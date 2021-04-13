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USB-накопитель
USB-устройство
USB-носитель
Flash-накопитель



13.04.2021 PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП»
25.02.2019 Honeywell представила решение для защиты от вредоносных USB-устройств
09.11.2018 Исследование Honeywell: USB-устройства представляют серьезную угрозу для промышленных объектов
02.10.2018 «Лаборатория Касперского»: зловреды продолжают распространяться посредством USB-устройств
18.01.2016 Kingston выпустила USB-накопитель с шифрованием данных и мини-клавиатурой для набора пароля
10.06.2015 Однонаправленный шлюз Altell КОП-USB получил заключение ФСБ
25.05.2015 Планшеты Wexler прошли сертификацию на совместимость с USB-накопителями Kingston DataTraveler microDuo
01.08.2014 Во всех USB-устройствах обнаружена «фундаментальная неустраняемая дыра» нового типа
08.11.2012 SecureTower 3.2 контролирует буфер обмена и USB-накопители
30.10.2012 Новая версия DLP-системы Zecurion Zlock шифрует файлы при записи на USB-устройства
14.06.2012 Adata выпустила USB-флешки в ярком цветовом исполнении
07.09.2010 25% всех вирусов создано для USB-устройств
06.07.2010 USB-устройства будут красть данные
18.09.2009 Беспроводная док-станция для USB-устройств
20.04.2009 Fujitsu разработала «корпоративную» флешку
18.03.2009 Panda Security выпустила «вакцину» для съемных USB-устройств
09.06.2008 USB Redirector 4.1: удаленное использование USB-устройств
10.12.2007 USB Redirector 3.8: дистанционное использование USB-устройств
04.12.2007 Как защитить и сохранить данные на портативном носителе
12.11.2007 Softick Card Export 3.06: использование КПК в роли USB-накопителя
01.11.2007 Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель
11.09.2007 USB Redirector 3.6 — дистанционное использование USB-устройств
04.09.2007 Самые стильные и необычные USB-флешки
15.06.2007 Карманные гигабайты — выбираем USB flash drive
11.05.2007 SanDisk разработает USB-накопитель вместе с Microsoft
06.12.2006 USB-накопители со сканером отпечатка пальца
24.10.2006 USB-накопитель объемом 32 Гб
10.07.2006 USB-накопители Lexar признали опасными для здоровья
27.04.2006 Британские компании остерегаются USB-носителей
22.03.2006 Kingmax сделал украшение из USB-накопителя
13.03.2006 Thinstall и Citrix представили решение для USB-устройств
18.01.2006 Imation выпустила миниатюрный USB-накопитель с жестким диском
07.04.2005 Octave анонсировал миниатюрное мультимедийное USB-устройство 5-в-1
09.08.2004 Новая версия DeviceLock аутентифицирует USB-устройства
09.07.2004 DeviceLock 5.6 защитит сеть от нежелательных USB-устройств
07.08.2003 Создано водонепроницаемое USB-устройство хранения данных

Публикаций - 814, упоминаний - 987

USB-накопитель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21025 84
Apple Inc 10150 48
Samsung Electronics 8958 46
Intel Corporation 10810 41
Sony 5580 39
Google LLC 9450 33
LG Electronics 3134 31
HP Inc. 5105 26
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 25
Philips 1722 25
Nvidia Corp 3028 25
Meta - Facebook 4143 23
Seiko Epson Corporation 834 22
Xerox 1052 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 949 19
AMD - Advanced Micro Devices 3502 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 17
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 17
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 17
Canon 1281 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1725 16
Twitter 2307 16
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 15
Toshiba Corporation 2749 15
VMware 1983 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 13
OnePlus - BBK Electronics 367 13
Acer Group 2184 12
Dell EMC 4475 12
Nokia Corporation 5237 11
HP - Hewlett-Packard 3464 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 11
Citrix Systems 726 10
SanDisk 289 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 9
Kingston Technology 162 9
Dr.Web - Доктор Веб 1171 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 764 8
Почта России ПАО 1800 5
Yamaha 90 4
Эра HD - Эра ХД 52 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 3
BMW 373 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 3
Белый Ветер 213 2
Swarovski AG 68 2
Lego 190 2
РЖД - Российские железные дороги 1333 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 2
Техносила - СервисТрейд 225 2
Carl Zeiss 277 2
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 2
Boeing 931 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 372 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 2
AliExpress 292 2
Альфа-Банк 1336 2
Qiwi 795 2
Uber 276 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
NetPrint 4 1
Авиакомпания Россия 8 1
Аэрофлот 618 1
GM - General Motors 419 1
Miele - Миле 116 1
Honda Motor Company 214 1
Lexus 56 1
Getty Images 25 1
Michelin - Мишлен 27 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Jaguar Land Rover 76 1
Jaguar Cars 99 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 6
Правительство РФ 2664 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1027 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 200 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
Linux Foundation 163 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9185 364
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 171
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3035 100
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 94
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 80
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 77
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 66
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 54
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 49
МФУ - Многофункциональное устройство 771 47
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 40
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 37
WMA - Windows Media Audio 927 37
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 31
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1322 30
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2044 30
USB Type-C - USB-C 1010 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 28
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 26
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 649 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 25
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MKV - медиаконтейнер 147 22
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 22
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Apple iPad 3543 22
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Microsoft Windows 1379 17
Apple AirPrint 110 17
Apple iPod 1294 16
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Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 174 16
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Google Chrome OS 331 14
Google Chrome - браузер 1169 14
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Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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