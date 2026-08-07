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Минцифры РФ ЕРРП Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Реестр российского ПО Реестр отечественного ПО
Реестр российского программного обеспечения — единая система учета отечественного ПО, отвечающего требованиям Минцифры. Он предназначен для расширения использования отечественной ИТ-продукции в органах российской государственной власти. Правообладателям ПО предоставляются меры государственной поддержки.
Реестр ПАК отечественного производства создан в рамках Единого реестра российского ПО Минцифры, для внесения в который продукция проходит всестороннюю оценку по критериям использования зарегистрированного ПО в аппаратных решениях российского производства. Для российских ИТ компаний, реализующих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры РФ, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках.
- Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
- Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
- Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции
- ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр
Кирилл Колесников, Ведущий юрист, ЮК ЭБР "Подводные камни включения в реестр отечественного ПО: советы юриста" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"
СОБЫТИЯ
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 384
|Путин Владимир 3454 371
|Шадаев Максут 1210 312
|Мишустин Михаил 787 196
|Чернышенко Дмитрий 580 125
|Смирнов Алексей 269 125
|Никифоров Николай 1138 116
|Панченко Иван 197 106
|Паршин Максим 323 100
|Врацкий Андрей 175 89
|Макаров Валентин 251 88
|Комиссаров Дмитрий 248 87
|Трандин Сергей 128 83
|Тятюшев Максим 215 82
|Медведев Дмитрий 1665 82
|Абакумов Евгений 227 79
|Чаркин Евгений 317 76
|Натрусов Артем 313 74
|Массух Илья 239 73
|Сивцев Илья 174 73
|Урусов Виктор 157 71
|Касперская Наталья 319 69
|Ульянов Николай 176 66
|Арлазаров Владимир 290 64
|Нестеров Алексей 175 64
|Калякин Павел 79 62
|Лашин Ренат 87 58
|Воронин Павел 196 56
|Кирьянова Александра 169 53
|Орлов Станислав 59 53
|Шмаков Антон 72 53
|Аникин Дмитрий 68 52
|Яценко Вадим 104 51
|Степанюк Михаил 81 51
|Глазков Александр 151 50
|Петухов Антон 62 49
|Шаев Виталий 59 49
|Кадомский Вячеслав 107 48
|Теплицкий Дмитрий 88 48
|Дергачева Светлана 63 47
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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