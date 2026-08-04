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USB-накопитель USB-устройство USB-носитель Flash-накопитель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2026 «М.Видео»: Россияне стали чаще выбирать более дорогие USB-флешки

«М.Видео» сообщает, о том, что продажи USB-флешек в России продолжают расти, при этом покупатели все чаще отдают предпочтение моделя
27.07.2026 Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash

Компания «Аладдин» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5574 на СКЗИ Aladdin CryptoFlash, защищенный флеш-накопитель со встроенным аппаратным шифрованием данных. Срок действия нового сертификата – до 16 июля 2029 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Новый сертификат выдан с учёто
24.06.2026 Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды

нения резервных копий и быстрого обмена файлами между устройствами», – добавила она. Динамика рынка USB-флешек в России в первом квартале Казалось бы, все то же самое можно делать и при помощи

24.06.2026 «М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет

«М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрели 2,2 млн USB-накопителей, что с
19.06.2026 Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки»

путём создания двух задач в системном планировщике. Первая отвечает за копирование «червя» на новые USB-накопители, вторая за запуск инфостилера. В Microsoft также отметили, что вредонос исполь
28.05.2026 В «СерчИнформ КИБ» появилась блокировка записи на флешки файлов с метками конфиденциальности

аудитор». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Если сотрудник пытается скопировать на флешку документ с выбранной меткой, например, «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», КИБ
16.04.2026 Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел

Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середин
10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания

ми, то есть даже четыре года без питания – вовсе не гарантия потери информации с флеш-памяти. Пятая флешка, которую Вэнс не трогал с 2020 г., тоже не проявила никаких признаков неисправности ка
21.11.2025 «М.Видео»: флешки на 64 Гб стали лидерами продаж среди USB-накопителей за 9 месяцев 2025 года

%), Netac (5,9%) и ADATA (5,8%). В денежном выражении первое место занимает Kingston (19,8%), далее следуют SmartBuy (17,7%), небрендированные устройства (12,8%) и Adata (6,4%). В структуре спроса на USB-накопители продолжается перераспределение в сторону более функциональных моделей: наибольший вклад в продажи формирует ценовой сегмент от 500 до одной тыс. руб. (34,3%), тогда как доля устр
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки. Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных нако
25.06.2025 RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель

омпании «Ред Софт». RED OS MediaWriter упрощает процесс записи установочных ISO-образов «Ред ОС» на USB-накопители. Среди основных особенностей: доступность утилиты для различных операционных с
23.05.2025 Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

нопке предусмотрен предохранитель в виде защитной шторки. Expert P35S – это по сути, замена обычных USB-флешек, От них он отличается в первую очередь гораздо более высокой скоростью работы – до
18.04.2025 Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1

Бренд памяти и систем хранения данных Teamgroup представил внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup. Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поддерживает высокоскоростной стандарт переда
18.04.2025 Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2

ECC. Она прошла тестирование на устойчивость к воде, ударам, статическому электричеству и экстремальным температурам, гарантируя надежность данных. Adata Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 Флеш-накопитель UE720 USB Флеш-накопитель UE720 USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость чтения/записи до 550/450 МБ/с, что быстрее, чем
01.04.2025 Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Это душераздирающее напоминание о том, что цифровые состояния могут быть потеряны в одно мгновение. USB-накопители, жесткие диски или устройства, на которых хранятся криптовалюты, должны быть ч
18.03.2025 Разбуди флешку: новейшие устройства памяти на сегнетоэлектриках работают только после «пробуждения»

ния. Этот материал используется при создании новых запоминающих устройств, способных заменить собой флешки. Открытие поможет повысить надежность работы микросхем сегнетоэлектрической памяти. Ст
25.02.2025 «СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки в Linux-инфраструктурах

одуль отвечает за работу с внешними носителями. Теперь он может автоматически блокировать запись на флешки документов с конфиденциальным содержимым: персональными данными, коммерческой тайной и
10.02.2025 Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен»

llow) или блокировки (block). Предоставляют возможность ограничить доступ к файловой системе любого USB-устройства по UID/GID пользователя, и возможность просмотра журнала событий подключения/о
29.11.2024 Создан крошечный накопитель, способный хранить гигантские объемы информации миллионы лет. SSD и флешкам такое и не снилось

едования утверждают, что записанная в драгоценном камне информация прекрасно сохранится, даже если на протяжении 100 лет непрерывно нагревать его до 200 градусов Цельсия. При всем этом «бриллиантовая флешка» позволяет с высокой скоростью записывать в себя данные и столь же быстро копировать их обратно. По словам ученых, высокоскоростное считывание данных демонстрирует точность более 99%. US
05.11.2024 «СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновился функционал DeviceController – модуля для защиты съемных устройств. Теперь ИБ-специалистам проще управлять записью на флешки в зависимости от полномочий сотрудников, которые их используют. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». DeviceController позволяет как полностью запретить использование флешек
09.10.2024 Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

ствовало ни единого суверенного массового производства флеш-памяти – ключевого компонента не только USB-флешек, но и SSD-накопителей. Редакция CNews указала МФТИ на этот факт и получила такой о
29.07.2024 Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки

данных, когда они заняты работой над проектом. SC750 размером примерно с флэш-накопитель, его можно носить с собой, он легкий и не занимает много места. Adata Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки Внешний твердотельный накопитель SC750 использует широко распространенный разъем Type-C, совместимый с различными операционными системами и компьютерными платформами, такими как Android,
30.05.2024 Компания Origo представила новый 4-портовый USB-концентратор OU1140

портовый USB-концентратор OU1140. Новинка предназначена для подключения дополнительных периферийных USB-устройств к ПК/ноутбукам и позволяет удобно организовать рабочее пространство. Новый USB-
12.02.2024 Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео

не домашним разработчиком, а сотрудниками госкорпорации «Ростех». Как сообщал CNews, отечественную флешку не нужно подключать по три раза, и ее не нужно греть – внутри нее есть настоящий элект
05.02.2024 Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно

ебольшое расследование, эксперты CBL установили, что в наводнении мирового рынка низкокачественными USB-накопителями могут быть виноваты крупнейшие производители флеш-памяти. В числе потенциаль
09.10.2023 Найден бесплатный способ побороть продавцов поддельных USB-флешек и SSD

нной безопасности с многолетним опытом, побудил негативный опыт приобретения в интернете поддельных USB-флешек большой емкости, которые в действительности оказались гораздо менее вместительными
29.06.2023 Выпущен крошечный компьютер на Linux за $29

остями микрокомпьютера. Для этого потребуется не ПК в виде флешки, а просто флешка или любой другой USB-накопитель объемом от 8 ГБ и специальный дистрибутив Linux SysLinuxOS 12, вышедший в конц
23.03.2023 В мире появились взрывающиеся флешки. Они калечат людей и могут даже убить

нутренних дел Эквадора Хуан Сапат (Juan Zapata) подтвердил, что во всех пяти случаях использовались USB-устройства одного и того же типа, и сказал, что эти инциденты посылают «абсолютно четкий

15.02.2023 В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

ится еще USB-порт или сетевое зарядное устройство от смартфона или планшета. На что способна умная «флешка» Xiaomi По своей сути TV Stick 4K представляет собой Android-смартфон начального уровн
15.11.2022 SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители

материала ученые не называли сроки коммерциализации новой технологии хранения информации. Таким образом, нет даже примерного понимания, когда алмазные накопители начнут вытеснять привычные всему миру флешки, SSD и жесткие диски. По информации издания, эксперименты по созданию ячеек памяти непосредственно на алмазе ученые еще не проводили. Вместо этого они тренируются на кварце. Также они по
24.10.2022 Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу

н и 1 тыс. магазинов и пунктов выдачи по всей России. Вскоре ОС поступит в другие торговые сети. На USB-носителе находятся два варианта Simply Linux: первый – для быстрой и простой установки на
20.07.2022 Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

акопители на их основе, тоже могут пострадать, поскольку спрос на их продукцию также просел. С другой стороны, пользователям происходящее, напротив, сулит экономию средств при покупке SSD или обычной флешки. Например, твердотельные накопители потребительского сегмента, продающиеся в магазинах или установленные в ноутбуках и готовых сборках ПК, подешевеют на 8-13%. Такое падение ждет цены на
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США

о брать Кибергруппировка FIN7 рассылает по оборонным компаниям США почтовые отправления, содержащие USB-накопители с шифровальщиками, сообщает ФБР. Злоумышленники используют крупнейшие почтовые
26.11.2021 В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков

Флешка для параноиков Российская госкорпорация «Ростех» разработала USB-накопитель с функцией физического самоуничтожения и встроенным детонатором. Устройство ор
21.05.2021 Как зашифровать флешку и зачем это нужно

чтобы личная переписка и рабочая документация стали достоянием общественности или злоумышленников, флешку стоит зашифровать. Что и чем шифровать Почти у каждого пользователя есть информация, р
13.04.2021 PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители

Sony объявила о первом крупном обновлении системного программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, которое станет доступно во всем мире. В число новых функций входит использование USB-накопителя в качестве расширенного хранилища для хранения игр PlayStation 5. Кроме того, будут доступны: совместные игры на консолях разных поколений с помощью Share Play; подборка игровых

10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

печение для этой технологии. Чтобы проверить, поддерживает ли смартфон OTG, можно подключить к нему флешку или мышь через переходник  И, конечно, некоторые компании продвигают систему облачного
13.01.2021 Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов

ив ему 7002 биткоина. Как был утерян пароль Несколько лет назад Стефан Томас поместил на защищенную флешку IronKey закрытые ключи к своему криптокошельку, а сам пароль записал на листе бумаги.

30.07.2020 Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки

Stick узнать в нем полноценный ПК не получится На момент публикации материала Mini PC Stick продавался исключительно в Китае. Его цена составляла $159 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июля 2020 г.). Компьютер-флешка с активным охлаждением За основу своего Mini PC Stick разработчики из XCY взяли процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake. Это чип начального уровня, содержащий четыр
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., расширила свою линейку USB-накопителей с шифрованием моделями емкостью 128ГБ. Новые флешки дополнят ассортимент решений с шифрованием, который удовлетворит потребности любого клиента. Корпоративные и частные клиенты хорошо знают о необходимости обеспечить конфиденциальность и


Публикаций - 1901, упоминаний - 2453

USB-накопитель и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 194
Samsung Electronics 11065 141
Apple Inc 13156 133
Intel Corporation 12811 110
Sony 6739 108
Google LLC 12690 102
LG Electronics 3735 73
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 66
Nvidia Corp 4002 57
HP Inc. 5883 55
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Philips 2099 46
X Corp - Twitter 2938 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 41
SanDisk 343 41
Kingston Technology 218 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Toshiba Corporation 2980 38
Acer Group - Acer Inc 2776 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 38
Dell EMC 5180 36
Canon 1439 35
Seiko Epson Corporation 908 35
Yandex - Яндекс 9216 34
Ростелеком 10948 33
Broadcom - VMware 2610 32
Western Digital Corporation - WDC 589 32
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 32
Xiaomi - Сяоми 2232 31
ESET - ESET Software 1161 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Xerox - The Haloid Company 1168 26
BBK Electronics Corp 332 25
Huawei 4677 24
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Lenovo Group 2447 22
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Россети Ленэнерго 1699 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Эра HD - Эра ХД 54 9
Почта России ПАО 2370 9
eBay Inc 1640 8
Yamaha - Ямаха 110 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Композит 99 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Hyundai Motor Company 436 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 6
Swarovski AG 74 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Kickstarter 136 5
Boeing 1031 5
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
Верный - торговая сеть 326 5
Hansa - Ханса 114 4
Газпром ПАО 1493 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Альфа-Банк 1979 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Miele - Миле 139 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 62
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 57
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 8
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Symbian Foundation 38 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Союз кинематографистов России 11 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 811
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 517
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 421
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 386
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 370
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 362
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 348
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 329
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 327
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 294
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 275
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 272
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 269
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 262
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 258
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 258
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 257
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 250
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 242
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 231
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 229
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 226
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 225
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 212
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 212
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 210
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 209
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 206
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 201
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 201
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 193
Наушники - Headphones 4478 187
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 178
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 170
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 166
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 160
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 154
Контрастность 3042 152
Microsoft Windows 16882 369
Google Android 15244 241
Linux OS 11533 213
Apple iOS 8583 92
Apple macOS 2419 78
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 75
Google YouTube - Видеохостинг 3002 74
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 67
Microsoft Windows 2000 8678 64
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 63
Microsoft Windows 10 1938 62
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 62
Microsoft Windows 7 2007 58
Apple iPad 4012 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 57
Microsoft Windows XP 2431 51
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 49
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 48
Microsoft Office 4170 45
Apple iPhone 6 4861 45
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 44
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 42
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 39
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 39
Google Chrome - браузер 1701 38
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 38
Apple iPod 1553 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 35
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 34
Microsoft Windows 11 827 33
Google Android TV 381 33
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 32
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 32
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 31
Mozilla Firefox - браузер 1951 30
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 30
Парфентьев Алексей 183 14
Ковалев Александр 165 14
Наумов Максим 100 10
Зенкин Денис 263 9
Ксенин Алекс 311 9
Сергеев Иван 74 9
Ширшов Павел 76 8
Буров Олег 25 8
Путин Владимир 3454 7
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 6
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 6
Илюхина Жанна 18 6
Рустамов Рустам 548 6
Шадаев Максут 1210 6
Раевский Алексей 77 6
Ульянов Владимир 162 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Газаров Артур 77 5
Доля Алексей 67 5
Мухин Денис 58 5
Горелов Дмитрий 61 5
Малафеев Андрей 52 5
Кандыбович Дмитрий 18 5
Груздев Сергей 48 5
Бровкин Дмитрий 55 4
Урусов Александр 17 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Оганесян Ашот 152 4
Халяпин Сергей 96 4
Фролов Павел 86 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Дрозд Алексей 27 3
Гостев Александр 84 3
Демидов Михаил 134 3
Матросов Александр 45 3
Кузьмин Максим 9 3
Дубинин Вадим 27 3
Блохнин Сергей 10 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Lell Jakob - Лел Жакоб 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 756
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 205
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 93
Европа 24964 86
Япония 13807 82
Южная Корея - Республика 7052 58
Германия - Федеративная Республика 13221 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Китай - Тайвань 4245 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Украина 7928 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Канада 5081 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Индия - Bharat 5869 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
США - Калифорния 4829 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Нидерланды 3746 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Испания - Королевство 3840 9
Куба - Республика 417 9
Казахстан - Республика 6048 8
Швеция - Королевство 3782 8
Польша - Республика 2031 8
Израиль 2856 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 179
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 162
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 138
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 138
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 116
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 85
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 84
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 66
Ergonomics - Эргономика 1755 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 57
Английский язык 7030 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 52
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 50
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 49
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 48
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 47
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 32
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 32
Паспорт - Паспортные данные 2848 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 25
CNews - ZOOM.CNews 1866 97
Tom’s Hardware 600 21
Reddit 398 13
The Register - The Register Hardware 1784 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
TechSpot 188 9
The Verge - Издание 619 7
Wikipedia - Википедия 650 6
Ведомости 1466 6
BleepingComputer - Издание 458 6
Neowin 217 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Ars Technica 450 5
Мобильные системы 118 4
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ITHome 46 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Известия ИД 770 4
AppleInsider 400 4
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 3
Silicon 494 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 3
NYT - The New York Times 1100 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Liliputing 76 3
Чудо техники 60 3
CoinDesk 4 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Electronista 166 2
Times 661 2
IGN 54 2
ZDnet 663 2
РИА Новости 1033 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
Gartner - Гартнер 3658 20
IDC - International Data Corporation 4975 15
Forrester Research 834 7
TrendForce 187 5
HFS Research 49 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Strategy Analytics 285 3
Net Applications 127 2
In-Stat 115 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Frost & Sullivan 207 2
Pen Test Partners 6 2
AV-Test Institute 41 2
CNews Инновация года - награда 155 2
AV-Comparatives 28 2
Technavio 29 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Fortune Business Insights 32 1
InsightExpress 12 1
Verizon DBIR 3 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Opinion Matters 7 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
Samsung Research 20 1
Counterpoint Research 110 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
NIRS - National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology - Национальный институт квантовой и радиологической науки Японии 1 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
ФСБ РФ ГПИ - Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 2 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
NRENS - National Research and Education Network - Немецкой национальной научно-образовательной сети 1 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 7 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
CeBIT 614 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
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