Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой 44%. Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты? Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-за зарплаты встреча

Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть не станет оказывать ему такую услугу, и заодно порекомендовал ему улучшить собственные знания в программировании. Виртуальный ассистент четко высказал свою позицию, подчеркнув, что не будет делать за программиста его работу, и посоветовал пользователю научиться программировать самостоятельно. Отдельно он добавил, что слишком частое обращение к помощникам программиста может привести к

Программисты все реже соглашаются на тестирование при трудоустройстве На вакансии с тестовыми заданиями всегда откликаются 6 из 10 специалистов по тестированию и только 2 программиста из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве. Об э

Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты и OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT, ныне живущий в Канаде разработчик с чехословацкими корнями. В своем микроблоге в заблокированной в России соцсети Х он написал, что от программиста требуется просто произнести или написать пару фраз, получить готовый код и скопировать его. Нейросеть «Кандинский» Все больше программистов делегируют свои задачи нейросетям Карпат

Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python я в живых программистах, потому что полностью доверять разработку кода искусственному интеллекту мало кто решается, пишет Tiobe в комментариях к своему рейтингу за февраль 2025 г. И те, кто учится на программиста, чаще всего осваивают именно Python. Ретро в моде Годом ранее, в начале 2024 г., в почете у программистов были не быстрые, а по-настоящему древние языки программирования, появившие

Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора нуться с ним лицом к лицу, но он сумел заслужить его уважение после того, как столь ответственная программа, постоянно сбоящая, внезапно начала работать корректно. Борис исправил ее за 10 минут, хотя программисты бились над ней месяцами. Произвольные зависания Борис, судя по всему, был в числе последних, кто, по мнению его руководства, имел хоть какой-то шанс исправить глючное приложение, п

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста с LSP-серверами (Language Server Protocol), благодаря которой в платформе появится поддержка массы других языков программирования, включая Go, TypeScript и Rust. Нейросеть «Кандинский» Отечественные программисты смогут не опасаться иностранных санкций, работая в OpenIDE На вопрос CNews, какие именно языки, помимо перечисленных, будут поддерживаться платформой, представители «Группы Астра»

Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы ткрыты в российских банках. Не будет никаких исключений – Google перестанет платить и разработчикам видеоигр, и авторам навигаторов, и тем, кто делает узкоспециализированные платные приложения. Также программисты лишатся доходов с продаж своих программ по всему миру. Denny Müller / Unsplash Экосистема Android разом стала менее привлекательной для российских программистов «Начиная с 26 декаб

Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят кт. За последние три с половиной года с момента выхода Copilot, самого известного в мире ассистента программиста, он и подобные ему сервисы заметно продвинулись в своем развитии. Без опыта нет

Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами е два года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика», – добавили они. Писать программы все еще выгодно В России по-прежнему востребованы программисты, пишущие на самых разных языках программирования. Если судить только по количеству открытых вакансий, сильнее всего работодатели ищут специалистов в Java, PHP, C++. Зарплата тех, к

Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу енного интеллекта вряд ли сильно повлияют на рост производительности труда программистов – они окажут на него очень скромное влияние. Сильнее других пользу ИИ в написании кода ощутят наиболее опытные программисты – сеньоры, считают в Gartner. Нейросеть "Кандинский" Чтобы оставаться на плаву и быть востребованным специалистом, программисту придется осваивать ИИ. Других вариантов не остается

Создатель Linux Линус Торвальдс приказал разработчикам следить за словами. Его взбесили шибко грамотные программисты , что ни на секунду не сомневается в том, что ее разработка пойдет по тому же тернистому и сложному пути, что были у ARM и х86. Новая архитектура, по его мнению, будет набивать те же шишки, поскольку программисты и разработчики «железа» ведут себя точно так же, как и их предшественники – взаимопонимание между ними оставляет желать лучшего, уверен Торвальдс.

ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов Шума много, толку мало ИИ-помощники программиста на поверку оказались не такими уж и полезными. Согласно недавнему исследованию а

Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. руб. в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80 Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. руб. в месяц, программисты — на 200 тыс. руб.. Сервис по поиску работы SuperJob решил выяснить, за какую зарплату представители распространенных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, котор

Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ скать информацию, мужчины и женщины не хотят примерно в равной степени. 55% аудитории ИИ-помощников программиста – мужчины, 45% – женщины. Если же учитывать результаты исследования портала GitH

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х Когда отмечают День программиста В отличие от многих популярных праздников — таких, как Новый год или 8 Март

Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста Герои нашего времени «СберТех», дочерняя компания «Сбера», и ИТ-сообщество «Хабр» в преддверии Дня программиста провели исследование и составили портрет типичного программиста 2024 года

Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео t по-русски Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании собственного ассистента программиста – аналога Copilot американской Microsoft. Проект носит название Yandex Code Assi

Больше трети ИT-специалистов не знают, что в России отмечается день программиста ного праздника — 256-й день в году. 27,4% опрошенных убеждены, что он проходит в первое воскресенье сентября, а 39,2% уверены, что в России он совсем не отмечается. Несмотря на популярность сферы ИT, день программиста в России пока не распространен так широко, как день учителя или врача — 82% опрошенных его не отмечают. 10% праздновали внутри своей компании лишь однажды, а 7,8% — ежегодно у

Уехали, но остались. Бежавшие из России программисты массово работают на российские компании Т-специалисты, то они разбросаны по всему миру. Большинство респондентов на момент проведения опроса находились в Сербии. 33% проживали в странах Европы – в апреле 2024 г. CNews писал, что российские программисты стали очень активно приобретать вид на жительство в Старом свете, особенно во Франции, после чего покупать билет в один конец. Что не так с работой за рубежом По оценке аналитиков

Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране вернул отрасли лидерство в этом плане. Статистика Росстата гласит, что в 2023 г. среднемесячная номинальная зарплата по всей экономике России подскочила приблизительно на 14,6%. Но, с другой стороны, программисты получают намного больше денег (более чем в 2,3 раза), чем представители других профессий – их средняя зарплата по итогам 2023 г. достигла 176 тыс. руб. против среднемесячной номина

Офис больше не нужен. В России зарплаты программистов-фрилансеров выросли в полтора раза штатных специалистов показали серьезную динамику роста по итогам первой половины 2024 г., сообщили CNews представители сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff. В числе лидеров по росту зарплат – программисты, не желающие трудиться на одного работодателя и числиться в штате одной компании. Согласно статистике Solar Staff, в первом полугодии 2024 г. средняя зарплата разработчиков-фриланс

Программисты, юристы и врачи чаще других говорят о том, что работа позволяет им развиваться в профессии Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех окру

MTS AI создала ИИ-помощника программиста MTS AI запустила ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности

Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам стников опроса, проходившего в мае 2024 г., зарплаты программистов необоснованно высоки. Действительно, некоторые ИТ-шники вполне могут получать по 500 тыс. руб. в месяц и даже больше, как, например, программисты на PHP. Для пересчета сфер с подобными зарплатами в России с лихвой хватит пальцев одной руки. Примечательно, что среди мужчин тех, кто считает зарплаты ИТ-специалистов завышенными

В рейтинге переоцененных профессий программисты потеснили чиновников раны. 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты ИТ-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%). Интересно, что годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники — на втором с 13%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менедж

Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 230 тыс. руб. – год назад он тоже был на третьем месте, но тогда в этом городе средняя зарплата PHP-программиста составляла 220 тыс. руб. Где выгоднее всего работать При этом потолок зарплат за

Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры ьше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%). Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских професси

Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее гораздо более старых решений, оказалось полностью оправданно. Как показал опыт Google, с помощью Rust можно вдвое увеличить производительность команды разработчиков в сравнении с использованием C++. Программисты, перешедшие на Rust, наперебой говорят о том, что он намного проще С++ во всех аспектах. О преимуществах Rust над C++ заявил технический директор Google Ланс Бергстром (Lance Bergs

Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ й без участия человека. По словам ученых, это нетривиальная задача, решить которую пока не удалось никому в мире. Все разработки в этой области пока находятся на уровне прототипа. Фото: МФТИ Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ «В качестве модели мы задействовали роборуку с шестью степенями свободы. Нашей целью было научить ее самостоятельно сорти

Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить «Проблемный» ИИ-помощник Чешская JetBrains столкнулась с критикой в свой адрес после того, как в продуктах компании появился помощник программиста с искусственным интеллектом (ИИ). От плагина, обеспечивающего работу ассистента, как оказалось, практически невозможно избавиться, что вызвало недовольство пользователей, пишет The

Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде помогает автору кода исправлять ошибки, а не делает это за него. Однако ничего не помешает ученику показать написанный им код, в котором нейросеть «Яндекса» нашла ошибку, другому сервису – помощнику программиста. Таковым с лета 2021 г. владеет Microsoft – он носит название Copilot и является частью проекта GitHub. Существуют и другие сервисы подобного рода, которые помогают в написании код

Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники Дизайнерам, инженерам и главным бухгалтерам часто приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время. Принципа не работать в праздники и выходные чаще всего придерживаются программисты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны. Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выход

Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы ее на другую. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 24 профессиональных групп из все

Только 2% россиян хотели бы попробовать себя в роли программиста ь врачом. Пилотом мечтают побыть 6%, актером — 5%. 4% россиян хотели бы попробовать свои силы в роли чиновника. Еще 4% — отправиться в космос. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Профессии программиста и дизайнера привлекают по 2% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем. 28% россиян назвали иные професс

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными трудников (Digital Employee Experience, DEX), в том числе о том, как, по их мнению, развитие искусственного интеллекта имело и будет иметь место. воздействие на сотрудников. Фото: Нейросеть Kandinsky Программисты - в числе первых, кого нейросети оставят без любимой работы Опрошенные Ivanti ИТ-специалисты в большинстве своем уверены, что если использование искусственного интеллекта и приноси

Около 80% россиян считают, что у программистов интересная работа «Мир Plat.Form» – ИТ-бренд Национальной системы платежных карт (НСПК) – узнал, что профессия программиста остается привлекательной для россиян. При этом у части населения страны до сих п

Работают дистанционно чаще всего программисты нее 10%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно). Дистанционно чаще всего трудятся программисты (в 27% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (16%) и кадры (11%). *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 195 Вр

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди Индийские программисты станут историей Программисты из Индии, которым крупные компании со всего мира передают различные задачи на аутсорс, оказались вымирающим видом. В последние полтора десятка л