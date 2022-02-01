Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АРМ Автоматизированное рабочее место программно-технический комплекс АС
Публикаций - 671, упоминаний - 788
АРМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Разроев Элдар 48 1
|Пасурин Дмитрий 3 1
|Заманов Дмитрий 6 1
|Пуцин Сергей 18 1
|Бочкарев Сергей 19 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Комиссаров Сергей 3 1
|Григорян Гагик 8 1
|Орлов Александр 9 1
|Чепакин Андрей 10 1
|Арефьев Дмитрий 5 1
|Бейдер Александр 75 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Гриб Андрей 16 1
|Булатов Дмитрий 1 1
|Бахарева Дина 4 1
|Михайлова Галина 3 1
|Рогова Светлана 2 1
|Андреева Оксана 2 1
|Разумов Денис 2 1
|Галимов Максим 31 1
|Володин Андрей 19 1
|Пискунов Владимир 10 1
|Трандин Сергей 10 1
|Сидоренко Алексей 6 1
|Лапшина Наталья 1 1
|Дорская Анна 1 1
|Самарина Анастасия 1 1
|Климова Анна 3 1
|Исанин Антон 3056 1
|Мылицын Роман 83 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Рубин Дмитрий 40 1
|Дюбанов Анатолий 88 1
|Нуралиев Борис 243 1
|Сахненко Сергей 72 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 835 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2927 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 649 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru