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ГОСТ Р 34 Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.12.2022
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SafeTech выпустила обновленное решение PayControl
ифицированной электронной подписи в соответствии с государственными стандартами ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012. Использование «PayControl ГОСТ» позволит организациям обеспечить максималь
|06.08.2019
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Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи
еход на выпуск квалифицированной электронной подписи с применением новых государственных стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. Комплекс решений «БАРС.Образование» направлен на решен
|04.12.2017
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R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»
доработка позволит использовать в системах ДБО новый стандарт электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012, обязательный к применению с 01 января 2019 года.Одновременно с внедрением
|13.09.2017
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«Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин»
ила о выпуске продукта «Рутокен Плагин» версии 4.0. Обновленная версия поддерживает новые стандарты ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, в том числе и с ключами 512 бит. Также добавлена возмо
|23.05.2013
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Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность»
нных средств криптографической защиты информации в соответствии с требованиями ГОСТ (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94) и ФСБ России по классу защищенности КС1. Как рассказали C
|01.08.2011
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СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России
России на СКЗИ ViPNet CSP версии 3.2. Криптопровайдер соответствует ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям к СКЗИ классов КС1/КС2. Продукт разработан в соответствии с ш
|25.10.2007
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Продукты Check Point поддерживают российскую криптографию
писывающий алгоритм блочного шифрования с длиной ключа 256 бит, а также стандарты ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001, описывающие функцию хеширования и алгоритм ЭЦП соответственно. Центральное
|21.09.2007
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«Элвис-Плюс» анонсирует новую версию VPN-продукта «Застава»
едства «Крипто-КОМ» 3.1, CryptoPRO CSP 2.0 и CryptoPRO CSP 3.0, реализующие отечественные стандарты ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.11.94. «Застава-Офис» 5.2 подде
|11.09.2007
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ЭОС расширяет средства защиты СЭД «Дело»
ти СЭД «Дело», благодаря технологии строгой аутентификации пользователей и защите потенциально уязвимых каналов связи. Криптографическая реализация имеет сертификат ФСБ на соответствие ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям к СКЗИ и может использоваться для реализации функций формирования и проверки ЭЦП и шифрования информации, не содержащей государственную тайну. Отметим, что подоб
|31.05.2006
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IETF утвердил новые стандарты российской криптографии
отличие от принятого ранее документа RFC 4357, носившего статус информационного, новые документы имеют статус стандарта (proposed standard), что свидетельствует о новом качественном уровне признания российской криптографии в мировом интернет-сообществе.
|04.02.2004
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Сертифицировано решение по защите информации в среде SAP Business Suite
лючевой информации. Использование криптографических алгоритмов: хеширования данных в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, шифрования данных в соответствии с ГОСТ 28147-89, алгоритмы формирования и п
|14.01.2004
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В систему "iBank 2" встроена новая криптобиблиотека
"КриптоЭкс", реализована на языке ANSI C, соответствует требованиям ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р34.10-94, ГОСТ Р34.10-2001, ГОСТ Р34.11-94 и требованиям ФАПСИ к стойкости средств криптографической за
|21.11.2002
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"КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ
ена поддержка современной операционной системы Windows XP, реализован алгоритм ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, который пришел на смену старому ГОСТ Р 34.10-94. Более того, теперь в пост
|04.07.2002
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Вышла новая версия КриптоПро CSP
КС1 и КС2, соответственно. Основные изменения версии 2.0: реализация протокола TLS (КриптоПро TLS) включена в состав продукта КриптоПро CSP (Windows версия); реализован алгоритм ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001; реализована возможность установки сертификата в справочник сертификатов Windows и формирование ссылки с личным закрытым ключом пользователя из панели управления КриптоПРО CSP
|12.02.2002
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"Крипто-Про" выпустила "КриптоПро" CSP версии 1.2
один реализует алгоритм ЭЦП в соответствии с действующим ГОСТ Р 34.10-94, второй - в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, основанный на эллиптических кривых. В настоящее время проводятся сертифика
|09.07.2001
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Запущен опытный вариант центра сертификации открытых ключей
атов X.509 CRL. Удостоверяющий Центр формирует сертификаты с использованием алгоритмов хэширования (ГОСТ Р 34.11-94) и электронной цифровой подписи (ГОСТ Р 34.10-94), реализованных в сре
ГОСТ Р 34 и организации, системы, технологии, персоны:
|Горелов Дмитрий 61 11
|Чапчаев Андрей 56 7
|Мещеряков Кирилл 23 7
|Альперович Михаил 15 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Луцик Павел 13 4
|Калемберг Денис 32 3
|Саркисов Сергей 13 3
|Гусев Дмитрий 92 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Александров Сергей 17 2
|Степаненко Андрей 29 2
|Герасимов Михаил 16 2
|Середа Сергей 5 2
|Савлюк Вячеслав 22 2
|Никонова Елена 6 2
|Дударев Дмитрий 2 2
|Шелудченко Павел 4 2
|Данишевский Григорий 7 2
|Зырин Николай 3 2
|Девятайкин Владимир 6 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Мылицын Роман 111 2
|Верестникова Дарья 43 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Иванов Владимир 68 2
|Алексеев Вячеслав 14 2
|Смышляев Станислав 20 2
|Сидоров Александр 22 2
|Чирков Максим 4 2
|Осипов Олег 26 2
|Маслов Юрий 11 2
|Груздев Сергей 48 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Курепкин Игорь 16 2
|Смирнов Николай 39 1
|Мухаметдинов Шамиль 2 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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