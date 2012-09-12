Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
День программиста Day of the Programmer 256-й день года
|12.09.2012
|Россия отмечает День программиста
|13.09.2011
|В России отмечается День программиста
|14.09.2009
|Россия впервые отметила День программиста
|24.07.2009
|В России будут отмечать «День программиста»
|13.09.2006
|Россия празднует День Программиста
Публикаций - 80, упоминаний - 82
День программиста упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Meta Platforms - Facebook 4207 6
|Yandex - Яндекс 4901 6
|Intel Corporation 11147 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8711 4
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3856 3
|VK - Mail.ru Group 2993 3
|Apple Inc 10535 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 3
|Oracle Corporation 5969 2
|SAP SE 4512 2
|REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 205 1
|EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 360 1
|NVision Group - Энвижн Груп 660 1
|Netcracker Technology 23 1
|Ростех - Ростехнологии 2485 1
|Huawei 3134 1
|Cisco Systems 4700 1
|Freecom 7 1
|Уралсиб Банк 474 2
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 882 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 1
|Русагро Группа Компаний 181 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 1
|Газпром ПАО 942 1
|Wikipedia - Википедия 410 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 1
|Компьютерра 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru