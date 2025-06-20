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Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java

Федеральная служба по труду и занятости переводит свою единую цифровую платформу «Работа в России» на отечественное ПО, в списках на замену — иностранные Linux, СУБД и продукты Java.

Импортозамещение систем

Как выяснил CNews, до конца ноября 2025 г. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует перевести свою единую цифровую платформу (ЕЦП) «Работа в России» на отечественное ПО и софт из «дружественных» репозиториев.

Информацию об этом можно обнаружить на платформе госзакупок. Тендер был опубликован 19 июня 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 9 июля. Итоги конкурса объявят 11 июля 2025 г. На проведение работ выделено 657,8 млн руб.

Как указано в документах, основная цель работ — устранить риски, связанные с возможной недоступностью иностранного ПО из-за санкций, а также повысить надежность и безопасность системы. Техническое задание предусматривает два ключевых направления: комплексное замещение импортного программного обеспечения и кардинальную модернизацию технологической архитектуры для обеспечения «слабой связанности» подсистем. Это означает, что отдельные компоненты платформы смогут работать автономно, что повысит отказоустойчивость всей системы.

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Simon Hurry / Unsplash
Роструд заменят иностранное ПО в ЕЦП «Работа в России»

Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 г. Проект выполняется в рамках исполнения федеральных законов «О занятости населения» и «О контрактной системе», а также постановлений Правительства России.

ЕЦП «Работа в России» — единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Предназначена для: содействия занятости населения, в том числе посредством размещения информации о возможностях трудоустройства, работодателях, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. Обеспечения процесса предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электронном виде и формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан в России.

В документах указано, что система обрабатывает огромные массивы данных: от реестров вакансий и резюме до интеграции с ЕГРЮЛ, ЕПГУ, Пенсионным фондом и даже системами уголовно-исполнительных учреждений для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

А технические характеристики платформы свидетельствуют о ее масштаб, в сумме ее работу поддерживают: 6 800 вычислительных ядер, 37 000 ГБ оперативной памяти, 785 ТБ дискового пространства различных типов (SATA, SAS, SSD).

Что заменяют и на что

Как указано в техническом задании, В инфраструктуре платформы сегодня задействованы десятки иностранных технологий, которые будут заменены. Так, систему управления данными: Apache Cassandra (распределенная NoSQL-СУБД) заменят на отечественную Arenadata DB.

Колоночную аналитическую СУБД ClickHouse также заменят на Arenadata QuickMarts. Поисковую систему ElasticSearch заменят на российский аналог OpenSearch.

Apache Kafka и ActiveMQ, обеспечивающие обработку очередей, также будут замещены на RT.Streamingимпортонезависимый инструмент для эффективного управления процессами изменения, выгрузки и загрузки данных.

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СУБД Apache Cassandra заменят на RT.KeyValue. Веб-сервер Nginx и системы балансировки нагрузки HAProxy заменят на совместимые отечественные или открытые аналоги из состава репозиториев Astra Linux.

Операционные системы CentOS и Ubuntu Server, согласно документам, заменят на отечественную Astra Linux Special Edition.

PostgreSQL, которая не находится в реестре отечественного ПО поменяют на ее аналог Postgres Pro, которая сертифицирована.

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Объектные хранилища данных S3 и S3 MinIO импортозамещают на ее отечественный аналог из реестра отечественного ПО.

Ряд программных продуктов и спецификаций компании Sun Microsystems, в техническом задании указанных как Java заменят на продукты Axiom JDK — поставщик российской платформы Java. Компания производит и поддерживает безопасный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java-приложений.

Антон Мушинский

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