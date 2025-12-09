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Gartner Гартнер

Gartner - Гартнер

СОБЫТИЯ


09.12.2025 ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

в автомобилях, а нынешняя эйфория сменится разочарованием, прогнозируют в декабре 2025 г. аналитики Gartner. К 2029 г. лишь 5% автопроизводителей продолжат вкладывать существенные суммы в ИИ. О
31.01.2025 Технологии усложняют работу 46% HR

Согласно исследованию Gartner, текущие технологические решения в HR вместо того, чтобы упростить процессы – усложняют их, снижая вовлечённость и продуктивность сотрудников. Одной из причин такого опыта может быть «т
15.04.2024 Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

Секреты параноиков никто не узнает Компания Garner (не путать с Gartner и Garnier) разработала прибор под названием DiskMantler, единственное предназначение

18.01.2024 Intel получила самую крупную выручку среди чипмейкеров, завалив мир устаревшими процессорами. Истинные лидеры рынка в отстающих

Первое место. Заслужено ли Компания Intel заняла первое место среди производителей процессоров по объемам выручки в 2023 г. Согласно статистике исследовательской компании Gartner, за отчетный период она заработала почти $48,7 млрд и заняла 9-процентную долю рынка, оставив далеко позади корейскую Samsung. У последней $39,9 млрд выручки и доля 7,5%. У Intel, как и
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

до примерно $40 млрд. При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Российский рынок
09.10.2023 WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем

ений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом Магический квадрант Gartner – это полезный

18.01.2023 Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple

2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно статистике аналитической компании Gartner, она увеличилась лишь на 1,1% за 12 месяцев. В данном случае речь идет именно о разра
16.11.2022 TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner

шла на первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступ
09.11.2022 7 трендов информационной безопасности

Список главных ИБ-трендов обновился наполовину Аналитическая компания Gartner ежегодно озвучивает важнейшие, по мнению ее аналитиков, тенденции в самых разных сфер
11.10.2022 Мировые продажи ПК катастрофически упали. Это крупнейшее падение в истории

Глобальный рынок персональных компьютеров в III квартале 2022 г. показал стремительное падение. Если сравнивать с третьей четвертью 2021 г., то оно составило 19,5% в натуральном выражении (статистика Gartner). Все основные игроки рынка завершили отчетный период (с 1 июля по 30 сентября 2022 г.) с невероятно огромной просадкой по продажам. Сильнее всех досталось компании HP, отгрузившей почт
01.04.2022 Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследо
10.03.2022 Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики

Atos была признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики. Эксперты выделили Atos как сильного представителя рынка в следующих критериях: «полнота видения рынка» и «способность реализации поставленных з
08.02.2022 «Диасофт» включена в Gartner Market Guide 2022

Диасофт» с платформой развития Digital Q.Omnichannel вошла в список мировых поставщиков цифровых банковских решений Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions 2022 аналитической компании Gartner. Данный отчет является одним из самых авторитетных исследований мирового рынка цифровых банковских решений, цель которого – предоставить ИТ-директорам финансовых организаций, отвечающим
28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий

Infor, разработчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отрасл
28.12.2021 CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности

ся» Инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса. Аналитики Gartner утверждают, что мировой рынок ИБ быстро оправился от последствий локдауна в первой по
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели

что инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса. Аналитики Gartner утверждают, что мировой рынок информационной безопасности быстро оправился от последс
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям

В начале декабря 2021 года авторитетное международное аналитическое агентство Gartner опубликовало Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, исследование, посвященное обзору ведущих решений в области Master Data Management в мире. «Юнидата» вошла в список лучш
13.12.2021 Аналитики Gartner назвали главные технологические тенденции на 2022 год

AI) Одной из наиболее влиятельных технологических концепций, развивающихся в сегменте ИИ, аналитики Gartner считают генеративный искусственный интеллект. То есть методы машинного обучения, кото
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, в 16 раз подряд заняла место лидера в ежегодном исследовании компании Gartner «Магический квадрант корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure). Aruba также получила наивысшие о
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов

т ИТ Расходы на облака продолжают расти высокими темпами, опережая остальные сегменты ИТ. По данным Gartner, в 2021 г. глобальные траты на облачные решения вырастут на 26% до $396 млрд, при это
11.11.2021 Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегменте. «Угрозы безопас
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной про
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner

Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г.

17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA

Международная исследовательская компания Gartner опубликовала магический квадрант в категории решений для управления продажами — Ga
10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов

ой лидер в области интеллектуальной автоматизации для бизнеса, сегодня объявила о том, что компания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в раздел лидеров Магического к
06.08.2021 Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ

SAS в очередной раз названа лидером магического квадранта Gartner по многоканальным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for Mul
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner

Commvault объявила, что аналитическое агентство Gartner назвало ее лидером в своем последнем отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический квадрант» Gartner по программным
21.07.2021 К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей

Промышленные кибератаки для убийства Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, технологическое оснащение киберпреступников к 2025 г. позволит им проводить целенапр
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами

ий по развитию ИТ. Однако, как показал опрос 200 руководителей, проведенный аналитической компанией Gartner в конце 2020 г., 24% организаций, в которых работают респонденты, увеличили инвестици
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных

На рынке аналитики без перемен. Ну, почти Магический квадрант Gartner, выпущенный в феврале 2021 г., с виду мало отличается от аналогичного квадранта годич
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM

Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке

Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уже пятый год подряд Atos становится л
02.04.2021 Магический квадрант Gartner «Контакт-центр как услуга» за 2020 г. Мировой рейтинг

Рынок решений «Контакт-центр как услуга» характеризуется высокой конкуренцией. В отчете Gartner за 2020 г. приведена оценка работы 13 поставщиков по критериям способности к реализац
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения

SAS восьмой раз подряд вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены платформы обработки данных и машинного обучения. Составители отчета Gartner о
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры

не рынок еще немного прибавил и результат всего года — $9,33 млрд, рост 4%. Аналогичную оценку дает Gartner, по оценке этой компании рынок средств резервного копирования и восстановления увелич
03.03.2021 Gartner признала Microsoft надежным поставщиком решений для управления внутренними рисками

Аналитическая компания Gartner включила Microsoft в список надежных поставщиков в своем «Обзоре рынка решений для уп
25.01.2021 Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя

ИТ вернется к росту Глобальная ИТ-отрасль, по прогнозам аналитиков компании Gartner, перейдет к быстрому росту, которой предшествовали застой и даже падение. В 2021 г. о
20.01.2021 2 главных тренда в развитии искусственного интеллекта

На ИИ денег не жалеют По данным опроса Gartner, проведенного в конце 2020 г. среди 200 бизнес-руководителей и ИТ-специалистов, в усл
09.12.2020 Gartner признала Microsoft Teams лидером магического квадранта в двух областях

Microsoft Teams признана лидером магического квадранта Gartner в области решений для конференцсвязи (Meetings Solutions) и унифицированных коммуникационных платформ (UCaaS). Microsoft занимает ведущие позиции рейтинга в области UCaaS-решений уже в

08.12.2020 Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем

ержки бизнеса операторов связи» (“Market Guide for CSP Business Support System Solutions”) компании Gartner, ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компании. Данный отчет пришел на


Публикаций - 3658, упоминаний - 5410

Gartner и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 684
IBM - International Business Machines Corp 9699 452
Dell EMC 5180 334
Apple Inc 13154 333
Oracle Corporation 7074 315
HP Inc. 5883 310
Google LLC 12688 279
SAP SE 5601 276
Samsung Electronics 11064 273
Intel Corporation 12811 260
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 201
HP - Hewlett-Packard 3662 184
Acer Group - Acer Inc 2776 181
Lenovo Group 2446 170
Cisco Systems 5372 156
Amazon Inc - Amazon.com 3277 135
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 134
Broadcom - VMware 2610 121
Lenovo Motorola 3566 114
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 108
9594 107
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 100
Toshiba Corporation 2980 99
Sony 6739 97
LG Electronics 3735 97
Крок - Croc 1964 95
Softline - Софтлайн 3743 92
Dell Technologies - Dell Computer 2219 91
Ростелеком 10948 87
Huawei 4676 87
Meta Platforms - Facebook 4621 82
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 82
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 76
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 75
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 72
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 71
Siemens AG - Siemens Group 2673 71
Yandex - Яндекс 9216 70
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 121
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 59
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 36
Альфа-Банк 1979 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 30
eBay Inc 1640 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
ВТБ - ВТБ24 671 24
Почта России ПАО 2370 22
Visa International 1993 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
Связной ГК 1401 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Walmart - Wal-Mart Stores 405 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Газпром ПАО 1493 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
Газпром нефть 725 15
BMW Group 482 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Microsoft - LinkedIn 699 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Федеральное казначейство России 1949 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 14
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 16
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 16
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 15
Symbian Foundation 38 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 4
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1087
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 904
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 746
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 691
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 641
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 571
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 545
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 531
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 492
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 467
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 462
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 433
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 425
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 415
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 368
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 366
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 349
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 338
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 336
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 332
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 328
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 324
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 315
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 283
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 278
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 278
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 274
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 271
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 269
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 268
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 265
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 262
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 254
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 247
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 247
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 246
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 245
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 243
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 242
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 232
Microsoft Windows 16882 353
Google Android 15243 293
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 172
Linux OS 11533 164
Apple iOS 8583 139
Apple iPad 4011 119
Microsoft Office 4170 110
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 108
Microsoft Windows 2000 8678 108
Microsoft Azure 1526 91
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 90
Microsoft Windows XP 2431 81
Intel x86 - архитектура процессора 2151 80
Nokia Symbian OS 1411 78
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 76
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 73
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 62
Oracle Java - язык программирования 3469 61
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 58
Apple iPhone 6 4861 58
Microsoft Windows 7 2007 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 51
BlackBerry OS 180 45
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 42
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 42
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 41
Depositphotos - фотобанк 405 41
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 38
Microsoft Office 365 1042 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 34
Apple - App Store 3109 33
Apache Hadoop 470 32
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 29
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Microsoft Teams - MS Teams 670 28
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 28
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 27
Макаров Станислав 118 36
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 30
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 30
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 29
Курьянов Сергей 162 24
Аитов Тимур 197 22
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 22
Серова Елена 320 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 20
Аншина Марина 79 20
Litan Avivah - Литан Авива 20 20
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 20
Коптелов Андрей 134 19
Мишин Глеб 70 18
Shiffler George - Шиффлер Джордж 17 17
Хомков Игорь 47 17
Dell Michael - Делл Майкл 193 16
Кирьянова Александра 169 16
Ершова Элеонора 67 16
Юсупов Ренат 125 16
Глазков Александр 151 15
Фомичев Андрей 74 15
Лосев Сергей 46 15
Демидов Сергей 129 14
Шадаев Максут 1210 14
Кузнецов Сергей 163 14
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 14
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 14
Путин Владимир 3454 14
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 14 13
Федечкин Эдуард 58 13
Антонов Александр 77 13
Нуйкин Андрей 50 12
Курбатов Владимир 35 12
Макаров Валентин 251 12
Шевченко Владимир 153 12
Попова Мария 141 12
Каменнова Мария 45 12
Бейдер Александр 75 12
Демидов Михаил 134 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1734
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 957
Европа 24964 595
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 390
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 320
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 319
Япония 13807 241
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 209
Германия - Федеративная Республика 13221 196
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 189
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 169
Ближний Восток 3154 169
Африка - Африканский регион 3641 166
Индия - Bharat 5869 161
Европа Западная 1496 150
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 139
Азия - Азиатский регион 5920 135
Южная Корея - Республика 7052 128
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 116
Европа Восточная 3138 114
Франция - Французская Республика 8177 95
Китай - Тайвань 4245 92
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 90
Канада 5081 85
Финляндия - Финляндская Республика 3697 78
Украина 7928 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 75
Казахстан - Республика 6048 72
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 69
Америка - Американский регион 2206 58
Бразилия - Федеративная Республика 2520 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 55
Земля - планета Солнечной системы 10865 52
Нидерланды 3746 51
Беларусь - Белоруссия 6289 51
Италия - Итальянская Республика 4508 50
Швеция - Королевство 3782 47
США - Калифорния 4829 44
Польша - Республика 2031 42
Сингапур - Республика 1953 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 948
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 652
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 520
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 439
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 399
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 369
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 349
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 3
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 136
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 121
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 64
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 38
Gartner Symposium ITxpo 27 21
CNews AWARDS - награда 571 16
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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