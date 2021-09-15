Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новодворский Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 143
Новодворский Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Смирнов Алексей 142 3
|Сизоненко Григорий 26 3
|Володкович Вячеслав 30 2
|Степанов Антон 56 2
|Подольный Вадим 6 2
|Залотдинов Марат 1 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Дудина Ольга 2 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Синельников Евгений 5 1
|Коровин Иван 3 1
|Мальков Алексей 7 1
|Сигаев Федор 9 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Закиев Ильдар 1 1
|Листопад Андрей 2 1
|Левчук Илья 1 1
|Чукарин Андрей 1 1
|Щербаков Константин 3 1
|Тагиев Аркадий 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Бурмистров Роман 5 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Панченко Иван 43 1
|Путин Владимир 1824 1
|Махсон Михаил 13 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Бартунов Олег 32 1
|Кочаров Армен 18 1
|Черепенников Валерий 2 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Стаин Владислав 4 1
|Коротков Александр 8 1
|Яковлев Алексей 4 1
|Комлев Николай 46 1
|Чепко Владимир 2 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Register 342 1
|CNews Analytics 1988 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru