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Каратов Марат
Каратов Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1656 2
|Брагин Алексей 5 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146208 3
|Швеция - Королевство 3631 1
|Германия - Федеративная Республика 12725 1
|Россия - СКФО - Ставропольский край 881 1
|Нидерланды 3539 1
|Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 237 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
|РИА Новости 927 1
|Liliputing 62 1
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