализации рассчитаны на 27 месяцев. На первом этапе проведут анализ нормативной базы и патентный поиск. Далее последует разработка конструкторской документации, ПО для навигации и управления, а также обучение ИИ-моделей распознавания оборудования.

После изготовления опытного образца пройдут лабораторные и полевые испытания на объектах заказчика. Финал проекта включает регистрацию прав на интеллектуальную собственность, подготовку публикаций в научных журналах ВАК и разработку лицензионной модели для тиражирования решения.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Эффект от разработки, внедрения и тиражирования РКДИП заключается в снижении периода и частоты перерывов электроснабжения потребителей за счет своевременного выявления и устранения дефектов и нарушений на ОРУ подстанций, а также снижения затрат, связанных с диагностикой и обслуживанием электрооборудования» — рассказали представители «Россетей»

В перспективе комплекс может стать основой для масштабирования роботизации на объектах 35 кВ и ниже, где массовая автоматизация экономически нецелесообразна. Пилотные испытания запланированы на 2026 г.

Подробности разработки

Технические решения включают создание гусеничной платформы с защитой IP55, способной работать при температурах от -20°С до +40°С и преодолевать препятствия до 15 см. Робот оснастят мультиспектральной диагностической системой: тепловизором (разрешение 256x192), камерой видимого спектра (5 МП с оптическим зумом), направленным микрофоном и датчиками среды.

Навигационный комплекс объединит лидар с круговым обзором, ультразвуковые сенсоры, инерциальную систему и ИИ-алгоритмы для автономного перемещения по подстанции с объездом препятствий. Управление будет осуществляться дистанционно через защищенный Wi-Fi-канал (дальность 50 м).

Функционал РКДИП охватит два ключевых направления. Во-первых, комплекс сможет проводить диагностику оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) в видимом, ИК- и акустическом диапазонах, автоматически выявляя дефекты по нормативам РД 153-34.0-20363-99 и ГОСТ 8024-90.

Во-вторых, робот выполнит основные оперативные переключения под визуальным контролем оператора. Для этого разработают специализированную технологическую оснастку.

Про группу «Россети»

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: