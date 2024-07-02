КриптоПро CSP СКЗИ

Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP» и успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать

Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3 анию своих продуктов и подтвердили совместимость новых ключевых носителей Esmart Token 192К и СКЗИ «Криптопро CSP» версия 5.0 R3. Итог коллаборации – двусторонний сертификат, удостоверяющий воз

«Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС «Криптопро» и «Ред софт» подтвердили совместимость средства криптографической защиты информации «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 и операционной системы РЕД ОС, в том числе на процессоре Baikal-

«КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ оту с российской мобильной ОС «Аврора», на соответствие требованиям к СКЗИ по классу защиты КС1. В «КриптоПро CSP» реализованы современные криптографические алгоритмы («Кузнечик» и «Магма» из Г

Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифро

«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» местимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. Специалисты компаний опытным путём установили совместимость СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. с USB-токенами и смарт-картами JaCarta ГОСТ, JaC

Astralinux получила совместимость с «Криптопро» на процессорах «Эльбрус» и Байкал» Astralinux сообщила о том, что впервые средство электронной подписи «КриптоПро CSP» сертифицировано для применения в российской операционной системе для процессор

Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP» программно-аппаратном СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP» 3.9, объединяющем возможности криптопровайдера «КриптоПро CSP» и USB-токена «Рутокен ЭЦП», имеется поддержка Windows 8 и Windows 8.1. В решен

«КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1 Компании «КриптоПро» и «Актив» объявили о том, что российский двухъядерный процессор Baikal-T1 теперь поддерживает работу с криптопровайдером «КриптоПро CSP» и токенами и смарт-картами «Рутокен». Это обеспечивает должный уровень безопасности при осуществлении электронной подписи документов в государственных и коммерческих структурах,

USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP» подписи в программном комплексе «КриптоПро Рутокен CSP», объединяющем возможности криптопровайдера «КриптоПро CSP» и электронного идентификатора «Рутокен ЭЦП». Теперь «КриптоПро Рутокен CSP» об

«КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta сертифицирован ФСБ России для обеспечения информационной безопасности, получили сертификаты соответствия ФСБ России на СКЗИ «КриптоПро ФКН CSP» версии 3.9 в соответствии с формуляром ЖТЯИ.00073-01 30 01 сроком действия

«КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ ия информационной безопасности, получили положительное заключение ФСБ России на совместный продукт «КриптоПро ФКН CSP» версии 3.9, использующий в своём составе USB-токены и смарт-карты JaCarta

USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» », российский разработчик средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость смарт-карт и USB-токенов продуктовых линеек JaCarta и eToken с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По результатам тестирования компании подписали ряд сертификатов совместимости, свидетельствующих о корректности работы

Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ ы информации (СКЗИ) «КриптоПро Рутокен CSP», объединяющее возможности российского криптопровайдера «КриптоПро CSP» и USB-токена «Рутокен ЭЦП», получило сертификат ФСБ России о соответствии треб

СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch считывателя смарт-карт SafeTouch от компании SafeTech для нового средства криптографической защиты «КриптоПро eToken CSP». СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» реализовано с использованием архите

СКЗИ «КриптоПро CSP» интегрировано в рабочее место руководителя на iPad для СЭД CompanyMedia d, который выполняет формирование и проверку электронной подписи с использованием криптопровайдера «КриптоПро CSP 3.6.1» (операционная система iOS 4.2 и выше), что обеспечивает высокий уровень

«Инпас» и «Крипто-Про» протестировали совместное решение для Java-карт стандарта Global Platform испытания носителя ключевой информации, размещаемого на Java-картах, «Inpas Keys Data Container для КриптоПро CSP» совместно с криптопровайдером «КриптоПро CSP». По результатам проведенн

Ключи eToken совместимы со всеми версиями «КриптоПро CSP» Компания Aladdin совместно с компанией «Крипто-Про» объявили о завершении новой серии сертификационных испытаний по корректности работы обновленной линейки eToken со всеми версиями криптопровайдера «КриптоПро CSP». Согласно полученному сертификату совместимости, электронные ключи eToken являются рекомендованными носителями ключевой информации при работе с СКЗИ «КриптоПро CSP» всех в

УФНС Карелии закупает оборудование для удостоверяющего центра CD, включая комплект эксплуатационной документации, формуляр, копия сертификата соответствия, СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.0, КриптоПро TLS, Аладдин TMS и Аладдин Media Kit. – 50 шт. Лицензия н

"КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ Компания "Крипто-Про" получила сертификаты ФАПСИ на средство криптографической защиты "КриптоПро CSP 2.0", реализованное в соответствии с интерфейсом Microsoft Cryptographic Servic

Вышла новая версия КриптоПро CSP Компания "Крипто-Про" получила положительное заключение ФАПСИ на средство криптографической защиты КриптоПро CSP 2.0, реализованное для операционных систем Windows и Solaris. Согласно заключен

В торговой системе QUIK реализована поддержка ЭЦП й клиентов с применением сертифицированной ФАПСИ системы криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP. С начала 2000 г. система QUIK поддерживала только один тип сертифицированной С

"Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP" Компания "Валидата" анонсировала выпуск новых продуктов, использующих сертифицированное средство криптографической защиты "КриптоПро CSP": "Курьер-CSP", "Курьер-Шлюз-CSP", "Корвет-CSP", "Курьер-LN-Про". Данные средства могут быть использованы для организации и автоматизации защищенного электронного документооборота

"Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP" Компания "Валидата" анонсировала выпуск новых продуктов, использующих сертифицированное средство криптографической защиты "КриптоПро CSP": "Курьер-CSP", "Курьер-Шлюз-CSP", "Корвет-CSP", "Курьер-LN-Про". Данные средства могут быть использованы для организации и автоматизации защищенного электронного документооборота

Средство криптозащиты "КриптоПро CSP" получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411 Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP", совместно разработанное ООО "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас", получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411. СКЗИ "КриптоПро CSP" реализует российские криптографические алгоритмы и