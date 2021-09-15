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Новодворский Алексей


15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП» 1
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 2
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
18.07.2019 Биометрия ЦРТ официально доступна клиентам «Альт 8 СП» 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
25.02.2019 Начата разработка отечественной платформы промышленных компьютеров 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» 1
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 2
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 2
10.07.2017 Россияне выпустили простой домашний Linux 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 3
20.10.2015 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux 1
21.08.2014 Главная ИТ-система России мигрирует с Oracle на свободное ПО 1
20.08.2014 «100-процентно российская программная платформа» нацелилась на банки 1
07.07.2014 Началось создание "100-процентно российской программной платформы" 1
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 1
10.10.2013 Российская медицина все чаще выбирает свободное ПО 3
25.07.2013 ALT Linux включила ARM v7 в число основных платформ 1
17.05.2013 Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО 1
29.10.2012 Какое ПО нужно средней школе? 1
26.07.2012 ALT Linux перемещается в Windows Azure 2
26.03.2012 ALT Linux представила первые сборки дистрибутивных решений для планшетных компьютеров 1
02.03.2012 Ubuntu создает «убийцу» Android 1
25.11.2011 В России создается новая экзотическая ОС 1

Публикаций - 95, упоминаний - 143

Новодворский Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 28
Базальт СПО 206 18
ALT Linux - Альт Линукс 138 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 4
Nvidia Corp 2019 4
АйТи 751 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Intel Corporation 4175 3
ALT Linux Team 14 2
SUSE 167 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Red Hat 665 2
AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
Huawei 2730 2
Нейронные сети ООО 1 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
DZ Systems 10 1
CDNvideo 21 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Qisda BenQ 80 1
Google LLC 7148 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Siemens AG - Сименс Россия 651 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Oracle Corporation 3344 1
Ланит ГК 1156 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Т-Платформы 274 1
ЭОС - Электронные офисные системы 985 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
Samsung Electronics 5666 1
Honeywell 138 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Физприбор - Московский завод 8 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Почта России ПАО 1572 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2203 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 6
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
Kubernetes 307 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
HFU - HiFive Unleashed - плата для разработки на базе RISC-V 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
OpenStack 347 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Microsoft Windows API 68 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Linux OS 4257 13
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 9
Microsoft Windows 853 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 7
Microsoft Windows 10 6635 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Java - Язык программирования 1176 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Т-Платформы Таволга терминал 26 4
Google Android 10751 4
Nvidia GeForce GTX 2062 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Microsoft Exchange 681 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 3
Apple macOS 925 3
Linux - Debian GNU 272 3
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 3
Aerodisk Восток СХД 17 2
OpenNebula 12 2
Red Hat Ceph Storage 70 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Fastwel МК150 - Модульный компьютер с интерфейсом FBUS 2 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 4 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
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