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Герасимов Михаил



13.01.2025 Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M» 1
27.11.2024 Компания «Цифровые технологии» выпустила «КриптоАРМ Mobile» для ОС «Аврора» 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
07.12.2023 OCS расширяет сотрудничество с компанией «Цифровые технологии» 1
04.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» 1
28.07.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ» 1
25.07.2023 «Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
28.10.2022 Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций 1
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Герасимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Apple Inc 12100 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
ALP Group - Vivanti - Виванти 2 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
8213 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Google LLC 11775 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 75 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
USB Type-A - USB-A 510 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 79 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 5
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 5 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Apple iPadOS 104 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
ALMI AlterOS 94 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 17 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
ALP Group - Vivanti - SlideLab 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
VK RuStore 327 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Солодовников Денис 94 1
Ростокин Валерий 26 1
Пилькин Григорий 1 1
Макаренко Алена 1 1
Романов Вячеслав 2 1
Малышкин Даниил 1 1
Соколов Георгий 1 1
Никулин Дмитрий 11 1
Анфимов Павел 48 1
Орлов Станислав 48 1
Скулова Ольга 11 1
Кулин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 1
Москва - ЮВАО - Марьино 66 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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