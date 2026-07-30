Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Балашов Сергей
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
|PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm 1
|14.10.2010
|ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
|15.09.2010
|Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Балашов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кушка Максим 3 2
|Попова Мария 141 2
|Цветков Александр 14 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Дятлов Сергей 18 2
|Митрейкин Александр 20 2
|Акопян Дмитрий 1 1
|Голиков Олег 3 1
|Солокхин Александр 6 1
|Рудаков Константин 4 1
|Тарасов Александр 12 1
|Лебедев Александр 50 1
|Гуревич Дмитрий 15 1
|Серова Елена 320 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Головин Леонид 26 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166010 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.