Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167544
ИКТ 13043
Организации 10227
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3390
Системы 25024
Персоны 71336
География 2731
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2554
Мероприятия 842

SELinux Security Enhanced Linux



03.02.2025 «АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS 1
24.04.2023 Обзор российской операционной системы «ОСнова» 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
24.04.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux версии 8.2 1
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 1
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi 1
28.09.2018 Обнаружен боевой ботнет для MIPS, ARM и x86. Кто его будущая цель? 1
03.08.2017 В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 1
03.12.2013 Googlе представил новую облачную платформу 1
26.11.2013 Выбор планшета для работы: iOS против Android 1
08.10.2013 Глава правления Google заявил, что Android безопаснее iOS 1
13.06.2013 Red Hat выпустила два новых продукта на базе OpenStack 1
12.09.2008 Американские самолеты будут управляться свободным ПО 1
26.08.2008 openSUSE 11.1 обзаведется базовой поддержкой SELinux 1
15.05.2008 Крупнейшие биржи мира выбрали Linux 1
20.03.2008 Ubuntu 8.04 будет включать SELinux 1
05.12.2007 Вышла новая Open Source платформа безопасности EnGarde Secure Linux 1
27.09.2007 MontaVista анонсировала новую версию ОС для смартфонов на базе Linux 1
21.06.2007 IBM помогает Linux проникнуть в госсектор 1
24.04.2007 IBM обеспечит ИБ среднего бизнеса 1
17.05.2006 "Дозор-Джет" будет работать на Red Hat Enterprise Linux 1
20.05.2004 В России появляются новые дистрибутивы Linux 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

SELinux и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1306 9
Google LLC 11791 4
Amazon Inc - Amazon.com 3001 3
OpenText - Micro Focus - Novell 871 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 2
Microsoft Corporation 24642 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Apple Inc 12111 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
Broadcom - VMware 2364 1
Cisco Systems 5116 1
Xiaomi 1739 1
LG Electronics 3616 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
MediaTek - Ralink 528 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 1
Lenovo Motorola 3501 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Samsung Electronics 10272 1
HP Inc. 5689 1
Крок - Croc 1777 1
Nvidia Corp 3498 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
SAS Institute 972 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
Red Hat CoreOS 8 1
MontaVista Software 33 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 490 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Базальт СПО - BaseALT 658 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Инвента 13 1
Kingfisher PLC 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 50 1
New Zealand Exchange - Новозеландская биржа 3 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 6 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 639 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12648 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2544 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6140 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7429 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6679 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2065 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 179 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4229 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 2
Linux OS 9972 19
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 486 7
Google Android 14016 4
Intel x86 - архитектура процессора 1858 4
Linux - Debian GNU 470 4
Docker - Платформа распределённых приложений 336 4
Linux KDE Plasma 225 4
Microsoft Windows 15686 4
Apple iOS 7818 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 3
Red Hat - Linux Fedora 221 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 3
SUSE Immunix - AppArmor 14 3
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 36 3
Apple macOS 2067 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 860 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Broadcom - VMware vSphere 555 2
Huawei Mate - серия смартфонов 353 2
Google Play - Google Store - Android Market 3294 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 2
Apple - App Store 2892 2
Python - высокоуровневый язык программирования 938 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
Perl - Язык программирования 139 2
GNU C Library Glibc 29 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Галушкин Олег 182 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 1
Short Steve - Шорт Стив 1 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Орлик Сергей 83 1
Астахов Константин 23 1
Шуклин Андрей 22 1
Фролов Павел 84 1
Слепов Олег 7 1
Новодворский Алексей 109 1
Rash Michael - Рэш Майкл 1 1
Якунин Дмитрий 4 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Майер Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3336 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Индия - Bharat 5456 1
Америка Южная 852 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Китай - Тайвань 3990 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
Европа 21780 1
Новая Зеландия 719 1
США - Нью-Йорк 3099 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 502 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 872 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
ZDnet 660 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
The Guardian - Британская газета 361 1
DarkReading.com 105 1
Strategy Analytics 284 1
Gartner - Гартнер 3558 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще