АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода и и без ухудшения качества сервиса. Андрей Шарашкин, «Инфосистемы Джет»: Со стороны бизнеса задача была шире, чем просто заменить один продукт другим В итоге на текущем этапе проект охватил до тысячи рабочих мест и занял около пяти месяцев активной фазы, что является хорошим показателем с учетом объема задач и количества участников. Александр Локтионов: Импортозамещение — это всегда совмест

Более 15 тыс. рабочих мест в Курской области переводят на операционные системы «Альт» о развития и связи Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Министерство оснастит операционными системами «Альт Рабочая станция» и сертифицированной ФСТЭК России «Альт СП» более 15 тыс. рабочих мест в государственных и муниципальных органах власти Курской области и подведомственных им организациях. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО». Документ подписали министр ц

Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина город поддерживает стратегически значимые отрасли пр

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk также вошло новое действие при выходе пользователя из ОС — автоматическая перезагрузка виртуального рабочего места, что помогает поддерживать чистое состояние среды. Для обеспечения максимально

Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса ая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие мес

Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0 Компания «Даком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на повышении стабильности, управляемости и безопасности инфраструктуры, а также на упрощении

Бизнес США уволил 153 тыс. человек за месяц, это рекорд за 17 лет. В числе причин ИИ Рекорды по увольнениям и причины Американские компании в октябре 2025 г. объявили о сокращении числа рабочих мест на 153 074, проинформировала рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это максимум для любого месяца с 2008 г., а для октября — с 2003 г. В сентябре же 2025 г. число уволь

ГК «Домкор» и «Первый Бит» автоматизировали 500 рабочих мест с решениями Profitbase Строительный холдинг «Домкор» совместно с интегратором «Первый Бит» автоматизировал 500 рабочих мест и выстроил единую систему управления. В клиентский контур компании внедрены amoCRM и Profitbase — решения, которые связали продажи и отчётность в единую цифровую экосистему. Об это

«Первый Бит» автоматизировала 500 рабочих мест компании «Домкор» с помощью «Бит. Строительство» Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта по автоматизации 500 рабочих мест в группе компаний «Домкор», строительном холдинге из Республики Татарстан. В результате специалисты внедрили современную цифровую платформу управления строительными, финансовыми и

«Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест esk, Space, Basis и другими. Такое покрытие обеспечивает гибкость внедрения и эксплуатацию в гетерогенных корпоративных инфраструктурах. «Сегодня заказчики все чаще ищут адаптивные модели организации рабочих мест. В этом и состоит ключевое преимущество нашего альянса. Компании и госкорпорации ценят платформу Getmobit за безопасность, масштабируемость и централизованное управление. Средний б

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности Нюансы организации рабочих мест В ходе эфира обсудили ключевые тенденции развития современных рабочих мест

На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест золяцией и персонализацией. «Это стало возможно благодаря глубокой интеграции с системой виртуализации zVirt. В интерфейсе Termit можно настроить сопряжение с zVirt, там же создать группу виртуальных рабочих мест, и в нее автоматически будут добавляться виртуальные машины, создаваемые в zVirt по заданному шаблону — «золотому образу». Они также автоматически будут вводиться в домен. На сторо

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств . Четыре онлайн-конференции с трансляцией из AR-студии пройдут с 30 сентября 2025 года. Организация рабочих мест и мультимедийных пространств Современные рабочие места – это не просто стол с ко

Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест Закупка вычислительной техники Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственной платформы виртуальных рабочих мест. На работы выделено 171,6 млн руб. Техническое задание было опубликовано на сайте госзакупок 11 сентября 2025 г. Итоги конкурса подведут 1 октября 2025 г. Как указано в карточке те

«1С:РМ Управление проектами Корп» заменила Excel и объединила 50 рабочих мест в «Модуль-Строй» ботами и сроками, ресурсами, подразделениями: планирование проекта; отражение факта выполнения проекта всеми подразделения; контроль за сроками; отчетность подразделений предприятия. В рамках проекта автоматизировано 50 рабочих мест. В планах дальнейшее развитие функциональности системы.

Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника атформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro заявил о готовности создать эталонное суверенное рабочее место сотрудника на базе Татарстана и Иннополиса. Раис Республики Татарстан Рустам Ми

ITGlobal.com обеспечил бесперебойную работу удаленных рабочих мест для ПТК «Ранплер» ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал отказоустойчивую инфраструктуру удаленных рабочих мест для поставщика химического сырья ПТК «Ранплер». В ходе проекта провайдер развернул систему терминальных серверов и обеспечил стабильный доступ сотрудников заказчика к корпоративным

Решения для управления виртуальными рабочими столами 2024 Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили с

Масштабирование высокотехнологичных производств и увеличение количества рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва» За все время работы компаний в ОЭЗ «Технополис Москва» создано свыше 27,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина активно расширяем высокотехнологичные производства и

Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест Компания SAUK, расположенная в Зеленограде, создала новый российский UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройство обеспечивает занесение RFID-ме

Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 151 балл при необходимом значении 140 получила универсальная док-станция GM-Box G1 RU B1. Она используется для создания безопасных рабочих мест в инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Устройство производят в Московской области, на территории Особой экономической зоны «Дубна». Об этом CNews сообщили представители Getmo

Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместное применение

«Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту Холдинг «Росэл» создал новую линейку специализированной промышленной мебели для предприятий радиоэлектронной и других отраслей. Эргономичные изделия помогут оборудовать рабочие места для монтажа электрокомпонентов. Они отвечают всем действующим стандартам качества и позволяют заместить импортные образцы. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». В перечне

Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста адцатая скважина попадает точно в цель», — отметил Щукин, добавив, что аналогов такой программы в России не существует. Разработка получила название Proex-Geology и представляет собой интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста. В ее основу легли возможности трех независимых зарубежных программ — ArcGIS (геоинформационная система), Geosoft (геофизический анализ) и ERMapp

73% руководителей считают, что ИИ может заменить человека на рабочем месте о и как источник новых возможностей. При ответе на вопрос, приведет ли развитие ИИ к созданию новых рабочих мест, мнения разделились: 53% верят, что благодаря ИИ появятся новые профессии и напр

Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний тает стабильно и в полном функционале. Вместе продукты обеспечивают безопасность бизнес-процессов и защиту от утечек информации в компаниях, где АТБ-АТОМ-1 используется в качестве автоматизированного рабочего места или терминала для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Агент DLP-системы устанавливается на платформу АТБ-АТОМ-1, выявляет нежелательные действия сотру

«Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест ра — новые возможности На смену монолитной архитектуре Basis Workplace 3.0 пришла горизонтально-масштабируемая с использованием контейнеров. Это позволило не только сделать инфраструктуру виртуальных рабочих мест намного более устойчивой и гибкой, но и дало возможность реализовать ряд важных для платформы функций. В частности, поэтапное обновление компонентов системы без остановки сервисов,

Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места 01.2 Современные офисы и коворкинги. Благодаря тонкому корпусу и интегрированному дизайну моноблок освобождает рабочую зону, оставляя больше пространства для документов, аксессуаров и прочей техники. Рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами информации. Моноблок обеспечивает высокую производительность при работе в режиме многозадачности, что делает его подходящим для ан

ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном особым льготным налоговым режимом в соответствии с федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах». Реализация проекта позволит создать в городе свыше 6 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Как устроено цифровое рабочее место юриста «ВкусВилл» чить язык иностранного племени ради того, чтобы показать, как сильно нам нравится их музыка!». Нашли интегратора CONSULT info, который познакомился с запросом и предложил создать полноценное цифровое рабочее место юриста в «Битрикс24», которое вместит в себя все процессы. Как выглядит цифровое рабочее место юриста в «Битрикс24» Юридический департамент является частью структуры, котор

ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика ройку отказоустойчивого хранилища данных и сети, интеграцию с каталогом УЗ и настройку встроенных средств защиты виртуализации. На втором этапе был создан комплекс масштабируемых защищенных удаленных рабочих мест на базе отечественного ПАК. Специалисты Innostage выполнили проектирование и пусконаладочные работы комплекса: виртуализации ROSA Virtualization, виртуальных рабочих мест и

«Ред Софт» выпустила ПО для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест кта. «Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест, входящее в состав экосистемы продуктов «Ред Софт». «Ред ВРМ» является VDI-решен

Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом осточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменить людей искусственным интеллектом. Об этом заявил нынешний исполнительн

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Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявила об успешном прохождении платформой Basis Workplace инспекционного контроля ФСТЭК России. Обновленная версия решения сертифицирована по 4 уровню

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК м рабочим местам через защищенный шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Basis Workplace обеспечивает работу виртуальных рабочих мест в инфраструктуре крупнейших российских компаний, включая ВТБ и Газпромбанк, а в 2024 году отраслевое издание CNews назвало платформу лидером рейтинга ПО для управления VDI. Согласн

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках ародовало проект постановления о расширении доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места (АРМ) сотрудника органов местного самоуправления на муниципальные учреждения и

«КрасЭКо» выбрала решения «Лаборатории Касперского» для создания кибериммунной инфраструктуры рабочих мест ие на базе Kaspersky Thin Client, разработанное «Лабораторией Касперского». Проект стартовал после успешного завершения пилотной версии и направлен на создание безопасной и управляемой инфраструктуры рабочих мест сотрудников. Новая система отвечает требованиям стратегии цифровой трансформации предприятия и позволяет гибко управлять территориально распределённой ИТ-инфраструктурой. Для реали

Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест Компания «Увеон — Облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила новую версию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане производительности, безопасности, гибкости развертывания и удобства