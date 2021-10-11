Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГОСТ Р 34
Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 111
ГОСТ Р 34 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 51 8
|Мещеряков Кирилл 22 7
|Рустамов Рустам 169 3
|Алексеев Вячеслав 12 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Иванов Владимир 43 2
|Курепкин Игорь 13 1
|Курзенев Александр 1 1
|Сидоров Александр 10 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Черников Константин 5 1
|Чирков Максим 4 1
|Ассур Олег 2 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Крук Александр 2 1
|Соколов Василий 2 1
|Татауров Никита 1 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Смирнов Николай 13 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Александров Сергей 7 1
|Дубовик Александр 2 1
|Ярошко Александр 2 1
|Веселов Александр 4 1
|Комов Владимир 8 1
|Патешман Виталий 32 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Полухин Александр 7 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Массух Илья 192 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Панченко Иван 43 1
|Мылицын Роман 79 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Говоров Сергей 2 1
|Бондарев Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765583, в очереди разбора - 669269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765583, в очереди разбора - 669269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru