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«КрасЭКо» выбрала решения «Лаборатории Касперского» для создания кибериммунной инфраструктуры рабочих мест

Красноярская региональная энергетическая компания («КрасЭКо») внедрила комплексное решение на базе Kaspersky Thin Client, разработанное «Лабораторией Касперского». Проект стартовал после успешного завершения пилотной версии и направлен на создание безопасной и управляемой инфраструктуры рабочих мест сотрудников. Новая система отвечает требованиям стратегии цифровой трансформации предприятия и позволяет гибко управлять территориально распределённой ИТ-инфраструктурой.

Для реализации проекта «КрасЭКо» выбрала программно-аппаратный комплекс (ПАК) в форме тонкого клиента, в состав которого входят: операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS; система управления Kaspersky Security Management Suite; аппаратная платформа Tonk TN1200, внесённая в реестр Минпромторга РФ.

Это решение обеспечивает защищённое подключение к инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI) и даёт возможность пользователям работать в гетерогенных Windows- и Linux-инфраструктурах. Система поддерживает работу с такими USB-устройствами, как USB-накопители, принтеры, сканеры и токены безопасности.

Изначально тонкие клиенты в «КрасЭКо» использовались для создания рабочих мест линейного персонала, занимающегося рутинными задачами, включая расчёт стоимости услуг и выставление счетов. Перед компанией встала задача масштабирования процессов. При выборе решения для этого учитывались требования к централизованному управлению, совместимости с отечественными операционными системами и присутствию аппаратной платформы в реестре Минпромторга РФ. Важным фактором также стало наличие у «КрасЭКо» опыта использования продуктов «Лаборатории Касперского».

«Мы высоко оцениваем экономические перспективы от внедрения тонких клиентов с операционной системой «Лаборатории Касперского». Для нас также важно, что продукт постоянно развивается, в нём оперативно учитываются наши требования и пожелания. Это служит хорошей основой для долгосрочного сотрудничества и масштабирования решения в будущем», — отметил Степан Поливцев, заместитель директора по развитию по вопросам ИТ и ИБ компании «КрасЭКо».

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Внедрение новой системы позволило «КрасЭКо» создать функциональную инфраструктуру рабочих мест, обеспечивающую высокий уровень защиты от киберугроз благодаря «врождённым» свойствам безопасности решений на базе KasperskyOS. По итогам пилотного проекта система была развернута в нескольких подразделениях компании, а в перспективе планируется её масштабирование на все площадки.

«Комплексные решения „Лаборатории Касперского“ на базе KasperskyOS открывают новые возможности для создания безопасных рабочих мест. Мы рады, что наша разработка помогает „КрасЭКо“ реализовывать задачи цифровой трансформации и повышать уровень информационной безопасности предприятия», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.

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