Что действительно может продлить жизнь?

Единственно доказанные методы удлинения жизни здоровых людей — вакцинация, здоровое питание, физическая активность, омега-3, витамин D. Есть исследования это доказывающие, с дозами, условиями, исключениями и ограничениями. Известно, что люди, сохранившие оптимизм, интерес к жизни, имеющие цель или увлечение, живут дольше. Не стоит забывать роль центральной нервной и иммунной систем, которые очень связаны.

Почему человек стареет?

Хотя генетика действительно влияет на темпы старения, её вклад составляет всего 10–20%. Главную роль играет образ жизни: питание, физическая активность, качество сна, уровень стресса, социальная вовлечённость. Исследования показывают, что отказ от вредных привычек, нормализация веса и давления могут продлить активную жизнь на 14 лет и более.



На какие возрастные изменения нельзя не обращать внимание?

Такими изменениями являются, например, уменьшение мышечной массы тела, увеличение количества жировой ткани; утолщение стенок сосудов; снижение силы, выносливости и скорости реакции; замедление обмена веществ; снижение способности организма перерабатывать кислород; формирование резистентности к инсулину; повышение уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови, снижение уровня «хорошего» (липопротеинов высокой плотности).

Можем ли мы как-то повлиять на эти факторы?

Старение — это естественный, закономерный биологический процесс, и лекарства от него пока нет. Но знание тех процессов, которые запускаются в нашем организме с возрастом, дает нам уникальную возможность в какой-то мере управлять процессами старения, корректируя свой образ жизни и предупреждая развитие хронических возраст-ассоциированных болезней и гериатрических синдромов.

Когда лучше всего начинать заботиться о долголетии?

Ответ очень простой. С одной стороны, чем раньше, тем лучше. Можно начать с детства. С другой стороны, никогда не поздно. То есть заниматься этим можно в любом возрасте. Профилактику необходимо начинать задолго до старости, желательно ещё в период внутриутробного развития. Существует гипотеза фетального программирования, согласно которой скорость старения определяется ещё в утробе матери и зависит от качества плацентарного кровообращения, обмена веществ и уровня артериального давления у беременной.

Все люди стареют одинаково?

Старение у мужчин и женщин происходит по-разному. Женщины живут дольше, но после менопаузы стареют быстрее из-за резкого снижения уровня гормонов, что повышает риск остеопороза и деменции. У мужчин гормональные изменения происходят постепенно, но продолжительность жизни у них в среднем ниже. Каждый человек стареет по индивидуальному сценарию: у кого-то раньше страдают мышцы, у другого — сердечно-сосудистая система или мозг. Именно поэтому гериатрия — наука о здоровье пожилых людей — делает акцент на персонализированном подходе.



Быстро или медленно стареют современные люди?

Сегодня наблюдается тенденция к более позднему началу возрастных заболеваний, что означает, что люди дольше остаются активными и здоровыми. Сам процесс старения в последние десятилетия замедляется.

О чем именно стоит позаботится, чтобы достичь долголетия?

Первое — это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов. Второе — нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом. Третье — обязательно иметь хороший сон. Дальше — необходим когнитивный тренинг.

Какова продолжительность жизни людей в России?

Текущий уровень ожидаемой продолжительности жизни в России, превышающий 70 лет, — результат развития за последние 50–70 лет. С 2003 года в России наметился устойчивый рост продолжительности жизни — примерно на полгода в год. Сегодня этот показатель составляет 73,4 года.

Сколько долгожителей в стране?

Сейчас в России живут почти 18 тыс. человек старше 100 лет. И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного. По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 млн человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. Тем не менее, этот показатель будет расти. Людей старше 90 лет в стране намного больше — целых 600 тыс. (0,41%), а старше 80 лет — уже 4,6 млн (3,15%).



С чем связан рост продолжительности жизни?

Увеличение продолжительности жизни связано не только с медицинскими достижениями. Существенную роль сыграли повышение уровня жизни, улучшение питания, развитие транспорта, коммуникаций и доступность медицинской помощи. Огромный скачок произошёл в XX веке с появлением антибиотиков и вакцин, а сегодня активно развиваются технологии диагностики и лечения возрастных заболеваний.

Что такое биологический возраст?

Если паспортный возраст – хронологический, то биологический возраст связан не с тем, сколько лет человек прожил, а с тем, на сколько изменились его клетки, концентрация или соотношение каких-то молекул, ДНК и эпигеном, органы и ткани. Возможность количественно оценить биологическое старение позволяет не только оценить скорость старения, определить индивидуальный риск развития серьёзных хронических заболеваний и преждевременной смерти, но и изучить влияние различных факторов на старение, исследовать разные геропротекторные методы и тактики.



Как наука пытается влиять на процесс старения?

Мы изучаем истощение теломер, геномную нестабильность, синдром системного воспаления, нарушение функций митохондрий и другие механизмы старения. С этими знаниями мы можем предположить, какие решения нам предпринять, чтобы замедлить старение. Открыты механизм омоложения клеток, процесс аутофагии, механизм удлинения теломер. В эксперименте мы добились увеличения продолжительности жизни в 2-5 раз.

Какие способы борьбы со старением существуют уже сейчас?

Например, одна из лабораторий разработала несколько молекул сенолитиков, которые уничтожают старые клетки. Изучаются эффекты препаратов от сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, они дополнительно активируют теломиразу, замедляют фиброзы сосудов, то есть действуют на маркеры старения.

Как можно замедлить старение?

Изучаются не только процессы старения, но и способы его замедления. Один из ключевых — аутофагия, процесс клеточного очищения. Он может активироваться через физическую активность, питание и другие воздействия. Например, через когнитивную активность — она положительно влияет на продолжительность жизни. Люди с высоким уровнем образования живут дольше.

Современные исследования направлены на разработку стратегий, способных замедлить старение через модуляцию молекулярных и генетических путей. Однако на сегодняшний день лучшей доступной стратегией остается комплексный подход: сочетание генетического потенциала с активным управлением образом жизни. Ведь здоровые привычки могут компенсировать неблагоприятную генетику.

Известно, что некоторые препараты продлевают жизнь животным. Ждать ли такие лекарства людям?

Модельные животные, то есть черви, рыбки, мыши, крысы, кролики – достаточно короткоживущие существа, поэтому изменение их биохимических параметров, а также воздействие на гены оказывает очевидный и впечатляющий прирост их максимального возраста. Но для человека длительное употребление очень перспективных, но с медицинской точки зрения рискованных препаратов, приведёт за эти несколько лет к накоплению осложнений, до которых животные просто не доживут.



Возможно ли лекарство от старения?

Создание препарата или вакцины от старения — теоретически возможно, но требует длительных исследований либо точных инструментов оценки биологического возраста. Большие перспективы открываются перед генной терапией и регенеративной медициной: уже сегодня пересаживаются суставы, органы зрения, создаются прототипы органов.

Чем определяется процесс старения человека?

Скорость старения частично определяется генетической программой, заложенной в организме. У каждого человека уже при рождении существует определенный «сценарий старения», зависящий от набора генов, регулирующих метаболизм, иммунный ответ и репарацию ДНК.

За счет чего возможно долголетие?

Научные исследования выделяют несколько ключевых генов, связанных с долголетием:

APOE: различные его варианты по-разному влияют на риск нейродегенеративных заболеваний и продолжительность жизни.

FOXO3A: ассоциирован с устойчивостью к клеточному стрессу и сохранением функций клеток с возрастом.

Гены, регулирующие пути инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), метаболизм, репарацию ДНК и активность иммунной системы

Что такое возрастассоциированные заболевания?

Это патологии, частота которых увеличивается с возрастом. Среди них — болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, деменция, болезнь Альцгеймера, нарушения в работе опорно-двигательной системы, хронический обструктивный бронхит и сахарный диабет второго типа.

Какие возрастассоциированные заболевания наиболее распространены?

Одна из серьёзнейших проблем старения — деменция, особенно болезнь Альцгеймера, на которую приходится около 70% случаев. Несмотря на то что лекарств от неё пока нет, известно, как можно снизить риск её развития. В развитых странах за последние годы распространённость болезни Альцгеймера уменьшилась, несмотря на увеличение продолжительности жизни.

Какую роль в сохранении здоровья играет физическая активность?

Физическая активность должна быть, и от неё много пользы, поскольку чем более развиты наши с вами мышцы, тем дольше мы живём. И тем больше мы сохраняем свою молодость. И это доказано многократно. Поэтому здесь даже не о чем спорить.

Как уменьшенный калораж питания останавливает старение?

Ограничение калорийности питания приводит к существенному уменьшению повреждения ДНК и РНК за счет снижения уровня системного окислительного стресса, запускает механизм аутофагии – разрушение старых, поврежденных белков, клеточных структур и органелл, повышает стрессоустойчивость клетки. Эти эффекты замедляют старение.

Как уменьшение калорий сказывается на организме в целом?

При снижении калорийности питания у человека: нормализуется гормональный фон; сокращается жировая масса и увеличивается количество мышечной ткани; улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления и сокращение частоты сердечных сокращений; снижается уровень «плохого» холестерина в крови; повышается чувствительность тканей к инсулину; снижается уровень сахара в крови; улучшается мозговая деятельность, включая память, когнитивные функции и настроение; стимулируется обновление всех тканей организма.

Как пожилым людям помогает телемедицина?

Для регионов телемедицина — это реальный способ обеспечить своевременную и квалифицированную помощь. Пожилым пациентам не нужно ехать в федеральный центр для консультации— экспертная поддержка приходит к ним дистанционно.

Как работают носимые медицинские гаджеты?

Они фиксируют такие параметры, как артериальное давление, уровень глюкозы, пульс и температура тела, передавая эти данные врачу автоматически. Такие технологии особенно важны для диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Врач может реагировать на отклонения, не дожидаясь планового визита пациента.

Что такое система "Безопасный быт"?

Это система с видеонаблюдением и детекторами падений. Она может не только вызвать скорую помощь, но и предоставить врачам видеозапись, что помогает установить причины инцидента — например, понять, было ли падение следствием потери сознания. Также активно внедряются голосовые помощники, которые напоминают о приеме лекарств, сообщают дату и время, включают музыку и выполняют команды.

Почему заниматься спортом необходимо?

Низкая физическая активность повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов), сахарного диабета второго типа. Регулярные физические упражнения, напротив, служат эффективным средством профилактики. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Полезен ли спорт для пожилых людей?

Физическая активность приносит пользу не только телу, но и мозгу. У пожилых людей с высокой физической активностью улучшаются память, координация и умственная работоспособность. Физическая активность – самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера. Кроме того, у физически активных пожилых людей отмечается более высокий уровень психического благополучия – улучшается настроение и снижается риск депрессии.

В чем еще спорт помогает пожилым людям?

Медики отмечают, что у активных пожилых людей в лучшем состоянии находятся сердце и легкие, выше выносливость, а также лучше когнитивные функции, и они дольше остаются независимыми в повседневной жизни. По данным врачей, регулярная дозированная нагрузка продлевает период активной, самостоятельной жизни пожилого человека, позволяя ему дольше сохранять способность к самообслуживанию.

Какие упражнения необходимы пациентам с синдромом старческой астении (патологической усталостью)?

Упражнения на сопротивление;

силовые упражнения;

аэробные тренировки, в частности, ходьба с изменением темпа и направления, ходьба на беговой дорожке;

подъем по ступенькам;

езда на велосипеде;

упражнения для поддержания равновесия.

Какой вид тренировок особенно полезен?

В некоторых исследованиях было показано, что именно аэробные тренировки улучшают мозговой кровоток, память, а также мозговой метаболизм. Полученные данные подтверждают, что поглощение глюкозы в теменных и височных отделах головного мозга улучшается после аэробных тренировок.

Можно ли считать танцы полезными тренировками?

Проводилось исследование с участием пациентов с болезнью Паркинсона. В группе пациентов, которые занимались танцевальной терапией, результаты двигательных и когнитивных тестов значительно улучшились после лечения по сравнению с больными из группы традиционной реабилитации. Поэтому научно доказано, что танцевальные программы, а также изучение языков — это те программы, которые благоприятно сказываются на качестве жизни людей пожилого возраста.