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Каратов Марат


17.03.2025 Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
21.12.2021 Вышел обновленный бесплатный клон Windows 1
01.09.2011 Школьник попросил Медведева выделить 1 млн евро на разработку «бесплатной Windows» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Каратов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
Microsoft Windows API 304 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4540 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9407 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2348 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17174 1
Командная строка - Command Line 374 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 90 1
PnP - Plug&Play 314 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 69 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 1
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VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Microsoft Windows 11 574 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1833 1
Linux OS 10073 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Медведев Дмитрий 1656 2
Брагин Алексей 5 1
Новодворский Алексей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 3
Швеция - Королевство 3631 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 881 1
Нидерланды 3539 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 237 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
РИА Новости 927 1
Liliputing 62 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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