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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USB-накопитель
USB-устройство
USB-носитель
Flash-накопитель
Публикаций - 814, упоминаний - 987
USB-накопитель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковалев Александр 156 10
|Буров Олег 25 8
|Наумов Максим 85 7
|Ксенин Алекс 311 7
|Сергеев Иван 71 6
|Ширшов Павел 75 4
|Раевский Алексей 74 4
|Кандыбович Дмитрий 10 4
|Горелов Дмитрий 54 4
|Медведев Дмитрий 1591 4
|Зенкин Денис 262 3
|Малафеев Андрей 50 3
|Путин Владимир 2444 3
|Козырев Алексей 274 3
|Газаров Артур 77 3
|Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 2
|Фролов Павел 42 2
|Фролов Александр 30 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 2
|Зубарев Яков 23 2
|Демидов Михаил 132 2
|Бровкин Дмитрий 56 2
|Кузьмин Максим 8 2
|Белявский Александр 11 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Рустамов Рустам 181 2
|Ратникова Оксана 6 2
|Оганесян Ашот 70 2
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 2
|Матеев Денис 33 2
|Гостев Александр 80 2
|Кожемяка Егор 14 2
|Иванов Владимир 48 2
|Мельникова Анастасия 180 2
|Земков Сергей 156 2
|Solomon John - Соломон Джон 2 2
|Зайцев Михаил 154 2
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 26 2
|Сизоненко Григорий 27 2
|Мылицын Роман 81 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru