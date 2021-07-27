Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISO 9660
ISO-образ оптического диска
Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM
Публикаций - 56, упоминаний - 59
ISO 9660 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ivi - Онлайн-кинотеатр 169 1
|ИТЭЛМА НПП 15 1
|The Verge - Издание 453 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
|ZDnet 555 1
|Ars Technica 301 1
|ComputerWorld 135 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru