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Минтруд РФ Работа России портал вакансий

Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий

ЕЦП «Работа в России» – это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления – обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН). 

 


19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга». ЕЦП «Работа в Росси
28.09.2022 «БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность ФГИС «Единая цифровая платформа «Работа в России». В систему внедрена платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован м
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter

Расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» Планируемые расходы федерального бюджета на создание Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в период 2019-2024 гг. вырастут с 831 млн руб. до 1,15 млрд руб. Их р
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»

лагодаря применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий. Информационная система «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отнош
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда

вакансий Российская федеральная служба по труду и занятости (Роструд) собирается переработать сайт «Работа в России» - информационно-аналитический портал вакансий Минтруда. На сайте госзакупок

12.10.2020 Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России»

включая обмен информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между работодателем, работником и лицом, поступающим на работу». Площадкой для реализации эксперимента является портал «Работа в России». Участники эксперимента могут создавать и хранить кадровые документы на этом ресурсе. Также предусмотрена возможность подключения к этому ресурсу информационных систем работода
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

Трудовые документы можно не дублировать на бумаге 1 октября начинается промышленная эксплуатация электронного документооборота (ЭКД) на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или www.trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носит
26.05.2020 В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении

торая позволит управлять оборотом электронных трудовых документов через личный кабинет. Эксперимент проводится в рамках расширения возможностей информационно-аналитического портала вакансий Минтруда «Работа в России». Для работодателей участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота будет доступно с применением своих информационных систем или с использованием ИС портала «<
20.11.2015 На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей

С момента запуска в промышленную эксплуатацию обновленной версии портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 3 июля текущего года на сайте зарегистрировались более 100 тыс. соискателей со всех регионов страны и 12 тыс. организаций. При этом среднесуточная посещаемост
16.01.2009 Роструд запустил портал «Работа в России»

Состоялась презентация нового интернет-портала Роструда «Работа в России», где собрано более 760 тыс. вакансий из всех регионов РФ. «Сегодня в банке данных более 760 тыс. вакансий. Цифра эта меняется постоянно: как в большую, так и в меньшую сторону»

Публикаций - 106, упоминаний - 112

Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 31
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 9
8213 8
Ростелеком 9699 8
SAP SE 5276 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
Apple Inc 12099 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Microsoft Corporation 24623 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Directum - Директум 1089 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 3
Oracle Corporation 6687 3
Google LLC 11775 2
Telegram Group 1983 2
МегаФон 8803 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Катков и партнеры - КИП 7 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
Тензор 97 2
Прогноз 1650 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 1
Парус Корпорация 552 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Cisco Systems 5114 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Superjob - Суперджоб 502 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Почта России ПАО 2112 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Unsplash 762 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
YouDo Web Technologies Limited 46 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 2
Зарплата.ру 17 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Альфа-Банк 1769 1
Ренессанс Страхование 160 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Линзмастер 7 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 45
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 20
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 6
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 6
Федеральное казначейство России 1772 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 3
Единая Россия - Политическая партия 293 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ГосИнформСистемы 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 50
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 33
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 25
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 21
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 21
Электронный документ - Electronic document 1454 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 17
Оповещение и уведомление - Notification 4605 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 14
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 14
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 13
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 98 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 7
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 59 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 11
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 7
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 6
Минцифры РФ - Госключ 136 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 5
Google Android 13994 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 4
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 4
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 4
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 3
Linux OS 9936 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 3
Путин Владимир 3171 9
Махлин Дмитрий 95 5
Мацоцкий Сергей 177 4
Ломоносов Александр 23 3
Захаренко Юлия 16 3
Жирова Ольга 3 3
Муллахметова Гузель 11 2
Мишустин Михаил 676 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Катков Павел 29 2
Ардавов Рустам 5 2
Тихонов Алексей 15 2
Володин Вячеслав 83 2
Скляр Алексей 53 2
Лугов Андрей 32 2
Исаев Андрей 22 2
Котяков Антон 5 2
Родионов Иван 71 2
Зейтениди Наталья 24 2
Шамсаил Саралиев 7 2
Лоевский Илья 13 1
Васин Вячеслав 1 1
Пуляевский Александр 1 1
Кудрин Алексей 124 1
Чемезов Сергей 142 1
Оверчук Алексей 10 1
Быстрова Наталья 4 1
Добриднюк Светлана 1 1
Миронова Ксения 1 1
Кичко Дмитрий 64 1
Голикова Татьяна 55 1
Паршин Максим 316 1
Климарев Михаил 48 1
Клишас Андрей 58 1
Текслер Алексей 26 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Шадаев Максут 1008 1
Собянин Сергей 381 1
Орлова Виктория 1 1
Вайсман Григорий 5 1
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