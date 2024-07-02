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КриптоПро CSP СКЗИ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2024 Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP»

и успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать

24.07.2023 Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3

анию своих продуктов и подтвердили совместимость новых ключевых носителей Esmart Token 192К и СКЗИ «Криптопро CSP» версия 5.0 R3. Итог коллаборации – двусторонний сертификат, удостоверяющий воз
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС

«Криптопро» и «Ред софт» подтвердили совместимость средства криптографической защиты информации «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 и операционной системы РЕД ОС, в том числе на процессоре Baikal-
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ

оту с российской мобильной ОС «Аврора», на соответствие требованиям к СКЗИ по классу защиты КС1. В «КриптоПро CSP» реализованы современные криптографические алгоритмы («Кузнечик» и «Магма» из Г
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России

ГК Astra Linux и «КриптоПро» сообщают об успешном прохождении сертификации ФСБ СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0 R2. Криптопровайдер поддерживает современные отечественные алгоритмы шифро
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»

местимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей JaCarta и средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. Специалисты компаний опытным путём установили совместимость СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 4.0 R4 и 5.0. с USB-токенами и смарт-картами JaCarta ГОСТ, JaC
24.01.2019 Astralinux получила совместимость с «Криптопро» на процессорах «Эльбрус» и Байкал»

Astralinux сообщила о том, что впервые средство электронной подписи «КриптоПро CSP» сертифицировано для применения в российской операционной системе для процессор
03.02.2017 Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP»

программно-аппаратном СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP» 3.9, объединяющем возможности криптопровайдера «КриптоПро CSP» и USB-токена «Рутокен ЭЦП», имеется поддержка Windows 8 и Windows 8.1. В решен
27.09.2016 «КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1

Компании «КриптоПро» и «Актив» объявили о том, что российский двухъядерный процессор Baikal-T1 теперь поддерживает работу с криптопровайдером «КриптоПро CSP» и токенами и смарт-картами «Рутокен». Это обеспечивает должный уровень безопасности при осуществлении электронной подписи документов в государственных и коммерческих структурах,

01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP»

подписи в программном комплексе «КриптоПро Рутокен CSP», объединяющем возможности криптопровайдера «КриптоПро CSP» и электронного идентификатора «Рутокен ЭЦП». Теперь «КриптоПро Рутокен CSP» об
16.11.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta сертифицирован ФСБ России

для обеспечения информационной безопасности, получили сертификаты соответствия ФСБ России на СКЗИ «КриптоПро ФКН CSP» версии 3.9 в соответствии с формуляром ЖТЯИ.00073-01 30 01 сроком действия
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ

ия информационной безопасности, получили положительное заключение ФСБ России на совместный продукт «КриптоПро ФКН CSP» версии 3.9, использующий в своём составе USB-токены и смарт-карты JaCarta

25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»

», российский разработчик средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость смарт-карт и USB-токенов продуктовых линеек JaCarta и eToken с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По результатам тестирования компании подписали ряд сертификатов совместимости, свидетельствующих о корректности работы
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ

ы информации (СКЗИ) «КриптоПро Рутокен CSP», объединяющее возможности российского криптопровайдера «КриптоПро CSP» и USB-токена «Рутокен ЭЦП», получило сертификат ФСБ России о соответствии треб
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch

считывателя смарт-карт SafeTouch от компании SafeTech для нового средства криптографической защиты «КриптоПро eToken CSP». СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» реализовано с использованием архите
23.06.2011 СКЗИ «КриптоПро CSP» интегрировано в рабочее место руководителя на iPad для СЭД CompanyMedia

d, который выполняет формирование и проверку электронной подписи с использованием криптопровайдера «КриптоПро CSP 3.6.1» (операционная система iOS 4.2 и выше), что обеспечивает высокий уровень

04.02.2010 «Инпас» и «Крипто-Про» протестировали совместное решение для Java-карт стандарта Global Platform

испытания носителя ключевой информации, размещаемого на Java-картах, «Inpas Keys Data Container для КриптоПро CSP» совместно с криптопровайдером «КриптоПро CSP». По результатам проведенн
08.09.2009 Ключи eToken совместимы со всеми версиями «КриптоПро CSP»

Компания Aladdin совместно с компанией «Крипто-Про» объявили о завершении новой серии сертификационных испытаний по корректности работы обновленной линейки eToken со всеми версиями криптопровайдера «КриптоПро CSP». Согласно полученному сертификату совместимости, электронные ключи eToken являются рекомендованными носителями ключевой информации при работе с СКЗИ «КриптоПро CSP» всех в
21.11.2007 УФНС Карелии закупает оборудование для удостоверяющего центра

CD, включая комплект эксплуатационной документации, формуляр, копия сертификата соответствия, СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.0, КриптоПро TLS, Аладдин TMS и Аладдин Media Kit. – 50 шт. Лицензия н
21.11.2002 "КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ

Компания "Крипто-Про" получила сертификаты ФАПСИ на средство криптографической защиты "КриптоПро CSP 2.0", реализованное в соответствии с интерфейсом Microsoft Cryptographic Servic
04.07.2002 Вышла новая версия КриптоПро CSP

Компания "Крипто-Про" получила положительное заключение ФАПСИ на средство криптографической защиты КриптоПро CSP 2.0, реализованное для операционных систем Windows и Solaris. Согласно заключен
17.12.2001 В торговой системе QUIK реализована поддержка ЭЦП

й клиентов с применением сертифицированной ФАПСИ системы криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP. С начала 2000 г. система QUIK поддерживала только один тип сертифицированной С
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP"

Компания "Валидата" анонсировала выпуск новых продуктов, использующих сертифицированное средство криптографической защиты "КриптоПро CSP": "Курьер-CSP", "Курьер-Шлюз-CSP", "Корвет-CSP", "Курьер-LN-Про". Данные средства могут быть использованы для организации и автоматизации защищенного электронного документооборота
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP"

Компания "Валидата" анонсировала выпуск новых продуктов, использующих сертифицированное средство криптографической защиты "КриптоПро CSP": "Курьер-CSP", "Курьер-Шлюз-CSP", "Корвет-CSP", "Курьер-LN-Про". Данные средства могут быть использованы для организации и автоматизации защищенного электронного документооборота
19.03.2001 Средство криптозащиты "КриптоПро CSP" получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411

Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP", совместно разработанное ООО "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас", получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411. СКЗИ "КриптоПро CSP" реализует российские криптографические алгоритмы и
08.11.2000 "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас" разработали криптопровайдер КриптоПро CSP

Предприятия ООО "Крипто-Про", Москва, и ГУП НТЦ "Атлас" разработали новое средство криптографической защиты информации - криптопровайдер КриптоПро CSP. КриптоПро CSP реализует российские алгоритмы шифрования и разработана в соответствии с криптографическим интерфейсом фирмы Microsoft - Cryptographic Service Provider (CSP)

Публикаций - 255, упоминаний - 331

КриптоПро CSP СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 128
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
Microsoft Corporation 25775 24
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 22
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 13
Ред Софт - Red Soft 1236 12
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 10
9594 9
Ростелеком 10948 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Oracle Corporation 7074 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 6
Google LLC 12690 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Информзащита 941 6
Код Безопасности 812 5
SafeTech - СэйфТек 133 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Aladdin Software Security R.D. 118 5
SAP SE 5601 5
Apple Inc 13156 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 4
Nvidia Corp 4002 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Directum - Директум 1268 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
КонсультантПлюс 161 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
СДМ-Банк 75 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Социальные гарантии 41 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
МСПЦ ФГУП - Межрегиональный специализированный почтовый центр 1 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус УЦ - СберКорус Удостоверяющий центр 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Мосгортранс ГУП 139 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 12
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Microsoft Windows 16882 41
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Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 20
Apple iOS 8583 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 19
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Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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