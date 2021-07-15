Индексная книга CNews*
КриптоПро CSP СКЗИ
Публикаций - 144, упоминаний - 162
КриптоПро CSP СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
|Мылицын Роман 85 8
|Курепкин Игорь 13 7
|Горелов Дмитрий 55 4
|Рустамов Рустам 202 4
|Маслов Юрий 10 3
|Луцик Павел 9 3
|Мещеряков Кирилл 22 3
|Алфёров Александр 5 2
|Альперович Михаил 13 2
|Крячков Антон 17 2
|Беров Иван 42 2
|Прянишников Николай 285 2
|Кишковский Эдуард 10 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Мучник Феликс 67 2
|Белкин Сергей 9 1
|Гольдберг Игорь 4 1
|Волков Леонид 12 1
|Сивцев Илья 30 1
|Карасев Павел 18 1
|Попов Владимир 17 1
|Груздев Сергей 35 1
|Сазонов Александр 12 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Каманин Константин 5 1
|Кузнецов Константин 3 1
|Пискунов Иван 1 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Покачалов Павел 1 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Санин Александр 15 1
|Потапов Алексей 7 1
|Гришанова Ирина 26 1
|Путин Владимир 2542 1
|Попов Анатолий 99 1
|Ахмеров Тимур 85 1
|Смирнов Алексей 166 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|WikiLeaks 113 1
|Ведомости 375 1
|CNews TV 524 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|Forbes Global 2000 32 1
|Zecurion Analytics 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.