Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Россети Кубань Кубаньэнерго

Россети Кубань - Кубаньэнерго

УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит 1
11.12.2024 Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» 2
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей» 2
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1
25.04.2022 «Эдит про» примет на стажировку студентов КубГУ 2
29.03.2022 «Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань» 1
24.02.2022 В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики 2
22.02.2022 «Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань» 1
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань» 2
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 1
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 1
18.10.2018 «Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго» 1
20.02.2017 B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн» 1
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» 2
22.09.2014 «Корус Консалтинг» выпустил iDocs:«Мобильный офис» 3.0 2
16.04.2014 «АйДи – Технологии управления»: В ИТ главный ориентир – клиент 1
09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго» 1
27.07.2012 ISG открыла представительство в Краснодаре 1
16.02.2012 Optima получила контракт стоимостью 1,8 млрд руб. на реконструкцию олимпийского объекта 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 2
07.08.2008 TopS BI внедрил АСУД в филиалах и «дочках» ФСК ЕЭС 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1
05.06.2007 «Рексофт» автоматизирует документооборот в «Кубаньэнерго» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Россети Кубань и организации, системы, технологии, персоны:

8673 8
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 7
Microsoft Corporation 25015 5
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 4
SAP SE 5373 2
Ростелеком 10079 2
Oracle Corporation 6793 2
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 2
АйДи - Технологии управления 48 2
Softline - Софтлайн 3090 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 2
Новые облачные технологии (НОТ) 458 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 123 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 2
Свемел МВП - Swemel 32 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9016 2
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Dell EMC 5059 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 1
Cisco Systems 5179 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Информзащита 813 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 1
Рексофт - Reksoft 426 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HP 3Com 677 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Открытые технологии 709 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Siemens AG - Siemens Group 2609 1
Крок - Croc 1790 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 13 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 11
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 308 8
Россети Ленэнерго 1700 6
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 5
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 5
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 4
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 36 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 36 4
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 3
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7838 2
Роснефть НК - нефтяная компания 524 2
Газпром ПАО 1381 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 1
Велесстрой СМУ 13 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 113 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
Евросеть 1412 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3280 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 2
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3397 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5074 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 70 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 209 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1039 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6170 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5647 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32771 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70153 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7041 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31162 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12073 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13043 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25377 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13143 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 850 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14215 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10809 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3291 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3850 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16544 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5050 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11632 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25170 2
Умные платформы 1805 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22275 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28541 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8387 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2293 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10999 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14206 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2104 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21477 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4388 2
Стандартизация - Standardization 2205 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30130 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2014 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1363 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 183 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5009 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2371 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 3
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 2
Новые облачные технологии - МойОфис 837 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
НКТ - Р7-Офис 435 2
Свемел МВП - Циркон офис 9 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3382 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 2
1С Энергетика 9 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Apple iPad 3894 1
1С:Профессионал 13 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 12 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Факультетус Цифровая карьерная среда 2 1
Linux OS 10565 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1161 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 1
Кичко Дмитрий 67 7
Черников Сергей 3 2
Коновалов Роман 20 1
Путин Владимир 3286 1
Муромец Юлия 28 1
Федоров Виталий 6 1
Маилян Роман 8 1
Дегтярев Алексей 57 1
Гнездилов Андрей 17 1
Кувшинова Наталия 1 1
Зорин Алексей 6 1
Гурленов Андрей 28 1
Краснов Илья 3 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Тарасов Александр 10 1
Голиков Олег 1 1
Шапиро Артем 1 1
Зарипов Шамиль 1 1
Аксельрод Александр 41 1
Головин Леонид 26 1
Цветков Александр 13 1
Гревцев Владимир 22 1
Дятлов Сергей 18 1
Митрейкин Александр 20 1
Меркушенков Евгений 8 1
Балашов Сергей 2 1
Кушка Максим 3 1
Бронников Михаил 1 1
Солокхин Александр 6 1
Копайгородский Алексей 4 1
Германов Виталий 1 1
Пономарев Константин 2 1
Неснов Алексей 11 1
Бескровный Николай 1 1
Романько Максим 4 1
Вовк Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1934 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1647 5
Россия - Кубань 210 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 429 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2108 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44811 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14344 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52908 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2020 2
Европа Восточная 3112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2363 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1617 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 946 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1381 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 500 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 693 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 93 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 246 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 81 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 121 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 90 1
Беларусь - Белоруссия 5926 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2578 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3279 1
Европа 24482 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3171 1
Россия - УФО - Свердловская область 1648 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1425 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7884 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19724 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 5
Энергетика - Energy - Energetically 5366 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1980 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9608 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8082 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11471 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50071 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5689 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4827 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2861 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 288 2
МТР - Материально-технические ресурсы 64 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Россети Цифровая трансформация 2030 6 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6197 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3286 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3637 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 381 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6055 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6646 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2464 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6153 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2621 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2772 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5865 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16994 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 82 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4217 1
Экономический эффект 1150 1
Ведомости 1127 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2051 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 490 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: