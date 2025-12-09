Gartner - Гартнер

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей в автомобилях, а нынешняя эйфория сменится разочарованием, прогнозируют в декабре 2025 г. аналитики Gartner. К 2029 г. лишь 5% автопроизводителей продолжат вкладывать существенные суммы в ИИ. О

Технологии усложняют работу 46% HR Согласно исследованию Gartner, текущие технологические решения в HR вместо того, чтобы упростить процессы – усложняют их, снижая вовлечённость и продуктивность сотрудников. Одной из причин такого опыта может быть «т

Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды Секреты параноиков никто не узнает Компания Garner (не путать с Gartner и Garnier) разработала прибор под названием DiskMantler, единственное предназначение

Intel получила самую крупную выручку среди чипмейкеров, завалив мир устаревшими процессорами. Истинные лидеры рынка в отстающих Первое место. Заслужено ли Компания Intel заняла первое место среди производителей процессоров по объемам выручки в 2023 г. Согласно статистике исследовательской компании Gartner, за отчетный период она заработала почти $48,7 млрд и заняла 9-процентную долю рынка, оставив далеко позади корейскую Samsung. У последней $39,9 млрд выручки и доля 7,5%. У Intel, как и

Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его до примерно $40 млрд. При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт». Российский рынок

WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем ений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом Магический квадрант Gartner – это полезный

Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно статистике аналитической компании Gartner, она увеличилась лишь на 1,1% за 12 месяцев. В данном случае речь идет именно о разра

TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner шла на первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступ

7 трендов информационной безопасности Список главных ИБ-трендов обновился наполовину Аналитическая компания Gartner ежегодно озвучивает важнейшие, по мнению ее аналитиков, тенденции в самых разных сфер

Мировые продажи ПК катастрофически упали. Это крупнейшее падение в истории Глобальный рынок персональных компьютеров в III квартале 2022 г. показал стремительное падение. Если сравнивать с третьей четвертью 2021 г., то оно составило 19,5% в натуральном выражении (статистика Gartner). Все основные игроки рынка завершили отчетный период (с 1 июля по 30 сентября 2022 г.) с невероятно огромной просадкой по продажам. Сильнее всех досталось компании HP, отгрузившей почт

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследо

Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики Atos была признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики. Эксперты выделили Atos как сильного представителя рынка в следующих критериях: «полнота видения рынка» и «способность реализации поставленных з

«Диасофт» включена в Gartner Market Guide 2022 Диасофт» с платформой развития Digital Q.Omnichannel вошла в список мировых поставщиков цифровых банковских решений Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions 2022 аналитической компании Gartner. Данный отчет является одним из самых авторитетных исследований мирового рынка цифровых банковских решений, цель которого – предоставить ИТ-директорам финансовых организаций, отвечающим

Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий Infor, разработчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отрасл

CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности ся» Инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса. Аналитики Gartner утверждают, что мировой рынок ИБ быстро оправился от последствий локдауна в первой по

Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели что инвестиции в защиту ИТ-инфраструктуры остаются приоритетом для государства и бизнеса. Аналитики Gartner утверждают, что мировой рынок информационной безопасности быстро оправился от последс

«Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям В начале декабря 2021 года авторитетное международное аналитическое агентство Gartner опубликовало Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, исследование, посвященное обзору ведущих решений в области Master Data Management в мире. «Юнидата» вошла в список лучш

Аналитики Gartner назвали главные технологические тенденции на 2022 год AI) Одной из наиболее влиятельных технологических концепций, развивающихся в сегменте ИИ, аналитики Gartner считают генеративный искусственный интеллект. То есть методы машинного обучения, кото

Aruba признана лидером магического квадранта Gartner Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, в 16 раз подряд заняла место лидера в ежегодном исследовании компании Gartner «Магический квадрант корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure). Aruba также получила наивысшие о

Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов т ИТ Расходы на облака продолжают расти высокими темпами, опережая остальные сегменты ИТ. По данным Gartner, в 2021 г. глобальные траты на облачные решения вырастут на 26% до $396 млрд, при это

Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегменте. «Угрозы безопас

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд. Консалтинговая компания Gartner высоко оценила широкие возможности для бизнеса модульной про

Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г.

CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA Международная исследовательская компания Gartner опубликовала магический квадрант в категории решений для управления продажами — Ga

Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов ой лидер в области интеллектуальной автоматизации для бизнеса, сегодня объявила о том, что компания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в раздел лидеров Магического к

Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ SAS в очередной раз названа лидером магического квадранта Gartner по многоканальным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for Mul

Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner Commvault объявила, что аналитическое агентство Gartner назвало ее лидером в своем последнем отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический квадрант» Gartner по программным

К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей Промышленные кибератаки для убийства Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, технологическое оснащение киберпреступников к 2025 г. позволит им проводить целенапр

Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами ий по развитию ИТ. Однако, как показал опрос 200 руководителей, проведенный аналитической компанией Gartner в конце 2020 г., 24% организаций, в которых работают респонденты, увеличили инвестици

Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных На рынке аналитики без перемен. Ну, почти Магический квадрант Gartner, выпущенный в феврале 2021 г., с виду мало отличается от аналогичного квадранта годич

Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков

Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уже пятый год подряд Atos становится л

Магический квадрант Gartner «Контакт-центр как услуга» за 2020 г. Мировой рейтинг Рынок решений «Контакт-центр как услуга» характеризуется высокой конкуренцией. В отчете Gartner за 2020 г. приведена оценка работы 13 поставщиков по критериям способности к реализац

SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения SAS восьмой раз подряд вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены платформы обработки данных и машинного обучения. Составители отчета Gartner о

На рынке резервного копирования появляются новые лидеры не рынок еще немного прибавил и результат всего года — $9,33 млрд, рост 4%. Аналогичную оценку дает Gartner, по оценке этой компании рынок средств резервного копирования и восстановления увелич

Gartner признала Microsoft надежным поставщиком решений для управления внутренними рисками Аналитическая компания Gartner включила Microsoft в список надежных поставщиков в своем «Обзоре рынка решений для уп

Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя ИТ вернется к росту Глобальная ИТ-отрасль, по прогнозам аналитиков компании Gartner, перейдет к быстрому росту, которой предшествовали застой и даже падение. В 2021 г. о

2 главных тренда в развитии искусственного интеллекта На ИИ денег не жалеют По данным опроса Gartner, проведенного в конце 2020 г. среди 200 бизнес-руководителей и ИТ-специалистов, в усл

Gartner признала Microsoft Teams лидером магического квадранта в двух областях Microsoft Teams признана лидером магического квадранта Gartner в области решений для конференцсвязи (Meetings Solutions) и унифицированных коммуникационных платформ (UCaaS). Microsoft занимает ведущие позиции рейтинга в области UCaaS-решений уже в