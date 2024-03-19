Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий

«БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». ЕЦП «Работа в Росси

«БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России» «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность ФГИС «Единая цифровая платформа «Работа в России». В систему внедрена платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован м

Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter Расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» Планируемые расходы федерального бюджета на создание Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в период 2019-2024 гг. вырастут с 831 млн руб. до 1,15 млрд руб. Их р

При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России» лагодаря применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Информационная система «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отнош

В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал вакансий Минтруда. На сайте госзакупок

Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России» включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу». Площадкой для реализации эксперимента является портал «Работа в России». Участники эксперимента могут создавать и хранить кадровые документы на этом ресурсе. Также предусмотрена возможность подключения к этому ресурсу информационных систем работода

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные Трудовые документы можно не дублировать на бумаге 1 октября начинается промышленная эксплуатация электронного документооборота (ЭКД) на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или www.trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носит

В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении торая позволит управлять оборотом электронных трудовых документов через личный кабинет. Эксперимент проводится в рамках расширения возможностей информационно-аналитического портала вакансий Минтруда «Работа в России». Для работодателей участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота будет доступно с применением своих информационных систем или с использованием ИС портала «<

На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей С момента запуска в промышленную эксплуатацию обновленной версии портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 3 июля текущего года на сайте зарегистрировались более 100 тыс. соискателей со всех регионов страны и 12 тыс. организаций. При этом среднесуточная посещаемост