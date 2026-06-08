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Евразия Евразийский континент

Евразия - Евразийский континент

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО

йн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр российского и евразийского программного обеспечения под номером реестровой записи 32983 от и стало доступно для внешнего использования. HConfig представляет собой консольный инструмент настройки серверов, по
09.10.2025 «Хеликс» откроет самый автоматизированный лабораторный комплекс в Евразии

я «Хеликс» в I полугодии 2026 г. откроет в Москве новый высокотехнологичный лабораторный комплекс с пропускной способностью до 300 тыс. исследований в сутки, который станет самым автоматизированным в Евразии. В нем впервые в мировой и российской практике будут применены уникальные технологические решения, которые обеспечат беспрецедентное соответствие стандартам качества и сокращение сроков
24.06.2025 Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии

подразделением «СмартЛайн» мы планируем эффективно использовать его для расширения бизнеса на рынки Евразии. Центр экспертиз компании уже работает над долгосрочной стратегией защиты и расширени
30.08.2024 МТС обеспечила «гигабитом» «Баланс» и «Евразию» в Красноярске

МТС запустила сеть скоростного фиксированного интернета еще в двух бизнес-центрах Красноярска. В результате предприниматели и офисные сотрудники деловых центров «Баланс» и «Евразия» получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ставший первым в Красноярске бизнес-центр класса «А», «Баланс» объединяе
25.06.2024 Компания «Актор Информационные Системы» внедрила систему автоматизированного стенографирования совещаний в Евразийской экономической комиссии

Компания «Актор Информационные Системы» («Актор-ИС») завершила проект по внедрению системы автоматизированного стенографирования совещаний в Департаменте управления делами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Система создана на базе решения Нестор.BRIEF группы компаний ЦРТ. Об этом CNews сообщили представители «Актор-ИС». Основной предпосылкой внедрения сист
05.06.2024 «СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия»

«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия» и «by Евразия». Оформить заказ уже можно в Санкт-Петербурге, Пушкине, Колпино, Гатчине, Красном Селе и других городах Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители
19.04.2024 «1С:ERP» помогла «ТМД Фрикшен Евразия» оптимизировать логистику и в два раза ускорить доставку заказов покупателям

за снизить затраты на логистику. Оперативное получение консолидированной отчетности по стандартам корпорации помогло головному офису контролировать работу на территории России и ЕАЭС. ООО «ТМД Фрикшн Евразия» — дочернее предприятие немецкой корпорации TMD Friction — производителя фрикционных тормозных технологий для всех видов транспорта. Российское подразделение с офисом в Москве для дистр
19.03.2024 «Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями

«Буровая компания "Евразия"» перевела процессы антивирусной защиты 3,5 тыс. автоматизированных рабочих мест и серверов, обнаружения вторжений и мониторинга инцидентов информационной безопасности (ИБ) в головном о
18.10.2023 RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP»

022 г., многие российские компании столкнулись с необходимостью замещения ИТ-решений зарубежных поставщиков разработками отечественных вендоров. С таким же запросом в RDV обратилась компания «Аггреко Евразия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документо
17.06.2022 Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий

аний «Аэромакс», Российский технологический фонд (РТФ) и фонд «РК-Инвестиции» (инвестиционная платформа фонда «Росконгресс»), подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является создание Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий. Совместный проект направлен на разработку гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), проведение опытно-экспериментальных работ
24.12.2021 Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы

Softline завершила ряд проектов для российского производителя торгового холодильного оборудования. Команда глобального провайдера создала для «Фригогласс Евразия» систему «Умные кнопки», призванную повысить качество и скорость бизнес-процессов, устранить риск остановки производственной линии за счет уменьшения времени реагирования сервисных служ
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства

авительств, технологических компаний и научного сообщества на пути цифровой трансформации в странах Евразии. Например, разработки в области Искусственного интеллекта вывели Россию в тройку лиди
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд

Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020 году наша клиентская база ув
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами

ообщество 2020» (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020) президент Huawei в регионе Евразия Эйден У представил обновленное видение стратегии сотрудничества компании с российским
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

ка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза». Заказчиком выступила международная организация Евразийска
11.06.2019 Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь

Компания Huawei объявила о назначении Лай Лишуня (Lai Lishun) на должность директора по работе с партнерами в регионе Евразия. Он будет отвечать за управление партнерской экосистемой в регионе Евразия, включая Россию, развитие рынка, стратегическое планирование и реализацию партнерской программы, а такж
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев

зи Экспертный совет по ПО при Минкомсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта в Реестр ев
16.08.2018 «Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов

«Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможность физическим лицам Беларуси и гражданам других стран мира пройти идентификацию личности для «Альпари Ев
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»

рендом «Билайн») сообщила о кадровых перестановках. В частности, группу покинул глава макрорегиона «Евразия» Михаил Герчук. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon укр
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза

то Правительство РФ разрешило использовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нуж
03.11.2017 «Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии

«Ростех» модернизировал главное зеркало Большого телескопа азимутального (БТА), который установлен в Карачаево-Черкессии и сегодня является крупнейшим телескопом в Евразии. Модернизация шестиметрового зеркала происходила в интересах Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая обеспечивает непрерывную работу телескопа по заявкам российских и зару
12.12.2016 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии

». Только видеосовещаний с международными экспертами — представителями министерств и ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ЕЭК ежемесячно проводит более 100; расходы на кома
16.06.2016 «Ланит» сделал официальный портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным

аднационального органа управления: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) регулирует деятельность Евразийского экономического союза, который обеспечивает скоординированную политику в отраслях
26.04.2016 Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия»

На должности директора Департамента по маркетингу и директора Департамента по операциям в странах СНГ компании «Xerox Евразия» был назначен Борис Дубов, ранее занимавший пост директора Департамента по работе с персоналом. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основными направлениями работы Бориса Дубова на 
30.10.2015 «Билайн» предоставил своим клиентам возможность экономить при поездках в страны Евразийского экономического союза

она фиксирует значительный сдвиг интересов россиян в сторону внутреннего туризма и поездок в страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья. Так, Белоруссия с 7 места, которое за
14.10.2015 НИТ подписал меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных

Компания «Национальные информационные технологии» с казахстанской стороны подписала пятисторонний меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных (ИПД). Меморандум заключен между Национальным институтом географической информации Республики Корея, Корейским научно-исследовательским инстит
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала

Прощание с Евразией Шведско-финская TeliaSonera приняла решение покинуть макрорегион Евразия, в который входят, преимущественно, страны СНГ. Совет директоров компании посчитал, ч
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С»

Специалисты самарского филиала «1С-Рарус» создали комплексную систему расчета заработной платы и управления персоналом в 6 филиалах и центральном аппарате управления буровой компании «Евразия». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В качестве основы для новой информационной системы было выбрано решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8». За 3 года система была развернут
13.01.2015 Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия»

На должность генерального директора «Xerox Евразия» назначен Сергей Черноволенко. На этом посту он сменил Владимира Лаврова, который принял решение покинуть компанию. Черноволенко к исполнению своих обязанностей приступил 1 января 2015

07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»

Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаг
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»

ного обеспечения и ИТ-услуг в Восточной Европе, завершила проект по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в разных регионах России, повысив скорость и качество принятия решений, сообщили CNews в IBS. Система IBM Cognos TM1 использует инновац
02.06.2014 В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым»

С 7 по 11 июля 2014 г. пройдет 10-й Евразийский форум информационной безопасности и информационного взаимодействия «Инфофорум-Евразия/Крым». Традиционный летний «Инфофорум-Евразия» будет проведен как «Неделя информационной безопасности» в новом субъекте РФ — Крымском федеральном округе в целях решения вопросов

26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)»

Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности системы дистанционного банковского

19.12.2012 Максим Горелов назначен генеральным директором «Техносерв Евразия»

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о назначении Максима Горелова на должность генерального директора компании «ТехноСерв Евразия», дочернего предприятия интегратора в Казахстане и Кыргызстане. До настоящего времени он исполнял обязанности директора по развитию бизнеса «Техносерв Евразия». Как рассказали CN
17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания

CNews: С какими итогами Xerox Евразия закончила 2011 и первое полугодие 2012 года? Андрей Шалеников: По итогам 2011 года и первого полугодия 2012 года компания сохранила cвои позиции на рынке. Мы рассчитываем на положительн
23.04.2012 Интервью с CIO банка "АйСиАйСиАй Банк Евразия"

CNews: Раджат, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о банке и его специфике. Чем он занимается? На каком рынке работает? Раджат Натх: "АйСиАйСиАй Банк Евразия" является дочерним банком ICICI Bank Limited — крупнейшего частного банка в Индии. ICICI Bank Limited приобрел 100% акций "Инвестиционно-кредитного банка" и, проведя его ребрендинг, в 2
20.10.2011 Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе

Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes Traveler, включает широк
02.06.2011 9 июня в Москве откроется форум ИБ «Инфофорум-Евразия»

г. в Москве пройдут мероприятия Седьмого евразийского форума информационной безопасности «Инфофорум-Евразия». Форум традиционно проходит при поддержке и организационном участии Комитета Государ
21.04.2010 Конференция университетов Евразии пройдёт в МГУ

йшего сотрудничества и принять конкретные научные и учебные программы совместной научной и учебной деятельности университетов-участников. На Конференцию приглашаются представители университетов стран Евразийского региона, делегации ведущих классических университетов России и других зарубежных стран. v В работе Конференции планируется участие представителей Министерств образования, националь
23.07.2009 «Евразийский Банк» строит розничный бизнес на базе АБС Thaler

Компании R-Style Softlab (ГК R-Style) объявила о старте проекта по автоматизации «Евразийского Банка» (Казахстан) на базе двух систем — RS-Bank V.6 (разработка R-Style Softlab) и Thaler (разработка бельгийской компании Callatay & Wouters). «Евразийский Банк» намерен создать


Публикаций - 643, упоминаний - 716

Евразия и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4675 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
МегаФон 10742 40
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 37
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 34
Ростелеком 10948 32
Microsoft Corporation 25774 25
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 25
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
Yandex - Яндекс 9215 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 17
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 14
Apple Inc 13154 14
Google LLC 12687 13
9594 13
Fintur 57 12
Intel Corporation 12811 12
Xerox - The Haloid Company 1168 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Cisco Systems 5372 11
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 10
Oracle Corporation 7074 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 9
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Интерсофт Евразия 12 8
Samsung Electronics 11064 8
Восход ФГБУ НИИ 721 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 20
Почта России ПАО 2370 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 12
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Takilant 52 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Альфа-Групп 745 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 6
Фора Банк 86 6
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ВТБ Лизинг 73 4
AstraZeneca - АстраЗенека 64 4
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 4
TimeTurns Holdings 10 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 87
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 62
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 61
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Федеральное казначейство России 1949 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 177
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 32
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 21
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Google Android 15243 13
Huawei AppGallery 353 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple iOS 8583 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 8
Linux OS 11533 8
Apple iPhone 6 4861 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Apple iPad 4011 6
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Huawei AirEngine 12 5
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 4
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 4
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 4
Depositphotos - фотобанк 405 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Путин Владимир 3454 40
Медведев Дмитрий 1665 31
Сяо Хайцзюнь 31 23
Каримова Гульнара 95 20
Каримов Ислам 97 19
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 15
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 13
Никифоров Николай 1138 12
Комков Михаил 14 11
Авакян Гаянэ 52 10
Минасян Карине 13 8
Щеголев Игорь 699 8
Попов Сергей 166 7
Сереченко Денис 13 7
Елин Владимир 11 7
Носков Константин 241 7
Меденцев Константин 106 6
Бондарев Владимир 17 6
Козлов Илья 14 6
Пенетова Татьяна 17 6
Бердяев Дмитрий 9 6
Жабровец Владимир 9 6
Нурутдинов Султан 22 6
Саяфаров Александр 9 6
Карпунькин Андрей 9 6
Смирнов Геннадий 9 6
Касперская Наталья 319 6
Галицкий Александр 123 5
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 5
Тавсултанова Тамара 6 5
Дворкович Аркадий 216 4
Массух Илья 239 4
Ахмедов Бекзод 39 4
Wu Aiden - У Эйден 22 4
Чернышов Петр 14 4
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 4
Кирюшин Геннадий 91 4
Адрианов Сергей 5 4
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 475
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 125
Казахстан - Республика 6047 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 107
Беларусь - Белоруссия 6289 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 72
Европа 24962 72
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 55
Армения - Республика 2449 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 49
Узбекистан - Республика 2005 40
Швеция - Королевство 3781 38
Азия - Азиатский регион 5920 37
Африка - Африканский регион 3640 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Германия - Федеративная Республика 13220 33
Грузия 1332 32
Украина 7928 32
Таджикистан - Республика 953 31
Турция - Турецкая республика 2620 31
Индия - Bharat 5869 29
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 25
Япония 13807 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 22
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 19
Молдавия - Республика Молдова 738 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 16
Канада 5081 16
Израиль 2856 15
Ближний Восток 3154 15
Франция - Французская Республика 8176 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 14
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 210
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 151
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 108
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 69
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 5
Bloomberg 1627 5
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
Washington Profile 142 4
LiveScience 154 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Казахстан Сегодня 310 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
FT - Financial Times 1295 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
Мобильные системы 118 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
ABC News 52 1
GigaOM 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Markets&Markets Research 113 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
CCS Insight 22 1
Global Market Insights 16 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Superdata 12 1
Oxford Economics 13 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Forbes Global 2000 50 1
Brand Finance 4 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Brand Mobile 5 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
РАН - Российская академия наук 2122 14
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
МАН - Монгольская академия наук 2 2
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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