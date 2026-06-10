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Новодворский Алексей

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Сергей Трандин -

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

 1
29.04.2026 25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания 1
13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 1
05.03.2024 Российская САПР-платформа nanoCAD совместима с ОС «Альт» 1
16.11.2023 Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen 1
16.03.2023 Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС 1
22.02.2023 «Базальт СПО» анонсировала экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V 1
30.01.2023 Власти объяснили, как безопасно пользоваться несертифицированным Linux 1
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux 1
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт» 1
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП» 1
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 2
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
18.07.2019 Биометрия ЦРТ официально доступна клиентам «Альт 8 СП» 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
25.02.2019 Начата разработка отечественной платформы промышленных компьютеров 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» 1
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
10.07.2017 Россияне выпустили простой домашний Linux 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 2
20.10.2015 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux 1
21.08.2014 Главная ИТ-система России мигрирует с Oracle на свободное ПО 1

Публикаций - 114, упоминаний - 121

Новодворский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 49
Microsoft Corporation 25775 42
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 37
Red Hat 1378 16
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 13
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle Corporation 7074 10
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 10
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 9
Intel Corporation 12811 9
9594 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Adobe Systems 1597 8
Google LLC 12690 7
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 6
Apple Inc 13156 6
Ростелеком 10948 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 4
Nvidia Corp 4002 4
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4677 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
АйТи 1519 4
Этерсофт - Etersoft 28 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
SAP SE 5601 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 6
Почта России ПАО 2370 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Резонанс НПП 407 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
КонсультантПлюс 161 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
NGI Fund 36 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Верный - торговая сеть 326 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
РБК Центр 16 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Вотрон 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
SoGo - Open Source Groupware 8 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 55
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Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 12
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ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 7
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Linux OS 11533 82
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 61
Microsoft Windows 16882 39
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 16
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 14
Linux - Debian GNU 567 12
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Microsoft Office 4170 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 10
Apache OpenOffice 490 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 9
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 8
Linux KDE Plasma 265 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 7
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Т-Платформы - Таволга терминал 27 5
QEMU 69 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 57 5
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 5
Комиссаров Дмитрий 248 10
Смирнов Алексей 269 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Сизоненко Григорий 45 8
Бартунов Олег 54 6
Алкснис Виктор 70 6
Путин Владимир 3454 6
Рейман Леонид 1065 6
Горбатов Игорь 25 5
Шершульский Владислав 22 4
Фарыгин Владимир 4 4
Левин Дмитрий 47 4
Коровин Иван 8 4
Поносов Александр 69 4
Массух Илья 239 3
Петрова Екатерина 21 3
Прянишников Николай 316 3
Чепко Владимир 5 3
Фарыгин Антон 5 3
Иванников Виктор 23 3
Ухлинов Леонид 61 3
Кузовкин Алексей 155 3
Гребнев Егор 41 3
Драгунов Алексей 25 3
Рамендик Михаил 19 3
Рубанов Владимир 76 3
Казак Максим 162 2
Молодцов Александр 20 2
Варов Константин 24 2
Подольный Вадим 8 2
Сигаев Федор 22 2
Демидов Михаил 134 2
Степанов Антон 71 2
Славин Борис 37 2
Лазутин Вадим 11 2
Баландин Игорь 10 2
Трандин Сергей 128 2
Габриэль Владимир 10 2
Садов Олег 6 2
Филиппов Станислав 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Европа 24964 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СЗФО - Псковская область 697 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Украина 7928 3
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