Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Подробная информация на сайте.

Приглашены для выступления:

Сергей Попов, управляющий директор по развитию телефонии, Промсвязьбанк;

Владимир Жабровец, руководитель службы, ГК «Черкизово»;

Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, «Интеррос»;

Илья Козлов, начальник отдела связи, буровая компания «Евразия»;

Константин Меденцев, директор блока информационных технологий, Фора-Банк;

Дмитрий Бердяев, начальник службы телекоммуникаций, СО ЕЭС;

Андрей Карпунькин, начальник управления, банк «Уралсиб»;

Геннадий Смирнов, руководитель дирекции, ВСК;

Александр Саяфаров, руководитель направления UC, «Лента»;

Татьяна Пенетова, менеджер направления управления стратегическими проектами, X5 Group;

Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет.

Основные темы конференции

Российский рынок UC

Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?

Как изменилась доля российских решений?

Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?

Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?

Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Проекты и кейсы

Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.

Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.

Облачные коммуникации — плюсы и минусы.

Миграция на отечественное решение — практический кейс.

Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Алексей Четвернин.