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ISO 9660
ISO-образ оптического диска
Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM



27.07.21 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
13.07.21 Мир перевернулся. Microsoft выпустила собственный Linux 1
13.05.21 Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак» 1
22.04.21 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
31.03.21 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
23.06.20 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде 1
05.06.20 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
20.05.20 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре 1
28.04.20 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге 1
18.03.20 G-Core Labs запустила новый американский хостинг в Ашберне 1
18.02.20 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне 1
28.01.20 G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи 1
19.12.19 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге 1
04.07.19 Неизвестными злоумышленниками написан первый троян, умеющий обходить системную защиту macOS. Видео 1
19.06.19 G-Core Labs открыла новую точку присутствия в Париже 1
22.05.19 G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше 1
16.05.19 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
06.03.18 Linux появился в магазине приложений Microsoft, но Windows считает его трояном 1
06.02.17 Рассекречены фото и сборка таинственной новой Windows 1
22.04.15 Paragon Software выпустила новое решение для виртуализации, клонирования и миграции системы и данных 1
02.12.14 Paragon Software выпустил бесплатное решение Rescue Kit 14 Free для восстановления ОС и защиты данных 2
03.04.13 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
25.03.13 Бета-версия новой Windows утекла в Сеть. ВИДЕО 1
16.08.12 Доступна для загрузки финальная версия Windows 8 1
20.07.12 D-Link представила сетевой дисковый накопитель с четырьмя отсеками для жестких дисков 1
03.07.12 Microsoft назвала расценки на обновление до Windows 8 1
02.03.12 Windows 8 Consumer Preview была загружена более 1 млн раз в первый день 1
27.09.11 Пентагон выпустил национальный Linux 1
19.04.11 Symantec System Recovery 2011: гибкое восстановление физических и виртуальных систем 1
17.09.10 Анонсирован первый релиз дистрибутива OpenIndiana, свободного ответвления OpenSolaris 1
08.04.10 Windows 7 SP1 объявился в bittorent-сетях 1
05.11.09 Вышла новая версия Kerio Winroute Firewall на платформе Linux 1
03.11.09 Мультимедиа для бизнеса: что может Windows 7 1
27.10.09 Windows 7 можно установить с флешки 2
12.08.09 Intel возобновила поставки SSD после устранения дефекта 1
02.02.09 Вышла альфа-версия новой ОС для нетбуков 1
10.06.08 vLite 1.2 Beta: персональная компоновка дистрибутива Windows Vista 1
13.05.08 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
30.04.08 ISOMagic 5.0.8.0429: создание и редактирование ISO-образов 1
24.04.08 FinalBurner FREE 1.30.0.127: запись CD и DVD 1

Публикаций - 56, упоминаний - 59

ISO 9660 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 13
G-Core Labs 66 9
Citrix Systems 719 6
VMware 1953 5
Intel Corporation 10761 4
Twitter 2274 2
SEC Consult Services 1267 2
Mandriva - Mandrake 141 2
Paragon Software Group - PSG 324 2
Google LLC 9366 2
Oracle Corporation 5752 2
GitHub 425 2
HP Inc. 5086 2
Dell EMC 4458 2
Базальт СПО 213 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 450 2
Acronis - Акронис 402 2
CloudLinux 10 1
Nvidia Corp 3000 1
ALT Linux - Альт Линукс 144 1
RuBackup - Рубэкап 11 1
IDX - Системы управления идентификацией 12 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 33 1
Tionix - Тионикс 53 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Edelweiss - Эдельвейс 39 1
Вартон - Varton 21 1
StormWall - Сторм системс 16 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 458 1
Movavi 21 1
Linux Moblin 52 1
Microsoft Developer Network - MSDN 73 1
Ctrl IQ 4 1
Kerio Technologies 56 1
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 1
Микрон - Micron 566 1
Apple Inc - Эппл Рус 10060 1
EFI - Electronics for Imaging 36 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1581 1
Blender 27 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 169 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1985 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 189 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 1
Роснано 618 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 9
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 46 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9132 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 774 6
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 175 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1326 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 3
ARM64 - Архитектура процессора 1209 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1226 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1330 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 604 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 216 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 338 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
AAC - Advanced Audio Coding 376 2
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 75 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 433 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 187 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 2
Xvid - видеокодек 187 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 2
LiveCD - LiveDVD - Операционная система, загружающаяся со сменного носителя 3 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 215 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 73 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 74 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 144 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 114 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 131 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 682 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1064 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 209 1
Microsoft Windows 10 10058 16
Linux OS 7134 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 9
Microsoft Windows 8 1277 6
Microsoft Windows XP 2205 4
Microsoft Windows 7 1726 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 3
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 22 3
Apache OpenOffice 440 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 450 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 3
Red Hat - Linux Fedora 173 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 2
Microsoft Store 234 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 962 2
Microsoft Azure 1199 2
Microsoft Windows Media Player 508 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 502 2
Intel x86 - архитектура процессора 1259 2
Microsoft Edge - браузер 1768 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 2
Java - Язык программирования 2380 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 261 1
Apple macOS 1211 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 1
Linux GNU - Gentoo 22 1
Apple macOS Gatekeeper 23 1
Autodesk AutoCAD 263 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 120 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 129 1
Oracle - Sun OpenSolaris 42 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 135 1
Microsoft Windows 1328 1
Opera - Браузер 852 1
Microsoft Paint - Графический редактор 26 1
Google YouTube - Видеохостинг 2155 1
Microsoft Office 2932 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1079 1
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Самошкин Дмитрий 19 4
Грищенков Александр 10 1
Хантимиров Рамиль 12 1
Коган Алексей 3 1
Raymond Eric - Эрик Реймонд 7 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 26 1
Селецкий Игорь 3 1
Сивцев Илья 14 1
Белкин Сергей 8 1
Синельников Евгений 5 1
Грин Диана 9 1
Щеглов Петр 12 1
Мельникова Анастасия 171 1
Евдокимов Андрей 59 1
Лагода Георгий 55 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Блинов Михаил 73 1
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 1
Смирнов Алексей 156 1
Мылицын Роман 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 7
Франция - Французская Республика 4912 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 3
Германия - Федеративная Республика 7754 2
Испания - Королевство 2504 2
Сингапур - Республика 1502 1
Европа Западная 1271 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1223 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 408 1
Португалия - Португальская Республика 638 1
Африка Южная 327 1
США - Огайо 237 1
Великобритания - Лондон 1834 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 71 1
США - Вирджиния - Виргиния 162 1
ЮАР - Йоханнесбург 27 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Китай - Тайвань 1509 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 1
Турция - Турецкая республика 1467 1
Украина 5496 1
Филиппины - Республика 444 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 116 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
Россия - ЮФО - Севастополь 452 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 670 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 1
Европа 7221 1
Польша - Республика 1450 1
Польша - Варшава 67 1
Испания - Мадрид 142 1
Нидерланды - Амстердам 487 1
Северная Америка 2522 1
Австрия - Австрийская Республика 974 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 1
Казахстан - Республика 4104 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 1
Япония 7875 1
Индия - Республика 4051 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 2
Русский язык 1478 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 909 1
НКО - Некоммерческая организация 95 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
The Verge - Издание 453 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
ZDnet 555 1
Ars Technica 301 1
ComputerWorld 135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
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