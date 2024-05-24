Разделы

Сбер Работа.ру Rabota.ru

Сбер - Работа.ру - Rabota.ru

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала.

  • На весну 2022 года на сервисе размещено более 21,2 млн резюме, зарегистрировано более 810 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.05.2024 «Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе

Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезопасности на работе. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респонден
16.04.2024 «СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране

Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер заработной платы по отраслям и социально-демографическим характеристикам, а также узнали о зарплатных ожиданиях россиян в 202
26.01.2024 «Работа.ру» и «СберНПФ»: россияне рассказали о работе мечты для студентов

Большинство россиян подрабатывали в студенческие годы, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ». Среди тех, кто совмещал работу и учебу, самыми популярными профессиями оказались продавец и грузчик. При этом главными критериями для выбора первого места работы россиян
15.09.2023 Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше

на совместное исследование «Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка» («СберНПФ») и портала «Работа.ру». Это означает, что молодые россияне, еще находящиеся в процессе получения образова
26.04.2023 «Работа.ру» поможет бизнесу справиться с дефицитом кадров благодаря функционалу на основе ИИ

Поиск подходящих кандидатов — один из самых сложных и долгих этапов найма для любого рекрутера. По данным исследования «Работа.ру», более 80% работодателей сталкивались с нехваткой кадров в 2022 г. Чтобы нивелировать последствия дефицита кадров на рынке труда и сделать поиск сотрудников быстрее и качественнее, «
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в отрасли ИТ для молодежи. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышат
07.11.2022 Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»

«Работа.ру» и «Яндекс практикум» провели совместное исследование и выяснили, как растет популярность изучения английского языка для карьерных целей, в каких сферах чаще всего требуется знание яз
26.10.2022 «Работа.ру» запустила «Подработку» — сервис по поиску исполнителей для бизнеса

«Работа.ру», сервис по поиску работы и подбору персонала, запустил «Подработку». Продукт создан, чтобы помогать бизнесу в поиске самозанятых специалистов для выполнения работ или оказания услуг

27.05.2022 Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore

Мобильное приложение сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» первым среди джоб-бордов появилось в российских магазинах приложений RuStore и Nas
16.05.2022 «Работа.ру»: каждый пятый россиянин считает, что успеха в ИТ добиваются самоучки

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, нужно ли профильное образование для построения успешной карьеры в ИТ и где лучше всего учиться на ИТ-специалиста, по мнению жителей России. В опросе пр
14.01.2022 «Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»

Сервис «Работа.ру» запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства «Салют
25.11.2021 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в сфере ИТ. Один из самых высоких доходов доступен лидеру автоматизированной системы в московском
08.11.2021 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил ноябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предло
20.05.2021 «Работа.ру» поможет выбрать курсы для обучения востребованным профессиям и повышения квалификации

Сервис «Работа.ру» добавил список полезных курсов для обучения перспективным специальностям в разделе «Профессии». В недавнем исследовании, проведенном сервисом, выяснилось, что почти половина жителей

31.03.2021 Сервис «Работа.ру» упростил поиск вакансий с удаленной занятостью и возможностью переезда

Сервис «Работа.ру» запустил новую функцию поиска предложений на страницах компаний сразу по всей России. Это позволит соискателям быстрее находить подходящие предложения и рассматривать больше возможно
25.03.2021 «Работа.ру» поможет россиянам спланировать карьеру

Сервис «Работа.ру» открыл на сайте новый раздел «Профессии», который поможет планировать карьеру в популярных и востребованных сейчас специальностях. Он содержит всю актуальную информацию о самых востр
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»

о продажам косметологического оборудования могут рассчитывать на одну из самых высоких зарплат среди сотрудников в удаленном режиме работы – до 300 тыс. руб., рассказали CNews в пресс-службе сервиса «Работа.ру» для поиска работы и подбора персонала (входит в экосистему Сбербанка). Следующие несколько строчек в списке наиболее высокооплачиваемых сотрудников на удаленке, по данным базы ваканс
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» начал перенос информационных систем в облако Sbercloud. В рамках заключенного соглашения компания Sbercloud предоставила сервису «Работа.ру» инфраструктурные и платформенные с
26.08.2020 «Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

Сервис «Работа.ру» запустил чат-бот с технологией искусственного интеллекта для быстрого поиска работ
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

упили дополнительно выпущенные акции «Работы для вас» на 552 млн руб., а в марте 2020 г. выдали АО «Работа.ру», входящее в состав группы «Работа для вас» два займа по 150 млн руб. Раскрыты пара
28.04.2020 «Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустила рекрутинговый сервис для стартапов

«Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка) при поддержке акселератора Сбербанка запутила рекр
04.06.2019 Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ru

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Интернет-портал вошел в экосистему банка, что, по мнению представителей банка, позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании. Цифровые сервисы по поиску вак
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места

ом персонала в интернете Сбербанк объявил о покупке сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Rabota.ru. Сумма сделки не раскрывается, известно лишь, что она будет закрыта в мае 2019 г. С
01.04.2019 Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников

Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одн
11.08.2010 Портал Rabota.ru предлагает широкий набор вакансий для ИТ-специалистов

Портал Rabota.ru специально для ИТ-специалистов собрал большое количество вакансий от крупнейших компаний в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Среди партнеров портала — крупные игроки
03.08.2010 Портал Rabota.ru запускает новые услуги в Москве и новые сервисы для регионов

Портал Rabota.ru объявил о запуске новой услуги для клиентов — «Автообновление вакансий». Также ранее анонсированная услуга приема платежей через систему Robokassa сегодня внедрена во всех региональны
28.07.2010 Портал Rabota.ru запустил новый проект для ИТ-компаний: «Агентство Rabota.ru»

Рекрутинговый портал Rabota.ru объявил о запуске нового проекта для ИТ-компаний — «Агентство Rabota.ru». Новый проект нацелен на расширение возможностей работодателей сферы «ИТ» и «Телеком» по подбору необхо
20.07.2010 Портал Rabota.ru запустил новый проект для ИТ-компаний: «Агентство Rabota.ru»

Рекрутинговый портал Rabota.ru объявил о запуске нового проекта для ИТ-компаний — «Агентство Rabota.ru». Новый проект нацелен на расширение возможностей работодателей сферы «ИТ» и «Телеком» по подбору необхо
10.02.2009 «Работа.Ру» поможет аутсорсерам найти клиентов

Портал «Работа.Ру» объявил о запуске нового платного сервиса под названием «предложение аутсорсинга». Сервис позволяет аутсорсинговой компании разместить объявление с описанием объема и цены предлагаем
06.10.2008 «Работа.ru» запустила новую мобильную версию для iPhone

Популярный портал по трудоустройству «Работа.ru» представил специальную мобильную версию сайта i.rabota.ru. У портала уже есть версии для мобильных телефонов и современных коммуникаторов - wap.rabota.ru и m.rabota.ru. Новая i.rabota.ru максимально адаптирована для рабо
07.08.2000 Port.ru представила новые проекты - Rabota.ru, Ruki.ru и Chat.Talk.ru

Port.ru представила свой новый проект - Rabota.ru, портал о работе и карьере. В основе портала - две информационные базы: база вакансий и база резюме, оснащенные поисковой системой. На Rabota.ru в режиме реального времени рабо

Публикаций - 131, упоминаний - 151

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 14
8983 12
VK - Mail.ru Group 3532 11
1С-Битрикс - Bitrix 620 9
Microsoft Corporation 25236 7
Google LLC 12255 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 5
GitHub 963 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 4
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 42 4
МегаФон 9892 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
Telegram Group 2571 4
Stafory - Стафори 16 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
Ростелеком 10306 3
Apple Inc 12628 3
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 64 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 97 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 2
Dream Industries 10 2
Ventra - Вентра 44 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
Сбер - InSales - Инсейлс 59 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 160 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 2
Adobe Figma 60 2
WMT Group - ВиЭмТи Групп 10 2
РДВ-Софт 2 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 2
Broadcom - VMware 2490 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 33
Superjob - Суперджоб 704 29
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 22
Сбер - СберАвто 36 9
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 8
Microsoft - LinkedIn 684 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 4
Сбер - СберЛогистика 70 3
РДВ-медиа-групп 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
ГПБ - Газпромбанк 1174 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Альфа-Банк 1868 3
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
YouDo Web Technologies Limited 46 2
eApteka.ru - eАптека 4 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 2
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 7 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Selecty - Селекти 19 2
Get experts - Гет Экспертс 21 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 25
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 24
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 15
DevOps - Development и Operations 1067 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 7
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 6
Oracle Java - язык программирования 3328 13
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 10
Microsoft Windows 16327 10
FreePik 1435 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 8
Linux OS 10896 8
C/C++ - Язык программирования 839 7
Google Android 14679 7
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 7
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 6
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 5
Google Go - Golang - Язык программирования 93 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 5
JavaScript - JS - язык программирования 1329 5
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 4
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 74 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 4
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 4
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 4
Docker - Платформа распределённых приложений 435 4
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 93 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 75 3
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 3
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 16 3
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 22 3
Ветерков Александр 10 6
Шашкин Алексей 55 5
Захаров Алексей 47 5
Голубцов Олег 8 4
Хасис Лев 105 4
Делицын Леонид 133 3
Корицкий Владимир 4 3
Гросс Александр 3 3
Попов Анатолий 142 2
Бочерова Елена 40 2
Ураксин Александр 2 2
Малин Дмитрий 6 2
Шаповалов Вадим 2 2
Григорьева Евгения 60 2
Артемьева Елена 4 2
Хадина Марина 37 2
Шатилова Евгения 2 2
Мишустин Михаил 734 2
Терещенко Денис 92 1
Паршин Максим 321 1
Серебряникова Анна 77 1
Малышев Сергей 99 1
Ведяхин Александр 167 1
Климарев Михаил 48 1
Скляр Алексей 53 1
Романенко Андрей 92 1
Круглов Константин 28 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Фомичев Олег 139 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
Попов Андрей 115 1
Солдатенков Сергей 161 1
Лоевский Илья 13 1
Васильев Евгений 127 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Казак Максим 162 1
Алтухова Александра 6 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Стрелкина Любовь 10 1
Раевский Алексей 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Кипр - Республика 579 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Казахстан - Республика 5792 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Украина 7793 2
Канада 4985 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Нидерланды 3631 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Израиль 2784 2
Индия - Bharat 5697 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Зимбабве - Республика 123 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Кения - Республика 159 1
Канада - Монреаль 72 1
Камерун - Республика 60 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 80
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 11
Английский язык 6876 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 4
Ведомости 1233 8
Из рук в руки - irr.ru 70 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 704 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Главбух 12 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Россия Культура - телеканал 10 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Инфобизнес 24 1
S8 Capital - Sport24 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 11
День молодёжи - 27 июня 998 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
VK All Cups 18 1
Антипремия Рунета 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews AWARDS - награда 549 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
