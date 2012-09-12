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День программиста Day of the Programmer 256-й день года



12.09.2012 Россия отмечает День программиста
13.09.2011 В России отмечается День программиста
14.09.2009 Россия впервые отметила День программиста
24.07.2009 В России будут отмечать «День программиста»
13.09.2006 Россия празднует День Программиста

Публикаций - 80, упоминаний - 82

День программиста упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4207 6
Yandex - Яндекс 4901 6
Intel Corporation 11147 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8711 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3856 3
VK - Mail.ru Group 2993 3
Apple Inc 10535 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 3
Oracle Corporation 5969 2
SAP SE 4512 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 205 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 360 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Netcracker Technology 23 1
Ростех - Ростехнологии 2485 1
Huawei 3134 1
Cisco Systems 4700 1
Freecom 7 1
Уралсиб Банк 474 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 882 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 1
Русагро Группа Компаний 181 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 1
Газпром ПАО 942 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7831 13
Президент Российской Федерации 3381 8
Правительство РФ 7624 4
Администрация Президента РФ 885 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1642 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2437 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2668 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2419 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1424 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1034 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 1
Руссофт - Russoft 368 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6077 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14806 14
Сервер - Серверные платформы 7052 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9162 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22450 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9518 9
Website - Вебсайт 6336 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6521 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2305 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5447 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4160 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2977 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8959 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1443 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 650 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4406 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 932 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1392 4
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 518 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8786 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3023 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1081 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1804 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 385 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 38293 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1196 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4216 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1297 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 958 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2071 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1497 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1437 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4079 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 309 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 848 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 562 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2687 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1131 1
Видеоигры - Video game 57 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2181 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 3
Apple iOS 6349 3
1С:ERP Управление предприятием 251 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 403 2
Superjob 210 2
Google Android 11809 2
The Digital Box ADA 16 1
Microsoft Office 3211 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 105 1
Oracle Java Development Kit - JDK 89 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 621 1
Apache Spark 66 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 325 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 124 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Медведев Дмитрий 1601 6
Балт Валентин 6 5
Byron George - Байрон Джордж 6 5
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 5
Червяков Михаил 4 4
Lovelace Augusta Ada - Лавлейс Ада Августа 2 2
Ермолаев Артем 348 2
Лашкина Елена 30 2
Ярных Андрей 14 1
Иванникова Светлана 9 1
Янковский Роман 1 1
Патрушев Николай 21 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Корчивой Станислав 15 1
Колесников Андрей 82 1
Королюк Алексей 86 1
Щеголев Игорь 685 1
Россия - Российская федерация - РФ 105077 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11333 11
Украина 6045 7
Германия - Федеративная Республика 8535 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2015 3
Земля - планета Солнечной системы 7154 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1003 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32883 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12146 1
Турция - Турецкая республика 1639 1
Испания - Королевство 2828 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12971 1
Израиль 1735 1
Польша - Республика 1533 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 336 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 382 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2289 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2533 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4908 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1542 4
Мошенничество - Махинации 1379 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9151 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2396 1
Информационное общество - Государственная программа 1190 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3331 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 130 1
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Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 582 1
Всемирный день электросвязи и информационного общества - ежегодно 17 мая 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
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