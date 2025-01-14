АНО «НЦК ИСУ» учреждена в феврале 2023 года с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Она будет называться Экосистема развития предприятия (ЭРП) и станет платформой с типовым шаблоном для крупного бизнеса, позволив уйти от использования зарубежных аналогов. Среди ключевых задач АНО - методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации ЭРП, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития. Инициаторами создания АНО выступают РЖД, «Газпромнефть», «Росатом», их дочерние ИТ-компании с центрами компетенций в сфере 1С и партнеры с внешнего рынка. В марте 2024 года в состав учредителей АНО «НЦК ИСУ» вошел Холдинг Т1. Решение об этом было принято членами правления Холдинга Т1 и руководством учредителя АНО «НЦК ИСУ» – Холдингом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).