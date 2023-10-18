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Евразия Евразийский континент

Евразия - Евразийский континент


18.10.2023 RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP»

022 г., многие российские компании столкнулись с необходимостью замещения ИТ-решений зарубежных поставщиков разработками отечественных вендоров. С таким же запросом в RDV обратилась компания «Аггреко Евразия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документо
17.06.2022 Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий

аний «Аэромакс», Российский технологический фонд (РТФ) и фонд «РК-Инвестиции» (инвестиционная платформа фонда «Росконгресс»), подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является создание Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий. Совместный проект направлен на разработку гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), проведение опытно-экспериментальных работ
24.12.2021 Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы

Softline завершила ряд проектов для российского производителя торгового холодильного оборудования. Команда глобального провайдера создала для «Фригогласс Евразия» систему «Умные кнопки», призванную повысить качество и скорость бизнес-процессов, устранить риск остановки производственной линии за счет уменьшения времени реагирования сервисных служ
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства

авительств, технологических компаний и научного сообщества на пути цифровой трансформации в странах Евразии. Например, разработки в области Искусственного интеллекта вывели Россию в тройку лиди
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд

Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020 году наша клиентская база ув
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами

ообщество 2020» (Huawei Digital Community Conference 2020 или HDCC 2020) президент Huawei в регионе Евразия Эйден У представил обновленное видение стратегии сотрудничества компании с российским
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

ка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза». Заказчиком выступила международная организация Евразийска
11.06.2019 Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь

Компания Huawei объявила о назначении Лай Лишуня (Lai Lishun) на должность директора по работе с партнерами в регионе Евразия. Он будет отвечать за управление партнерской экосистемой в регионе Евразия, включая Россию, развитие рынка, стратегическое планирование и реализацию партнерской программы, а такж
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев

зи Экспертный совет по ПО при Минкомсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта в Реестр ев
16.08.2018 «Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов

«Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможность физическим лицам Беларуси и гражданам других стран мира пройти идентификацию личности для «Альпари Ев
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»

рендом «Билайн») сообщила о кадровых перестановках. В частности, группу покинул глава макрорегиона «Евразия» Михаил Герчук. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon укр
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза

то Правительство РФ разрешило использовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нуж
03.11.2017 «Ростех» модернизировал зеркало для крупнейшего телескопа Евразии

«Ростех» модернизировал главное зеркало Большого телескопа азимутального (БТА), который установлен в Карачаево-Черкессии и сегодня является крупнейшим телескопом в Евразии. Модернизация шестиметрового зеркала происходила в интересах Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая обеспечивает непрерывную работу телескопа по заявкам российских и зару
12.12.2016 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии

». Только видеосовещаний с международными экспертами — представителями министерств и ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ЕЭК ежемесячно проводит более 100; расходы на кома
16.06.2016 «Ланит» сделал официальный портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным

аднационального органа управления: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) регулирует деятельность Евразийского экономического союза, который обеспечивает скоординированную политику в отраслях
26.04.2016 Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия»

На должности директора Департамента по маркетингу и директора Департамента по операциям в странах СНГ компании «Xerox Евразия» был назначен Борис Дубов, ранее занимавший пост директора Департамента по работе с персоналом. Об этом CNews сообщили в компании Xerox. Основными направлениями работы Бориса Дубова на 
30.10.2015 «Билайн» предоставил своим клиентам возможность экономить при поездках в страны Евразийского экономического союза

она фиксирует значительный сдвиг интересов россиян в сторону внутреннего туризма и поездок в страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья. Так, Белоруссия с 7 места, которое за
14.10.2015 НИТ подписал меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных

Компания «Национальные информационные технологии» с казахстанской стороны подписала пятисторонний меморандум о сотрудничестве по созданию Евразийской инфраструктуры пространственных данных (ИПД). Меморандум заключен между Национальным институтом географической информации Республики Корея, Корейским научно-исследовательским инстит
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала

Прощание с Евразией Шведско-финская TeliaSonera приняла решение покинуть макрорегион Евразия, в который входят, преимущественно, страны СНГ. Совет директоров компании посчитал, ч
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С»

Специалисты самарского филиала «1С-Рарус» создали комплексную систему расчета заработной платы и управления персоналом в 6 филиалах и центральном аппарате управления буровой компании «Евразия». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В качестве основы для новой информационной системы было выбрано решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8». За 3 года система была развернут
13.01.2015 Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия»

На должность генерального директора «Xerox Евразия» назначен Сергей Черноволенко. На этом посту он сменил Владимира Лаврова, который принял решение покинуть компанию. Черноволенко к исполнению своих обязанностей приступил 1 января 2015

07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»

Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаг
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия»

ного обеспечения и ИТ-услуг в Восточной Европе, завершила проект по модернизации системы бюджетного планирования и создания аналитической отчетности на базе системы IBM Cognos TM1 в буровой компании «Евразия» (БКЕ). Проект охватил 17 подразделений заказчика в разных регионах России, повысив скорость и качество принятия решений, сообщили CNews в IBS. Система IBM Cognos TM1 использует инновац
02.06.2014 В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым»

С 7 по 11 июля 2014 г. пройдет 10-й Евразийский форум информационной безопасности и информационного взаимодействия «Инфофорум-Евразия/Крым». Традиционный летний «Инфофорум-Евразия» будет проведен как «Неделя информационной безопасности» в новом субъекте РФ — Крымском федеральном округе в целях решения вопросов

26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)»

Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности системы дистанционного банковского

19.12.2012 Максим Горелов назначен генеральным директором «Техносерв Евразия»

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о назначении Максима Горелова на должность генерального директора компании «ТехноСерв Евразия», дочернего предприятия интегратора в Казахстане и Кыргызстане. До настоящего времени он исполнял обязанности директора по развитию бизнеса «Техносерв Евразия». Как рассказали CN
17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания

CNews: С какими итогами Xerox Евразия закончила 2011 и первое полугодие 2012 года? Андрей Шалеников: По итогам 2011 года и первого полугодия 2012 года компания сохранила cвои позиции на рынке. Мы рассчитываем на положительн
23.04.2012 Интервью с CIO банка "АйСиАйСиАй Банк Евразия"

CNews: Раджат, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о банке и его специфике. Чем он занимается? На каком рынке работает? Раджат Натх: "АйСиАйСиАй Банк Евразия" является дочерним банком ICICI Bank Limited — крупнейшего частного банка в Индии. ICICI Bank Limited приобрел 100% акций "Инвестиционно-кредитного банка" и, проведя его ребрендинг, в 2
20.10.2011 Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе

Специалисты компании «ИнтерТраст» завершили проект по организации доступа топ-менеджмента «Евразийского Банка» к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes Traveler, включает широк
02.06.2011 9 июня в Москве откроется форум ИБ «Инфофорум-Евразия»

г. в Москве пройдут мероприятия Седьмого евразийского форума информационной безопасности «Инфофорум-Евразия». Форум традиционно проходит при поддержке и организационном участии Комитета Государ
21.04.2010 Конференция университетов Евразии пройдёт в МГУ

йшего сотрудничества и принять конкретные научные и учебные программы совместной научной и учебной деятельности университетов-участников. На Конференцию приглашаются представители университетов стран Евразийского региона, делегации ведущих классических университетов России и других зарубежных стран. v В работе Конференции планируется участие представителей Министерств образования, националь
23.07.2009 «Евразийский Банк» строит розничный бизнес на базе АБС Thaler

Компании R-Style Softlab (ГК R-Style) объявила о старте проекта по автоматизации «Евразийского Банка» (Казахстан) на базе двух систем — RS-Bank V.6 (разработка R-Style Softlab) и Thaler (разработка бельгийской компании Callatay & Wouters). «Евразийский Банк» намерен создать

07.10.2008 Раскопки могильников в Казахстане позволят восстановить хронологию бронзового века Евразии

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", археологические раскопки могильников в Костанайской области позволят восстановить хронологию бронзового века во всей Евразии. В степях под городом Лисаковском (Костанайская область Казахстана) приступили к работе американские археологи из университета Аризоны. "Ученые собирают данные для будущего сенсационног
30.07.2008 США установят очередной радар ПРО в Евразии

диификаций размещены на Алеутских островах на Аляске, а также на многочисленных эсминцах класса Arleigh Burke ВМС США, Японии и ряда других стран. Более подробная информация о планах развертывания на евразийском континенте нового противоракетного радара будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
05.10.2007 Шведы берут СМАРТС по частям

муникационная компания Tele2 купила за $24,5 млн сотового оператора из Краснодарского края «Телеком-Евразия». Продавцом выступил базирующийся в Самаре сотовый оператор СМАРТС. Как отмечается в

05.10.2007 Tele2 приобрела у СМАРТС компанию "Телеком Евразия"

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 приобрела у СМАРТС компанию "Телеком Евразия" за 24,5 млн руб. за вычетом долгов компании, сообщает РБК. "Телеком Евразия" обладает лицензией на предоставление услуг сотовой связи в стандарте GSM 1800 в Краснодарском крае с
03.10.2007 Стартовал новый проект по исследованию земных экосистем Северной Евразии

mate Induced Vegetation Change Analysis Tool), основной целью которого является изучение взаимосвязи процессов глобального потепления и динамики состояния растительного покрова на территории Северной Евразии. В ходе реализации проекта планируется объединить информацию огромных многолетних архивов спутниковых изображений и исторических данных о растительности и климате на территории Северной
22.08.2007 «Приднестровский радиотелецентр» может приобрести «Евразия-Телерадиоком»

На покупку 100-процентного пакета акций компании "Приднестровский радиотелецентр" (п.Маяк) претендует российская компания "Евразия-Телерадиоком". Об этом заявил министр информации и телекоммуникаций Приднестровья Владимир Беляев. Он отметил, что "Евразия-Телерадиоком" - пока единственный претендент на приобр
03.07.2007 Инфофорум - Евразия 2007: кибервойна как реальность

В разгар июня в Москве прошла третья международная конференция "Инфофорум-Евразия — международные аспекты ИБ". Примечательно, что в России это мероприятие состоялось впервые. Присутствующие на нем представители госструктур, крупных заказчиков и ИТ-компаний попытались
14.06.2007 Готовится план территории Большого Евразийского университета

Генеральный план территории Большого Евразийского университета в Свердловской области будет готов уже в конце 2007 года, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Большой Евразийский университет должен объединить несколько уральских вуз

Публикаций - 582, упоминаний - 647

Евразия замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Huawei 3658 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8352 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 37
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 36
Telia Company - TeliaSonera 1024 34
5nine Software 1919 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 28
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 731 25
Microsoft Corporation 23955 24
Ростелеком - Связьинвест 1705 20
Yandex - Яндекс 6330 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3000 18
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 335 17
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 15
IBM - International Business Machines Corp 9313 15
Apple Inc 11554 14
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 85 14
Intel Corporation 11845 12
Google LLC 11308 12
Fintur 54 12
Xerox 1130 12
7522 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2659 11
Cisco Systems 4986 11
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 106 10
Oracle Corporation 6471 9
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 9
Евразия Телеком - Телеком Евразия 18 9
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 8
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 8
Samsung Electronics 9912 8
Softline - Софтлайн 2316 8
Интерсофт Евразия 12 8
VK - Mail.ru Group 3268 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 8
Крок - Croc 1761 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 7
Почта России ПАО 1979 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 14
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 12
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 14 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 11
РЖД - Российские железные дороги 1753 10
Takilant 51 9
Альфа-Групп 678 7
ГПБ - Газпромбанк 1004 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 7
Газпром ПАО 1211 6
Открытие ФК - Банк Открытие 523 6
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 99 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 416 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 165 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1379 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ Банк Евразия 13 4
ВТБ Лизинг 60 4
Альфа-Банк 1649 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 3
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 5 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 3
Lockheed Martin 751 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 3
Intel Capital 148 3
AstraZeneca - АстраЗенека 40 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 3
Ситимобил - Служба такси 151 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 310 3
Транснефть 281 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 420 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 77
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 103 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 59
Президент Российской Федерации 3970 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 22
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 86 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 15
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 39 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 10
Правительство Москвы 2137 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 8
Федеральное казначейство России 1636 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 400 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 7
Судебная власть - Judicial power 2196 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 386 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 748 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1762 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 6
Совет при президенте Российской Федерации 195 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 8
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 1
Евразийская ассоциация университетов 1 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 6 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
Международная академия связи - МАС 37 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 207
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 159
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19593 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9608 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10780 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11575 33
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 32
5G - пятое поколение мобильной связи 2005 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 30
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1951 29
5G NSA - 5G Non-Standalone 1909 29
5G SA - 5G Standalone 1908 29
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1908 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 29
5G NR - 5G New Radio 1917 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7797 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5591 28
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10801 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8606 26
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6678 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8898 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10226 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15324 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9504 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10124 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10010 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 20
Microsoft Windows 2000 8661 13
Microsoft Windows 14912 12
Huawei AppGallery 229 12
Google Android 13254 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 847 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 375 9
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 216 9
Apple iOS 7246 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 7
Apple iPhone 6 4862 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 854 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 223 6
Linux OS 8930 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 6
Apple iPad 3786 6
Google Earth - Google Планета Земля 455 6
Microsoft Windows BitLocker 929 5
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado 53 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 190 5
Google Play - Google Store - Android Market 3125 5
Huawei AirEngine 12 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 5
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 12 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 33 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 290 4
ВГТРК - Смотрим 564 4
Huawei Kunpeng ARM-процессор 61 4
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 92 4
Depositphotos - фотобанк 423 4
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1637 4
Путин Владимир 2899 37
Медведев Дмитрий 1641 31
Сяо Хайцзюнь 31 23
Каримова Гульнара 92 20
Каримов Ислам 95 19
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 14
Никифоров Николай 1173 13
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 13
Комков Михаил 14 11
Авакян Гаянэ 51 10
Минасян Карине 23 8
Щеголев Игорь 695 8
Носков Константин 232 7
Сереченко Денис 13 7
Касперская Наталья 280 5
Галицкий Александр 103 5
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 5
Елин Владимир 9 5
Кирюшин Геннадий 90 4
Кабанов Владимир 176 4
Чернышов Петр 12 4
Ахмедов Бекзод 38 4
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 4
Массух Илья 228 4
Адрианов Сергей 5 4
Wu Aiden - У Эйден 22 4
Тавсултанова Тамара 5 4
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Дворкович Аркадий 209 4
Казак Максим 162 3
Рейман Леонид 1037 3
Бородянский Борис 24 3
Астахов Константин 23 3
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 3
Мантуров Денис 94 3
Милявский Александр 6 3
Силуанов Антон 60 3
Ковалев Виктор 40 3
Борисов Юрий 115 3
Мирошниченко Александр 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 130647 432
Казахстан - Республика 5193 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 100
Беларусь - Белоруссия 4934 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 68
Европа 21275 62
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1159 54
Армения - Республика 2017 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 40
Швеция - Королевство 3568 38
Узбекистан - Республика 1559 38
Азия - Азиатский регион 5229 35
Грузия 1162 32
Украина 7414 32
Африка - Африканский регион 3354 31
Турция - Турецкая республика 2181 31
Таджикистан - Республика 824 30
Земля - планета Солнечной системы 10074 29
Германия - Федеративная Республика 12338 28
Индия - Bharat 5214 26
Азербайджан - Азербайджанская Республика 970 24
Япония 13075 22
Финляндия - Финляндская Республика 3519 22
Непал - Федеративная Демократическая Республика 127 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 19
Европа Северная - Скандинавия 691 18
Молдавия - Республика Молдова 693 17
Канада 4766 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 16
Ближний Восток 2820 15
Израиль 2658 14
Франция - Французская Республика 7662 13
Монголия 319 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3465 12
Бразилия - Федеративная Республика 2273 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 191
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 539 148
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 113
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 91
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5743 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3398 48
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6911 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9218 37
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5429 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6897 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8820 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7653 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11802 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3390 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6402 22
Кредитование - Сrediting - Заём 6253 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4876 21
Абонентская база - Абонентская плата 5398 21
Энергетика - Energy - Energetically 4597 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3733 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7121 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5956 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6382 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3444 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6044 17
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3074 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2783 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8187 16
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 554 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9374 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4659 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 45
Коммерсантъ - Издательский дом 1501 12
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 7
РОИ - Российская общественная инициатива 81 5
Bloomberg 1171 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 4
LiveScience 153 4
Washington Profile 142 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 4
Прайм - Агентство экономической информации 868 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 3
Ведомости 720 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 3
Казахстан Сегодня 308 3
РИА Новости 845 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 93 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
Радио Приднестровья 1 1
WikiLeaks 116 1
Nature 801 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
НГС - Новости Новосибирска 10 1
Алма ТВ - Alma TV 1 1
Мобильные системы 113 1
Total Telecom 613 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
The Observer 40 1
Румедиа - Business FM 3 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
DigiTimes - Издание 1305 1
AP - Associated Press 1994 1
ScienceDaily 400 1
Forbes - Форбс 696 1
Defense Talk 40 1
FT - Financial Times 1184 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7695 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 4
Gartner - Гартнер 3503 3
IDC - International Data Corporation 4878 3
IHS Markit 22 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Brand Finance 3 1
Microsoft Research 138 1
Samsung Research 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
CCS Insight 22 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Brand Mobile 5 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Frost & Sullivan 199 1
Wainhouse Research 40 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 1
Forbes Global 2000 32 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 1
Analysys Mason 26 1
Fortune Global 100 139 1
Oxford Economics 12 1
Superdata 12 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Forrester Research 819 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Markets&Markets Research 107 1
Data Insight - Исследовательское агентство 107 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 1
Fortune Global 500 284 1
Juniper Research 509 1
РАН - Российская академия наук 1741 11
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 137 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 2
МАН - Монгольская академия наук 2 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
ИИИ - Институт исследований интернета 51 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук 2 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 19 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 337 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
РАН ДВО ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
Auckland University of Technology - Te Wananga Aronui o Tāmaki Makau Rau - Оклендский технологический университет 2 1
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 10 1
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 5 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 103 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 27 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 94 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 4
Honor Cup 15 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 3
Huawei Digital Community Conference 3 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
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