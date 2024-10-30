UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации Коммуникационные сервисы Unified Communications and Collaboration Унифицированные коммуникации и совместная работа
- UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу
- Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры
- SCRUM - Методология совместной работы
- CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга
- ECCP - Enterprise Content Collaboration Platform
Платформа для совместной работы с корпоративным контентом
Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications" на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года
|30.10.2024
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Яков Шапиро, Инфосистемы Джет: «Мы наблюдаем повышенный спрос на консалтинг, аудит и разработку планов миграции»
ли говорить о прогнозах, то, по оценке J’son & Partners Consulting, через 4 года доля отечественных UC-решений в российских компаниях превысит 90%, в то время как в прошлом году составляла мене
|21.10.2024
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«Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace
бизнеса решит увеличить количество пользователей, то у него будет возможность сделать это достаточно оперативно», — отметил генеральный директор 2Brains Александр Чеглаков. «Более 25 лет мы развиваем коммуникационные сервисы и накопили опыт в создании надежных решений для клиентов в разных отраслях. Корпоративная почта остается важным каналом коммуникаций для бизнеса. Мы делаем все, чтобы п
|11.09.2024
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«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций
зволяет пользователям проводить видеоконференции с различных устройств и видеотерминалов; платформа унифицированных коммуникаций «Протей-Юником» (UC) — это корпоративное решение, которое полнос
|05.09.2024
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Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro
местной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного
|02.08.2024
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Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий
Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе. На п
|24.07.2024
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Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России
сь on-premise. Сейчас рынок меняется — место иностранных вендоров занимают российские разработчики, коммуникационные сервисы все чаще переходят в облака. Более того, если раньше коммуникации со
|26.06.2024
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Унифицированные коммуникации 2024
ранных вендоров? 4. Обеспечение безопасности — важнейший тренд. Какие проблемы существуют в области UC-решений? 5. Как ИИ меняет рынок унифицированных коммуникаций? 6. Каким будет российский ры
|18.06.2024
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня
тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные
|10.06.2024
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня
тами, X5 Group. Основные вопросы к обсуждению: Российский рынок UC Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций? Как изменилась доля российских решений? Насколько отечественные
|04.06.2024
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Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов
IPO IVA Technologies Компания IVA Technologies, разработчик решений для унифицированных коммуникаций, объявила итоги первичного размещения своих акций (IPO) на Моско
|29.05.2024
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«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»
«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс р
|22.05.2024
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«АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco
УП» и ФЛАТ завершили тестовые испытания оконечного оборудования российского производства в системах унифицированных коммуникаций Cisco. Итогом проведенных работ стало подтверждение возможности
|05.02.2024
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Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ
поративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированная база которой с
|15.12.2023
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«Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций
и сохранить инвестиции в уже установленное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». За последний год ИТ-ландшафт на отечественном рынке решений для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций (UC) изменился. Это связано прежде всего с активным процессом импортозамещения. По итогам 2022 г., по данным CNews, на долю отечественных решений приходилось уже ок
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Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?
и В РТУ-Коннект возможен быстрый аудио- или видеовызов из чата. Система поддерживает групповые и персональные чаты «Сател», российский разработчик программных решений, развивает собственную платформу унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел» (РТУ), ключевым компонентом которой является корпоративный мессенджер РТУ-Коннект с функцией ВКС. «РТУ-Коннект» — не просто мессенджер
|15.11.2023
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OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro
OCS Distribution предложила партнерам платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro российского производителя СБК («Система безопасных коммуникаций»). CommuniGate Pro является масштабируемым решением для объединённых коммуникаций и
|12.07.2023
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Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций
рению функционала стало полноценной платформой для унифицированных коммуникаций (UC). Отечественные UC-решения начали активно развиваться и завоевывать место на рынке несколько лет, уход с рынк
|27.06.2023
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Унифицированные коммуникации 2023
Еще год назад российский рынок унифицированных коммуникаций формировали, по большей части, иностранные компании. Однако росс
|16.06.2023
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«Нота» и «Мой офис» создадут систему унифицированных коммуникаций
мпаний с госучастием уровня enterprise. Технологическое партнерство позволит интегрировать сервисы совместного редактирования документов «Мой офис» в сервис видеоконференцсвязи Dion, создав платформу унифицированных коммуникаций. Помимо этого, стороны планируют интегрировать решение для редактирования и управления документами «Мой офис» в систему учета «T1 CRM». «Мы в «Мой офис» стремимся о
|16.06.2023
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Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня
онлайн-конференции «Унифицированные коммуникации 2023» 27 июня. Основные вопросы конференции: Рынок унифицированных коммуникаций Как развивается российский рынок UC? Какие проблемы возникли у п
|16.06.2023
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ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций
грации решений ПРОТЕЙ в «живую» сеть заказчика. ПРОТЕЙ-Юником – современная отечественная платформа унифицированных коммуникаций, сочетающая в себе средства корпоративной телефонии, ВКС, мессен
|29.05.2023
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Станислав Иодковский -
Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams
ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд
|22.03.2023
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Антон Тен -
Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется
отечественном облаке с экосистемой, которая включает в себя почту, мессенджер, календарные и другие коммуникационные сервисы. И спрос очень большой. CNews: Какие клиенты сейчас наиболее популяр
|20.03.2023
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Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза
Компания IVA Technologies (ООО «ИВКС»), разработчик российской экосистемы унифицированных коммуникаций, подвела итоги деятельности за 2022 г. Выручка компании за отчет
|19.12.2022
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Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС
«Хайтэк-интеграция», «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационн
|13.12.2022
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Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»
, - сказал Владимир Фролов, директор по технологическому развитию компании САТЕЛ. - Внедрение нашей UC-платформы предоставляет возможности использования всех преимуществ современной связи, в то
|23.11.2022
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Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций
Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer
|14.06.2022
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Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа
латформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию яд
|16.02.2022
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Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications
равления проектного внедрения MANGO OFFICE, выступит на конференции с темой «Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications». Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UCaaS),
|20.12.2021
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Станислав Иодковский -
Нам не хватает русских Илонов Масков
ватель компании «ХайТэк» (далее — группа компаний). В ГК «ХайТэк» курирует разработку отечественной UC-платформы (бренд IVA Technologies, входит в ГК «ХайТэк») отвечающей всем современным станд
|29.11.2021
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VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих
оматизировать различные задачи: планировать командировки, получать документы из бухгалтерии и многое другое. Это позволит сократить объем бумажного документооборота и быстрее решать рутинные вопросы. Коммуникационные сервисы будут доступны на всех типах устройств — как на мобильных, так и на десктопах — за счет чего госслужащие смогут получить удаленный доступ к рабочим приложениям из любог
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В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
пару лет назад многие заказчики относились настороженно CNews: Вы рассчитываете, что спрос на ВКС и UC-платформы сохранится после окончания пандемии? Сергей Андронов: Безусловно, поскольку мы у
|28.09.2021
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Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?
енных встреч в основном занимались компании с региональной структурой, однако в 2020 году с этим пришлось столкнуться большинству компаний. Но важно понимать, что удаленные встречи – это только часть объединенных коммуникаций. С какими же проблемами сталкиваются клиенты на пути к систематизации коммуникаций, и как сделать первый шаг к их решению? Проблемы на пути к систематизации коммуникац
|02.08.2021
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Как устроены российские UC-платформы
олько регистрацию оборудования, коммутацию сигнальных сообщений и передачу трафика. Головным мозгом UC-платформы можно считать как раз подсистемы управления, определяющие параметры работы и нас
|27.07.2021
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Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций
d для организации видеоконференцсвязи в рамках проекта по созданию и развитию собственной платформы унифицированных коммуникаций Atom Space. Компания закупила более 350 лицензий для организации
|15.06.2021
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UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании
Рынок UC на волне оптимизма Мировой рынок унифицированных коммуникаций (Unified Communications) продолжает расти, что неудивительно, учитывая глобальные изменения, к
|25.05.2021
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Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services
Commvault объявила о расширении портфеля решений Metallic Software-as-a-Service (SaaS) и представила новую платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса. «Бесш
|31.03.2021
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Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro
систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило
|09.03.2021
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«Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»
Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил современное решение в области унифицированных коммуникаций для отечественного экспортера зерна – компании «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»). Модернизация телефонной сети была начата с аудита имеющейся системы
|18.01.2021
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«Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya
глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникаций во всех подразделениях учреждения, организовать для сотрудников предприятия мобильный доступ к корпоративной связи и улучшить взаимодействие специалистов контактног
UC и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоева Евгения 62 34
|Шакиров Марат 61 27
|Смагин Дмитрий 38 25
|Синюгин Михаил 33 23
|Савушкин Алексей 45 23
|Губанов Андрей 85 23
|Соловенчук Александр 100 21
|Иодковский Станислав 73 21
|Двинина Олеся 48 19
|Митькин Максим 33 18
|Долженко Евгения 28 18
|Бобиков Дмитрий 34 18
|Романов Роман 28 18
|Сахарова Наталья 41 18
|Ляк Александр 50 17
|Егошин Сергей 47 17
|Хомяков Сергей 44 17
|Кашников Артемий 32 17
|Козин Алексей 36 17
|Мочалов Юрий 29 17
|Пахомов Александр 51 15
|Одинцов Дмитрий 110 15
|Цой Иннокентий 37 15
|Малышев Александр 37 14
|Готальский Михаил 95 14
|Тен Антон 26 13
|Михайлова Анастасия 22 13
|Помозов Алексей 44 13
|Кайгородова Оксана 44 13
|Бекиров Руслан 37 13
|Шадаев Максут 959 12
|Медведев Владислав 43 12
|Воронин Павел 130 12
|Зимин Константин 36 12
|Неустроев Прокопий 25 12
|Галактионова Инесса 71 12
|Путин Владимир 3116 12
|Быков Алексей 30 11
|Поляков Дмитрий 37 11
|Алдошин Олег 26 11
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