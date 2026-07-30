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Индексная книга (каталог) CNews*
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Балашов Сергей

СОБЫТИЯ


30.07.2026 PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
15.09.2010 Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Балашов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 2
ПМСофт 60 2
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
SAP SE 5599 1
Oracle Corporation 7071 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 706 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 726 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5679 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3890 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1070 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16196 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22922 2
Управляемость - Manageability 2268 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 767 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 88 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22483 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2072 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34918 1
Умные платформы 1987 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22553 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1061 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4990 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12229 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10344 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1730 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3811 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7196 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6561 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10183 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13949 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5633 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8251 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7819 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14248 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3581 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 741 1
Positive Technologies - PT Sandbox 116 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
Кушка Максим 3 2
Попова Мария 141 2
Цветков Александр 14 2
Гревцев Владимир 22 2
Дятлов Сергей 18 2
Митрейкин Александр 20 2
Акопян Дмитрий 1 1
Голиков Олег 3 1
Солокхин Александр 6 1
Рудаков Константин 4 1
Тарасов Александр 12 1
Лебедев Александр 50 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Серова Елена 320 1
Ершова Элеонора 67 1
Головин Леонид 26 1
Меркушенков Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Энергетика - Energy - Energetically 5848 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16038 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33711 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18129 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8482 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11675 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12301 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2751 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4603 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21615 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7030 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2244 1
СРО - саморегулируемые организации 110 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2747 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6669 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 971 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3301 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3099 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4661 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2191 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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