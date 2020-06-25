Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PNAS
Proceedings of the National Academy of Sciences
Публикаций - 82, упоминаний - 82
PNAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 20965 1
|IBM 8661 1
|1С 5007 1
|Yota - Скартел 698 1
|ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
|Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
|Phys.org 954 8
|CNews RND - R&D.CNews 2081 8
|LiveScience 152 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
|New Scientist 1444 3
|Scientific American 80 2
|ScienceDaily 399 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru