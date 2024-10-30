UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа

Яков Шапиро, Инфосистемы Джет: «Мы наблюдаем повышенный спрос на консалтинг, аудит и разработку планов миграции» ли говорить о прогнозах, то, по оценке J’son & Partners Consulting, через 4 года доля отечественных UC-решений в российских компаниях превысит 90%, в то время как в прошлом году составляла мене

«Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace бизнеса решит увеличить количество пользователей, то у него будет возможность сделать это достаточно оперативно», — отметил генеральный директор 2Brains Александр Чеглаков. «Более 25 лет мы развиваем коммуникационные сервисы и накопили опыт в создании надежных решений для клиентов в разных отраслях. Корпоративная почта остается важным каналом коммуникаций для бизнеса. Мы делаем все, чтобы п

«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций зволяет пользователям проводить видеоконференции с различных устройств и видеотерминалов; платформа унифицированных коммуникаций «Протей-Юником» (UC) — это корпоративное решение, которое полнос

Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro местной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного

Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе. На п

Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России сь on-premise. Сейчас рынок меняется — место иностранных вендоров занимают российские разработчики, коммуникационные сервисы все чаще переходят в облака. Более того, если раньше коммуникации со

Унифицированные коммуникации 2024 ранных вендоров? 4. Обеспечение безопасности — важнейший тренд. Какие проблемы существуют в области UC-решений? 5. Как ИИ меняет рынок унифицированных коммуникаций? 6. Каким будет российский ры

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные

Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов IPO IVA Technologies Компания IVA Technologies, разработчик решений для унифицированных коммуникаций, объявила итоги первичного размещения своих акций (IPO) на Моско

«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» «Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс р

«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco УП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производства в системах унифицированных коммуникаций Cisco. Итогом проведенных работ стало подтверждение возможности

Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ поративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированная база которой с

«Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций и сохранить инвестиции в уже установленное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». За последний год ИТ-ландшафт на отечественном рынке решений для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций (UC) изменился. Это связано прежде всего с активным процессом импортозамещения. По итогам 2022 г., по данным CNews, на долю отечественных решений приходилось уже ок

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? и В РТУ-Коннект возможен быстрый аудио- или видеовызов из чата. Система поддерживает групповые и персональные чаты «Сател», российский разработчик программных решений, развивает собственную платформу унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел» (РТУ), ключевым компонентом которой является корпоративный мессенджер РТУ-Коннект с функцией ВКС. «РТУ-Коннект» — не просто мессенджер

OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro OCS Distribution предложила партнерам платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro российского производителя СБК («Система безопасных коммуникаций»). CommuniGate Pro является масштабируемым решением для объединённых коммуникаций и

Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций рению функционала стало полноценной платформой для унифицированных коммуникаций (UC). Отечественные UC-решения начали активно развиваться и завоевывать место на рынке несколько лет, уход с рынк

Унифицированные коммуникации 2023 Еще год назад российский рынок унифицированных коммуникаций формировали, по большей части, иностранные компании. Однако росс

«Нота» и «Мой офис» создадут систему унифицированных коммуникаций мпаний с госучастием уровня enterprise. Технологическое партнерство позволит интегрировать сервисы совместного редактирования документов «Мой офис» в сервис видеоконференцсвязи Dion, создав платформу унифицированных коммуникаций. Помимо этого, стороны планируют интегрировать решение для редактирования и управления документами «Мой офис» в систему учета «T1 CRM». «Мы в «Мой офис» стремимся о

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня онлайн-конференции «Унифицированные коммуникации 2023» 27 июня. Основные вопросы конференции: Рынок унифицированных коммуникаций Как развивается российский рынок UC? Какие проблемы возникли у п

ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций грации решений ПРОТЕЙ в «живую» сеть заказчика. ПРОТЕЙ-Юником – современная отечественная платформа унифицированных коммуникаций, сочетающая в себе средства корпоративной телефонии, ВКС, мессен

Станислав Иодковский - Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд

Антон Тен - Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется отечественном облаке с экосистемой, которая включает в себя почту, мессенджер, календарные и другие коммуникационные сервисы. И спрос очень большой. CNews: Какие клиенты сейчас наиболее популяр

Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза Компания IVA Technologies (ООО «ИВКС»), разработчик российской экосистемы унифицированных коммуникаций, подвела итоги деятельности за 2022 г. Выручка компании за отчет

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС «Хайтэк-интеграция», «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационн

Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена» , - сказал Владимир Фролов, директор по технологическому развитию компании САТЕЛ. - Внедрение нашей UC-платформы предоставляет возможности использования всех преимуществ современной связи, в то

Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer

Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа латформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию яд

Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications равления проектного внедрения MANGO OFFICE, выступит на конференции с темой «Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications». Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UCaaS),

Станислав Иодковский - Нам не хватает русских Илонов Масков ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд

VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих оматизировать различные задачи: планировать командировки, получать документы из бухгалтерии и многое другое. Это позволит сократить объем бумажного документооборота и быстрее решать рутинные вопросы. Коммуникационные сервисы будут доступны на всех типах устройств — как на мобильных, так и на десктопах — за счет чего госслужащие смогут получить удаленный доступ к рабочим приложениям из любог

В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн пару лет назад многие заказчики относились настороженно CNews: Вы рассчитываете, что спрос на ВКС и UC-платформы сохранится после окончания пандемии? Сергей Андронов: Безусловно, поскольку мы у

Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? енных встреч в основном занимались компании с региональной структурой, однако в 2020 году с этим пришлось столкнуться большинству компаний. Но важно понимать, что удаленные встречи – это только часть объединенных коммуникаций. С какими же проблемами сталкиваются клиенты на пути к систематизации коммуникаций, и как сделать первый шаг к их решению? Проблемы на пути к систематизации коммуникац

Как устроены российские UC-платформы олько регистрацию оборудования, коммутацию сигнальных сообщений и передачу трафика. Головным мозгом UC-платформы можно считать как раз подсистемы управления, определяющие параметры работы и нас

Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций d для организации видеоконференцсвязи в рамках проекта по созданию и развитию собственной платформы унифицированных коммуникаций Atom Space. Компания закупила более 350 лицензий для организации

UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании Рынок UC на волне оптимизма Мировой рынок унифицированных коммуникаций (Unified Communications) продолжает расти, что неудивительно, учитывая глобальные изменения, к

Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services Commvault объявила о расширении портфеля решений Metallic Software-as-a-Service (SaaS) и представила новую платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса. «Бесш

Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило

«Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил современное решение в области унифицированных коммуникаций для отечественного экспортера зерна – компании «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»). Модернизация телефонной сети была начата с аудита имеющейся системы