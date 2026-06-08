Евразия - Евразийский континент

«Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО йн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр российского и евразийского программного обеспечения под номером реестровой записи 32983 от и стало доступно для внешнего использования. HConfig представляет собой консольный инструмент настройки серверов, по

«Хеликс» откроет самый автоматизированный лабораторный комплекс в Евразии я «Хеликс» в I полугодии 2026 г. откроет в Москве новый высокотехнологичный лабораторный комплекс с пропускной способностью до 300 тыс. исследований в сутки, который станет самым автоматизированным в Евразии. В нем впервые в мировой и российской практике будут применены уникальные технологические решения, которые обеспечат беспрецедентное соответствие стандартам качества и сокращение сроков

Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии подразделением «СмартЛайн» мы планируем эффективно использовать его для расширения бизнеса на рынки Евразии. Центр экспертиз компании уже работает над долгосрочной стратегией защиты и расширени

МТС обеспечила «гигабитом» «Баланс» и «Евразию» в Красноярске МТС запустила сеть скоростного фиксированного интернета еще в двух бизнес-центрах Красноярска. В результате предприниматели и офисные сотрудники деловых центров «Баланс» и «Евразия» получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ставший первым в Красноярске бизнес-центр класса «А», «Баланс» объединяе

Компания «Актор Информационные Системы» внедрила систему автоматизированного стенографирования совещаний в Евразийской экономической комиссии Компания «Актор Информационные Системы» («Актор-ИС») завершила проект по внедрению системы автоматизированного стенографирования совещаний в Департаменте управления делами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Система создана на базе решения Нестор.BRIEF группы компаний ЦРТ. Об этом CNews сообщили представители «Актор-ИС». Основной предпосылкой внедрения сист

«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия» «СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия» и «by Евразия». Оформить заказ уже можно в Санкт-Петербурге, Пушкине, Колпино, Гатчине, Красном Селе и других городах Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители

«1С:ERP» помогла «ТМД Фрикшен Евразия» оптимизировать логистику и в два раза ускорить доставку заказов покупателям за снизить затраты на логистику. Оперативное получение консолидированной отчетности по стандартам корпорации помогло головному офису контролировать работу на территории России и ЕАЭС. ООО «ТМД Фрикшн Евразия» — дочернее предприятие немецкой корпорации TMD Friction — производителя фрикционных тормозных технологий для всех видов транспорта. Российское подразделение с офисом в Москве для дистр

«Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями «Буровая компания "Евразия"» перевела процессы антивирусной защиты 3,5 тыс. автоматизированных рабочих мест и серверов, обнаружения вторжений и мониторинга инцидентов информационной безопасности (ИБ) в головном о

RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP» 022 г., многие российские компании столкнулись с необходимостью замещения ИТ-решений зарубежных поставщиков разработками отечественных вендоров. С таким же запросом в RDV обратилась компания «Аггреко Евразия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документо

Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий аний «Аэромакс», Российский технологический фонд (РТФ) и фонд «РК-Инвестиции» (инвестиционная платформа фонда «Росконгресс»), подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является создание Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий. Совместный проект направлен на разработку гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), проведение опытно-экспериментальных работ

Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы Softline завершила ряд проектов для российского производителя торгового холодильного оборудования. Команда глобального провайдера создала для «Фригогласс Евразия» систему «Умные кнопки», призванную повысить качество и скорость бизнес-процессов, устранить риск остановки производственной линии за счет уменьшения времени реагирования сервисных служ

Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства авительств, технологических компаний и научного сообщества на пути цифровой трансформации в странах Евразии. Например, разработки в области Искусственного интеллекта вывели Россию в тройку лиди

Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020 году наша клиентская база ув

Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами ообщество 2020» (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020) президент Huawei в регионе Евразия Эйден У представил обновленное видение стратегии сотрудничества компании с российским

«Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС ка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза». Заказчиком выступила международная организация Евразийска

Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь Компания Huawei объявила о назначении Лай Лишуня (Lai Lishun) на должность директора по работе с партнерами в регионе Евразия. Он будет отвечать за управление партнерской экосистемой в регионе Евразия, включая Россию, развитие рынка, стратегическое планирование и реализацию партнерской программы, а такж

В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев зи Экспертный совет по ПО при Минкомсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта в Реестр ев

«Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов «Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможность физическим лицам Беларуси и гражданам других стран мира пройти идентификацию личности для «Альпари Ев

«Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» рендом «Билайн») сообщила о кадровых перестановках. В частности, группу покинул глава макрорегиона «Евразия» Михаил Герчук. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon укр

Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза то Правительство РФ разрешило использовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нуж

«Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии «Ростех» модернизировал главное зеркало Большого телескопа азимутального (БТА), который установлен в Карачаево-Черкессии и сегодня является крупнейшим телескопом в Евразии. Модернизация шестиметрового зеркала происходила в интересах Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая обеспечивает непрерывную работу телескопа по заявкам российских и зару

«Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии ». Только видеосовещаний с международными экспертами — представителями министерств и ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ЕЭК ежемесячно проводит более 100; расходы на кома

«Ланит» сделал официальный портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным аднационального органа управления: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) регулирует деятельность Евразийского экономического союза, который обеспечивает скоординированную политику в отраслях

Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия» На должности директора Департамента по маркетингу и директора Департамента по операциям в странах СНГ компании «Xerox Евразия» был назначен Борис Дубов, ранее занимавший пост директора Департамента по работе с персоналом. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основными направлениями работы Бориса Дубова на

«Билайн» предоставил своим клиентам возможность экономить при поездках в страны Евразийского экономического союза она фиксирует значительный сдвиг интересов россиян в сторону внутреннего туризма и поездок в страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья. Так, Белоруссия с 7 места, которое за

НИТ подписал меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных Компания «Национальные информационные технологии» с казахстанской стороны подписала пятисторонний меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных (ИПД). Меморандум заключен между Национальным институтом географической информации Республики Корея, Корейским научно-исследовательским инстит

TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала Прощание с Евразией Шведско-финская TeliaSonera приняла решение покинуть макрорегион Евразия, в который входят, преимущественно, страны СНГ. Совет директоров компании посчитал, ч

Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С» Специалисты самарского филиала «1С-Рарус» создали комплексную систему расчета заработной платы и управления персоналом в 6 филиалах и центральном аппарате управления буровой компании «Евразия». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В качестве основы для новой информационной системы было выбрано решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8». За 3 года система была развернут

Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия» На должность генерального директора «Xerox Евразия» назначен Сергей Черноволенко. На этом посту он сменил Владимира Лаврова, который принял решение покинуть компанию. Черноволенко к исполнению своих обязанностей приступил 1 января 2015

Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия» Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаг

IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия» ного обеспечения и ИТ-услуг в Восточной Европе, завершила проект по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в разных регионах России, повысив скорость и качество принятия решений, сообщили CNews в IBS. Система IBM Cognos TM1 использует инновац

В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым» С 7 по 11 июля 2014 г. пройдет 10-й Евразийский форум информационной безопасности и информационного взаимодействия «Инфофорум-Евразия/Крым». Традиционный летний «Инфофорум-Евразия» будет проведен как «Неделя информационной безопасности» в новом субъекте РФ — Крымском федеральном округе в целях решения вопросов

Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)» Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности системы дистанционного банковского

Максим Горелов назначен генеральным директором «Техносерв Евразия» Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о назначении Максима Горелова на должность генерального директора компании «ТехноСерв Евразия», дочернего предприятия интегратора в Казахстане и Кыргызстане. До настоящего времени он исполнял обязанности директора по развитию бизнеса «Техносерв Евразия». Как рассказали CN

Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания CNews: С какими итогами Xerox Евразия закончила 2011 и первое полугодие 2012 года? Андрей Шалеников: По итогам 2011 года и первого полугодия 2012 года компания сохранила cвои позиции на рынке. Мы рассчитываем на положительн

Интервью с CIO банка "АйСиАйСиАй Банк Евразия" CNews: Раджат, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о банке и его специфике. Чем он занимается? На каком рынке работает? Раджат Натх: "АйСиАйСиАй Банк Евразия" является дочерним банком ICICI Bank Limited — крупнейшего частного банка в Индии. ICICI Bank Limited приобрел 100% акций "Инвестиционно-кредитного банка" и, проведя его ребрендинг, в 2

Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes Traveler, включает широк

9 июня в Москве откроется форум ИБ «Инфофорум-Евразия» г. в Москве пройдут мероприятия Седьмого евразийского форума информационной безопасности «Инфофорум-Евразия». Форум традиционно проходит при поддержке и организационном участии Комитета Государ

Конференция университетов Евразии пройдёт в МГУ йшего сотрудничества и принять конкретные научные и учебные программы совместной научной и учебной деятельности университетов-участников. На Конференцию приглашаются представители университетов стран Евразийского региона, делегации ведущих классических университетов России и других зарубежных стран. v В работе Конференции планируется участие представителей Министерств образования, националь