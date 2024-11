Программисты больше не нужны. Открытых вакансий почти не осталось, на джунов даже не смотрят

В США более чем в полтора раза сократилось количество открытых вакансий для программистов. Сильнее других досталось начинающим разработчикам с минимальным или вовсе отсутствующим опытом работы. Компании все меньше хотят видеть их в своем штате, потому что нейросети уже давно умеют генерировать код, часто не хуже живых разработчиков. В России ситуация противоположная – ИТ-специалистов в целом и программистов в частности настолько не хватает, что приходится «выписывать» их из стран Африки.

Виртуальный программист вместо реального

В США за последние пять лет резко сократилось количество открытых вакансий программистов. Согласно статистике американской ИТ-ассоциации CompTIA, за отчетный период из стало на 57% меньше, пишет The New York Times.

Фактически, в данном случае сравнение идет с периодом, когда мир охватила пандемия коронавируса, и разом потребовалось очень много разработчиков, чтобы подготовить имеющиеся сервисы и софт к массовому переходу людей на удаленную работу и аналогичный образ жизни. Но в данном случае падение количества открытых вакансий для разработчиков эксперты связывают вовсе не с тем, что пандемия COVID-19 осталась в далеком прошлом.

По мнению авторов исследования, всему виной искусственный интеллект. За последние три с половиной года с момента выхода Copilot, самого известного в мире ассистента программиста, он и подобные ему сервисы заметно продвинулись в своем развитии.

Без опыта нет работы, без работы нет опыта

Еще один факт, на который обратили внимание аналитики CompTIA – это стремительное сокращение числа открытых вакансий, в которых в числе требований к кандидату нет значительного опыта работы. Другими словами, предложений работы для начинающих специалистов, то есть для джунов, стало меньше, притом на 67% за минувшие пять лет.

Нейросеть «Кандинский» Сейчас не самое лучше время, чтобы становиться программистом

По данным The New York Times, выпускникам курсов по программированию тоже все сложнее найти работу. В качестве примера издание приводит буткемп Launch Academy в Бостоне (США) – процент получивших работу его выпускников упал с впечатляющих 90% до невыразительных 60%.

По всей видимости, это ударило по репутации самого буткемпа. Ему пришлось приостановить работу на неопределенный срок.

Не писать, а генерировать

По оценке партнеров венчурной компании Menlo Ventures, нынешнее время – самое худшее за последние 25 лет для того, чтобы начинать строить карьеру в сфере информационных технологий. Все опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что всему виной искусственный интеллект.

Если пять лет назад, в 2020 г., выпускники буткемпов говорили, что почти без труда смогли получить работу после ИТ-курсов (данные CourseReport, количество респондентов – 3000), то теперь живому программисту компании все чаще предпочитают Copilot, ChatGPT и им подобные сервисы.

Замена программистов на ИИ ударила и по зарплатам разработчиков. Если в 2020 г. средний прирост из зарплат составил 56% год к году, то теперь о росте они уже не говорят.

Еще три года назад, в 2022 г. ИИ-подразделение Google под названием DeepMind сообщило, что протестировало свою нейросеть AlphaCode на соревнованиях по кодированию. По их словам, она ничуть не уступала «новичкам-программистам с несколькими месяцами или годом обучения» (a novice programmer with a few months to a year of training).

Враг или друг

Портал StackOverflow, самый популярный в мире веб-ресурс для программистов, где они общаются, помогают друг другу и повышают свой уровень, ранее в 2024 г. провел опрос среди своих пользователей. Он поинтересовался, используют ли разработчики средства ИИ для написания кода.

Согласно результатам опроса, к помощи виртуальных ассистентов прибегают 60% респондентов (всего их было 65 тыс.). CNews писал, что чрезмерное увлечение подобного рода помощниками приводит к падению уровня и качества собственных знаний программиста.

Еще есть шанс

К моменту выхода материала генеративные нейросети, натасканные на генерацию программного кода, еще не были в состоянии на 100% заменить живого программиста. Да, в некоторых случаях они знают больше, чем он, но все же ряд качеств, присущих именно человеку, они пока не переняли.

The New York Times приводит в пример способность программиста, даже начинающего, к пониманию, какие именно задачи должен решать код. Это, в том числе, является подспорьем при его дальнейшей отладке и оптимизации.

Что до кода, порожденного искусственным интеллектом, то он часто далек от идеала и к тому же может содержать ошибки, вшитые в него так глубоко, что их исправление может занять больше времени, чем написание кода с нуля. С этой проблемой чаще всего сталкиваются начинающие программисты – если мидлы, сеньоры и лиды в силу своего многолетнего опыта могут быстро выявить ошибку в сгенерированном коде и оперативно устранить ее, то джуны будут страдать. А за счет того, что ИИ часто допускает ошибки в коде, он становится для них не только плохим ассистентом, но и плохим учителем.