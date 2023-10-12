Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО

«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей «Ростеха» Андрей Комаров. Проект по созданию инженерного программного обеспечения стартовал в начале 2023 г. Работа ведется за счет средств Российского фонда развития информационных технологий. Ввод отечественного ПО в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2026 г. «Пермские конструкторы обладают тридцатилетним опытом внедрения современных цифровых технологий в процессы создания и

70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами нок BI-систем — набора бизнес-инструментов по сбору и обработке данных. В основу исследования легли реестр отечественного ПО, отраслевые рейтинги компаний и данные из открытых источников. Предм

Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО Модуль Robin AI, компонент обновленной платформы для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов Robin компании SL Soft, включен в Единый реестр российского ПО. Сама платформа Robin была существенным образом доработана и теперь позволяет автоматизировать сквозные бизнес-процессы, в которых есть как рутинные, так и интеллек

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint была создана на базе Sailfish OS финляндской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России. «Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Програ

Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными », решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и другие. Все перечисленные продукты входят в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД и разрешены к использованию на объектах КИИ. Для ис

TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» -решений отечественной системой управления мастер-данными «Гармония MDM». «Гармония MDM» включена в Реестр отечественного ПО Минцифры и оптимально подходит как для построения data-ландшафта с н

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта еличение нагрузки на специалистов технической поддержки. На чрезмерно быстрый рост востребованности отечественного ПО в России посетовала и директор по разработке ООО «Аурига» Елена Баранова. О

Программа Iqcity внесена в реестр отечественного ПО ции городского хозяйства, разработанная Sitronics KT (входит в Sitronics Group), зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр

Система обнаружения поддельных документов граждан СНГ внесена в реестр российского ПО ласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 сентября 2023 г., система мультиспектральной проверки подлинности Smart Engines была включена в реестр российских программ в класс ПО, к которому относятся инструменты обработки, анализа и распознавания изображений. В реестр программа вошла под номером №19064.

Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами ет. Он подчеркнул также, что чиновников начального уровня в настоящее время заставляют использовать отечественное ПО, а те, перед кем они отчитываются, работают в Windows и Office. «Я не один р

Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать миграции, средства управления данными, пользователями и ресурсами. Все решения компании включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры. CNews: Если говорить о трендах: вы ком

«Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского» «Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими производителями повысит надежность и стабильность ИТ-систем банка. Об этом CNews сообщили представители БРС. Решение «Л

Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО st Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) –

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО Сколько потребностей автомобилестроения может закрыть отечественное ПО Госпредприятие НАМИ («Центральный научно-исследовательский автомобильный и а

РОСА «Менеджер ресурсов» включен в Реестр отечественного ПО объявляет о добавлении своей платформы для управления виртуальной средой РОСА «Менеджер ресурсов» в Реестр отечественного программного обеспечения под записью № 19010. РОСА «Менеджер ресурсов»

Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО интеграции с корпоративной ERP-системой, системами СЭД и другими клиентскими платформами, а также гибкие настройки под требования заказчика. B2B Altis – импортонезависимое решение, которое включено в реестр отечественного ПО. «Мы активно сотрудничаем с консалтинговыми ИТ-компаниями и интеграторами – это важная часть стратегии развития B2B Altis. Партнерство с Axenix, обладающей широкой сеть

Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис» 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Шесть программных продуктов «Почты России» включены в реестр отечественного ПО Шесть ИТ-систем «Почты России» вошли в реестр российского программного обеспечения (ПО). Среди них – как CRM­-системы, так и средства управления складом (WMS), а также собственная автоматизированная система управления технологически

R-Style Softlab вошла в рейтинг крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг по версии CNews программного обеспечения для финансовой сферы, впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 2022. Рейтинг, подготовленный CNews Analytic

Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО Разработанная в Высшей школе экономики система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере HPC TaskMaster включена в реестр российского программного обеспечения. Для этого был выполнен большой комплекс подготовительных работ. Доказав эффективность системы, Вышка готова распространять ее и в другие университет

Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу м 2022 г. выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 г. и достигла 5,4 млрд руб., чистая прибыль составила 3 млрд руб., ее рост год к году — 2,8 раза. Все решения компании включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры. Продукты компаний популярны в госкорпорациях, на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. По данным исследования а

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО а Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и мас

R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг программного обеспечения для финансовой сферы впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 2022. Рейтинг, подготовленный CNews Analytic

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО а Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и мас

Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО и и ноу-хау, разработанные компанией «Моделирование и цифровые двойники». «Включение ServiceVizor в реестр отечественного ПО открывает новые возможности по использованию системы для наших заказ

В России появилось решение для цифровизации проверок В реестр отечественного ПО включен сервис для автоматизации процессов инспектирования «Polycode

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence решений, поскольку разработчикам по-прежнему нужны надежные и безопасные средства производства. В Реестре отечественного ПО, где собраны 17 тысяч продуктов, не так много зрелых IT4IT-решений,

«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть ОС» (самая популярная конфигурация – «Рабочая станция»), спросом пользуются также антивирусные продукты от Лаборатории Касперского (наиболее востребованный – антивирус Standard на пять лет). Спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть Софт для личного использования и организаций можно приобрести как на онлайн-площадках, так и в магазинах «М.Видео» или «

Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры В реестр российского ПО Минцифры вошло решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Д

Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО зднее 31 декабря 2023 г. Фото: Astra Linux Не каждый разработчик захочет адаптировать свой софт под российские ОС Успеет ли документ пройти все этапы утверждения в отведенный срок, станет извес

Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры MDM» (редакции SE и EE) и «Юниверс DG» (Data Governance). «В условиях развития российского IT-рынка реестр ПО – это фильтр для крупного бизнеса, ведь от выбранного решения зависит работа данных

Реестр отечественного ПО пополнился маркетплейсом для поиска ИТ-специалистов кт из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС. В реестре российского ПО размещаются доверенные продукты, которые проходят проверку с участием

Рынок ИТ: итоги 2022 ударством. Которое и в дальнейшем планирует способствовать реализации грандиозных планы по созданию отечественного ПО и оборудования. Читать полностью Ближайший резерв рейтинга: за пределами пе

Реестр отечественного ПО Минцифры России пополнился ИТ-решением для нефтегазовой отрасли разработано с помощью средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Реестр отечественного ПО – это система учета программного обеспечения в России. Включенные в

В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon авлении ПО в реестр может любой желающий: как юридическое, так и физическое лицо. Чтобы оказаться в реестре отечественного ПО, владельцу компании нужно направить через форму на сайте Минцифры з

«Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90% стойчивость компании и ценность для клиентов. Сегодня более 200 ИТ-продуктов «Ростелекома» входят в реестр российского ПО, который ведет Минцифры России. Они используются как внутри компании, т

Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? язи Новосибирской области реализовало комплексный проект по переводу региональной инфраструктуры на отечественное ПО. В рамках проекта системный интегратор НТЦ «Галэкс» (Galex), партнер компани

ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia целями перехода являлись расширение функциональности текущей системы и перевод ее на новую версию системы CompanyMedia, которая является полностью российской разработкой и включена под номером 871 в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Этот перевод на импортонезависимое ПО осуществлялся в рамках планируемого перехода на использование отечеств

Мишустин расширил список российского ПО, обязательного для предустановки на ПК и смартфоны почти не изменились по сравнению с действующими в 2023 г., только вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен», а Rutube поменяли на OK Live. Фото: mos.ru В новый перечень российского ПО, утвержденный Мишустиным для обязательной предустановки на компьютеры и смартфоны, вошло 40 наименований В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поиск