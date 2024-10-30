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UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации Коммуникационные сервисы Unified Communications and Collaboration Унифицированные коммуникации и совместная работа

UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа

 

 

Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications"  на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года

 

 


30.10.2024 Яков Шапиро, Инфосистемы Джет: «Мы наблюдаем повышенный спрос на консалтинг, аудит и разработку планов миграции»

ли говорить о прогнозах, то, по оценке J’son & Partners Consulting, через 4 года доля отечественных UC-решений в российских компаниях превысит 90%, в то время как в прошлом году составляла мене
21.10.2024 «Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace

бизнеса решит увеличить количество пользователей, то у него будет возможность сделать это достаточно оперативно», — отметил генеральный директор 2Brains Александр Чеглаков. «Более 25 лет мы развиваем коммуникационные сервисы и накопили опыт в создании надежных решений для клиентов в разных отраслях. Корпоративная почта остается важным каналом коммуникаций для бизнеса. Мы делаем все, чтобы п
11.09.2024 «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

зволяет пользователям проводить видеоконференции с различных устройств и видеотерминалов; платформа унифицированных коммуникаций «Протей-Юником» (UC) — это корпоративное решение, которое полнос
05.09.2024 Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

местной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного
02.08.2024 Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий

Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе. На п
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России

сь on-premise. Сейчас рынок меняется — место иностранных вендоров занимают российские разработчики, коммуникационные сервисы все чаще переходят в облака. Более того, если раньше коммуникации со
26.06.2024 Унифицированные коммуникации 2024

ранных вендоров? 4. Обеспечение безопасности — важнейший тренд. Какие проблемы существуют в области UC-решений? 5. Как ИИ меняет рынок унифицированных коммуникаций? 6. Каким будет российский ры
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные
10.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов

IPO IVA Technologies Компания IVA Technologies, разработчик решений для унифицированных коммуникаций, объявила итоги первичного размещения своих акций (IPO) на Моско
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»

«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс р
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco

УП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производства в системах унифицированных коммуникаций Cisco. Итогом проведенных работ стало подтверждение возможности

05.02.2024 Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ

поративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированная база которой с
15.12.2023 «Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

и сохранить инвестиции в уже установленное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». За последний год ИТ-ландшафт на отечественном рынке решений для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций (UC) изменился. Это связано прежде всего с активным процессом импортозамещения. По итогам 2022 г., по данным CNews, на долю отечественных решений приходилось уже ок
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

и В РТУ-Коннект возможен быстрый аудио- или видеовызов из чата. Система поддерживает групповые и персональные чаты «Сател», российский разработчик программных решений, развивает собственную платформу унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел» (РТУ), ключевым компонентом которой является корпоративный мессенджер РТУ-Коннект с функцией ВКС.  «РТУ-Коннект» — не просто мессенджер
15.11.2023 OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro

OCS Distribution предложила партнерам платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro российского производителя СБК («Система безопасных коммуникаций»). CommuniGate Pro является масштабируемым решением для объединённых коммуникаций и

12.07.2023 Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций

рению функционала стало полноценной платформой для унифицированных коммуникаций (UC). Отечественные UC-решения начали активно развиваться и завоевывать место на рынке несколько лет, уход с рынк
27.06.2023 Унифицированные коммуникации 2023

Еще год назад российский рынок унифицированных коммуникаций формировали, по большей части, иностранные компании. Однако росс
16.06.2023 «Нота» и «Мой офис» создадут систему унифицированных коммуникаций

мпаний с госучастием уровня enterprise. Технологическое партнерство позволит интегрировать сервисы совместного редактирования документов «Мой офис» в сервис видеоконференцсвязи Dion, создав платформу унифицированных коммуникаций. Помимо этого, стороны планируют интегрировать решение для редактирования и управления документами «Мой офис» в систему учета «T1 CRM». «Мы в «Мой офис» стремимся о
16.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

онлайн-конференции «Унифицированные коммуникации 2023» 27 июня. Основные вопросы конференции: Рынок унифицированных коммуникаций Как развивается российский рынок UC? Какие проблемы возникли у п
16.06.2023 ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций

грации решений ПРОТЕЙ в «живую» сеть заказчика. ПРОТЕЙ-Юником – современная отечественная платформа унифицированных коммуникаций, сочетающая в себе средства корпоративной телефонии, ВКС, мессен
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд
22.03.2023 Антон Тен -

Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется

отечественном облаке с экосистемой, которая включает в себя почту, мессенджер, календарные и другие коммуникационные сервисы. И спрос очень большой. CNews: Какие клиенты сейчас наиболее популяр
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза

Компания IVA Technologies (ООО «ИВКС»), разработчик российской экосистемы унифицированных коммуникаций, подвела итоги деятельности за 2022 г. Выручка компании за отчет
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

«Хайтэк-интеграция», «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационн
13.12.2022 Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»

, - сказал Владимир Фролов, директор по технологическому развитию компании САТЕЛ. - Внедрение нашей UC-платформы предоставляет возможности использования всех преимуществ современной связи, в то
23.11.2022 Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций

Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа

латформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию яд
16.02.2022 Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications

равления проектного внедрения MANGO OFFICE, выступит на конференции с темой «Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications». Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UCaaS),
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков

ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд
29.11.2021 VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих

оматизировать различные задачи: планировать командировки, получать документы из бухгалтерии и многое другое. Это позволит сократить объем бумажного документооборота и быстрее решать рутинные вопросы. Коммуникационные сервисы будут доступны на всех типах устройств — как на мобильных, так и на десктопах — за счет чего госслужащие смогут получить удаленный доступ к рабочим приложениям из любог
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн

пару лет назад многие заказчики относились настороженно CNews: Вы рассчитываете, что спрос на ВКС и UC-платформы сохранится после окончания пандемии? Сергей Андронов: Безусловно, поскольку мы у
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?

енных встреч в основном занимались компании с региональной структурой, однако в 2020 году с этим пришлось столкнуться большинству компаний. Но важно понимать, что удаленные встречи – это только часть объединенных коммуникаций. С какими же проблемами сталкиваются клиенты на пути к систематизации коммуникаций, и как сделать первый шаг к их решению? Проблемы на пути к систематизации коммуникац
02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы

олько регистрацию оборудования, коммутацию сигнальных сообщений и передачу трафика. Головным мозгом UC-платформы можно считать как раз подсистемы управления, определяющие параметры работы и нас
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций

d для организации видеоконференцсвязи в рамках проекта по созданию и развитию собственной платформы унифицированных коммуникаций Atom Space. Компания закупила более 350 лицензий для организации
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании

Рынок UC на волне оптимизма Мировой рынок унифицированных коммуникаций (Unified Communications) продолжает расти, что неудивительно, учитывая глобальные изменения, к
25.05.2021 Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services

Commvault объявила о расширении портфеля решений Metallic Software-as-a-Service (SaaS) и представила новую платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса. «Бесш
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro

систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»

Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил современное решение в области унифицированных коммуникаций для отечественного экспортера зерна – компании «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»). Модернизация телефонной сети была начата с аудита имеющейся системы
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya

глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникаций во всех подразделениях учреждения, организовать для сотрудников предприятия мобильный доступ к корпоративной связи и улучшить взаимодействие специалистов контактног

Публикаций - 2498, упоминаний - 2876

UC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12163 1052
Microsoft Corporation 24494 294
Cisco Systems 5087 227
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 159
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 113
Ростелеком 9550 86
Softline - Софтлайн 2692 80
CommuniGate Systems - СталкерСофт 168 69
IBM - International Business Machines Corp 9416 66
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications 264 64
SAP SE 5236 64
Broadcom - VMware 2337 64
8079 64
Oracle Corporation 6646 61
TrueConf - ТруКонф 390 57
Apple Inc 11963 56
Siemens AG - Siemens Group 2581 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3199 51
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 213 51
Google LLC 11684 51
Крок - Croc 1771 48
Huawei 3866 48
Yandex - Яндекс 7114 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8665 45
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3737 45
Samsung Electronics 10191 45
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 44
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 454 43
HP Inc. 5667 42
Dell EMC 5016 41
Spirit DSP - Спирит Корп 470 40
VideoMost - ВидеоМост 271 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1745 39
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 253 38
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 37
VK - Mail.ru Group 3438 37
Telegram Group 1825 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4789 35
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 35
Intel Corporation 12116 33
МТС Трэвел - MTS Travel 268 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7110 51
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 119 46
РЖД - Российские железные дороги 1878 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1609 29
Газпром ПАО 1333 23
Альфа-Банк 1742 21
Почта России ПАО 2090 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 20
Россети Ленэнерго 1700 19
Лента - Сеть розничной торговли 2037 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 922 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 563 15
Газпром нефть 605 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 866 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 11
ГПБ - Газпромбанк 1067 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 464 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 9
ПСБ - Промсвязьбанк 843 9
Почта Банк 462 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 441 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1274 8
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 11 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 887 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 262 8
Связной ГК 1366 8
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 441 7
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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
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Juniper Research 520 6
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 230 10
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 883 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 320 5
VK Skillbox - Скилбокс 104 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 52 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 519 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 79 3
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 3
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 143 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 136 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 51
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 36
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1059 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 20
CNews AWARDS - награда 483 18
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 59 11
День молодёжи - 27 июня 863 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 7
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