Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше

Студентам в ИТ-сфере платят в среднем 47 тыс. руб., что является высокой зарплатой по меркам многих городов России. Но, работая курьером, они могут получать еще больше, а в этой сфере навыки в ИТ не требуются, как и в строительстве, где средняя зарплата студента в 2023 г. составляет 67 тыс. руб.

Работать в ИТ без диплома

Средняя зарплата студентов, работающих в ИТ-сфере, к сентябрю 2023 г. составила 47 тыс. руб., сообщили CNews представители Сбербанка со ссылкой на совместное исследование «Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка» («СберНПФ») и портала «Работа.ру». Это означает, что молодые россияне, еще находящиеся в процессе получения образования, при устройстве в ИТ-сферу могут получать высокую по меркам подавляющего большинства российских регионов заплату.

В отчете об исследовании «СберНПФ» и «Работы.ру» не сказано, есть ли связь между специальностью, которую получает студент, и сферой его работы. Другими словами, будущий архитектор может трудиться в ИТ или ИБ, а будущий программист может работать курьером.

ИТ-отрасль славится своими высокими зарплатами – CNews писал, что программисты, к примеру, могут получать в пределах 550 тыс. руб. ежемесячно. Но это, зачастую, не касается студентов – в этой области средняя зарплата учащихся только кажется высокой. На деле есть множество сфер, где можно зарабатывать ощутимо больше, не имея даже базовых знаний и навыков в информационных технологиях.

Фото: FreePik ИТ-сфера позволяет зарабатывать сотни тысяч рублей. Но не во время студенчества

В этом плане ИТ очень сильно обгоняют сферы логистики и транспорта. Здесь студенты получают в среднем 75 тыс. руб. каждый месяц, что более чем в полтора раза больше, чем в ИТ. Те, кто подался в строительство или недвижимость, могут рассчитывать, в среднем, на 67 тыс. руб. в месяц.

Где выгоднее работать

Исходя из предоставленной Сбербанком статистики, ИТ хоть и входят в топ-10 сфер деятельности по размерам зарплат студентов, но находится почти в самом его конце. Они заняли восьмую строчку, опередив работу в маркетинге, СМИ, рекламе, культуре и образовании. В этих отраслях, как и на госслужбе, студентам предложат в среднем 44 тыс. руб. в месяц – меньше средняя зарплата только в торговле (43 тыс. руб.).

Среднее зарплатное предложение для студентов по отраслям

Отрасль Средняя з/п (тыс. руб.) Транспорт / логистика 75 Офисные службы / бизнес-услуги 67 Строительство / недвижимость 67 Производство / агропром 63 Работа без специальной подготовки / без опыта 60 Сфера услуг 55 Красота / здоровье 54 ИТ / интернет / телеком 47 Культура / образование / госслужба 44 Маркетинг / реклама / СМИ 44 Торговля 43

Что примечательно, по данным «СберНПФ» и «Работы.ру», даже трудясь на работе, где вовсе не требуется какая-либо специальная подготовка, студенты смогут получать в среднем 60 тыс. руб. ежемесячно. А если у них есть интерес к производству, или если их интересует работа в компаниях агропромышленного комплекса, то платить им в них будут в среднем 63 тыс. руб.

Ситуация с вакансиями

Российские компании все охотнее берут на работу студентов, что очень выгодно последним – они могут получить навыки и опыт работы еще до того, как им выдадут диплом. Число вакансий для них суммарно во всех сферах по итогам августа 2023 г. выросло на 8% год к году, а средняя их зарплата, без учета сферы деятельности, составила 57 тыс. руб., сообщил CNews Александр Ветерков, заместитель генерального директора портала «Работа.ру».

Он подчеркнул, что наибольшее всего «студенческих» вакансий размещено для соискателей без опыта и специальной подготовки – таковых набралось 23% от общего числа предложений работы для студентов в России. В первую очередь это курьеры и операторы колл-центров, уточнил Ветерков.

«Чуть меньше предложений о работе в торговле (21%). Интересно, что в транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено 15% от общего числа вакансий», – подытожил гендиректор «Работы.ру».

Разнообразная работа в ИТ

Александр Ветерков обратил внимание на то, что рост количества вакансий на фоне дефицита кадров показывает, что работодатели готовы рассматривать неопытных кандидатов. В российской ИТ-сфере действительно существует дефицит кадров, измеряющийся сотнями тысяч специалистов. Некоторые из них покинули страну весной 2022 г.

Студентам, желающим трудиться в ИТ, открыто очень много дорог. В России работает большое количество ИТ-компаний, которые готовы принимать учащихся как на стажировку, так и на полноценную работу.

Один из примеров – госкорпорация «Ростех». «Наши ИТ-компании, а у нас их десятки по всей стране, охотно берут студентов на практику, это один из возможных путей к дальнейшему трудоустройству. На постоянную работу чаще всего берем студентов третьего курса и старше, когда у них у же есть определенные знания и опыт», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Также в апреле 2023 г. госкорпорация совместно с РТУ МИРЭА (один из крупнейших российских университетов, осуществляющий подготовку по более чем 110 направлениям и специальностям) запустила программу подготовки специалистов в сферах радио- и микроэлектронной промышленности, ИТ и информационной безопасности. Выпускникам вуза будет гарантировано трудоустройство на предприятиях «Ростеха».

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В «Мойофис» (разработчик отечественного офисного ПО) рассказалиCNews, что в компании в настоящее время существует программа стажировки студентов. «Летом 2022 г. первый опыт стажировок состоялся в Дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения «Мойофис», – сообщила редакции Александра Мин, директор по персоналу «Мойофис». – месте с командой рекрутмента коллеги отобрали кандидатов из ключевых технических вузов Самары, из которых несколько человек успешно сдали входное тестирование на базовые знания и в сентябре приступили к обучению. По окончанию программы мы сделали офферы 50% студентов. В этом году «Мойофис» расширил практику стажировок и запустил второй поток аналогичного обучения».

По словам представителей компании, в настоящее время программа стажировок действует только в Самаре – у «Мойофис» есть офис в этом городе, а также два представительства в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Иннополисе. «Локация выбрана нами неслучайно – летом 2022 г. мы объявили об открытии офиса разработки в Самаре. Немало сотрудников «Мойофис» – выпускники именно самарских технических вузов, мы хорошо знаем, насколько сильна ИТ-школа региона», – сказала CNews Александра Мин.

«Программа интенсивной подготовки инженеров Linux «Мойофис старт» состоит из двух модулей, рассчитанных на два месяца обучения. Стажировка включает очные практические занятия с преподавателем четыре-пять раз в неделю в вечернее время, домашние задания и лабораторные между встречами, тестирования после каждой темы и экзамены по окончанию первого и второго модуля. Мы считаем, что в вопросах обучения важно применять комплексный подход. Краткосрочные курсы узкой направленности не могут в полной мере закрыть все необходимые темы. Теория, оторванная от практики, принесет мало пользы. Поэтому молодым специалистам мы рекомендуем уделять внимание комплексному обучению и как можно чаще применять знания на практике, непрерывно учиться новому, экспериментировать и следить за трендами в индустрии», – подытожила Александра Мин.

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В «Ростелекоме» тоже есть программа стажировки студентов. «В 2023 г. в «Ростелекоме» впервые запустили оплачиваемую стажерскую программу «Твоя первая», – сообщила CNews Юлия Терещенко, директор по стратегическим программам HR «Ростелекома». – В ней участвуют студенты и выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры 2021-2025 годов. Программа действует не только в Москве, но и еще в 29 городах. Летом завершился отбор из 6850 заявок из более чем 100 городов России, на стажировку вышли 155 финалистов».

«Так как многие стажеры ещё продолжают получать образование, программа предусматривает гибкий график (20 часов в неделю и возможность совмещать программу с учебой), – добавила Юлия Терещенко. – Программа охватывает практически все направления внутри «Ростелекома», от строительства и эксплуатации сетей до закупок и HR. ИТ-направление в неё тоже включено и традиционно стало одним из самых востребованных у студентов. В течение 6 месяцев стажеры работают над реальными задачами бизнеса и получают зарплату, которая зависит от региона и направления. Самые успешные получат возможность остаться и работать в компании дальше».