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АРМ Автоматизированное рабочее место программно-технический комплекс АС

АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС

СОБЫТИЯ

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23.03.2026 Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

и и без ухудшения качества сервиса. Андрей Шарашкин, «Инфосистемы Джет»: Со стороны бизнеса задача была шире, чем просто заменить один продукт другим В итоге на текущем этапе проект охватил до тысячи рабочих мест и занял около пяти месяцев активной фазы, что является хорошим показателем с учетом объема задач и количества участников. Александр Локтионов: Импортозамещение — это всегда совмест
19.02.2026 Более 15 тыс. рабочих мест в Курской области переводят на операционные системы «Альт»

о развития и связи Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Министерство оснастит операционными системами «Альт Рабочая станция» и сертифицированной ФСТЭК России «Альт СП» более 15 тыс. рабочих мест в государственных и муниципальных органах власти Курской области и подведомственных им организациях. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО». Документ подписали министр ц
11.12.2025 Производители микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. рабочих мест

За время своей деятельности производители микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» создали свыше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина город поддерживает стратегически значимые отрасли пр
08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk

также вошло новое действие при выходе пользователя из ОС — автоматическая перезагрузка виртуального рабочего места, что помогает поддерживать чистое состояние среды. Для обеспечения максимально
02.12.2025 Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса

ая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие мес
18.11.2025 Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0

Компания «Даком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на повышении стабильности, управляемости и безопасности инфраструктуры, а также на упрощении
17.11.2025 Бизнес США уволил 153 тыс. человек за месяц, это рекорд за 17 лет. В числе причин ИИ

Рекорды по увольнениям и причины Американские компании в октябре 2025 г. объявили о сокращении числа рабочих мест на 153 074, проинформировала рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это максимум для любого месяца с 2008 г., а для октября — с 2003 г. В сентябре же 2025 г. число уволь
11.11.2025 ГК «Домкор» и «Первый Бит» автоматизировали 500 рабочих мест с решениями Profitbase

Строительный холдинг «Домкор» совместно с интегратором «Первый Бит» автоматизировал 500 рабочих мест и выстроил единую систему управления. В клиентский контур компании внедрены amoCRM и Profitbase — решения, которые связали продажи и отчётность в единую цифровую экосистему. Об это
30.10.2025 «Первый Бит» автоматизировала 500 рабочих мест компании «Домкор» с помощью «Бит. Строительство»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта по автоматизации 500 рабочих мест в группе компаний «Домкор», строительном холдинге из Республики Татарстан. В результате специалисты внедрили современную цифровую платформу управления строительными, финансовыми и

30.10.2025 «Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест

esk, Space, Basis и другими. Такое покрытие обеспечивает гибкость внедрения и эксплуатацию в гетерогенных корпоративных инфраструктурах. «Сегодня заказчики все чаще ищут адаптивные модели организации рабочих мест. В этом и состоит ключевое преимущество нашего альянса. Компании и госкорпорации ценят платформу Getmobit за безопасность, масштабируемость и централизованное управление. Средний б
13.10.2025 Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Нюансы организации рабочих мест В ходе эфира обсудили ключевые тенденции развития современных рабочих мест

07.10.2025 На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест

золяцией и персонализацией. «Это стало возможно благодаря глубокой интеграции с системой виртуализации zVirt. В интерфейсе Termit можно настроить сопряжение с zVirt, там же создать группу виртуальных рабочих мест, и в нее автоматически будут добавляться виртуальные машины, создаваемые в zVirt по заданному шаблону — «золотому образу». Они также автоматически будут вводиться в домен. На сторо
30.09.2025 KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

. Четыре онлайн-конференции с трансляцией из AR-студии пройдут с 30 сентября 2025 года. Организация рабочих мест и мультимедийных пространств Современные рабочие места – это не просто стол с ко
22.09.2025 Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

Закупка вычислительной техники Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственной платформы виртуальных рабочих мест. На работы выделено 171,6 млн руб. Техническое задание было опубликовано на сайте госзакупок 11 сентября 2025 г. Итоги конкурса подведут 1 октября 2025 г. Как указано в карточке те
22.09.2025 «1С:РМ Управление проектами Корп» заменила Excel и объединила 50 рабочих мест в «Модуль-Строй»

ботами и сроками, ресурсами, подразделениями: планирование проекта; отражение факта выполнения проекта всеми подразделения; контроль за сроками; отчетность подразделений предприятия. В рамках проекта автоматизировано 50 рабочих мест. В планах дальнейшее развитие функциональности системы.
19.09.2025 Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника

атформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro заявил о готовности создать эталонное суверенное рабочее место сотрудника на базе Татарстана и Иннополиса. Раис Республики Татарстан Рустам Ми
16.09.2025 ITGlobal.com обеспечил бесперебойную работу удаленных рабочих мест для ПТК «Ранплер»

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал отказоустойчивую инфраструктуру удаленных рабочих мест для поставщика химического сырья ПТК «Ранплер». В ходе проекта провайдер развернул систему терминальных серверов и обеспечил стабильный доступ сотрудников заказчика к корпоративным

Решения для управления виртуальными рабочими столами 2024 Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили с
09.09.2025 Масштабирование высокотехнологичных производств и увеличение количества рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва»

За все время работы компаний в ОЭЗ «Технополис Москва» создано свыше 27,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина активно расширяем высокотехнологичные производства и
25.08.2025 Российская компания создала новый UHF RFID-считыватель SAUK D1 для автоматизации рабочих мест

Компания SAUK, расположенная в Зеленограде, создала новый российский UHF-считыватель для автоматизации рабочих мест операторов RFID-систем. SAUK D1 кодирует и считывает UHF RFID-метки и карты EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63 на ближней дистанции до пяти см. Устройство обеспечивает занесение RFID-ме
14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

151 балл при необходимом значении 140 получила универсальная док-станция GM-Box G1 RU B1. Она используется для создания безопасных рабочих мест в инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Устройство производят в Московской области, на территории Особой экономической зоны «Дубна». Об этом CNews сообщили представители Getmo
14.08.2025 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor

Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместное применение

29.07.2025 «Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту

Холдинг «Росэл» создал новую линейку специализированной промышленной мебели для предприятий радиоэлектронной и других отраслей. Эргономичные изделия помогут оборудовать рабочие места для монтажа электрокомпонентов. Они отвечают всем действующим стандартам качества и позволяют заместить импортные образцы. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». В перечне

10.07.2025 Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста

адцатая скважина попадает точно в цель», — отметил Щукин, добавив, что аналогов такой программы в России не существует. Разработка получила название Proex-Geology и представляет собой интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста. В ее основу легли возможности трех независимых зарубежных программ — ArcGIS (геоинформационная система), Geosoft (геофизический анализ) и ERMapp
27.06.2025 73% руководителей считают, что ИИ может заменить человека на рабочем месте

о и как источник новых возможностей. При ответе на вопрос, приведет ли развитие ИИ к созданию новых рабочих мест, мнения разделились: 53% верят, что благодаря ИИ появятся новые профессии и напр
06.06.2025 Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний

тает стабильно и в полном функционале. Вместе продукты обеспечивают безопасность бизнес-процессов и защиту от утечек информации в компаниях, где АТБ-АТОМ-1 используется в качестве автоматизированного рабочего места или терминала для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Агент DLP-системы устанавливается на платформу АТБ-АТОМ-1, выявляет нежелательные действия сотру
29.05.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест

ра — новые возможности На смену монолитной архитектуре Basis Workplace 3.0 пришла горизонтально-масштабируемая с использованием контейнеров. Это позволило не только сделать инфраструктуру виртуальных рабочих мест намного более устойчивой и гибкой, но и дало возможность реализовать ряд важных для платформы функций. В частности, поэтапное обновление компонентов системы без остановки сервисов,
20.05.2025 Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места

01.2 Современные офисы и коворкинги. Благодаря тонкому корпусу и интегрированному дизайну моноблок освобождает рабочую зону, оставляя больше пространства для документов, аксессуаров и прочей техники. Рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами информации. Моноблок обеспечивает высокую производительность при работе в режиме многозадачности, что делает его подходящим для ан
14.05.2025 ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном

особым льготным налоговым режимом в соответствии с федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах». Реализация проекта позволит создать в городе свыше 6 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.
30.04.2025 Как устроено цифровое рабочее место юриста «ВкусВилл»

чить язык иностранного племени ради того, чтобы показать, как сильно нам нравится их музыка!». Нашли интегратора CONSULT info, который познакомился с запросом и предложил создать полноценное цифровое рабочее место юриста в «Битрикс24», которое вместит в себя все процессы. Как выглядит цифровое рабочее место юриста в «Битрикс24» Юридический департамент является частью структуры, котор
28.04.2025 ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика

ройку отказоустойчивого хранилища данных и сети, интеграцию с каталогом УЗ и настройку встроенных средств защиты виртуализации. На втором этапе был создан комплекс масштабируемых защищенных удаленных рабочих мест на базе отечественного ПАК. Специалисты Innostage выполнили проектирование и пусконаладочные работы комплекса: виртуализации ROSA Virtualization, виртуальных рабочих мест и

22.04.2025 «Ред Софт» выпустила ПО для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

кта. «Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест, входящее в состав экосистемы продуктов «Ред Софт». «Ред ВРМ» является VDI-решен
26.02.2025 Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом

осточной Азии и крупнейший в Сингапуре - DBS Group, - планирует в ближайшие три года сократить 4000 рабочих мест и заменить людей искусственным интеллектом. Об этом заявил нынешний исполнительн
24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE

офисных задач, но и при работе с WEB-графикой. А повышенная частота обновления 100 Гц и время отклика четыре мс снижают нагрузку на зрение и обеспечивают плавную анимацию эффектов. Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE Для удобства размещения в рабочей зоне монитор оборудован многофункциональной подставкой ErgoStand с широким диапазоном регулир
19.02.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявила об успешном прохождении платформой Basis Workplace инспекционного контроля ФСТЭК России. Обновленная версия решения сертифицирована по 4 уровню

19.02.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

м рабочим местам через защищенный шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Basis Workplace обеспечивает работу виртуальных рабочих мест в инфраструктуре крупнейших российских компаний, включая ВТБ и Газпромбанк, а в 2024 году отраслевое издание CNews назвало платформу лидером рейтинга ПО для управления VDI. Согласн
06.02.2025 Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

ародовало проект постановления о расширении доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места (АРМ) сотрудника органов местного самоуправления на муниципальные учреждения и
28.01.2025 «КрасЭКо» выбрала решения «Лаборатории Касперского» для создания кибериммунной инфраструктуры рабочих мест

ие на базе Kaspersky Thin Client, разработанное «Лабораторией Касперского». Проект стартовал после успешного завершения пилотной версии и направлен на создание безопасной и управляемой инфраструктуры рабочих мест сотрудников. Новая система отвечает требованиям стратегии цифровой трансформации предприятия и позволяет гибко управлять территориально распределённой ИТ-инфраструктурой. Для реали
19.12.2024 Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест

Компания «Увеон — Облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила новую версию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане производительности, безопасности, гибкости развертывания и удобства
17.12.2024 100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение

100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков. Об этом CNews


Публикаций - 12846, упоминаний - 14803

АРМ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 1329
Microsoft Corporation 25774 1128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 697
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 543
Ростелеком 10948 469
Oracle Corporation 7074 458
Intel Corporation 12811 454
SAP SE 5601 426
IBM - International Business Machines Corp 9699 422
Cisco Systems 5372 382
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 313
Softline - Софтлайн 3743 297
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 285
Broadcom - VMware 2610 282
Google LLC 12687 280
HP Inc. 5883 268
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 264
1С-Рарус 982 262
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 258
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 251
Apple Inc 13154 224
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 215
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 213
АйТи 1519 200
Dell EMC 5180 195
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 188
Крок - Croc 1964 187
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 184
Yandex - Яндекс 9215 180
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 177
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 170
Citrix Systems 868 159
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 156
AMD - Advanced Micro Devices 4641 152
Samsung Electronics 11064 147
Nvidia Corp 4002 144
Системы документооборота 522 144
Docsvision - ДоксВижн 1060 142
Ред Софт - Red Soft 1236 139
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 137
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 362
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 186
РЖД - Российские железные дороги 2096 165
Почта России ПАО 2370 165
Газпром ПАО 1493 133
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 119
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 119
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 105
НСПК - Национальная система платежных карт 948 104
Рапид Био 102 97
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 96
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 95
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 91
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 89
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 87
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 81
Альфа-Банк 1979 75
ГПБ - Газпромбанк 1273 70
Газпром нефть 725 65
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 63
Россети Ленэнерго 1699 62
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 60
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 59
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 58
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 58
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 57
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 54
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 54
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 53
Роснефть НК - нефтяная компания 562 52
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 51
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 49
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 47
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 45
ЯКласс 69 43
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 42
Гепатера - Hepatera 46 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 978
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 554
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 407
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 389
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 316
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 274
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 274
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 257
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 223
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 221
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 202
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 198
Федеральное казначейство России 1949 192
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 189
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 183
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 171
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 167
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 167
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 152
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 142
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 138
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 131
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 128
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 118
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 103
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 98
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 94
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 93
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 87
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 77
Судебная власть - Judicial power 2500 72
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 71
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 66
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 66
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 65
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 64
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 59
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 58
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 55
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 54
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 79
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 74
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 66
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 57
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 51
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 34
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 33
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
Единая Россия - Политическая партия 321 21
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 20
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 10
Ассоциация менеджеров 107 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 9
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 9
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 6
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 4557
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3734
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2574
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 2361
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1990
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1864
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1754
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 1593
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1550
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1323
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 1299
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 1256
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 891
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 709
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Linux OS 11533 1056
Microsoft Windows 16882 837
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 576
Google Android 15243 369
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 338
Microsoft Windows 2000 8678 321
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 315
Microsoft Office 4170 312
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 305
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 274
Apple iOS 8583 271
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 253
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 249
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 211
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1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 206
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 29
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 28
Thomson Financial - Thomson First Call 386 24
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Moody's Investors Service 136 10
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
Computer Economics 32 7
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Datamonitor 83 7
Wainhouse Research 40 7
Mordor Intelligence 35 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
РАН - Российская академия наук 2122 70
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 65
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 56
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 24
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 23
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