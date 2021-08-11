Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»

Компания «Базальт СПО» сообщила о выпуске «Десятой платформы» (р10) ALT (Aronia) — новой ветки репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Она предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных инфраструктурных и локальных решений всех уровней — от встроенных устройств до облаков.

Платформа содержит разнообразный набор программных средств, дающих возможность предприятиям и организациям обеспечить постепенную миграцию инфраструктуры на отечественное программное обеспечение и аппаратные системы. «Десятая платформа» (p10) создана в рамках проекта «Сизиф» команды ALT Linux Team на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разработки продуктов компании. Независимый репозиторий «Сизиф» — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции.

«Выпуск «Десятой платформы» состоялся всего через 2 года после выхода предыдущей версии, — рассказал Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». — Такая высокая динамика обновлений связана с тем, что ядро Linux и другие свободные технологии развиваются очень быстро. Одна из главных наших задач — обеспечить пользователей продуктов «Базальт СПО» самыми свежими, самыми современными базовыми решениями. Поэтому мы включили их в новую стабильную ветку «Сизифа», которой могут пользоваться все разработчики свободного ПО. Отмечу, что свежие версии нашего репозитория и, соответственно, софта на его основе, не уступают, а зачастую и превосходят актуальные стабильные ветки других Linux-репозиториев».

Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»

«Десятая платформа» ALT работает с восемью аппаратными архитектурами. В их число входят 5 основных (параллельная сборка, открытые репозитории) — x86_64, i586, aarch64 (ARMv8), armh (ARMv7), ppc64le (Power8/9), а также 3 закрытых (отдельная сборка, репозитории по запросу в середине сентября 2021 г.) — e2kv3, e2kv4, e2kv5.

Во второй половине 2021 г. планируется создать репозиторий p10 для архитектуры riscv64. Работа над архитектурой mipsel будет продолжена в рамках нестабильной ветки «Сизифа» и «Девятой платформы».

Сборка для всех архитектур производится нативно, без кросс-компиляции. «Десятая платформа» предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем «Байкал-М», «Эльбрус», Yadro, «Элвис» и совместимых, широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе мощных серверов ARMv8 Huawei и разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8.

Особое внимание разработчики уделили свободным решениям, позволяющим корпоративным пользователям осуществить миграцию с проприетарной инфраструктуры, обеспечить преемственность единой службы каталогов предприятий и организаций, обеспечить удаленную работу современными средствами.

Для быстрого начала работы с «Десятой платформой» «Базальт СПО» предлагает пользователям, предпочитающим самостоятельно определять состав и оформление системы, загрузочные образы комплектов входа (starter kits) для поддерживаемых архитектур, а также образы Docker и LXD.

Обновление коммерческих продуктов с версий 9.x будет возможно в рамках договора после выхода версий 10.0 соответствующих продуктов. Перед обновлением ранее установленной системы до «Десятой платформы» следует обязательно ознакомиться с описанием. Разработчики не рекомендуют проводить массовое обновление до успешной пробной проверки.

Новые продукты для различных категорий пользователей будут выпущены осенью 2021 г. «Базальт СПО» приглашает всех разработчиков к совместному тестированию для обеспечения совместимости с «Деcятой платформой» ALT.

В репозиторий «Десятой платформы» входит современное программное обеспечение: ядра 5.10 LTS, 5.12 и linux-rt 5.10;

GCC 10.3.1, glibc 2.32, llvm 12.0, systemd 249.1, selinux 3.2;

python 3.9.6, perl 5.34, php 8.0, Rust 1.53, dotnet 6.0;

samba 4.14 c dc, openUDS 3.0;

Gnome 40.3, KDE 5.84, Xfce 4.16, Mate 1.24;

Chromium-gost 92;

Firefox 90;

LibreOffice 7.2 и др.

Более подробную информацию о «Десятой платформе» ALT можно узнать на сайте разработчиков.

Справка

«Базальт СПО» — разработчик российских операционных систем «Альт», которые позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В состав дистрибутива каждой ОС входит набор прикладного программного обеспечения для решения бизнес-задач организации. В основе решений «Базальт СПО» — собственная технологическая инфраструктура, включающая независимый репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus) и инфраструктуру распределенной разработки. «Сизиф» находится в российской юрисдикции и является одним из крупнейших в мире наряду с репозиториями Debian, Red Hat и SUSE. Благодаря собственным технологиям «Базальт СПО» разрабатывает не клоны (деривативы) зарубежных ОС, а самостоятельные российские операционные системы. При этом специалисты компании интегрированы в ключевые международные проекты разработки свободных программ, их код есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО. Операционные системы «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских. ОС «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.