Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология Долголетие Гериатрия Age Tech цифровизация и увеличение продолжительности жизни
Что действительно может продлить жизнь?
Единственно доказанные методы удлинения жизни здоровых людей — вакцинация, здоровое питание, физическая активность, омега-3, витамин D. Есть исследования это доказывающие, с дозами, условиями, исключениями и ограничениями. Известно, что люди, сохранившие оптимизм, интерес к жизни, имеющие цель или увлечение, живут дольше. Не стоит забывать роль центральной нервной и иммунной систем, которые очень связаны.
Почему человек стареет?
Хотя генетика действительно влияет на темпы старения, её вклад составляет всего 10–20%. Главную роль играет образ жизни: питание, физическая активность, качество сна, уровень стресса, социальная вовлечённость. Исследования показывают, что отказ от вредных привычек, нормализация веса и давления могут продлить активную жизнь на 14 лет и более.
На какие возрастные изменения нельзя не обращать внимание?
Такими изменениями являются, например, уменьшение мышечной массы тела, увеличение количества жировой ткани; утолщение стенок сосудов; снижение силы, выносливости и скорости реакции; замедление обмена веществ; снижение способности организма перерабатывать кислород; формирование резистентности к инсулину; повышение уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови, снижение уровня «хорошего» (липопротеинов высокой плотности).
Можем ли мы как-то повлиять на эти факторы?
Старение — это естественный, закономерный биологический процесс, и лекарства от него пока нет. Но знание тех процессов, которые запускаются в нашем организме с возрастом, дает нам уникальную возможность в какой-то мере управлять процессами старения, корректируя свой образ жизни и предупреждая развитие хронических возраст-ассоциированных болезней и гериатрических синдромов.
Когда лучше всего начинать заботиться о долголетии?
Ответ очень простой. С одной стороны, чем раньше, тем лучше. Можно начать с детства. С другой стороны, никогда не поздно. То есть заниматься этим можно в любом возрасте. Профилактику необходимо начинать задолго до старости, желательно ещё в период внутриутробного развития. Существует гипотеза фетального программирования, согласно которой скорость старения определяется ещё в утробе матери и зависит от качества плацентарного кровообращения, обмена веществ и уровня артериального давления у беременной.
Все люди стареют одинаково?
Старение у мужчин и женщин происходит по-разному. Женщины живут дольше, но после менопаузы стареют быстрее из-за резкого снижения уровня гормонов, что повышает риск остеопороза и деменции. У мужчин гормональные изменения происходят постепенно, но продолжительность жизни у них в среднем ниже. Каждый человек стареет по индивидуальному сценарию: у кого-то раньше страдают мышцы, у другого — сердечно-сосудистая система или мозг. Именно поэтому гериатрия — наука о здоровье пожилых людей — делает акцент на персонализированном подходе.
Быстро или медленно стареют современные люди?
Сегодня наблюдается тенденция к более позднему началу возрастных заболеваний, что означает, что люди дольше остаются активными и здоровыми. Сам процесс старения в последние десятилетия замедляется.
О чем именно стоит позаботится, чтобы достичь долголетия?
Первое — это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов. Второе — нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом. Третье — обязательно иметь хороший сон. Дальше — необходим когнитивный тренинг.
Какова продолжительность жизни людей в России?
Текущий уровень ожидаемой продолжительности жизни в России, превышающий 70 лет, — результат развития за последние 50–70 лет. С 2003 года в России наметился устойчивый рост продолжительности жизни — примерно на полгода в год. Сегодня этот показатель составляет 73,4 года.
Сколько долгожителей в стране?
Сейчас в России живут почти 18 тыс. человек старше 100 лет. И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного. По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 млн человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. Тем не менее, этот показатель будет расти. Людей старше 90 лет в стране намного больше — целых 600 тыс. (0,41%), а старше 80 лет — уже 4,6 млн (3,15%).
С чем связан рост продолжительности жизни?
Увеличение продолжительности жизни связано не только с медицинскими достижениями. Существенную роль сыграли повышение уровня жизни, улучшение питания, развитие транспорта, коммуникаций и доступность медицинской помощи. Огромный скачок произошёл в XX веке с появлением антибиотиков и вакцин, а сегодня активно развиваются технологии диагностики и лечения возрастных заболеваний.
Что такое биологический возраст?
Если паспортный возраст – хронологический, то биологический возраст связан не с тем, сколько лет человек прожил, а с тем, на сколько изменились его клетки, концентрация или соотношение каких-то молекул, ДНК и эпигеном, органы и ткани. Возможность количественно оценить биологическое старение позволяет не только оценить скорость старения, определить индивидуальный риск развития серьёзных хронических заболеваний и преждевременной смерти, но и изучить влияние различных факторов на старение, исследовать разные геропротекторные методы и тактики.
Как наука пытается влиять на процесс старения?
Мы изучаем истощение теломер, геномную нестабильность, синдром системного воспаления, нарушение функций митохондрий и другие механизмы старения. С этими знаниями мы можем предположить, какие решения нам предпринять, чтобы замедлить старение. Открыты механизм омоложения клеток, процесс аутофагии, механизм удлинения теломер. В эксперименте мы добились увеличения продолжительности жизни в 2-5 раз.
Какие способы борьбы со старением существуют уже сейчас?
Например, одна из лабораторий разработала несколько молекул сенолитиков, которые уничтожают старые клетки. Изучаются эффекты препаратов от сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, они дополнительно активируют теломиразу, замедляют фиброзы сосудов, то есть действуют на маркеры старения.
Как можно замедлить старение?
Изучаются не только процессы старения, но и способы его замедления. Один из ключевых — аутофагия, процесс клеточного очищения. Он может активироваться через физическую активность, питание и другие воздействия. Например, через когнитивную активность — она положительно влияет на продолжительность жизни. Люди с высоким уровнем образования живут дольше.
Современные исследования направлены на разработку стратегий, способных замедлить старение через модуляцию молекулярных и генетических путей. Однако на сегодняшний день лучшей доступной стратегией остается комплексный подход: сочетание генетического потенциала с активным управлением образом жизни. Ведь здоровые привычки могут компенсировать неблагоприятную генетику.
Известно, что некоторые препараты продлевают жизнь животным. Ждать ли такие лекарства людям?
Модельные животные, то есть черви, рыбки, мыши, крысы, кролики – достаточно короткоживущие существа, поэтому изменение их биохимических параметров, а также воздействие на гены оказывает очевидный и впечатляющий прирост их максимального возраста. Но для человека длительное употребление очень перспективных, но с медицинской точки зрения рискованных препаратов, приведёт за эти несколько лет к накоплению осложнений, до которых животные просто не доживут.
Возможно ли лекарство от старения?
Создание препарата или вакцины от старения — теоретически возможно, но требует длительных исследований либо точных инструментов оценки биологического возраста. Большие перспективы открываются перед генной терапией и регенеративной медициной: уже сегодня пересаживаются суставы, органы зрения, создаются прототипы органов.
Чем определяется процесс старения человека?
Скорость старения частично определяется генетической программой, заложенной в организме. У каждого человека уже при рождении существует определенный «сценарий старения», зависящий от набора генов, регулирующих метаболизм, иммунный ответ и репарацию ДНК.
За счет чего возможно долголетие?
Научные исследования выделяют несколько ключевых генов, связанных с долголетием:
- APOE: различные его варианты по-разному влияют на риск нейродегенеративных заболеваний и продолжительность жизни.
- FOXO3A: ассоциирован с устойчивостью к клеточному стрессу и сохранением функций клеток с возрастом.
- Гены, регулирующие пути инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), метаболизм, репарацию ДНК и активность иммунной системы.
Что такое возрастассоциированные заболевания?
Это патологии, частота которых увеличивается с возрастом. Среди них — болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, деменция, болезнь Альцгеймера, нарушения в работе опорно-двигательной системы, хронический обструктивный бронхит и сахарный диабет второго типа.
Какие возрастассоциированные заболевания наиболее распространены?
Одна из серьёзнейших проблем старения — деменция, особенно болезнь Альцгеймера, на которую приходится около 70% случаев. Несмотря на то что лекарств от неё пока нет, известно, как можно снизить риск её развития. В развитых странах за последние годы распространённость болезни Альцгеймера уменьшилась, несмотря на увеличение продолжительности жизни.
Какую роль в сохранении здоровья играет физическая активность?
Физическая активность должна быть, и от неё много пользы, поскольку чем более развиты наши с вами мышцы, тем дольше мы живём. И тем больше мы сохраняем свою молодость. И это доказано многократно. Поэтому здесь даже не о чем спорить.
Как уменьшенный калораж питания останавливает старение?
Ограничение калорийности питания приводит к существенному уменьшению повреждения ДНК и РНК за счет снижения уровня системного окислительного стресса, запускает механизм аутофагии – разрушение старых, поврежденных белков, клеточных структур и органелл, повышает стрессоустойчивость клетки. Эти эффекты замедляют старение.
Как уменьшение калорий сказывается на организме в целом?
При снижении калорийности питания у человека: нормализуется гормональный фон; сокращается жировая масса и увеличивается количество мышечной ткани; улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления и сокращение частоты сердечных сокращений; снижается уровень «плохого» холестерина в крови; повышается чувствительность тканей к инсулину; снижается уровень сахара в крови; улучшается мозговая деятельность, включая память, когнитивные функции и настроение; стимулируется обновление всех тканей организма.
Как пожилым людям помогает телемедицина?
Для регионов телемедицина — это реальный способ обеспечить своевременную и квалифицированную помощь. Пожилым пациентам не нужно ехать в федеральный центр для консультации— экспертная поддержка приходит к ним дистанционно.
Как работают носимые медицинские гаджеты?
Они фиксируют такие параметры, как артериальное давление, уровень глюкозы, пульс и температура тела, передавая эти данные врачу автоматически. Такие технологии особенно важны для диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Врач может реагировать на отклонения, не дожидаясь планового визита пациента.
Что такое система "Безопасный быт"?
Это система с видеонаблюдением и детекторами падений. Она может не только вызвать скорую помощь, но и предоставить врачам видеозапись, что помогает установить причины инцидента — например, понять, было ли падение следствием потери сознания. Также активно внедряются голосовые помощники, которые напоминают о приеме лекарств, сообщают дату и время, включают музыку и выполняют команды.
Почему заниматься спортом необходимо?
Низкая физическая активность повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов), сахарного диабета второго типа. Регулярные физические упражнения, напротив, служат эффективным средством профилактики. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
Полезен ли спорт для пожилых людей?
Физическая активность приносит пользу не только телу, но и мозгу. У пожилых людей с высокой физической активностью улучшаются память, координация и умственная работоспособность. Физическая активность – самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера. Кроме того, у физически активных пожилых людей отмечается более высокий уровень психического благополучия – улучшается настроение и снижается риск депрессии.
В чем еще спорт помогает пожилым людям?
Медики отмечают, что у активных пожилых людей в лучшем состоянии находятся сердце и легкие, выше выносливость, а также лучше когнитивные функции, и они дольше остаются независимыми в повседневной жизни. По данным врачей, регулярная дозированная нагрузка продлевает период активной, самостоятельной жизни пожилого человека, позволяя ему дольше сохранять способность к самообслуживанию.
Какие упражнения необходимы пациентам с синдромом старческой астении (патологической усталостью)?
- Упражнения на сопротивление;
- силовые упражнения;
- аэробные тренировки, в частности, ходьба с изменением темпа и направления, ходьба на беговой дорожке;
- подъем по ступенькам;
- езда на велосипеде;
- упражнения для поддержания равновесия.
Какой вид тренировок особенно полезен?
В некоторых исследованиях было показано, что именно аэробные тренировки улучшают мозговой кровоток, память, а также мозговой метаболизм. Полученные данные подтверждают, что поглощение глюкозы в теменных и височных отделах головного мозга улучшается после аэробных тренировок.
Можно ли считать танцы полезными тренировками?
Проводилось исследование с участием пациентов с болезнью Паркинсона. В группе пациентов, которые занимались танцевальной терапией, результаты двигательных и когнитивных тестов значительно улучшились после лечения по сравнению с больными из группы традиционной реабилитации. Поэтому научно доказано, что танцевальные программы, а также изучение языков — это те программы, которые благоприятно сказываются на качестве жизни людей пожилого возраста.
- AgeTech – цифровые технологии, построенные на потребностях и желаниях пожилых людей
- Здравоохранение
- Деменция - приобретённое слабоумие - старческий маразм
- Болезнь Паркинсона
- Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Биохакинг - Biohacking
- Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген
- Биотехнология - Biotechnology
- Здоровый образ жизни
- Спортивная сфера
СОБЫТИЯ
|10.09.2025
|
AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста
бразцов метилирования ДНК из 104 исследований, охватывающих 19 предполагаемых состояний, ускоряющих старение, унифицировали данные и создали основу для систематической оценки алгоритмов. В иссл
|22.04.2025
|
«Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения
ющим шагом в планомерной работе, которую компания осуществляет в партнерстве с проектом «Московское долголетие». Об этом CNews сообщили представители «Билайн». В него входят обучающие материалы
|26.02.2025
|
Киберграмотность в 55+: билайн и «Московское долголетие» подвели итоги совместного исследования
есс-конференция, на которой было презентовано совместное исследование билайна и проекта «Московское долголетие». Оно выявило отношение старшего поколения к теме кибербезопасности и кибергигиены
|17.07.2024
|
«МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров
ews сообщили представители МТС Юрент. «Школа безопасного вождения» — собственный проект «МТС Юрент» по обучению езде на электросамокатах для повышения культуры поездок. На площадке каждого участника «долголетия» ждали персональные инструкторы, которые показали, как правильно управлять устройством и помогли совершить поездку. Школу вождения «МСТ Юрент» посетили порядка 50 пожилых людей, боль
|07.02.2024
|
«Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения
ровайдеров сервисов и, главное, считает себя счастливым человеком вне зависимости от уровня вовлеченности в цифровой мир. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». «Билайн» и проект «Московское долголетие» подготовили исследование «Технологии в жизни старших: качество жизни в эпоху цифровизации». Его авторы провели 1200 интервью с клиентами «серебряного» возраста в разрезе пользования
|11.01.2024
|
Новый сервис для пенсионеров стал доступен в петербургском мини-приложении «Я здесь живу»
й Петербург» выпустила обновление для мини-приложения «ВКонтакте» «Я здесь живу» ― сервис «Активное долголетие». Новый ресурс поможет людям предпенсионного и пенсионного возраста найти интересн
|23.02.2022
|
Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение?
зучают воздействие синего света, который по слухам вызывает гиперпигментацию кожи и преждевременное старение. Разбираемся, так ли это на самом деле и можно ли постареть от постоянного сидения з
|23.07.2018
|
Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения
Выключение гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, помогает обратить вспять признаки старения – морщинистую кожу и потерю волос. Ученые продемонстрировали эту возможность на подо
|10.07.2018
|
Найден еще один способ предотвратить старение
ае с самыми старыми мышами в эксперименте (возраст 24-27 месяцев) лечение стало причиной увеличения продолжительности жизни на 36% и снижения смертности. По мнению исследователей, их эксперимен
|15.05.2017
|
Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества
ениеВ отличие от коллег из Ecolab, в фокусе внимания ThyssenKrupp Elevator – проблема урбанизации и старения населения Земли. Сегодня в городах проживает около 7 млрд человек, по прогнозам ООН
|28.03.2017
|
Голландские ученые нашли способ остановить старение?
ать значимое открытие. Оно является еще одним шагом к терапии, которая позволит не просто замедлить старение, но и предотвратить развитие ряда заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.
|21.02.2017
|
Биологические часы берегут нас от старости?
стом или ухудшением экологической обстановки. Они становятся активными в процессах, характерных для старения, то есть при клеточных и молекулярных повреждениях, окислительном стрессе или при не
|04.12.2016
|
Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости
после чего с помощью компьютерного моделирования воссоздаются молекулярные пути, ассоциированные со старением. GeroScope смоделировал молекулярные пути и сделал анализ реакций клетки на разные
|04.08.2015
|
Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы
Новое исследование еще раз демонстрирует, что проблему старения необходимо изучать в контексте всей продолжительности жизни. Опыты на мышах показали, что избыток свободных радикалов дал мышам п
|10.03.2015
|
Сенолитики остановят старение?
жизни означает борьбу со старческими болезнями, которые делают людей недееспособными Как известно, старение сопровождается накоплением одряхлевших клеток, которые прекратили деление. В молодос
|26.01.2015
|
Модификация теломер повернула старение вспять
еления клеток. Фактически, это "инъекция долголетия", которая удлиняет теломеры и добавляет клеткам продолжительности жизни, но не делает их бессмертными. Это очень важно, поскольку "заморозка"
|25.12.2014
|
Проведены первые испытания "таблетки молодости"
этом даже низкие дозы рапамицина в течение считанных недель вызывают улучшенную иммунную реакцию. "Старение является основной причиной смерти, потому что в пожилом возрасте гораздо выше риск с
|12.10.2014
|
"Таблетка от старости" есть у каждого из нас
алов. Такие мыши живут на 20% дольше своих сородичей, поэтому ученые решили узнать, как увеличение продолжительности жизни связано с состоянием мышц. Как оказалось, ключевым фактором оказался
|05.02.2014
|
Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке
ких технологий Biometric Testing Project, основной задачей которого стало определить, каким образом старение человеческого организма влияет на эффективность определения личности при помощи биом
|23.05.2013
|
Антибиотики замедляют процесс старения
исследование показало, что наличие митохондриальных рибосомных белков (MRP) обратно пропорционально продолжительности жизни. Снизить количество этих белков можно с помощью доступных препаратов,
|13.03.2013
|
Лекарства от старости будут готовы через 5 лет
ных лекарств, предотвращать 20 других болезней, - говорит Синклер. - По сути, нам удастся замедлить старение. Некоторые из нас могли бы жить до 150 лет».
|13.02.2013
|
Особая молекула может отменить старение мозга
Проблема старения мозга связана с нарушением работы гиппокампа - структуры мозга, обрабатывающей инфор
|01.02.2013
|
Сероводород – возможный источник долголетия?
. В свою очередь, ген klotho активнее работает в присутствии сероводорода и способствует увеличению продолжительности жизни через ряд различных путей, в частности снижение давления и риска разв
|18.04.2012
|
Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости
мкина РАН, в ближайшее время на суперкомпьютере «Ломоносов» будет запущена масштабная модель химического соединения, на основе которого могут создаваться лекарственные препараты, замедляющие процессы старения в организме человека. Соединение, о котором идет речь, называется SkQ1. Оно было синтезировано еще в 2004 г. российскими учеными под руководством академика РАН Владимира Скулачева. В п
|25.01.2012
|
Гена долголетия нет. Вместо него нашли 300 других
и из 281 гена. Вероятность успешного прогноза при этом упала на 17% и составляет теперь 60%. Зато претензий со стороны коллег в этот раз нет. Собственно, никто из генетиков и не сомневался в том, что долголетие во многом определяется наследственностью. Только теперь, после открытий бостонской группы разговор идет уже не о каких-то определенных "возрастных" генах, а об их "диффузном" влиянии
|20.01.2012
|
Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику
вная изюминка проведенного ими исследования сводится к тому, что ученым впервые удалось сравнить интеллект пожилых людей с тем, каким он был у них в детстве. Особенности стабильности интеллекта и его старения давно интересуют ученых. Имеется множество работ, анализирующих эту характеристику для разных возрастных групп, однако по понятным причинам им не удавалось получить статистически значи
|01.11.2011
|
Доказано: бактерии тоже стареют
участь? Еще в 2005 году биологи из Сан-Диего обнаружили, что бактерии не всегда остаются молодыми. Старение - процесс во многом загадочный, но кое-что в нем мы уже понимаем. Например, известно
|27.10.2011
|
Долголетие не зависит от ДНК
ей), причем так, что потомки уже не содержали мутации. "Я не ожидал, что что-то будет наследоваться", - признается Гриир. Но оказалось, что еще три поколения особей обладали склонностью к увеличенной продолжительности жизни. Между третьим и четвертым поколением она неожиданно пропадала. Можно ли экстраполировать полученные данные на людей, пока неизвестно. Но, как показывает история, многие
|20.10.2011
|
Случайно обнаружен ген старения
едователи из Университета Эмори (США) выявили набор генов, которые действуют в мышцах и отвечают за старение и устойчивость к стрессу у плодовых мушек. Ученые ранее уже находили мутации, влияющ
|26.09.2011
|
Великое разоблачение: сиртуины не влияют на долголетие
нов), выяснилось что продолжительность жизни у обоих штаммов червей одинакова. Это означает, что на долголетие влияет не сиртуин, а какие-то другие факторы. После изучения этой проблемы ученые
|23.09.2011
|
Ученые повернули вспять старение стволовых клеток
еток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким образом, понимание процессов, к
|08.11.2010
|
Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты
Исследователи Karolinska Institutet (Стокгольм, Швеция) продемонстрировали возможность мониторинга процесса старения мозга путем оценки изменения уровня молочной кислоты в тканях мозга с помощью метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Полученные ими данные свидетельствуют о том, что концентраци
|06.10.2010
|
Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию?
евает значительные изменения. Вероятно, удалось обнаружить тот самый фактор, который люди называют "старение". "До этого исследования мы знали, что теломеры с каждым делением становятся все кор
|10.04.2008
|
Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные
о, что, хотя клетки нормально развивались и делились в условиях незначительного дефицита магния, их старение протекало заметно быстрее, чем у клеток в нормальной среде. У исследователей пока не
|06.03.2008
|
Обнаружены генные мутации, влияющие на долголетие
Ученые из Колледжа медицины им. Альберта Эйнштейна при Университете Йешива в Нью-Йорке обнаружили генетические мутации, влияющие на человеческое долголетие, связанные с ростом человека. В исследовании использовались данные, полученные ранее в результате изучения геномов более 450 представителей ашкенази (восточноевропейских евреев) в во
|05.02.2008
|
Создан новый метод оценки возраста человека
следствий старения человеческой популяции. В то же время успехи медицины ведут к увеличению средней продолжительности жизни и дают возможности продуктивно работать и в пожилом возрасте, что в к
|08.11.2007
|
Доказано, что витамин D замедляет старение
Новое изучение показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей, пишет BBC. Королевский лондонский колледж обследовал более 2 тыс. ж
|21.09.2007
|
Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам
Факт увеличения продолжительности жизни при снижении калорийности пищи неоднократно подтверждался и в лаборат
|14.08.2007
|
Жизнь без бактерий: исследование
мух, живущих в стерильной среде без бактерий, показало, что продолжительность их жизни не превышала продолжительности жизни их «нечистоплотных» собратьев, обитающих в обычных условиях. Автор ис
|11.10.2006
|
Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве
ях: здоровье, надежность и реабилитация» и III Международная выставка « Профессиональное здоровье и долголетие». Конгресс организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиаци
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.