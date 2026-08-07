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Минцифры РФ ЕРРП Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Реестр российского ПО Реестр отечественного ПО

Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО

Реестр российского программного обеспечения — единая система учета отечественного ПО, отвечающего требованиям Минцифры. Он предназначен для расширения использования отечественной ИТ-продукции в органах российской государственной власти. Правообладателям ПО предоставляются меры государственной поддержки.

Реестр ПАК отечественного производства создан в рамках Единого реестра российского ПО Минцифры, для внесения в который продукция проходит всестороннюю оценку по критериям использования зарегистрированного ПО в аппаратных решениях российского производства. Для российских ИТ компаний, реализующих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры РФ, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках.

  • Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
  • Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
  • Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции
  • ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр

 

Кирилл Колесников, Ведущий юрист, ЮК ЭБР "Подводные камни включения в реестр отечественного ПО: советы юриста" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"


 

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 2
07.08.2026 «Ред ОС» стала доступна пользователям облачной инфраструктуры RCloud 2
07.08.2026 Переговоры под защитой: «Боцман» и IVA Terra теперь работают вместе 1
07.08.2026 ИНТИ утвердил стандарт на полевую шину передачи данных «Колибри» 1
07.08.2026 ИТ-компании Москвы увеличили оборот на 40% в первом полугодии 2026 года 1
06.08.2026 «РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard 1
06.08.2026 Astra Migration и Astra Store вошли в реестр отечественного ПО 4
06.08.2026 Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры 1
06.08.2026 Новое готовое решение в линейке ML Sense: точность измерения деталей от 0,0125 мм прямо в потоке 1
06.08.2026 BI на пороге новой эры 2
06.08.2026 Служба такси «Вай Такси» перешла на ПО «Такси-Мастер» 1
06.08.2026 IBS и «МСтрой» объединят усилия для цифровизации строительных процессов 1
06.08.2026 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с мессенджером YuChat 1
06.08.2026 TData и «Базис» подтвердили нативную совместимость решений 1
06.08.2026 Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF 3
06.08.2026 «Анкомп» и «Рэйдикс» представляют all-flash СХД Ancomp SC4000-E10 на базе ПО Raidix 5 1
05.08.2026 «Эвола» и «Консист Бизнес Групп» объединяют усилия для развития отечественных HR-систем на базе решений «Турбо» 1
05.08.2026 Российская платформа для электронной коммерции Ensi переходит на новый технологический стек 3
05.08.2026 «Нэксител» и «Релэкс» заключили партнерство 3
05.08.2026 В МГТУ им. Н.Э. Баумана обучают будущих инженеров безопасной разработке на отечественной платформе контейнеризации 1
05.08.2026 Малое технологическое предприятие разработало защищенные ИТ-решения для инфобеза при поддержке «Корпорации МСП» 2
05.08.2026 Российский рынок Data Lakehouse: архитектурный раскол и борьба за безопасность 1
04.08.2026 Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит 1
04.08.2026 «Тринити» подтвердила совместимость своих серверов с операционными системами «Альт» 2
04.08.2026 Державинский университет внедряет Astra Linux 1
04.08.2026 Neuromed.AI усиливает защиту данных: двухэтапная деперсонализация на серверах в России 1
04.08.2026 SolidSoft и TrafficSoft подтвердили совместимость решений: защита веб-приложений без потери производительности 1
03.08.2026 Цифра вместо бумаги: в Москве создали умную систему контроля материальных активов 1
03.08.2026 Группа Rubytech и «НВТ-Системы» подтвердили совместимость и отказоустойчивость решения для промышленной автоматизации 1
03.08.2026 «Ред ОС» и ПО «Справки БК» подтвердили совместимость для работы в государственных и муниципальных структурах 1
03.08.2026 «Аэродиск» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость СХД «Аэродиск Engine AQ 460» с «Роса Хром» и «Роса Виртуализация 4.0» 1
03.08.2026 «Бизнес Поставка» завершила пилотное тестирование платформы интеллектуального видеонаблюдения Eltex EVI 1
03.08.2026 ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали сотрудничество в сфере разработки цифровых сервисов на базе «Энтакси» 1
03.08.2026 DIS Group и TenIT договорились о дистрибуции российских решений по управлению данными в Белоруссии 2
03.08.2026 Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ 1
03.08.2026 В Москве увеличили производство материнских плат при поддержке города 1
03.08.2026 В Москве запретили заниматься майнингом 1

Публикаций - 11698, упоминаний - 18969

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1443
Microsoft Corporation 25775 838
9594 819
Ред Софт - Red Soft 1236 807
Ростелеком 10948 763
Softline - Софтлайн 3743 626
Oracle Corporation 7074 565
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 539
SAP SE 5601 455
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 441
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 398
Yandex - Яндекс 9215 346
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 344
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 320
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 293
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 284
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 282
Intel Corporation 12811 277
IBM - International Business Machines Corp 9699 259
Google LLC 12688 255
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 244
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 233
Broadcom - VMware 2610 226
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 224
Diasoft - Диасофт 1144 211
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 210
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 208
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 207
Cisco Systems 5372 207
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 203
Telegram Group 2940 191
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 191
Крок - Croc 1964 190
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 188
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 187
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 185
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 183
МегаФон 10742 179
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 178
Huawei 4675 172
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 517
РЖД - Российские железные дороги 2096 328
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 283
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 250
Почта России ПАО 2370 220
Газпром ПАО 1493 180
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 134
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 127
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 127
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 115
Альфа-Банк 1979 112
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 107
Газпром нефть 725 104
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 98
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 97
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 95
ГПБ - Газпромбанк 1273 93
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 92
ВТБ - Почта Банк 514 90
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 90
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 89
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 89
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 87
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 83
МКБ - Московский кредитный банк 657 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 77
ПСБ - Промсвязьбанк 963 74
Северсталь ПАО - Severstal 629 69
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 68
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 68
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 66
НСПК - Национальная система платежных карт 948 58
Русагро Группа Компаний 379 58
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 58
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 57
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 56
Роснефть НК - нефтяная компания 562 54
Транснефть 335 52
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3833
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2315
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 759
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 721
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 554
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 542
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 440
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 422
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 393
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 377
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 300
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 262
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 216
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 213
Федеральное казначейство России 1949 201
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 192
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 175
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 169
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 164
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 162
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 160
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 139
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 137
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 125
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 116
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 115
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 109
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 105
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 103
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 96
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 95
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 94
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 88
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 87
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 80
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 69
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 65
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 62
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 61
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 60
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 527
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 279
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 83
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 54
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 38
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 37
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 36
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 32
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 27
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 27
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 26
ГосИнформСистемы 160 24
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 20
OWASP - Open Web Application Security Project 146 17
Единая Россия - Политическая партия 321 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 14
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 13
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
ЛДПР 116 12
Apache Software Foundation - ASF 231 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 10
Международная академия связи - МАС 46 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
SoGo - Open Source Groupware 8 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 7
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 7160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 6469
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3652
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3157
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3139
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 3138
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2983
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2062
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 2052
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2022
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1481
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1440
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1410
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1303
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1268
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1256
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1145
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1055
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 952
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 940
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 935
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 871
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 867
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 846
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 834
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 794
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 742
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 732
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 725
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 694
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 688
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 668
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 49
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 21
День молодёжи - 27 июня 1087 17
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Городские технологии - выставка-форум 21 8
itSMF - IT Service Management Forum 40 6
1С:Проект года 28 6
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 6
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 6
CeBIT 614 6
CNews Баттл 69 6
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 6
Цифровые Вершины - премия 12 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 5
Единый день голосования 143 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
IT Elements 13 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Docflow 148 4
SearchInform Road Show 13 4
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
Diasoft Special Conf 5 3
Старт Хаб 21 3
Битва роботов 14 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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