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АРМ Автоматизированное рабочее место программно-технический комплекс АС



01.02.2022 Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции 2
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
18.10.2021 «Нижнекамский механический завод» контролирует работу наряд-заказов с помощью 1С 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 2
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 2
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 2
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 1
12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 1
11.08.2020 Холдинг «РЖД» закупит 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах 1
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
28.05.2020 ОС Astra Linux совместимы с Единой цифровой платформой в здравоохранении 1
28.05.2020 Новые решения Cisco помогут малому бизнесу в условиях «новой нормальности» 2
28.05.2020 Как «Магнит» повысил эффективность командной работы внутри огромной компании 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
25.05.2020 Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 2
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 1
20.05.2020 Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews 1
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 1
19.05.2020 Райффайзенбанк усилил защиту корпоративной беспроводной сети с помощью Cisco ISE 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
12.05.2020 Запущен блокчейн-стартап по цифровой верификации статуса человека на COVID-19 1
12.05.2020 Сможет ли видеонаблюдение победить коронавирус 1
12.05.2020 Исследование: у 38% компаний есть вакансии, 46% компаний готовы аутсорсить сотрудников 1
12.05.2020 «Крок» представила бизнесу комплексный портфель антикризисных решений 1

Публикаций - 671, упоминаний - 788

АРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22112 7
1С-Битрикс - Bitrix 5341 6
Ростех - Ростехнологии 2445 5
5584 5
1С-ИжТиСи 4990 5
SAP SE 4458 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7947 4
IBM - International Business Machines Corp 8832 4
Т-Платформы - T-Platforms 335 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 269 3
Oracle Corporation 5920 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 464 3
Docsvision - ДоксВижн 948 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 523 3
Логика Бизнеса 203 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 723 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 92 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 2
Intel Corporation 11082 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 446 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 2
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 2
Микрон - Micron 795 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 179 1
Авикомп сервисез - Avicomp 30 1
InterTrust - ИнтерТраст 293 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 239 1
Ростех - Автоматика Концерн 743 1
Программный продукт ГК 3721 1
МойСклад - Логнекс 92 1
Мегаплан 62 1
Avilex - Авилекс 9 1
Ростех - РТ-Инвест 38 1
АйТи 1130 1
Константа 24 1
Код Безопасности 417 1
GMCS 316 1
РЖД - Российские железные дороги 1418 4
Газпром ПАО 893 3
Татнефть 178 2
ИСК - Ижевская строительная компания 574 1
Протек - Фармацевтическая компания 44 1
X5 Group - Пятёрочка 296 1
Дикси - Сеть магазинов 98 1
X5 Group 667 1
Евросеть 1390 1
Царицын капитал 22 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Почта России ПАО 1831 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 45 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 16 1
АСК 30 1
Мигалка ООО 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
Аэрофлот 632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2034 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Газпром промгаз 8 1
Sova Capital 5 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 152 1
Магнит - Сеть магазинов 367 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
Спортмастер 133 1
Норникель - Норильский никель 281 1
Почта Банк 312 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7704 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8194 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2313 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1005 4
Президент Российской Федерации 3188 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 987 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 3
Правительство РФ 7230 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1279 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2645 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2187 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 679 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 499 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 9 1
Правительство Москвы - ДНПИМС Москва - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 38 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
Правительство Челябинской области 39 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1417 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 334 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3034 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 452 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 510 1
Правительство Москвы 1519 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1176 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2095 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15693 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3862 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2318 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3604 4
Сервер - Серверные платформы 3741 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2839 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32498 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 72 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 37 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1936 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4846 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 554 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1192 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 678 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6687 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2560 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 537 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3854 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1462 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4478 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 675 2
DDR - Double data rate 2391 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 445 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 176 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 308 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8340 1
Collaboration - Совместная работа 435 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2055 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 772 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10571 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 268 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 240 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 61 1
Website - Вебсайт 4007 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 157 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1080 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1055 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 358 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3541 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2012 1
Microsoft Windows 10 11264 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5188 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 958 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 699 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 765 2
SAP NetWeaver 118 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 365 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 113 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 208 2
Microsoft Office Excel 747 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 179 2
Linux OS 7492 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 990 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 738 2
Microsoft Office 3202 2
Microsoft SQL Server 1408 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 221 2
Merlion iRU Опал 6 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 1
МИД РФ ЦОД 1 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Ковчег - система резервного копирования 34 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
Naumen Network Manager 6 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 22 1
Microsoft Exchange Server 373 1
Veritas - Symantec Altiris 58 1
1С:Документооборот КОРП 54 1
Depositphotos - фотобанк 95 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 66 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 32 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
LogistiX LEAD WMS 37 1
Сервис Плюс СуперМаг 68 1
Metabase 3 1
Константа - ERP4Food 4 1
ИВК Альт СП 5 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 6 1
Медведев Дмитрий 1595 2
Разроев Элдар 48 1
Пасурин Дмитрий 3 1
Заманов Дмитрий 6 1
Пуцин Сергей 18 1
Бочкарев Сергей 19 1
Курьянов Сергей 162 1
Комиссаров Сергей 3 1
Григорян Гагик 8 1
Орлов Александр 9 1
Чепакин Андрей 10 1
Арефьев Дмитрий 5 1
Бейдер Александр 75 1
Ипатов Вадим 84 1
Гриб Андрей 16 1
Булатов Дмитрий 1 1
Бахарева Дина 4 1
Михайлова Галина 3 1
Рогова Светлана 2 1
Андреева Оксана 2 1
Разумов Денис 2 1
Галимов Максим 31 1
Володин Андрей 19 1
Пискунов Владимир 10 1
Трандин Сергей 10 1
Сидоренко Алексей 6 1
Лапшина Наталья 1 1
Дорская Анна 1 1
Самарина Анастасия 1 1
Климова Анна 3 1
Исанин Антон 3056 1
Мылицын Роман 83 1
Якимюк Оксана 6 1
Рубин Дмитрий 40 1
Дюбанов Анатолий 88 1
Нуралиев Борис 243 1
Сахненко Сергей 72 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Кузнецов Сергей 138 1
Россия - Российская федерация - РФ 102753 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32189 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11992 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2046 3
Россия - ЦФО - Курская область 455 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 613 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2099 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 240 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 698 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5111 2
Россия - ЮФО - Севастополь 464 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 378 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10996 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12642 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 488 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 573 1
Россия - СФО - Иркутская область 801 1
Россия - СФО - Кемеровская область 670 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 517 1
Россия - УФО - Челябинская область 910 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 644 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1141 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 492 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1173 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 959 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 156 1
Россия - ДФО - Амурская область 495 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 337 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 254 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 331 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 636 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 246 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 305 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 978 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 327 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 230 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 30 1
Россия - Южный Урал 109 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6993 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1104 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6674 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6362 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 643 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 2
Образование в России 1751 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 744 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1285 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 479 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 269 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 2941 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 76 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 1
Банковский сектор экономики 3253 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 415 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1331 1
Русский язык 4055 1
Антиимпортозамещение 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 15 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 445 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 103 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 42 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1571 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики 1252 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 213 1
Аутсорсинг 732 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 931 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1540 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2340 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 392 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 283 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 1
Коммерсантъ - Издательский дом 835 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2927 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 649 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 1
РАН - Российская академия наук 1290 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 777 1
Docflow 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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