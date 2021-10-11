Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ГОСТ Р 34
Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи


11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 3
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом 2
17.12.2020 «Ред софт» и НТЦ «Альфа-Проект» подтвердили совместимость продуктов 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 2
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 4
07.05.2020 «Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 3
06.08.2019 Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи 2
24.07.2019 Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» 2
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
22.02.2019 «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 1
30.01.2019 Astralinux и «Аладдин Р.Д,» протестировали свои продукты на совместимость 1
23.11.2018 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России 2
25.10.2018 Подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и отечественной ОС РЕД ОС 1
17.10.2018 Микрон запускает в производство новые идентификационные микросхемы 1
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» 3
10.08.2018 Банк «Агророс» внедрил «Рутокен ЭЦП 2.0» 3
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС 2
11.04.2018 «Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах 2
26.03.2018 JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 2
09.01.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС 1
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 2
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро» 3
30.11.2017 R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов 1
16.10.2017 «Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox 1
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 1
14.09.2017 Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.» 1
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин» 2
21.07.2017 «Актив» и «АТОЛ» обеспечили совместимость Рутокен ЭЦП 2.0 с УТМ АТОЛ HUB-19. 1
16.05.2017 Рутокен ЭЦП 2.0 обеспечит аутентификацию ИП при сдаче отчетности на сайте ФНС 1
25.04.2017 Обновлен сертификат совместимости устройств «Рутокен» и программных продуктов «Сигнал-Ком» 3
03.03.2017 «Рутокен ЭЦП 2.0» интегрирован в «ЦТБ-Банк» 1
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 2
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 3
01.02.2017 «Актив» получил положительное заключение ФСБ России на новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
20.01.2017 Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике 1
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 2

Публикаций - 70, упоминаний - 111

ГОСТ Р 34 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 19
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 13
Ред Софт - Red Soft 246 4
Microsoft Corporation 11127 4
Крипто-ПРО 200 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
SAP SE 3216 3
Микрон - Micron 365 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Oracle Corporation 3356 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Анкад - Ancud 21 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 3 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Эвотор - Evotor 105 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 1
KrIT - КРИТ 11 1
Сигнал-КОМ 22 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
АТОЛ ГК 168 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Базальт СПО 206 1
Барс груп 402 1
СКБ Контур 416 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Прогноз 197 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
Tionix - Тионикс 48 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Danone - Данон 45 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1346 1
Транснефть 159 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Агророс Банк 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство Нижегородской области - Министерство финансов Нижегородской области 3 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 16
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 16
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 10
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 6
Flash 479 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 7 2
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 2
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
Webserver - Вебсервер 20 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 19 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 21
Linux OS 4267 10
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 9
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 8
КриптоПро СКЗИ CSP 96 7
Apple iOS 5742 7
Aladdin JaCarta 147 7
Ред ОС 239 4
Google Android 10751 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
Java - Язык программирования 1178 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Aladdin eToken Management System 71 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Aladdin JC-WebClient 15 3
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ ГОСТ 3 3
Aladdin JaCarta PRO 21 3
Aladdin JaCarta PKI 74 3
Apple macOS 930 3
Microsoft Windows 854 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
BSS CORREQTS Corporate 40 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 17 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Microsoft Windows 8 1228 2
R-Style Softlab - InterBank 94 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Google Chrome - браузер 1118 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Актив - Рутокен PINPad 12 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
SAP Business Suite 65 1
Mozilla Firefox ESR 9 1
Gemalto SafeNet eToken 120 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
Infotecs - ViPNet HSM PS 2 1
Microsoft Silverlight 138 1
Горелов Дмитрий 51 8
Мещеряков Кирилл 22 7
Рустамов Рустам 169 3
Алексеев Вячеслав 12 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Иванов Владимир 43 2
Курепкин Игорь 13 1
Курзенев Александр 1 1
Сидоров Александр 10 1
Абрамов Андрей 23 1
Черников Константин 5 1
Чирков Максим 4 1
Ассур Олег 2 1
Шалимов Сергей 2 1
Крук Александр 2 1
Соколов Василий 2 1
Татауров Никита 1 1
Соколов Дмитрий 45 1
Смирнов Николай 13 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Александров Сергей 7 1
Дубовик Александр 2 1
Ярошко Александр 2 1
Веселов Александр 4 1
Комов Владимир 8 1
Патешман Виталий 32 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Полухин Александр 7 1
Сизоненко Григорий 26 1
Массух Илья 192 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Панченко Иван 43 1
Мылицын Роман 79 1
Кравченко Георгий 9 1
Говоров Сергей 2 1
Бондарев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Орёл 216 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 3
Федеральное законодательство 254 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Образование в России 341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765583, в очереди разбора - 669269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще