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PNAS
Proceedings of the National Academy of Sciences



25.06.2020 Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить 1
20.03.2018 Какие пассажиры больше всего рискуют заразиться в самолете 1
03.04.2016 Океан можно превратить в неисчерпаемый источник ресурсов 1
28.10.2015 C ураганами можно бороться с помощью аэрозоля 1
24.12.2014 Эволюция — люди все больше похожи на птиц 1
28.10.2014 Глобальная катастрофа не остановит человечество 1
22.11.2012 У "белого шума" появился собрат - "белый запах" 1
21.11.2012 Обезьяны тоже переживают кризис среднего возраста 1
08.08.2012 Генетический анализ: евреи изолировались с самого начала 1
25.07.2012 Белые медведи оказались сверстниками австралопитеков 1
17.07.2012 Найдена гигантская плотина древних майя 1
06.07.2012 Электропроводящий биогель: напечатают, что хочешь 1
07.06.2012 Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц 1
05.06.2012 Переехали: предок человека жил в Азии 1
24.05.2012 ДНК-RW: Ученые научились перезаписывать геномную информацию 1
22.05.2012 Ученые узнали, как работает касторка 1
16.05.2012 Шведы доказали: Больше учишься – дольше живешь 1
21.02.2012 Российские ученые вырастили цветок из зерна возрастом 30 тысяч лет 1
10.01.2012 Доказано экспериментом: скрипка Страдивари хуже современных 1
14.12.2011 Люди против змей: вечное противостояние 1
24.11.2011 "Лабораторные" нейроны заработали в мозге мыши 1
11.08.2011 Флоресский человек оказался необыкновенным микроцефалом 1
07.07.2011 Тело морского ежа - это один большой глаз 1
08.06.2011 Предки человека были грузинами? 1
26.04.2011 Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения 1
20.04.2011 Цивилизация началась с массового убийства животных 1
23.03.2011 Лилия подсказала инженерам идею предохранителя 1
16.03.2011 Бактерии помогают организму бороться с гриппом 1
10.03.2011 Умные слоны помогают друг другу 1
02.03.2011 Мусорная ДНК регулирует активность генов 1
21.02.2011 Беззащитное просо станет биотопливом 1
04.02.2011 Шимпанзе способны к индукции 1
02.02.2011 Бактерии меняют мозг и поведение хозяев, в которых живут 1
25.01.2011 Итоги исследования: от длины слова зависит его информативность 1
21.01.2011 Создается видеокамера по образцу человеческого глаза 1
28.12.2010 Неандертальцы питались мясом с гарниром 1
28.12.2010 Окисление может опустошить океаны и снизить парниковый эффект 1
15.12.2010 Пчелы страдают от недосыпа не меньше людей 1
08.11.2010 Бактерии меняют феромоны мушек-дрозофил 1
19.10.2010 Универсальная вакцина против гриппа: тестирование началось 1

Публикаций - 82, упоминаний - 82

PNAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20965 1
IBM 8661 1
5007 1
Yota - Скартел 698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
Microsoft Office 2944 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 20 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 1
Yota Бизнес 61 1
SomeyaTakao - Сомея Такао 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 28
Земля - планета Солнечной системы 6448 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 8
Россия - Российская федерация - РФ 82110 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 6
Канада 3049 5
США - Нью-Йорк 2584 4
США - Калифорния 3066 3
Северная Америка 2576 3
США - Мичиган 162 3
Франция - Французская Республика 4920 2
Африка - Африканский регион 2660 2
США - Калифорния - Сан-Диего 285 2
США - Иллинойс 221 2
Испания - Королевство 2511 2
США - Пенсильвания 278 2
США - Аризона 401 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Луна 1155 2
Европа 7243 2
Израиль 1679 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Ливия 111 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 1
Марокко - Королевство 170 1
Чехия - Прага 131 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Китай - Ляонин 27 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 377 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 116 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
США - Мэриленд - Балтимор 88 1
США - Калифорния - Беркли 121 1
США - Мэриленд 151 1
Камерун - Республика 31 1
Мадагаскар - Республика 37 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 13 1
Африка Северная 178 1
Сахара - пустыня 102 1
Болезнь Паркинсона 101 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
Вторая мировая война 477 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 58 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 51 1
Phys.org 954 8
CNews RND - R&D.CNews 2081 8
LiveScience 152 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 4
New Scientist 1444 3
Scientific American 80 2
ScienceDaily 399 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 3
Yale University - Йельский университет 113 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
University of California Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 2 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 21 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 75 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
МТС Телеком Идея 51 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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