Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170872
ИКТ 13301
Организации 10436
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3403
Системы 25251
Персоны 73243
География 2769
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 845

Савлюк Вячеслав


14.03.2025 Вышла новая версия продукта «Умный мониторинг» 1
31.10.2024 НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы 1
07.08.2024 Решена проблема миграции экосистемы «1С» в среду Linux. «ИТ-Экспертиза» реализовала ПУСК для «РЕД ОС 8» 1
31.07.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Роса» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза» 1
04.06.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
23.05.2024 «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО 2
03.05.2023 «Диалогнаука» включила в продуктовый портфель комплекс информационной безопасности «Сакура» 1
09.03.2023 «ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1
07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro 1
31.01.2022 Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet 1
08.12.2021 Подтверждена совместимость комплекса «Сакура» с «Ред ОС» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Савлюк Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-Экспертиза - IT Expertise 47 13
8317 5
Ред Софт - Red Soft 739 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
ДиалогНаука 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
ИТ-Экспертиза - Умные решения 1 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 25 1
Газпром нефть 626 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3778 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2730 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30036 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 391 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 377 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3906 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 540 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4131 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13384 1
Сервер приложений - Application server 337 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 76 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2214 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4783 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7749 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2176 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 44 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 2
Linux OS 10068 2
КриптоПро Ngate 15 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 2
InfoTeCS - ViPNet Client 89 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 1
Oracle Java Development Kit - JDK 165 1
BellSoft - LiberCat 49 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 277 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
Linux KDE Plasma 227 1
Huawei Mate - серия смартфонов 363 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Рустамов Рустам 419 2
Луцик Павел 13 2
Тятюшев Максим 101 2
Смирнов Николай 29 1
Белокрылов Александр 27 1
Иванов Михаил 101 1
Сердюк Виктор 42 1
Карпицкий Олег 71 1
Яценко Вадим 59 1
Семион Кирилл 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2426 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2336 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1274 1
Аудит - аудиторский услуги 2716 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7908 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 806 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще