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Т1 Холдинг НЦК ИСУ АНО Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом


АНО «НЦК ИСУ» учреждена в феврале 2023 года с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Она будет называться Экосистема развития предприятия (ЭРП) и станет платформой с типовым шаблоном для крупного бизнеса, позволив уйти от использования зарубежных аналогов. Среди ключевых задач АНО - методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации ЭРП, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития. Инициаторами создания АНО выступают РЖД, «Газпромнефть», «Росатом», их дочерние ИТ-компании с центрами компетенций в сфере и партнеры с внешнего рынка. В марте 2024 года в состав учредителей АНО «НЦК ИСУ» вошел Холдинг Т1. Решение об этом было принято членами правления Холдинга Т1 и руководством учредителя АНО «НЦК ИСУ» – Холдингом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
21.11.2024 Созданы инструкции по взаимодействию модулей отечественных ERP 8
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
31.10.2024 НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы 5
28.10.2024 ЦКР ERP/CRM примет участие в создании российских систем управления ресурсами 5
23.09.2024 Группа компаний IBS и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве 6
16.09.2024 АНО «НЦК ИСУ»: бизнесу необходим реестр отечественных СУР 6
12.09.2024 «КОРУС Консалтинг» примет участие в создании отечественной ERP-системы 9
09.09.2024 Успешный тест «1С:ERP» на 12 тыс. одновременно работающих с единой базой пользователей 4
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 7
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 2
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня 5
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 7
22.05.2024 Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве 2
15.05.2024 Производитель микроэлектроники «Элемент» купил разработчика ERP и общесистемного ПО 2
05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP 10
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
29.12.2023 Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей 4

Публикаций - 19, упоминаний - 87

Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

8213 7
SAP SE 5276 4
Oracle Corporation 6687 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 3
Ростелеком 9700 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Diasoft - Диасофт 870 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Intel Corporation 12197 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Т1 Иннотех 178 1
Huawei 3933 1
Dell EMC 5027 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Дело ГК - ДелоТех 5 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Samsung Electronics 10254 1
SAS Institute 971 1
АФК Система ПАО 1797 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Broadcom - VMware 2359 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Кофемания 51 2
Газпром нефть 618 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Цифровая логистика 15 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Linux OS 9936 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - ЭРП - Экосистема развития предприятия 1 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 19 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
FreePik 980 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 15 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Yandex Database - YDB 24 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
FESCO - My.Fesco 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 1
1С:Сверка 1 1
Microsoft Windows 15656 1
Семион Кирилл 26 13
Чаркин Евгений 296 2
Комлев Николай 95 2
Шадаев Максут 1008 2
Ермаков Валерий 124 2
Геллерман Михаил 34 2
Самойленко Дмитрий 16 2
Масляный Константин 18 2
Семенов Михаил 22 2
Кирьянова Александра 135 2
Глухов Иван 27 2
Давиденко Алексей 15 2
Фетисов Алексей 42 1
Баканов Дмитрий 29 1
Греф Герман 419 1
Бегтин Иван 61 1
Горный Александр 41 1
Левова Ирина 24 1
Зотов Андрей 32 1
Горянский Павел 27 1
Калашников Евгений 13 1
Красовский Дмитрий 8 1
Примак Алексей 3 1
Васильев Дмитрий 66 1
Савлюк Вячеслав 13 1
Лачков Евгений 38 1
Калинин Александр 154 1
Шекянц Петрос 1 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Мокрецов Николай 3 1
Султангалиев Тимурбулат 10 1
Анпилов Антон 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Экономический эффект 1067 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
Т1 Цифровая академия 44 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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