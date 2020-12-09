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Gartner признала Microsoft Teams лидером магического квадранта в двух областях

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft Teams признана лидером магического квадранта Gartner в области решений для конференцсвязи (Meetings Solutions) и унифицированных коммуникационных платформ (UCaaS). Microsoft занимает ведущие позиции рейтинга в области UCaaS-решений уже в 14 раз и второй год подряд становится лидером в области решений для конференцсвязи.

Число активных пользователей Microsoft Teams составляет 115 миллионов человек в день. Платформа получила лидерство в квадранте Gartner благодаря тому, что Teams объединяет в себе все необходимые для совместной работы функции в едином защищенном пространстве. Помимо этого, Teams можно использовать в качестве файлообменника, а также для координации работы команд, делегирования полномочий и т.д.

Microsoft Teams также поддерживает различные типы звонков – от индивидуальных встреч и вебинаров, до крупных онлайн-конференций. Microsoft постоянно развивает технологии Teams для того, чтобы предоставить клиентам дополнительные возможности для гибридного формата работы и обучения.

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