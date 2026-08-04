USB-накопитель

«М.Видео»: Россияне стали чаще выбирать более дорогие USB-флешки «М.Видео» сообщает, о том, что продажи USB-флешек в России продолжают расти, при этом покупатели все чаще отдают предпочтение моделя

Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash Компания «Аладдин» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5574 на СКЗИ Aladdin CryptoFlash, защищенный флеш-накопитель со встроенным аппаратным шифрованием данных. Срок действия нового сертификата – до 16 июля 2029 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Новый сертификат выдан с учёто

Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды нения резервных копий и быстрого обмена файлами между устройствами», – добавила она. Динамика рынка USB-флешек в России в первом квартале Казалось бы, все то же самое можно делать и при помощи

«М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет «М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрели 2,2 млн USB-накопителей, что с

Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки» путём создания двух задач в системном планировщике. Первая отвечает за копирование «червя» на новые USB-накопители, вторая за запуск инфостилера. В Microsoft также отметили, что вредонос исполь

В «СерчИнформ КИБ» появилась блокировка записи на флешки файлов с метками конфиденциальности аудитор». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Если сотрудник пытается скопировать на флешку документ с выбранной меткой, например, «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», КИБ

Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середин

Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания ми, то есть даже четыре года без питания – вовсе не гарантия потери информации с флеш-памяти. Пятая флешка, которую Вэнс не трогал с 2020 г., тоже не проявила никаких признаков неисправности ка

«М.Видео»: флешки на 64 Гб стали лидерами продаж среди USB-накопителей за 9 месяцев 2025 года %), Netac (5,9%) и ADATA (5,8%). В денежном выражении первое место занимает Kingston (19,8%), далее следуют SmartBuy (17,7%), небрендированные устройства (12,8%) и Adata (6,4%). В структуре спроса на USB-накопители продолжается перераспределение в сторону более функциональных моделей: наибольший вклад в продажи формирует ценовой сегмент от 500 до одной тыс. руб. (34,3%), тогда как доля устр

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет генеральный директор компании Phison, производящей контроллеры памяти, и один из изобретателей USB-флешки. Прогноз относительно будущего тесно связанных рынков NAND-памяти и твердотельных нако

RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель омпании «Ред Софт». RED OS MediaWriter упрощает процесс записи установочных ISO-образов «Ред ОС» на USB-накопители. Среди основных особенностей: доступность утилиты для различных операционных с

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения нопке предусмотрен предохранитель в виде защитной шторки. Expert P35S – это по сути, замена обычных USB-флешек, От них он отличается в первую очередь гораздо более высокой скоростью работы – до

Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1 Бренд памяти и систем хранения данных Teamgroup представил внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup. Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поддерживает высокоскоростной стандарт переда

Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 ECC. Она прошла тестирование на устойчивость к воде, ударам, статическому электричеству и экстремальным температурам, гарантируя надежность данных. Adata Adata выпускает карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 USB и корпус EC680 для M.2 Флеш-накопитель UE720 USB Флеш-накопитель UE720 USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость чтения/записи до 550/450 МБ/с, что быстрее, чем

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн Это душераздирающее напоминание о том, что цифровые состояния могут быть потеряны в одно мгновение. USB-накопители, жесткие диски или устройства, на которых хранятся криптовалюты, должны быть ч

Разбуди флешку: новейшие устройства памяти на сегнетоэлектриках работают только после «пробуждения» ния. Этот материал используется при создании новых запоминающих устройств, способных заменить собой флешки. Открытие поможет повысить надежность работы микросхем сегнетоэлектрической памяти. Ст

«СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки в Linux-инфраструктурах одуль отвечает за работу с внешними носителями. Теперь он может автоматически блокировать запись на флешки документов с конфиденциальным содержимым: персональными данными, коммерческой тайной и

Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен» llow) или блокировки (block). Предоставляют возможность ограничить доступ к файловой системе любого USB-устройства по UID/GID пользователя, и возможность просмотра журнала событий подключения/о

Создан крошечный накопитель, способный хранить гигантские объемы информации миллионы лет. SSD и флешкам такое и не снилось едования утверждают, что записанная в драгоценном камне информация прекрасно сохранится, даже если на протяжении 100 лет непрерывно нагревать его до 200 градусов Цельсия. При всем этом «бриллиантовая флешка» позволяет с высокой скоростью записывать в себя данные и столь же быстро копировать их обратно. По словам ученых, высокоскоростное считывание данных демонстрирует точность более 99%. US

«СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновился функционал DeviceController – модуля для защиты съемных устройств. Теперь ИБ-специалистам проще управлять записью на флешки в зависимости от полномочий сотрудников, которые их используют. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». DeviceController позволяет как полностью запретить использование флешек

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать ствовало ни единого суверенного массового производства флеш-памяти – ключевого компонента не только USB-флешек, но и SSD-накопителей. Редакция CNews указала МФТИ на этот факт и получила такой о

Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки данных, когда они заняты работой над проектом. SC750 размером примерно с флэш-накопитель, его можно носить с собой, он легкий и не занимает много места. Adata Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки Внешний твердотельный накопитель SC750 использует широко распространенный разъем Type-C, совместимый с различными операционными системами и компьютерными платформами, такими как Android,

Компания Origo представила новый 4-портовый USB-концентратор OU1140 портовый USB-концентратор OU1140. Новинка предназначена для подключения дополнительных периферийных USB-устройств к ПК/ноутбукам и позволяет удобно организовать рабочее пространство. Новый USB-

Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео не домашним разработчиком, а сотрудниками госкорпорации «Ростех». Как сообщал CNews, отечественную флешку не нужно подключать по три раза, и ее не нужно греть – внутри нее есть настоящий элект

Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно ебольшое расследование, эксперты CBL установили, что в наводнении мирового рынка низкокачественными USB-накопителями могут быть виноваты крупнейшие производители флеш-памяти. В числе потенциаль

Найден бесплатный способ побороть продавцов поддельных USB-флешек и SSD нной безопасности с многолетним опытом, побудил негативный опыт приобретения в интернете поддельных USB-флешек большой емкости, которые в действительности оказались гораздо менее вместительными

Выпущен крошечный компьютер на Linux за $29 остями микрокомпьютера. Для этого потребуется не ПК в виде флешки, а просто флешка или любой другой USB-накопитель объемом от 8 ГБ и специальный дистрибутив Linux SysLinuxOS 12, вышедший в конц

В мире появились взрывающиеся флешки. Они калечат людей и могут даже убить нутренних дел Эквадора Хуан Сапат (Juan Zapata) подтвердил, что во всех пяти случаях использовались USB-устройства одного и того же типа, и сказал, что эти инциденты посылают «абсолютно четкий

В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео ится еще USB-порт или сетевое зарядное устройство от смартфона или планшета. На что способна умная «флешка» Xiaomi По своей сути TV Stick 4K представляет собой Android-смартфон начального уровн

SSD и флешки больше не нужны. В России создают сверхнадежные алмазные накопители материала ученые не называли сроки коммерциализации новой технологии хранения информации. Таким образом, нет даже примерного понимания, когда алмазные накопители начнут вытеснять привычные всему миру флешки, SSD и жесткие диски. По информации издания, эксперименты по созданию ячеек памяти непосредственно на алмазе ученые еще не проводили. Вместо этого они тренируются на кварце. Также они по

Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу н и 1 тыс. магазинов и пунктов выдачи по всей России. Вскоре ОС поступит в другие торговые сети. На USB-носителе находятся два варианта Simply Linux: первый – для быстрой и простой установки на

Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD акопители на их основе, тоже могут пострадать, поскольку спрос на их продукцию также просел. С другой стороны, пользователям происходящее, напротив, сулит экономию средств при покупке SSD или обычной флешки. Например, твердотельные накопители потребительского сегмента, продающиеся в магазинах или установленные в ноутбуках и готовых сборках ПК, подешевеют на 8-13%. Такое падение ждет цены на

Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США о брать Кибергруппировка FIN7 рассылает по оборонным компаниям США почтовые отправления, содержащие USB-накопители с шифровальщиками, сообщает ФБР. Злоумышленники используют крупнейшие почтовые

В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков Флешка для параноиков Российская госкорпорация «Ростех» разработала USB-накопитель с функцией физического самоуничтожения и встроенным детонатором. Устройство ор

Как зашифровать флешку и зачем это нужно чтобы личная переписка и рабочая документация стали достоянием общественности или злоумышленников, флешку стоит зашифровать. Что и чем шифровать Почти у каждого пользователя есть информация, р

PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители Sony объявила о первом крупном обновлении системного программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, которое станет доступно во всем мире. В число новых функций входит использование USB-накопителя в качестве расширенного хранилища для хранения игр PlayStation 5. Кроме того, будут доступны: совместные игры на консолях разных поколений с помощью Share Play; подборка игровых

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG печение для этой технологии. Чтобы проверить, поддерживает ли смартфон OTG, можно подключить к нему флешку или мышь через переходник И, конечно, некоторые компании продвигают систему облачного

Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов ив ему 7002 биткоина. Как был утерян пароль Несколько лет назад Стефан Томас поместил на защищенную флешку IronKey закрытые ключи к своему криптокошельку, а сам пароль записал на листе бумаги.

Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки Stick узнать в нем полноценный ПК не получится На момент публикации материала Mini PC Stick продавался исключительно в Китае. Его цена составляла $159 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июля 2020 г.). Компьютер-флешка с активным охлаждением За основу своего Mini PC Stick разработчики из XCY взяли процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemini Lake. Это чип начального уровня, содержащий четыр