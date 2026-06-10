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Новодворский Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 114, упоминаний - 121
Новодворский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 248 10
|Смирнов Алексей 269 10
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Сизоненко Григорий 45 8
|Бартунов Олег 54 6
|Алкснис Виктор 70 6
|Путин Владимир 3454 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Горбатов Игорь 25 5
|Шершульский Владислав 22 4
|Фарыгин Владимир 4 4
|Левин Дмитрий 47 4
|Коровин Иван 8 4
|Поносов Александр 69 4
|Массух Илья 239 3
|Петрова Екатерина 21 3
|Прянишников Николай 316 3
|Чепко Владимир 5 3
|Фарыгин Антон 5 3
|Иванников Виктор 23 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Кузовкин Алексей 155 3
|Гребнев Егор 41 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Рамендик Михаил 19 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Казак Максим 162 2
|Молодцов Александр 20 2
|Варов Константин 24 2
|Подольный Вадим 8 2
|Сигаев Федор 22 2
|Демидов Михаил 134 2
|Степанов Антон 71 2
|Славин Борис 37 2
|Лазутин Вадим 11 2
|Баландин Игорь 10 2
|Трандин Сергей 128 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Садов Олег 6 2
|Филиппов Станислав 5 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.