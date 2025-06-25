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RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель

Команда разработки операционной системы «Ред ОС» сообщает о выходе кроссплатформенной утилиты RED OS MediaWriter — универсального инструмента для создания загрузочных носителей с «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред Софт».

RED OS MediaWriter упрощает процесс записи установочных ISO-образов «Ред ОС» на USB-накопители. Среди основных особенностей: доступность утилиты для различных операционных систем (Windows, «Ред ОС» и других Linux-дистрибутивов), а также интуитивно понятный интерфейс.

С утилитой RED OS MediaWriter могут работать пользователи с любым уровнем технических знаний. Настройка и запись образа осуществляются поэтапно через графический интерфейс.

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Ред Софт
RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель

На каждом этапе доступны различные опции: загрузка актуальной версии «Ред ОС» с сайта разработчика или использование образа с устройства, выбор необходимой редакции операционной системы, детальная настройка параметров записи с возможностью удаления загруженного образа после завершения процесса.

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«Пользователи «Ред ОС» ждали эту утилиту. Раньше, чтобы создать установочную флешку с операционной системой, приходилось сначала находить образ на сайте, а затем записывать его с помощью сторонней программы. RED OS MediaWriter делает этот процесс удобным, быстрым и понятным», — сказал Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт».

Загрузить RED OS MediaWriter можно с официального сайта или через репозиторий «Ред ОС» (пакет redos-mediawriter). Утилита представлена в трех разных форматах: rpm-пакет для «Ред ОС», AppImage для иных Linux-дистрибутивов, файл .exe для Windows.

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