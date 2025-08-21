Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россети Кубань Кубаньэнерго
УПОМИНАНИЯ
Россети Кубань и организации, системы, технологии, персоны:
|Кичко Дмитрий 67 7
|Черников Сергей 3 2
|Коновалов Роман 20 1
|Путин Владимир 3286 1
|Муромец Юлия 28 1
|Федоров Виталий 6 1
|Маилян Роман 8 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Кувшинова Наталия 1 1
|Зорин Алексей 6 1
|Гурленов Андрей 28 1
|Краснов Илья 3 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Тарасов Александр 10 1
|Голиков Олег 1 1
|Шапиро Артем 1 1
|Зарипов Шамиль 1 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Головин Леонид 26 1
|Цветков Александр 13 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Балашов Сергей 2 1
|Кушка Максим 3 1
|Бронников Михаил 1 1
|Солокхин Александр 6 1
|Копайгородский Алексей 4 1
|Германов Виталий 1 1
|Пономарев Константин 2 1
|Неснов Алексей 11 1
|Бескровный Николай 1 1
|Романько Максим 4 1
|Вовк Виктор 1 1
|Ведомости 1127 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2051 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 1
|Gartner - Гартнер 3588 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.