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Зоология наука о животных



25.03.2022 Более 200 животных вернулись домой или нашли новую семью благодаря сервису на портале мэра Москвы
13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных
08.09.2021 «Сбер» разработал систему распознавания животных
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных
01.04.2021 10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых
13.08.2020 Delivery Club запустил доставку товаров для животных
10.07.2020 Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда
12.08.2019 Стартовала V ежегодная благотворительная акция «Добролап»
10.04.2019 Яндекс запустил онлайн-сервис поиска домашних животных
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM
19.12.2018 ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных
11.09.2018 Создана первая российская микросхема для чипизации живых существ
10.09.2018 «Ангстрем» разработал первый отечественный микроидентификатор для чипирования животных
26.04.2017 Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных
15.12.2016 Глава Mail.Ru предложил законодательно приравнять роботов к животным или юрлицам
12.10.2016 В Рунете заработала соцсеть для домашних животных
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных?
18.12.2015 В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц
01.06.2015 «Ростелеком» автоматизировал деятельность органов власти Новосибирской области по надзору за объектами животного мира
29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области
21.04.2014 Создана онлайн карта эпидемий домашних животных
22.01.2014 Гендиректор Mail.ru вложил $1,125 млн в робота-кормушку для животных
01.04.2011 Нейробиологи узнали, что снится крысам
19.03.2010 Организация по защите животных хочет получить домен Sex.com
10.01.2007 «Красная книга» Белоруссии впервые доступна онлайн
18.04.2002 Informer.Ru представил новый раздел информеров для ресурсов Рунета

Публикаций - 444, упоминаний - 487
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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