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Минцифры РФ ЕРРП Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Реестр российского ПО Реестр отечественного ПО

Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО

  • Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
  • Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
  • Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции
  • ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр

12.10.2023 «Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей

«Ростеха» Андрей Комаров. Проект по созданию инженерного программного обеспечения стартовал в начале 2023 г. Работа ведется за счет средств Российского фонда развития информационных технологий. Ввод отечественного ПО в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2026 г. «Пермские конструкторы обладают тридцатилетним опытом внедрения современных цифровых технологий в процессы создания и
12.10.2023 70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами

нок BI-систем — набора бизнес-инструментов по сбору и обработке данных. В основу исследования легли реестр отечественного ПО, отраслевые рейтинги компаний и данные из открытых источников. Предм
11.10.2023 Модуль искусственного интеллекта платформы Robin включен в реестр российского ПО

Модуль Robin AI, компонент обновленной платформы для интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов Robin компании SL Soft, включен в Единый реестр российского ПО. Сама платформа Robin была существенным образом доработана и теперь позволяет автоматизировать сквозные бизнес-процессы, в которых есть как рутинные, так и интеллек
11.10.2023 MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

была создана на базе Sailfish OS финляндской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России. «Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Програ
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и другие. Все перечисленные продукты входят в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД и разрешены к использованию на объектах КИИ. Для ис
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM»

-решений отечественной системой управления мастер-данными «Гармония MDM». «Гармония MDM» включена в Реестр отечественного ПО Минцифры и оптимально подходит как для построения data-ландшафта с н
10.10.2023 Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

еличение нагрузки на специалистов технической поддержки. На чрезмерно быстрый рост востребованности отечественного ПО в России посетовала и директор по разработке ООО «Аурига» Елена Баранова. О
06.10.2023 Программа Iqcity внесена в реестр отечественного ПО

ции городского хозяйства, разработанная Sitronics KT (входит в Sitronics Group), зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр

03.10.2023 Система обнаружения поддельных документов граждан СНГ внесена в реестр российского ПО

ласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 сентября 2023 г., система мультиспектральной проверки подлинности Smart Engines была включена в реестр российских программ в класс ПО, к которому относятся инструменты обработки, анализа и распознавания изображений. В реестр программа вошла под номером №19064.
02.10.2023 Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами

ет. Он подчеркнул также, что чиновников начального уровня в настоящее время заставляют использовать отечественное ПО, а те, перед кем они отчитываются, работают в Windows и Office. «Я не один р
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать

миграции, средства управления данными, пользователями и ресурсами. Все решения компании включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры. CNews: Если говорить о трендах: вы ком
25.09.2023 «Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»

«Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими производителями повысит надежность и стабильность ИТ-систем банка. Об этом CNews сообщили представители БРС. Решение «Л
22.09.2023 Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО

st Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) –

21.09.2023 У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

Сколько потребностей автомобилестроения может закрыть отечественное ПО Госпредприятие НАМИ («Центральный научно-исследовательский автомобильный и а
21.09.2023 РОСА «Менеджер ресурсов» включен в Реестр отечественного ПО

объявляет о добавлении своей платформы для управления виртуальной средой РОСА «Менеджер ресурсов» в Реестр отечественного программного обеспечения под записью № 19010. РОСА «Менеджер ресурсов»

21.09.2023 Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО

интеграции с корпоративной ERP-системой, системами СЭД и другими клиентскими платформами, а также гибкие настройки под требования заказчика. B2B Altis – импортонезависимое решение, которое включено в реестр отечественного ПО. «Мы активно сотрудничаем с консалтинговыми ИТ-компаниями и интеграторами – это важная часть стратегии развития B2B Altis. Партнерство с Axenix, обладающей широкой сеть
20.09.2023 Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис»

2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.
14.09.2023 Шесть программных продуктов «Почты России» включены в реестр отечественного ПО

Шесть ИТ-систем «Почты России» вошли в реестр российского программного обеспечения (ПО). Среди них – как CRM­-системы, так и средства управления складом (WMS), а также собственная автоматизированная система управления технологически
13.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг по версии CNews

программного обеспечения для финансовой сферы, впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 2022. Рейтинг, подготовленный CNews Analytic
13.09.2023 Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО

Разработанная в Высшей школе экономики система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере HPC TaskMaster включена в реестр российского программного обеспечения. Для этого был выполнен большой комплекс подготовительных работ. Доказав эффективность системы, Вышка готова распространять ее и в другие университет
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу

м 2022 г. выручка «Астры» увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 г. и достигла 5,4 млрд руб., чистая прибыль составила 3 млрд руб., ее рост год к году — 2,8 раза. Все решения компании включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры. Продукты компаний популярны в госкорпорациях, на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. По данным исследования а
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО

а Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и мас
07.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг

программного обеспечения для финансовой сферы впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 2022. Рейтинг, подготовленный CNews Analytic
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО

а Cloudlink, которая решает задачи управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой, включена в Реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и мас
06.09.2023 Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО

и и ноу-хау, разработанные компанией «Моделирование и цифровые двойники». «Включение ServiceVizor в реестр отечественного ПО открывает новые возможности по использованию системы для наших заказ
04.09.2023 В России появилось решение для цифровизации проверок

В реестр отечественного ПО включен сервис для автоматизации процессов инспектирования «Polycode
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence

решений, поскольку разработчикам по-прежнему нужны надежные и безопасные средства производства.  В Реестре отечественного ПО, где собраны 17 тысяч продуктов, не так много зрелых IT4IT-решений,
29.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть

ОС» (самая популярная конфигурация – «Рабочая станция»), спросом пользуются также антивирусные продукты от Лаборатории Касперского (наиболее востребованный – антивирус Standard на пять лет). Спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть Софт для личного использования и организаций можно приобрести как на онлайн-площадках, так и в магазинах «М.Видео» или «
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры

В реестр российского ПО Минцифры вошло решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Д
25.08.2023 Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО

зднее 31 декабря 2023 г. Фото: Astra Linux Не каждый разработчик захочет адаптировать свой софт под российские ОС Успеет ли документ пройти все этапы утверждения в отведенный срок, станет извес
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры

MDM» (редакции SE и EE) и «Юниверс DG» (Data Governance). «В условиях развития российского IT-рынка реестр ПО – это фильтр для крупного бизнеса, ведь от выбранного решения зависит работа данных
22.08.2023 Реестр отечественного ПО пополнился маркетплейсом для поиска ИТ-специалистов

кт из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС. В реестре российского ПО размещаются доверенные продукты, которые проходят проверку с участием

Рынок ИТ: итоги 2022

ударством. Которое и в дальнейшем планирует способствовать реализации грандиозных планы по созданию отечественного ПО и оборудования. Читать полностью Ближайший резерв рейтинга: за пределами пе
08.08.2023 Реестр отечественного ПО Минцифры России пополнился ИТ-решением для нефтегазовой отрасли

разработано с помощью средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Реестр отечественного ПО – это система учета программного обеспечения в России. Включенные в

08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon

авлении ПО в реестр может любой желающий: как юридическое, так и физическое лицо. Чтобы оказаться в реестре отечественного ПО, владельцу компании нужно направить через форму на сайте Минцифры з
08.08.2023 «Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90%

стойчивость компании и ценность для клиентов. Сегодня более 200 ИТ-продуктов «Ростелекома» входят в реестр российского ПО, который ведет Минцифры России. Они используются как внутри компании, т
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory?

язи Новосибирской области реализовало комплексный проект по переводу региональной инфраструктуры на отечественное ПО. В рамках проекта системный интегратор НТЦ «Галэкс» (Galex), партнер компани
04.08.2023 ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia

целями перехода являлись расширение функциональности текущей системы и перевод ее на новую версию системы CompanyMedia, которая является полностью российской разработкой и включена под номером 871 в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Этот перевод на импортонезависимое ПО осуществлялся в рамках планируемого перехода на использование отечеств
02.08.2023 Мишустин расширил список российского ПО, обязательного для предустановки на ПК и смартфоны

почти не изменились по сравнению с действующими в 2023 г., только вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен», а Rutube поменяли на OK Live. Фото: mos.ru В новый перечень российского ПО, утвержденный Мишустиным для обязательной предустановки на компьютеры и смартфоны, вошло 40 наименований В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поиск
31.07.2023 В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

ра» была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России. «Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций.

Публикаций - 2708, упоминаний - 3594

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1088 561
Microsoft Corporation 23877 517
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8847 406
Ред Софт - Red Soft 468 376
7352 376
Oracle Corporation 6393 335
Базальт СПО - BaseALT 454 275
SAP SE 4901 251
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 207
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4283 207
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2747 197
Yandex - Яндекс 6147 195
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 188
Softline - Софтлайн 2216 170
IBM - International Business Machines Corp 9210 170
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 409 159
Intel Corporation 11757 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10082 140
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2770 138
Google LLC 11116 136
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 160 134
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 217 127
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 278 125
Cisco Systems 4918 124
Новые облачные технологии (НОТ) 331 123
Huawei 3601 122
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7403 119
Apple Inc 11213 112
VK - Mail.ru Group 3247 108
Крок - Croc 1706 108
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 124 104
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 101
VMware 2216 99
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 652 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 81
InfoWatch - Инфовотч 930 79
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 77
ИКС - Yadro - КНС Групп 332 76
CommuniGate Systems - СталкерСофт 139 76
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 390 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5654 257
РЖД - Российские железные дороги 1707 210
Почта России ПАО 1941 147
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2369 147
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6396 103
Газпром ПАО 1180 99
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 404 76
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 239 62
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 58
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 56
Альфа-Банк 1552 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 628 52
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 922 48
Газпром нефть 511 48
РусГидро ПАО - ГидроОГК 231 46
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 419 46
Транснефть 268 44
Лента - Сеть розничной торговли 1747 39
Роснефть НК - нефтяная компания 472 39
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 228 38
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 38
Россети Ленэнерго 68 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 36
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 224 36
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 345 35
МКБ - Московский кредитный банк 461 35
Открытие ФК - Банк Открытие 448 35
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 34
Интеррос - Росбанк АКБ 553 34
ГПБ - Газпромбанк 978 34
ПСБ - Промсвязьбанк 760 33
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 314 30
ПГК - Первая грузовая компания 116 29
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 207 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 29
НСПК - Национальная система платежных карт 329 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 793 27
Почта Банк 344 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7949 2092
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2875 978
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4551 491
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1824 356
Президент Российской Федерации 3376 342
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2809 309
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 282
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 224
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1659 213
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 189
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2018 176
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2821 173
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 155
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 144
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1921 140
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1613 116
Федеральное казначейство России 1592 109
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 106
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1749 99
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 177 90
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 86
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 83
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 82
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 77
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 700 74
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 72
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 70
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 66
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 895 58
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 57
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 55
Правительство Москвы 1872 50
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 49
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 47
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 47
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 43
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 41
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 40
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 302 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 680 36
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 334
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 198
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 57
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 21
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 20
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 17
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 13
ЛДПР 100 12
Единая Россия - Политическая партия 264 11
АФТ - Ассоциация Финтех 52 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 9
SoGo - Open Source Groupware 8 7
OWASP - Open Web Application Security Project 18 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 92 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 7
Международная академия связи - МАС 25 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 6
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 6
4CIO 743 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 6
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 74 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 94 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 59 5
ASF - Apache Software Foundation 83 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 39 5
Linux Foundation 168 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20405 3216
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10210 3138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21841 1933
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13718 1798
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10186 1519
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 1274
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2337 970
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15548 915
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3868 872
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2403 799
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6102 757
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8160 669
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 660
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 626
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8063 586
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 566
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 909 506
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17236 501
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 492
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 478
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2564 442
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6178 432
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 926 418
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3755 409
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4764 407
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 407
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1074 402
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2086 367
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9339 367
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2672 350
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1287 341
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3562 341
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7148 328
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4394 323
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 280 320
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11534 315
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3764 314
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 352 298
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 293
Linux OS 8539 1085
Microsoft Windows 14714 488
Ред ОС 546 428
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 317
Новые облачные технологии - МойОфис 588 311
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 878 307
Google Android 13010 263
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3807 253
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 836 224
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 632 218
Apple iOS 6915 210
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 367 207
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 54 186
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 329 183
Microsoft Windows 2000 940 153
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 142
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 134
Microsoft Office 3499 131
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 296 129
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1036 127
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 154 126
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 44 124
Apple iPhone 6 597 124
Intel x86 - архитектура процессора 1590 121
MobilityLab WorksPad 171 120
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 137 119
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 117 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 132 112
НКТ - Р7-Офис 188 110
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 129 108
Oracle Java - язык программирования 2643 107
Microsoft SQL Server 1259 100
Apple macOS 1798 97
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 184 95
СКБ Контур - Контур.Фокус 789 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 57 90
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 114 89
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 78
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 324 77
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 103 76
Путин Владимир 2839 276
Рустамов Рустам 301 257
Шадаев Максут 750 161
Мишустин Михаил 550 139
Никифоров Николай 1162 116
Чернышенко Дмитрий 510 105
Паршин Максим 304 97
Смирнов Алексей 210 91
Медведев Дмитрий 1637 80
Комиссаров Дмитрий 208 71
Макаров Валентин 205 67
Массух Илья 218 63
Касперская Наталья 277 52
Сивцев Илья 90 50
Трандин Сергей 57 45
Натрусов Артем 228 42
Чаркин Евгений 255 41
Лашин Ренат 51 39
Володкович Вячеслав 88 38
Арлазаров Владимир 189 38
Носков Константин 232 38
Мылицын Роман 103 37
Панченко Иван 73 37
Шпак Василий 145 35
Врацкий Андрей 75 32
Степанюк Михаил 55 32
Абакумов Евгений 156 31
Рубанов Владимир 74 30
Орлов Станислав 32 30
Щеглов Петр 48 29
Комлев Николай 80 29
Сотин Денис 184 27
Новодворский Алексей 107 27
Козак Николай 94 26
Рейман Леонид 1031 24
Соколов Алексей 132 24
Тятюшев Максим 46 24
Рудевский Антон 35 23
Карпицкий Олег 44 23
Урусов Виктор 73 23
Россия - РФ - Российская федерация 127247 4885
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39475 712
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50107 489
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14118 329
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13424 313
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15475 260
Европа 11995 170
Украина 6788 130
Беларусь - Белоруссия 4444 128
Германия - Федеративная Республика 8773 127
Казахстан - Республика 4931 123
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 120
Азия - Азиатский регион 4269 89
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 83
Россия - СФО - Новосибирск 3791 83
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2442 80
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 79
Япония 10469 68
Евразия 310 68
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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