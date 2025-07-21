По оценке CNews Analytics, российский ИТ-рынок в 2024 г. вырос на 18,7% и достиг ₽3,1 трлн. Высокие темпы развития связаны с растущей зрелостью цифровых решений — отечественные вендоры в экстремальных условиях вырастили собственные компетенции и вышли к потребителям с комплексными разработками. Значительную роль начинают играть технологические гиганты, предлагающие заказчикам не только автоматизацию отдельных участков, но и масштабную экосистему из собственных и партнерских ИТ-продуктов.

Кто и как оценивал ИТ-рынок до 2022 года

Показатели, характеризующие объемы российского ИТ-рынка, традиционно вызывают интерес у поставщиков ИТ-решений, заказчиков, госструктур. Однако за несколько десятилетий консолидированный подход к методологии оценки этого сегмента так и не сложился. Тем не менее, и лидеры отрасли, и государственные органы сходятся во мнении, что темпы роста рынка значительно опережают инфляцию, а сам рынок далек от насыщения.

Прежде чем анализировать динамику — особенно за длительный период — важно определиться с методикой расчета, а именно с тем, какой объем считать ИТ-рынком. Долгое время основными источниками данных о российском сегменте были отчеты аналитических агентств — тех, кто размещал сведения в открытом доступе.

Параллельно этим оценкам публиковались ключевые показатели роста ИКТ-отрасли, определенные в программных документах министерств, ответственных за ее развитие: Минкомсвязи (с 2020 г., — Минцифры) и Минэкономразвития.

Стандартом де-факто считались отчеты международного исследовательского агентства IDC. Для оценки российского ИТ-рынка аналитики применяли методологию, отработанную на мировых рынках, а международный статус компании открывал ей доступ к финансовым отчетам глобальных корпораций, недоступных для остальных участников. С учетом роли и веса западных игроков в отечественных реалиях вплоть до 2022 г. включительно это преимущество обеспечивало высокий интерес участников российского ИТ-рынка к отчетам IDC.

Российские аналитические агентства, в том числе, CNews Analytics оценивали ИТ-рынок на основе опросов участников отрасли — их данных о доходах от продаж. Открытая отчетность ИТ-компаний или подрядчиков практически не использовалась. Официальные данные по ИТ-рынку от Минкомсвязи (позже — Минэкономразвития) были скорее ориентировочными и основывались на установленных нормативах по объемам и темпам роста.

Последняя такая оценка была представлена в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 г. (оценка по 2016 г. — ₽747,4 млрд). Примечательно, что актуальный прогноз Минэкономразвития на 2025 г. не содержит каких-либо количественных оценок отрасли, но по-прежнему признает ИКТ основой стратегического развития страны.

Разница в ₽10 трлн: российский ИТ-рынок в 2024 году

Существующие оценки российского ИТ-рынка сильно разнятся. В таблице аналитики CNews cвели основные характеристики от экспертов, при этом упор был сделан на отчеты, которые содержат данные в ретроспекции.

Оценки российского ИТ-рынка Источник данных ИТ-рынок в 2024 г., ₽трлн ИТ-рынок в 2023 г., ₽трлн Рост 2024 к 2023 г. в % Рост 2023 к 2022 г. в % Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко 13,1 — — — Минцифры 4,5 3,1 46 — ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 4,23 2,84 49 31 Росстат — 4,05 — 8,2 CNews Analytics, 2025

Разница между цифрами достигает ₽10 трлн, что объясняется не только различной методологией сбора сведений, но и различным пониманием того, что собой представляет объем ИТ-рынка.

Оценка ИТ от продаж, или по принципу «сверху вниз»

Подход «сверху вниз» представляет объем ИТ-рынка как сумму выручки действующих игроков. Заметная часть показателей, описывающих российский сегмент по официальным источникам (Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, Минцифры, НИУ ВШЭ), базируется именно на этой методике. Отличие состоит только в подходе к определению ИТ-игроков.

Максимальная оценка ИТ-рынка — ₽13,1 трлн или 6% от ВВП России была представлена заместителем председателя правительства, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко в рамках совещания с руководителями цифровой трансформации в июне. Как отметил вице-премьер, «ранее не существовало достоверной и единой модели оценки отрасли, которая бы показывала реальную картину и динамику».

Методику, в результате которой объем рынка был оценен в ₽13,1 трлн, в комментарии CNews пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: «Впервые была проведена оценка организаций, входящих в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Использованы как данные налоговой отчетности, так и сведения из Минцифры России, Банка России, Росстата, ФТС. Для всестороннего регулярного мониторинга разработана система показателей, характеризующих различные аспекты развития сектора, начиная от масштаба ИТ-отрасли, заканчивая международной активностью компаний. Особенно важно, что методика позволяет оценивать эффективность государственных инвестиций в ИТ-отрасль и собирать данные для дальнейших управленческих решений по развитию всего сектора в России».

В то же время Минцифры и Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в своих оценках опираются на более традиционный подход — к ИТ относят компании, зарегистрированные по следующим основным классам (и подклассам), указанным в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД):

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Итоговая оценка ИТ-рынка, определяемая Минцифры и НИУ ВШЭ как сумма продаж российских ИТ-решений и услуг за 2024 г., колеблется в пределах ₽4,2–4,5 трлн. Эти значения существенно отличаются от того, что озвучил Дмитрий Григоренко. Разница — почти ₽9 трлн. Это объясняется тем, что в «Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» включены компании с непрофильным кодом ОКВЭД, в число которых входят, например, такие технологические гиганты как Ozon, Т-Банк, Avito.

Использовать методику оценки с опорой на выручку ИТ-игроков на первоначальном периоде развития отрасли было не принято. С одной стороны, представительства западных компаний не раскрывали многих важных показателей, а с другой — фирмы-однодневки (с фактически отсутствующей выручкой) и использование многочисленных форм «налоговой оптимизации» могли значительно исказить цифры. Существенные усилия государства для развития ИТ-отрасли, укрепление фискальной дисциплины привели не только к росту оборотов, но и к тому, что сегмент стал намного прозрачнее. Многим компаниям стало невыгодно использовать «серые» схемы, и сегодня обороты в значительной степени отражают реальное финансовое состояние. Тем не менее, оценка объема ИТ-рынка, опирающаяся только на оценку выручки игроков, а также выручки от реализации цифровых решений для компаний с непрофильным ОКВЭД, может быть некорректна в силу следующих причин:

Организации, чтобы попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний , достаточно предоставить подписанное руководителем заявление о том, что доходы от ИТ-деятельности за отчетный период превысили 30% от общей выручки. Единая методология, по которой те или иные доходы относят именно к ИТ-выручке, отсутствует. Это приводит к потенциальному искажению сведений относительно объемов реальных доходов от ИТ-деятельности. Механическое суммирование выручки компаний, входящих в группу компаний или холдинг, приводит к учету внутригруппового оборота, то есть, фактически, к удвоению значений; Необходимо принимать во внимание дублирование выручки, возникающее при поставках ИТ-оборудования через посредника по цепочке «дистрибьютор — интегратор — конечный клиент»; Регистрация компании по ОКВЭД ИТ-класса отнюдь не гарантирует, что вся выручка организации, действительно, приходится на создание цифровых продуктов. Так, например, «Яндекс.Такси» зарегистрирован по ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения», однако вряд ли стоит считать, что всю выручку (₽195,6 млрд в 2024 г.) компания получила именно на ИТ-рынке; Некорректно учитывать финансовые показатели инсорсинговых ИТ-дочек крупных корпораций. В этом случае подразумеваются не отдельные юридические лица, созданные, например, «Сбером» или «Яндексом», а дочерние структуры промышленных компаний, разрабатывающие узкоспециализированные продукты. Такие решения предназначены исключительно для автоматизации процессов внутри предприятия, а не для выхода на внешний рынок. Предоставление налоговых льгот для ИТ-компаний, отсрочка от армии и льготная ипотека привела к заметному росту количества таких структур в 2022–2023 гг.; В ряде случаев выручка юридических лиц, входящих в холдинг или группу компаний, консолидируется в управляющей компании. Управляющие компании, в свою очередь, зарегистрированы под классами ОКВЭД, отличными от п.п. 6 2–63.1 (на пример, по классу 70 — «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления»).

CNews Analytics, как ведущее отраслевое исследовательское агентство, во избежание проблемы, возникающей при формальном учете ИТ-выручки, работает только с «очищенными» данными, которые предоставляют непосредственно игроки рынка. Накопленная за десятилетия ИТ-экспертиза позволяет заранее отсеять компании, не соответствующие профилю, а известное имя на рынке служит гарантией ответственного отношения респондентов к предоставляемой информации. Процедура верификации данных происходит после проверки бухгалтерских документов. Аналитики дополнительно проводят интервью с ответственными представителями ИТ-компаний, запрашивают документальные пояснения, а также собирают сведения о реализованных проектах и ключевых заказчиках.

CNews500: Топ-10 российских ИТ-компаний Совокупная выручка компаний в 2024 г., в ₽млн без НДС 249600 226003 222195 181100 155187 120600 114003 77300 50963 49782

По информации CNewsAnalytics, выручка от реализации цифровых проектов 500 крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2024 г. достигла 3,3 трлн руб.

Оценка ИТ от затрат, или по принципу «снизу вверх»

Оценка ИТ-рынка по принципу «снизу вверх» основывается на учете объема затрат корпоративных и частных пользователей. С этой целью опрашиваются как вендоры, так и корпоративные пользователи (именно такой подход практиковала покинувшая российский рынок компания IDC). По мнению CNews Analytics, такой метод позволяет более корректно оценивать объем ИТ-рынка.

Этот же принцип использует Росстат, собирающий данные по форме №3 «Затраты организаций на внедрение и использование цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг по видам экономической деятельности». К сожалению, на момент публикации доступны данные только за 2023 г. — ₽4,05 трлн, что на 8% выше, чем годом ранее.

Как оценивает рынок CNews Analytics

Темпы роста российского ИТ-рынка, по данным CNews, составили 18,7% по отношению к 2023 г. По итогам 2024 г. объем достиг ₽3,1 трлн. Ключевым фактором развития отрасли, которая по итогам 2023 г. росла в интервале в 12–30% в рублевом выражении, стал переход от лоскутного импортозамещения к планомерному внедрению российских решений. За два года беспрецедентных санкций и ограничений разработчики представили множество зрелых продуктов и сервисов.

Основным заказчиком для ИТ-сектора традиционно выступает государство и крупный бизнес (enterprise). Заказчики, представляющие эти сегменты, в наибольшей степени заинтересованы в комплексных, экосистемных решениях. Вести одновременную разработку нескольких сервисов, либо выступать равноправными партнерами для вендоров такого же уровня способны крупные предприятия с отлаженными бизнес-процессами. Отличительная черта 2024 г. — возросшая роль технологических гигантов, ранее создававших ИТ-решения чаще всего для собственных потребностей. Такие компании, как VK, Ozon, «Яндекс», Т-Банк, МТС, «Ростелеком», начали активную работу на внешнем рынке, предлагая клиентам из корпоративного сектора цифровые платформы или экосистемы.

Показатели роста

«Российский ИТ-рынок растет опережающими темпами» — все, кто следит за состоянием отрасли, сталкивались с этим утверждением на протяжении многих лет. Примечательно, что цитата «Рост российского рынка ИТ превысил 20%, удивив тем самым аналитиков и обрадовав игроков» была опубликована в 2005 г. в одном из исследований CNews Analytics. То есть эти слова были написаны еще 20 лет назад.

Как и в вопросе оценки объемов ИТ-рынка, единого мнения о динамике развития пока не сложилось. Единственное, с чем согласны все эксперты, — темпы роста опережают инфляцию, которая в 2024 г., по сведениям Росстата, составила 9,5%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных CNews Analytics в начале текущего года, довольно оптимистичен: почти 90% считают, что по результатам 2025 г. ИТ-рынок вырастет, при этом почти 70% из них уверены, что позитивная динамика превысит 10%.

Для сравнения, мировые ИТ-расходы составили $5,26 трлн и увеличились, по сведениям Gartner, всего на 7,5% за этот же период. По прогнозу на 2025 г. глобальные затраты на ИТ продолжат расти и достигнут $5,74 трлн (+9,3%). Основным драйвером роста станут затраты в сегменте ЦОД — плюс 24,1% в годовом выражении ($293,1 млрд), которые вызваны масштабным спросом на внедрение генеративного ИИ.

К сожалению, получить полную картину развития ИТ-рынка сложно, так как нет единого подхода к расчету ИТ-затрат, а методики подсчетов недавно изменились. Из-за этого не хватает данных за достаточно долгий период, минимум 3–4 года, собранных одинаковым способом.

Отраслевые эксперты, комментируя динамику российского рынка отмечают, что к числу важнейших параметров, негативно сказавшихся на темпах роста, относится беспрецедентно высокая процентная ставка ЦБ. Это существенно влияет на инвестиционные возможности крупного бизнеса, который по-прежнему является основным драйвером роста ИТ-потребления. Среди других барьеров — возможности для использования западного лицензионного ПО почти на безвозмездной основе, так как оплата услуг практически невозможна, а также постепенная оптимизация логистических цепочек для закупки и ввоза иностранного оборудования. Очевидно, что взлет ИТ-затрат в 2023 г. был вызван, в том числе необходимостью организации параллельного импорта, что зачастую приводило к дополнительным и довольно существенным издержкам за срочность доставки.

По официальным отчетам ВШЭ и Минцифры, объем ИТ-затрат за год увеличился в полтора раза. Однако в представленных документах почти не объясняются причины такого скачка, упоминается лишь, что основной вклад в рост (+56,2% за 2023 г.) внесли разработчики ПО.

По мнению CNews Analytics, на темпы роста выручки также существенно влияют следующие причины:

Появление большого количества новых ИТ-компаний. Высокий интерес к отрасли, который вызван в том числе мерами грантовой и иной поддержки от государства, привлек значительное количество новых игроков. Очевидно, что если компания начала деятельность в 2022–2023 гг., то в 2024 г. она может показать динамику, превышающую 1 000%; Повышенное внимание к отрасли повлияло также и на крупных игроков, которые до этого традиционно не выделяли затраты на создание ИТ-продуктов отдельной строкой, а иногда и на перенос соответствующих подразделений в отдельное юридическое лицо; Рост M&A-активности ИТ-компаний. Сразу несколько заметных игроков рынка, например, MWS, «Группа Астра», «Софтлайн», VK Tech, увеличили выручку за счет присоединения новых бизнес-направлений.

По данным CNews Analytics, выручка 500 крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2024 г. выросла на 21,9%. При этом почти 100 из них показали рост на 30% и выше, что в очередной раз доказывает, что тот факт, что рынок далек от насыщения и имеет высокий потенциал развития.