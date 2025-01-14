Т1 Холдинг НЦК ИСУ АНО Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом
АНО «НЦК ИСУ» учреждена в феврале 2023 года с целью консолидации компетенций крупнейших российских компаний для создания в сжатые сроки единой национальной ERP-платформы. Она будет называться Экосистема развития предприятия (ЭРП) и станет платформой с типовым шаблоном для крупного бизнеса, позволив уйти от использования зарубежных аналогов. Среди ключевых задач АНО - методологическое обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации ЭРП, работа над стандартами интеграции и функциональными требованиями, определение приоритетов ее развития. Инициаторами создания АНО выступают РЖД, «Газпромнефть», «Росатом», их дочерние ИТ-компании с центрами компетенций в сфере 1С и партнеры с внешнего рынка. В марте 2024 года в состав учредителей АНО «НЦК ИСУ» вошел Холдинг Т1. Решение об этом было принято членами правления Холдинга Т1 и руководством учредителя АНО «НЦК ИСУ» – Холдингом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Семион Кирилл 26 13
|Чаркин Евгений 296 2
|Комлев Николай 95 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Ермаков Валерий 124 2
|Геллерман Михаил 34 2
|Самойленко Дмитрий 16 2
|Масляный Константин 18 2
|Семенов Михаил 22 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Глухов Иван 27 2
|Давиденко Алексей 15 2
|Фетисов Алексей 42 1
|Баканов Дмитрий 29 1
|Греф Герман 419 1
|Бегтин Иван 61 1
|Горный Александр 41 1
|Левова Ирина 24 1
|Зотов Андрей 32 1
|Горянский Павел 27 1
|Калашников Евгений 13 1
|Красовский Дмитрий 8 1
|Примак Алексей 3 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Савлюк Вячеслав 13 1
|Лачков Евгений 38 1
|Калинин Александр 154 1
|Шекянц Петрос 1 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Мокрецов Николай 3 1
|Султангалиев Тимурбулат 10 1
|Анпилов Антон 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Ведомости 996 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
|1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
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