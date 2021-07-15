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КриптоПро CSP СКЗИ



15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»
27.09.2016 «КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP»
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»
23.06.2011 СКЗИ «КриптоПро CSP» интегрировано в рабочее место руководителя на iPad для СЭД CompanyMedia
08.09.2009 Ключи eToken совместимы со всеми версиями «КриптоПро CSP»
21.11.2002 "КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ
04.07.2002 Вышла новая версия КриптоПро CSP
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP"
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP"
19.03.2001 Средство криптозащиты "КриптоПро CSP" получило сертификат ФАПСИ СФ/114-0411
08.11.2000 "Крипто-Про" и ГУП НТЦ "Атлас" разработали криптопровайдер КриптоПро CSP

Публикаций - 144, упоминаний - 162

КриптоПро CSP СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 78
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 31
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 20
Microsoft Corporation 22497 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 15
Программный продукт ГК 3960 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Ред Софт - Red Soft 299 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
Apple Inc 10683 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 3
6072 3
Информзащита 641 3
Валидата 6 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 39 3
Новые облачные технологии (НОТ) 277 3
Базальт СПО - BaseALT 254 3
SAP SE 4595 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 2
Intel Corporation 11262 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
Directum - Директум 830 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 2
Крок - Croc 1616 2
Cisco Systems 4720 2
Восход ФГБУ НИИ 529 2
Oracle Corporation 6035 2
Код Безопасности 432 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Альфа-Банк 1476 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Пробизнесбанк АКБ 126 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 1
Открытие ФК - Петрокоммерц 47 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 50 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
AstraZeneca - АстраЗенека 39 1
ИТЭЛМА НПП 20 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Бином 21 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Открытие ФК 2713 1
Фармстандарт АО 36 1
Почта России ПАО 1853 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 3
Администрация Президента РФ 904 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 26 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Правительство Москвы 1640 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 70
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 27
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 21
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 18
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 14
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 12
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 225 10
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 85 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 7
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 83 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 160 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 114 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 234 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 2
Linux OS 7669 29
Microsoft Windows 10 11713 20
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 19
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 18
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 12
Microsoft Windows 7 1780 12
Aladdin JaCarta PKI 80 12
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 11
InfoTeCS - ViPNet CSP 33 10
Apple iOS 6422 10
Aladdin Secret Disk 71 9
Oracle Java - язык программирования 2554 9
Aladdin JaCarta LT 24 8
Aladdin eToken Management System 103 8
Ред ОС 312 8
Microsoft Windows 2104 8
InfoTeCS - ViPNet Client 68 8
Aladdin JaCarta PRO 22 7
Microsoft Windows XP 2291 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 5
Apple macOS 1457 5
Signal-COM CSP 10 5
Apple iPad 3663 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Microsoft Windows Server 2003 467 5
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 31 5
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 177 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 5
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Google Android 11959 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 3
Мылицын Роман 85 8
Курепкин Игорь 13 7
Горелов Дмитрий 55 4
Рустамов Рустам 202 4
Маслов Юрий 10 3
Луцик Павел 9 3
Мещеряков Кирилл 22 3
Алфёров Александр 5 2
Альперович Михаил 13 2
Крячков Антон 17 2
Беров Иван 42 2
Прянишников Николай 285 2
Кишковский Эдуард 10 2
Мамыкин Владимир 44 2
Валяева Елизавета 72 2
Мучник Феликс 67 2
Белкин Сергей 9 1
Гольдберг Игорь 4 1
Волков Леонид 12 1
Сивцев Илья 30 1
Карасев Павел 18 1
Попов Владимир 17 1
Груздев Сергей 35 1
Сазонов Александр 12 1
Голдбергс Алексей 5 1
Каманин Константин 5 1
Кузнецов Константин 3 1
Пискунов Иван 1 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Покачалов Павел 1 1
Внедорожный Петр 20 1
Гонебный Игорь 8 1
Санин Александр 15 1
Потапов Алексей 7 1
Гришанова Ирина 26 1
Путин Владимир 2542 1
Попов Анатолий 99 1
Ахмеров Тимур 85 1
Смирнов Алексей 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Россия - ЮФО - Севастополь 469 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 2
Камерун - Республика 32 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 1
Китай - Тайвань 2115 1
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 385 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 1
Россия - Крымский полуостров 26 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 521 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Украина 6212 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Казахстан - Республика 4467 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Африка - Африканский регион 2928 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 12
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 8
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 48 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 25 2
Федеральное законодательство 1944 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
WikiLeaks 113 1
Ведомости 375 1
CNews TV 524 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Forbes Global 2000 32 1
Zecurion Analytics 25 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Информзащита Учебный центр 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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