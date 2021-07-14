«КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ

Компания «КриптоПро», партнер «Открытой мобильной платформы», сообщила о сертификации СКЗИ «КриптоПро CSP5.0 R2», поддерживающего работу с российской мобильной ОС «Аврора», на соответствие требованиям к СКЗИ по классу защиты КС1.

В «КриптоПро CSP» реализованы современные криптографические алгоритмы («Кузнечик» и «Магма» из ГОСТ Р 34.12-2018 и др.), криптопровайдер поддерживает работу с широким спектром токенов и смарт-карт («Рутокен», «Мультисофт MSKey», «Инфокрипт», «Форос 2.Базис», «Оскар» и др.), что позволяет приложениям для ОС «Аврора» обеспечивать конфиденциальность (шифрование) и контроль целостности информации, использовать функции генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи.

Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать «КриптоПро CSP 5.0 R2» вместе с российской мобильной ОС «Аврора» в информационных системах тех заказчиков, которым требуются отечественные решения, соответствующие требованиям ФСТЭК России и ФСБ России. Такие компании могут быть уверенными в том, что, используя мобильные устройства и приложения с ОС «Аврора», они получают доверенные и безопасные решения.