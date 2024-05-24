Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Работа.ру Rabota.ru
Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала.
- На весну 2022 года на сервисе размещено более 21,2 млн резюме, зарегистрировано более 810 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
СОБЫТИЯ
|24.05.2024
|
«Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе
Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезопасности на работе. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респонден
|16.04.2024
|
«СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране
Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер заработной платы по отраслям и социально-демографическим характеристикам, а также узнали о зарплатных ожиданиях россиян в 202
|26.01.2024
|
«Работа.ру» и «СберНПФ»: россияне рассказали о работе мечты для студентов
Большинство россиян подрабатывали в студенческие годы, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ». Среди тех, кто совмещал работу и учебу, самыми популярными профессиями оказались продавец и грузчик. При этом главными критериями для выбора первого места работы россиян
|15.09.2023
|
Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше
на совместное исследование «Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка» («СберНПФ») и портала «Работа.ру». Это означает, что молодые россияне, еще находящиеся в процессе получения образова
|26.04.2023
|
«Работа.ру» поможет бизнесу справиться с дефицитом кадров благодаря функционалу на основе ИИ
Поиск подходящих кандидатов — один из самых сложных и долгих этапов найма для любого рекрутера. По данным исследования «Работа.ру», более 80% работодателей сталкивались с нехваткой кадров в 2022 г. Чтобы нивелировать последствия дефицита кадров на рынке труда и сделать поиск сотрудников быстрее и качественнее, «
|11.11.2022
|
«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов
Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в отрасли ИТ для молодежи. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышат
|07.11.2022
|
Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»
«Работа.ру» и «Яндекс практикум» провели совместное исследование и выяснили, как растет популярность изучения английского языка для карьерных целей, в каких сферах чаще всего требуется знание яз
|26.10.2022
|
«Работа.ру» запустила «Подработку» — сервис по поиску исполнителей для бизнеса
«Работа.ру», сервис по поиску работы и подбору персонала, запустил «Подработку». Продукт создан, чтобы помогать бизнесу в поиске самозанятых специалистов для выполнения работ или оказания услуг
|27.05.2022
|
Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore
Мобильное приложение сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» первым среди джоб-бордов появилось в российских магазинах приложений RuStore и Nas
|16.05.2022
|
«Работа.ру»: каждый пятый россиянин считает, что успеха в ИТ добиваются самоучки
Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, нужно ли профильное образование для построения успешной карьеры в ИТ и где лучше всего учиться на ИТ-специалиста, по мнению жителей России. В опросе пр
|14.01.2022
|
«Работа.ру» запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов «Салют»
Сервис «Работа.ру» запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства «Салют
|25.11.2021
|
«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ
Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в сфере ИТ. Один из самых высоких доходов доступен лидеру автоматизированной системы в московском
|08.11.2021
|
«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке
Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил ноябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предло
|20.05.2021
|
«Работа.ру» поможет выбрать курсы для обучения востребованным профессиям и повышения квалификации
Сервис «Работа.ру» добавил список полезных курсов для обучения перспективным специальностям в разделе «Профессии». В недавнем исследовании, проведенном сервисом, выяснилось, что почти половина жителей
|31.03.2021
|
Сервис «Работа.ру» упростил поиск вакансий с удаленной занятостью и возможностью переезда
Сервис «Работа.ру» запустил новую функцию поиска предложений на страницах компаний сразу по всей России. Это позволит соискателям быстрее находить подходящие предложения и рассматривать больше возможно
|25.03.2021
|
«Работа.ру» поможет россиянам спланировать карьеру
Сервис «Работа.ру» открыл на сайте новый раздел «Профессии», который поможет планировать карьеру в популярных и востребованных сейчас специальностях. Он содержит всю актуальную информацию о самых востр
|11.03.2021
|
Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»
о продажам косметологического оборудования могут рассчитывать на одну из самых высоких зарплат среди сотрудников в удаленном режиме работы – до 300 тыс. руб., рассказали CNews в пресс-службе сервиса «Работа.ру» для поиска работы и подбора персонала (входит в экосистему Сбербанка). Следующие несколько строчек в списке наиболее высокооплачиваемых сотрудников на удаленке, по данным базы ваканс
|26.02.2021
|
«Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» начал перенос информационных систем в облако Sbercloud. В рамках заключенного соглашения компания Sbercloud предоставила сервису «Работа.ру» инфраструктурные и платформенные с
|26.08.2020
|
«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber
Сервис «Работа.ру» запустил чат-бот с технологией искусственного интеллекта для быстрого поиска работ
|08.07.2020
|
Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru
упили дополнительно выпущенные акции «Работы для вас» на 552 млн руб., а в марте 2020 г. выдали АО «Работа.ру», входящее в состав группы «Работа для вас» два займа по 150 млн руб. Раскрыты пара
|28.04.2020
|
«Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустила рекрутинговый сервис для стартапов
«Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка) при поддержке акселератора Сбербанка запутила рекр
|04.06.2019
|
Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ru
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Интернет-портал вошел в экосистему банка, что, по мнению представителей банка, позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании. Цифровые сервисы по поиску вак
|01.04.2019
|
Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места
ом персонала в интернете Сбербанк объявил о покупке сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Rabota.ru. Сумма сделки не раскрывается, известно лишь, что она будет закрыта в мае 2019 г. С
|01.04.2019
|
Сбербанк выходит на рынок сервисов для поиска работы и подбора сотрудников
Сбербанк объявил о планах по приобретению у текущих владельцев 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 г. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одн
|11.08.2010
|
Портал Rabota.ru предлагает широкий набор вакансий для ИТ-специалистов
Портал Rabota.ru специально для ИТ-специалистов собрал большое количество вакансий от крупнейших компаний в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Среди партнеров портала — крупные игроки
|03.08.2010
|
Портал Rabota.ru запускает новые услуги в Москве и новые сервисы для регионов
Портал Rabota.ru объявил о запуске новой услуги для клиентов — «Автообновление вакансий». Также ранее анонсированная услуга приема платежей через систему Robokassa сегодня внедрена во всех региональны
|28.07.2010
|
Портал Rabota.ru запустил новый проект для ИТ-компаний: «Агентство Rabota.ru»
Рекрутинговый портал Rabota.ru объявил о запуске нового проекта для ИТ-компаний — «Агентство Rabota.ru». Новый проект нацелен на расширение возможностей работодателей сферы «ИТ» и «Телеком» по подбору необхо
|20.07.2010
|
Портал Rabota.ru запустил новый проект для ИТ-компаний: «Агентство Rabota.ru»
Рекрутинговый портал Rabota.ru объявил о запуске нового проекта для ИТ-компаний — «Агентство Rabota.ru». Новый проект нацелен на расширение возможностей работодателей сферы «ИТ» и «Телеком» по подбору необхо
|10.02.2009
|
«Работа.Ру» поможет аутсорсерам найти клиентов
Портал «Работа.Ру» объявил о запуске нового платного сервиса под названием «предложение аутсорсинга». Сервис позволяет аутсорсинговой компании разместить объявление с описанием объема и цены предлагаем
|06.10.2008
|
«Работа.ru» запустила новую мобильную версию для iPhone
Популярный портал по трудоустройству «Работа.ru» представил специальную мобильную версию сайта i.rabota.ru. У портала уже есть версии для мобильных телефонов и современных коммуникаторов - wap.rabota.ru и m.rabota.ru. Новая i.rabota.ru максимально адаптирована для рабо
|07.08.2000
|
Port.ru представила новые проекты - Rabota.ru, Ruki.ru и Chat.Talk.ru
Port.ru представила свой новый проект - Rabota.ru, портал о работе и карьере. В основе портала - две информационные базы: база вакансий и база резюме, оснащенные поисковой системой. На Rabota.ru в режиме реального времени рабо
