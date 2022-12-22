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ГОСТ Р 34 Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.12.2022 SafeTech выпустила обновленное решение PayControl

ифицированной электронной подписи в соответствии с государственными стандартами ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012. Использование «PayControl ГОСТ» позволит организациям обеспечить максималь
06.08.2019 Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи

еход на выпуск квалифицированной электронной подписи с применением новых государственных стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. Комплекс решений «БАРС.Образование» направлен на решен
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»

доработка позволит использовать в системах ДБО новый стандарт электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012, обязательный к применению с 01 января 2019 года.Одновременно с внедрением

13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин»

ила о выпуске продукта «Рутокен Плагин» версии 4.0. Обновленная версия поддерживает новые стандарты ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, в том числе и с ключами 512 бит. Также добавлена возмо
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность»

нных средств криптографической защиты информации в соответствии с требованиями ГОСТ (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94) и ФСБ России по классу защищенности КС1. Как рассказали C
01.08.2011 СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России

России на СКЗИ ViPNet CSP версии 3.2. Криптопровайдер соответствует ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям к СКЗИ классов КС1/КС2. Продукт разработан в соответствии с ш
25.10.2007 Продукты Check Point поддерживают российскую криптографию

писывающий алгоритм блочного шифрования с длиной ключа 256 бит, а также стандарты ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001, описывающие функцию хеширования и алгоритм ЭЦП соответственно. Центральное
21.09.2007 «Элвис-Плюс» анонсирует новую версию VPN-продукта «Застава»

едства «Крипто-КОМ» 3.1, CryptoPRO CSP 2.0 и CryptoPRO CSP 3.0, реализующие отечественные стандарты ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.11.94. «Застава-Офис» 5.2 подде
11.09.2007 ЭОС расширяет средства защиты СЭД «Дело»

ти СЭД «Дело», благодаря технологии строгой аутентификации пользователей и защите потенциально уязвимых каналов связи. Криптографическая реализация имеет сертификат ФСБ на соответствие ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям к СКЗИ и может использоваться для реализации функций формирования и проверки ЭЦП и шифрования информации, не содержащей государственную тайну. Отметим, что подоб
31.05.2006 IETF утвердил новые стандарты российской криптографии

 отличие от принятого ранее документа RFC 4357, носившего статус информационного, новые документы имеют статус стандарта (proposed standard), что свидетельствует о новом качественном уровне признания российской криптографии в мировом интернет-сообществе.
04.02.2004 Сертифицировано решение по защите информации в среде SAP Business Suite

лючевой информации. Использование криптографических алгоритмов: хеширования данных в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, шифрования данных в соответствии с ГОСТ 28147-89, алгоритмы формирования и п
14.01.2004 В систему "iBank 2" встроена новая криптобиблиотека

"КриптоЭкс", реализована на языке ANSI C, соответствует требованиям ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р34.10-94, ГОСТ Р34.10-2001, ГОСТ Р34.11-94 и требованиям ФАПСИ к стойкости средств криптографической за
21.11.2002 "КриптоПро CSP 2.0" сертифицирован ФАПСИ

ена поддержка современной операционной системы Windows XP, реализован алгоритм ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, который пришел на смену старому ГОСТ Р 34.10-94. Более того, теперь в пост
04.07.2002 Вышла новая версия КриптоПро CSP

КС1 и КС2, соответственно. Основные изменения версии 2.0: реализация протокола TLS (КриптоПро TLS) включена в состав продукта КриптоПро CSP (Windows версия); реализован алгоритм ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001; реализована возможность установки сертификата в справочник сертификатов Windows и формирование ссылки с личным закрытым ключом пользователя из панели управления КриптоПРО CSP
12.02.2002 "Крипто-Про" выпустила "КриптоПро" CSP версии 1.2

один реализует алгоритм ЭЦП в соответствии с действующим ГОСТ Р 34.10-94, второй - в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001, основанный на эллиптических кривых. В настоящее время проводятся сертифика
09.07.2001 Запущен опытный вариант центра сертификации открытых ключей

атов X.509 CRL. Удостоверяющий Центр формирует сертификаты с использованием алгоритмов хэширования (ГОСТ Р 34.11-94) и электронной цифровой подписи (ГОСТ Р 34.10-94), реализованных в сре

Публикаций - 214, упоминаний - 406

ГОСТ Р 34 и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 44
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 35
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 29
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 20
Microsoft Corporation 25775 16
Ростелеком 10948 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Cisco Systems 5372 7
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Информзащита 941 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13156 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Oracle Corporation 7074 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
SafeTech - СэйфТек 133 5
АйТи 1519 5
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 4
МегаФон 10742 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 4
Google LLC 12690 4
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 6 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Почта России ПАО 2370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Газпром нефть 725 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Агророс Банк 6 1
ЦТБ - Центр технологий банкротства 2 1
Martine Jarlgaard 1 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Резонанс НПП 407 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Солнечный Парк Отель - Park Hotel & SPA 3 1
101Hotels.com 456 1
Уралпромбанк - Уральский промышленный банк 2 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
СГА УК - СтройГруппАвтоматика - Конструкторско-технологический центр 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 98
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 12
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OpenChain 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 121
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 111
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 41
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 38
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 30
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 29
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 27
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 25
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 17
Электронный документ - Electronic document 1579 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
КриптоПро CSP СКЗИ 255 41
Linux OS 11533 35
Microsoft Windows 16882 33
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 29
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 24
Apple iOS 8583 20
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 18
Google Android 15244 17
Oracle Java - язык программирования 3469 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 12
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 12
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple macOS 2419 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 9
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 9
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 6
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Apple iPad 4012 6
InfoTeCS - ViPNet Client 122 6
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 5
Axiom JDK СЗИ 175 5
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
Linux - Debian GNU 567 4
Горелов Дмитрий 61 11
Чапчаев Андрей 56 7
Мещеряков Кирилл 23 7
Альперович Михаил 15 4
Рустамов Рустам 548 4
Луцик Павел 13 4
Калемберг Денис 32 3
Саркисов Сергей 13 3
Гусев Дмитрий 92 3
Лукацкий Алексей 140 3
Александров Сергей 17 2
Степаненко Андрей 29 2
Герасимов Михаил 16 2
Середа Сергей 5 2
Савлюк Вячеслав 22 2
Никонова Елена 6 2
Дударев Дмитрий 2 2
Шелудченко Павел 4 2
Данишевский Григорий 7 2
Зырин Николай 3 2
Девятайкин Владимир 6 2
Хасьянова Гульнара 156 2
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