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День программиста Day of the Programmer 256-й день года

СОБЫТИЯ


27.03.2025 Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой

44%. Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты? Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-за зарплаты встреча
14.03.2025 Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть

не станет оказывать ему такую услугу, и заодно порекомендовал ему улучшить собственные знания в программировании. Виртуальный ассистент четко высказал свою позицию, подчеркнув, что не будет делать за программиста его работу, и посоветовал пользователю научиться программировать самостоятельно. Отдельно он добавил, что слишком частое обращение к помощникам программиста может привести к
10.03.2025 Программисты все реже соглашаются на тестирование при трудоустройстве

На вакансии с тестовыми заданиями всегда откликаются 6 из 10 специалистов по тестированию и только 2 программиста из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве. Об э
07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты

и OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT, ныне живущий в Канаде разработчик с чехословацкими корнями. В своем микроблоге в заблокированной в России соцсети Х он написал, что от программиста требуется просто произнести или написать пару фраз, получить готовый код и скопировать его. Нейросеть «Кандинский» Все больше программистов делегируют свои задачи нейросетям Карпат
13.02.2025 Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python

я в живых программистах, потому что полностью доверять разработку кода искусственному интеллекту мало кто решается, пишет Tiobe в комментариях к своему рейтингу за февраль 2025 г. И те, кто учится на программиста, чаще всего осваивают именно Python. Ретро в моде Годом ранее, в начале 2024 г., в почете у программистов были не быстрые, а по-настоящему древние языки программирования, появившие
20.12.2024 Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора

нуться с ним лицом к лицу, но он сумел заслужить его уважение после того, как столь ответственная программа, постоянно сбоящая, внезапно начала работать корректно. Борис исправил ее за 10 минут, хотя программисты бились над ней месяцами. Произвольные зависания Борис, судя по всему, был в числе последних, кто, по мнению его руководства, имел хоть какой-то шанс исправить глючное приложение, п
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста

с LSP-серверами (Language Server Protocol), благодаря которой в платформе появится поддержка массы других языков программирования, включая Go, TypeScript и Rust. Нейросеть «Кандинский» Отечественные программисты смогут не опасаться иностранных санкций, работая в OpenIDE На вопрос CNews, какие именно языки, помимо перечисленных, будут поддерживаться платформой, представители «Группы Астра»

13.12.2024 Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы

ткрыты в российских банках. Не будет никаких исключений – Google перестанет платить и разработчикам видеоигр, и авторам навигаторов, и тем, кто делает узкоспециализированные платные приложения. Также программисты лишатся доходов с продаж своих программ по всему миру. Denny Müller / Unsplash Экосистема Android разом стала менее привлекательной для российских программистов «Начиная с 26 декаб
27.11.2024 Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят

кт. За последние три с половиной года с момента выхода Copilot, самого известного в мире ассистента программиста, он и подобные ему сервисы заметно продвинулись в своем развитии. Без опыта нет

06.11.2024 Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами

е два года зарплаты junior-специалистов практически не растут, а по отдельным позициям есть отрицательная динамика», – добавили они. Писать программы все еще выгодно В России по-прежнему востребованы программисты, пишущие на самых разных языках программирования. Если судить только по количеству открытых вакансий, сильнее всего работодатели ищут специалистов в Java, PHP, C++. Зарплата тех, к
11.10.2024 Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу

енного интеллекта вряд ли сильно повлияют на рост производительности труда программистов – они окажут на него очень скромное влияние. Сильнее других пользу ИИ в написании кода ощутят наиболее опытные программисты – сеньоры, считают в Gartner. Нейросеть "Кандинский" Чтобы оставаться на плаву и быть востребованным специалистом, программисту придется осваивать ИИ. Других вариантов не остается

08.10.2024 Создатель Linux Линус Торвальдс приказал разработчикам следить за словами. Его взбесили шибко грамотные программисты

, что ни на секунду не сомневается в том, что ее разработка пойдет по тому же тернистому и сложному пути, что были у ARM и х86. Новая архитектура, по его мнению, будет набивать те же шишки, поскольку программисты и разработчики «железа» ведут себя точно так же, как и их предшественники – взаимопонимание между ними оставляет желать лучшего, уверен Торвальдс.
02.10.2024 ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов

Шума много, толку мало ИИ-помощники программиста на поверку оказались не такими уж и полезными. Согласно недавнему исследованию а
27.09.2024 Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. руб. в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. руб. в месяц, программисты — на 200 тыс. руб.. Сервис по поиску работы SuperJob решил выяснить, за какую зарплату представители распространенных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, котор
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

скать информацию, мужчины и женщины не хотят примерно в равной степени. 55% аудитории ИИ-помощников программиста – мужчины, 45% – женщины. Если же учитывать результаты исследования портала GitH
17.09.2024 Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Когда отмечают День программиста В отличие от многих популярных праздников — таких, как Новый год или 8 Март
12.09.2024 Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста

Герои нашего времени «СберТех», дочерняя компания «Сбера», и ИТ-сообщество «Хабр» в преддверии Дня программиста провели исследование и составили портрет типичного программиста 2024 года
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео

t по-русски Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании собственного ассистента программиста – аналога Copilot американской Microsoft. Проект носит название Yandex Code Assi
06.09.2024 Больше трети ИT-специалистов не знают, что в России отмечается день программиста

ного праздника — 256-й день в году. 27,4% опрошенных убеждены, что он проходит в первое воскресенье сентября, а 39,2% уверены, что в России он совсем не отмечается. Несмотря на популярность сферы ИT, день программиста в России пока не распространен так широко, как день учителя или врача — 82% опрошенных его не отмечают. 10% праздновали внутри своей компании лишь однажды, а 7,8% — ежегодно у
09.08.2024 Уехали, но остались. Бежавшие из России программисты массово работают на российские компании

Т-специалисты, то они разбросаны по всему миру. Большинство респондентов на момент проведения опроса находились в Сербии. 33% проживали в странах Европы – в апреле 2024 г. CNews писал, что российские программисты стали очень активно приобретать вид на жительство в Старом свете, особенно во Франции, после чего покупать билет в один конец. Что не так с работой за рубежом По оценке аналитиков

19.07.2024 Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране

вернул отрасли лидерство в этом плане. Статистика Росстата гласит, что в 2023 г. среднемесячная номинальная зарплата по всей экономике России подскочила приблизительно на 14,6%. Но, с другой стороны, программисты получают намного больше денег (более чем в 2,3 раза), чем представители других профессий – их средняя зарплата по итогам 2023 г. достигла 176 тыс. руб. против среднемесячной номина
08.07.2024 Офис больше не нужен. В России зарплаты программистов-фрилансеров выросли в полтора раза

штатных специалистов показали серьезную динамику роста по итогам первой половины 2024 г., сообщили CNews представители сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff. В числе лидеров по росту зарплат – программисты, не желающие трудиться на одного работодателя и числиться в штате одной компании. Согласно статистике Solar Staff, в первом полугодии 2024 г. средняя зарплата разработчиков-фриланс
05.07.2024 Программисты, юристы и врачи чаще других говорят о том, что работа позволяет им развиваться в профессии

Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех окру
19.06.2024 MTS AI создала ИИ-помощника программиста

MTS AI запустила ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код. Разработчики могут использовать ассистента программиста для повышения эффективности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности
11.06.2024 Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам

стников опроса, проходившего в мае 2024 г., зарплаты программистов необоснованно высоки. Действительно, некоторые ИТ-шники вполне могут получать по 500 тыс. руб. в месяц и даже больше, как, например, программисты на PHP. Для пересчета сфер с подобными зарплатами в России с лихвой хватит пальцев одной руки. Примечательно, что среди мужчин тех, кто считает зарплаты ИТ-специалистов завышенными
11.06.2024 В рейтинге переоцененных профессий программисты потеснили чиновников

раны. 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты ИТ-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%). Интересно, что годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники — на втором с 13%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менедж
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось

230 тыс. руб. – год назад он тоже был на третьем месте, но тогда в этом городе средняя зарплата PHP-программиста составляла 220 тыс. руб. Где выгоднее всего работать При этом потолок зарплат за
09.04.2024 Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

ьше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%). Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских професси
01.04.2024 Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее

гораздо более старых решений, оказалось полностью оправданно. Как показал опыт Google, с помощью Rust можно вдвое увеличить производительность команды разработчиков в сравнении с использованием C++. Программисты, перешедшие на Rust, наперебой говорят о том, что он намного проще С++ во всех аспектах. О преимуществах Rust над C++ заявил технический директор Google Ланс Бергстром (Lance Bergs
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ

й без участия человека. По словам ученых, это нетривиальная задача, решить которую пока не удалось никому в мире. Все разработки в этой области пока находятся на уровне прототипа. Фото: МФТИ Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ «В качестве модели мы задействовали роборуку с шестью степенями свободы. Нашей целью было научить ее самостоятельно сорти
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить

«Проблемный» ИИ-помощник Чешская JetBrains столкнулась с критикой в свой адрес после того, как в продуктах компании появился помощник программиста с искусственным интеллектом (ИИ). От плагина, обеспечивающего работу ассистента, как оказалось, практически невозможно избавиться, что вызвало недовольство пользователей, пишет The
07.12.2023 Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

помогает автору кода исправлять ошибки, а не делает это за него. Однако ничего не помешает ученику показать написанный им код, в котором нейросеть «Яндекса» нашла ошибку, другому сервису – помощнику программиста. Таковым с лета 2021 г. владеет Microsoft – он носит название Copilot и является частью проекта GitHub. Существуют и другие сервисы подобного рода, которые помогают в написании код
09.11.2023 Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники

Дизайнерам, инженерам и главным бухгалтерам часто приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время. Принципа не работать в праздники и выходные чаще всего придерживаются программисты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны. Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выход
12.10.2023 Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию

Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы ее на другую. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 24 профессиональных групп из все
04.10.2023 Только 2% россиян хотели бы попробовать себя в роли программиста

ь врачом. Пилотом мечтают побыть 6%, актером — 5%. 4% россиян хотели бы попробовать свои силы в роли чиновника. Еще 4% — отправиться в космос. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Профессии программиста и дизайнера привлекают по 2% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем. 28% россиян назвали иные професс
26.09.2023 Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

трудников (Digital Employee Experience, DEX), в том числе о том, как, по их мнению, развитие искусственного интеллекта имело и будет иметь место. воздействие на сотрудников. Фото: Нейросеть Kandinsky Программисты - в числе первых, кого нейросети оставят без любимой работы Опрошенные Ivanti ИТ-специалисты в большинстве своем уверены, что если использование искусственного интеллекта и приноси
14.09.2023 Около 80% россиян считают, что у программистов интересная работа

«Мир Plat.Form» – ИТ-бренд Национальной системы платежных карт (НСПК) – узнал, что профессия программиста остается привлекательной для россиян. При этом у части населения страны до сих п
24.08.2023 Работают дистанционно чаще всего программисты

нее 10%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно). Дистанционно чаще всего трудятся программисты (в 27% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (16%) и кадры (11%). *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 195 Вр
19.07.2023 Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

Индийские программисты станут историей Программисты из Индии, которым крупные компании со всего мира передают различные задачи на аутсорс, оказались вымирающим видом. В последние полтора десятка л
05.07.2023 Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

сходным кодом. Без влияния Microsoft здесь снова не обошлось – у компании есть виртуальный помощник программиста Copilot, который долгое время был доступен лишь частным разработчикам. Но, как с

Публикаций - 2663, упоминаний - 2822

День программиста и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 1055
Google LLC 12687 309
IBM - International Business Machines Corp 9699 185
Oracle Corporation 7074 181
Apple Inc 13154 167
9594 166
Microsoft Corporation - GitHub 1075 146
Intel Corporation 12811 145
Yandex - Яндекс 9215 122
Yahoo! 3726 99
SAP SE 5601 84
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 80
Meta Platforms - Facebook 4621 76
Amazon Inc - Amazon.com 3277 72
Cisco Systems 5372 70
Dell EMC 5180 63
Adobe Systems 1597 61
Samsung Electronics 11064 60
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 57
X Corp - Twitter 2938 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 55
HP Inc. 5883 55
OpenAI 541 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Sony 6739 50
Ростелеком 10948 49
Red Hat 1378 48
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 48
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 47
VK - Mail.ru Group 3602 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 39
Softline - Софтлайн 3743 34
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 33
HP - Hewlett-Packard 3662 33
Nvidia Corp 4002 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Lenovo Motorola 3566 32
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 29
Superjob - Суперджоб 858 115
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 84
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 34
eBay Inc 1640 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Microsoft - LinkedIn 699 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
Газпром ПАО 1493 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Почта России ПАО 2370 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 13
Visa International 1993 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Альфа-Банк 1979 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 12
Совкомбанк Совесть 279 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Резонанс НПП 407 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Boeing 1031 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
X5 Group - Перекрёсток 640 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Возрождение - Коммерческий банк 359 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 143
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 57
Судебная власть - Judicial power 2500 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 24
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 20
Федеральное казначейство России 1949 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 52
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
Apache Software Foundation - ASF 231 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 569
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 493
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 449
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 373
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 366
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 349
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 342
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 336
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 334
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 251
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 241
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 220
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 219
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 217
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 214
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 212
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 179
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 174
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 161
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 158
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 157
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 155
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 153
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 150
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 149
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 145
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 145
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 141
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 138
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 135
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 130
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 127
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 126
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 124
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 122
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 121
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 120
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 116
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 113
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 109
Microsoft Windows 16882 503
Linux OS 11533 290
Oracle Java - язык программирования 3469 232
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 157
Google Android 15243 141
C/C++ - Язык программирования 894 123
Microsoft Office 4170 122
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 109
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 106
JavaScript - JS - язык программирования 1425 103
Microsoft Windows 2000 8678 102
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 90
Apple iOS 8583 84
Microsoft Windows XP 2431 84
Mozilla Firefox - браузер 1951 80
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 63
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 63
Microsoft 365 Copilot 248 62
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 62
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 61
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 60
FreePik 1841 59
Microsoft Windows 7 2007 59
Microsoft Azure 1526 58
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 57
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 55
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 55
OpenAI - ChatGPT 719 53
Microsoft Windows 10 1938 51
Apple macOS 2419 51
Google Chrome - браузер 1701 48
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 48
Microsoft Windows 11 827 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 43
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 43
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 43
Microsoft Outlook 1506 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 104
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 76
Шадаев Максут 1210 31
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 28
Путин Владимир 3454 24
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 24
Скляров Дмитрий 64 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
Макаров Валентин 251 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 16
Smith Brad - Смит Брэд 104 15
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 14
Brin Sergey - Сергей Брин 193 13
Демидов Михаил 134 11
Перов Евгений 97 11
Касперская Наталья 319 11
Мишустин Михаил 787 11
Larry Page - Ларри Пейдж 197 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 10
Никифоров Николай 1138 10
Балт Валентин 9 9
Нуралиев Борис 298 9
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 9
Бутенко Владимир 28 9
Allen Paul - Аллен Пол 125 9
Бутенко Анна 19 9
Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 8
Смирнов Алексей 269 8
Новодворский Алексей 114 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Воронин Павел 196 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 8
Игнатова Мария 143 7
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 7
Рейман Леонид 1065 7
Натрусов Артем 313 7
Сотин Денис 216 7
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 7
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1328
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 721
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 425
Европа 24962 244
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 236
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 208
Германия - Федеративная Республика 13220 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 138
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 128
Индия - Bharat 5869 112
Украина 7928 98
Япония 13807 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 85
Азия - Азиатский регион 5920 75
США - Калифорния 4828 75
Россия - СФО - Новосибирск 4875 74
Франция - Французская Республика 8176 71
Канада 5081 69
Беларусь - Белоруссия 6289 60
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 56
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 54
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 53
Казахстан - Республика 6047 50
Южная Корея - Республика 7051 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Финляндия - Финляндская Республика 3697 46
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 41
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 40
Израиль 2856 39
Польша - Республика 2030 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 37
США - Нью-Йорк 3180 37
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 36
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 36
Нидерланды 3745 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Африка - Африканский регион 3640 32
Европа Восточная 3138 31
Испания - Королевство 3839 31
США - Колумбия - Вашингтон 1486 31
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 89
IDC - International Data Corporation 4975 65
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Forrester Research 834 21
Internet Stock Report 994 15
S&P 500 565 14
comScore 379 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
Net Applications 127 10
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Fortune Global 500 295 6
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
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HitWise 69 3
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - AMR Research 48 3
ABI Research 236 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Aberdeen Group 53 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 47
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 43
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 28
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 26
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 26
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 25
РАН - Российская академия наук 2122 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 7
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 5
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 4
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 58
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 30
День молодёжи - 27 июня 1087 21
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 19
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
Международный женский день - 8 марта 418 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews AWARDS - награда 571 7
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 6
CeBIT 614 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
Международный День Интернета 6 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Час кода - международное движение 11 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Microsoft Build - конференция 39 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 3
Microsoft Ignite 44 3
Russian Code Cup 12 3
VK All Cups 18 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
Meta - Facebook Hacker Cup 5 3
Defcon 45 3
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 2
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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