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АНО «НЦК ИСУ»: бизнесу необходим реестр отечественных СУР

В России требуется создать реестр модулей отечественных систем управления ресурсами (СУР-ERP), разделив их на группы в соответствии с предназначением. Идею озвучил генеральный директор «Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») Кирилл Семион. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Гендиректор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион предложил сформировать перечень модулей отечественных СУР с необходимыми российским компаниям характеристиками. По его словам, на формирование такого реестра может потребоваться порядка полутора лет.

В перечень целесообразно включать решения из Реестра отечественного ПО, разделив на группы в соответствии с бизнес-процессами, полагает Кирилл Семион. Также в реестре необходимо указывать основные технические характеристики российских СУР и регионы, в которых пользователи могут обратиться за техподдержкой к их производителю.

Кроме того, в реестре должна содержаться информация о том, в компаниях из каких сегментов и отраслей были успешно внедрены модули отечественных СУР. По мнению Кирилла Семиона, присутствие в новом реестре следует сделать желательным, но не обязательным условием для участия в тендерах, чтобы не усложнять закупочные процедуры российских компаний.

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«Появление реестра модулей отечественных СУР позволит российским компаниям оперативно подобрать оптимальное решение. Им не потребуется тратить значительные ресурсы на формирование запросов вендорам, переговоры и обработку полученной от них информации с целью разобраться в существующих на рынке модулях. Все данные для этого они смогут найти в реестре. Функцию оператора реестра может взять на себя АНО «НЦК ИСУ»», - сказал Кирилл Семион.

«Уверен, что реестр модулей отечественных СУР станет эффективным и, соответственно, востребованным у российских организаций инструментом. В основе этого перечня будут лежать бизнес-процессы, поэтому при взгляде на него компания практически сразу сможет представить, насколько органично тот или иной модуль СУР встроится в ее работу. Можно сказать, что новый реестр будет ориентирован в первую очередь на заказчиков СУР, а уже во вторую – на их производителей», - отметил заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» Юрий Данилов.

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