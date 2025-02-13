«Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных Компания «Камский Бекон» автоматизировала процесс учета животных с помощью системы видеоаналитики Vmx SILA: LSI, разработчика «ВидеоМатрикс». Решение позволило минимизировать влияние человеческого фактора, повысить точность пересчета при взвешивании

На российском рынке появился новый цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ На российском рынке появился новый цифровой сервис для профессиональной помощи домашним животным с использованием искусственного интеллекта — Vetsy. Платформу уже используют более 5

Оформление разрешений на содержание и разведение животных перешло в «цифру» в Подмосковье региональном портале появилась новая услуга. Теперь оформить разрешение на содержание и разведение животных в полувольных условиях можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представител

Росзаповедцентр Минприроды России создал фотобанк всей заповедной системы страны на технологиях Yandex Cloud 49 отрядов. С помощью технологии можно найти на снимках даже представителей таких редких видов, как манул, амурский тигр, снежный барс, красный волк, зубр, кабарга, стерх, дрофа и др. Лучше все

Ученые НГУ обучают искусственный интеллект анализу томографических снимков животных усственного интеллекта в процессы анализа результатов снимков, полученных на компьютерном томографе. В данной лаборатории разрабатываются технологии нейтронозахватной терапии, проводятся испытания на животных препаратов-кандидатов для лечения онкологических заболеваний. Доклинические исследования проводятся на основе взаимовыгодного сотрудничества с представителями ветеринарных клиник Новос

«МегаФон»: без кота и жизнь не та – приморцы стали внимательнее к домашним животным Приморские любители кошек и собак активно включаются в помощь бездомным животным. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав сайты благотворитель

Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже Российский бренд технологичных товаров для животных Planeta Laika объявляет о начале продаж двух умных устройств, позволяющих буквально преобразить процесс ухода за домашними животными. Автоматические поилка и кормушка помогут владельца

Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных Департамент информационных технологий Москвы расширил возможности мобильного приложения «Мой id» для владельцев домашних животных. Теперь в нем можно не только в любой момент посмотреть и переслать основные сведения о питомце, но и быстро перейти к записи в ветклинику, а также проверить сроки обработки от паразит

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных ть, что ошейники с GPS-трекерами могут быть тяжёлыми и громоздкими, что может доставлять дискомфорт животным, особенно небольшим. В этом плане у съемных GPS-трекеров есть плюс: их можно закрепи

Опрос «МТС Travel»: с какими трудностями в путешествиях сталкиваются владельцы домашних животных Сервис «МТС Travel» опросил владельцев домашних животных на тему путешествий с питомцами. Оказалось, что пятую долю хозяев от путешествий ост

МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных це, Балахне, Заволжье, Кулебаках, Семенове, Сергаче, Лукоянове, Арзамасе, Богородске, Дзержинске, Лысково и на Бору. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Для большинства владельцев домашние животные – гораздо больше, чем просто четвероногие

МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных льска, Агрыза, Заинска, Менделеевска, Мензелинска, Нурлата, Мамадыша, Чистополя, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «В начале года Казань вошла в пятерку городов мира для любителей кошек и соба

МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных ети МТС действует в магазинах Пермского края, а именно в Перми, Чернушке, Кунгуре, Лысьве, Березниках, Чайковском, Добрянке. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние питомцы – это важная составляющая сегодняшней жизни для каждого, а

МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных ых магазинах Кировской области, а именно в Кирове, Кирово-Чепецке, Омутнинске, Вятских Полянах, Слободском, Яранске, Оричах. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Мы понимаем насколько важно владельцам домашних питомцев не ограничивать пос

МТС открыла свои магазины для домашних животных Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Кабардино-Балкария, Республики Карачаево-Черкесия. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по оборуд

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет Во время перехода от эдиакарского периода к кембрийскому значительно увеличилось разнообразие животных. Это совпало с освоением ими новых новых регионов экопространства посредством более разнообразных стратегий закапывания нор и колонизацией толщи воды. Причины такого эволюционного вспл

В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере ересадили лабораторной мыши конструкт печени, напечатанной на 3D-биопринтере. Сейчас ученым предстоит оценить результаты вмешательства и подготовиться к масштабному эксперименту на большем количестве животных. Цель исследователей – разработать подход к формированию биоэквивалента печени, способного решить проблему нехватки донорских органов, а также создать так называемую «печень-на чипе» -

Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировал решение уровня L4 Utrace Hub под потребности производителей ветпрепаратов и кормов для домашних животных. Теперь поставщики смогут передавать сведения о цифровой маркировке такой продукции в государственную систему мониторинга «Честный знак». По распоряжению Минпромторга, с 21 декабря 202

Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и у

«Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру формации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бездомным животным. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». С помощью «Умной камеры» в мобильн

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов Cell, сосредоточили внимание на организмах Placozoa, которые являются одним из самых простых типов животных. Пластинчатые (Placozoa) — это маленькие, плоские и прозрачные существа размером око

Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных Столичная компания ISBC займется выпуском и поставкой RFID-продукции для чипирования животных, рожденных от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об э

На связи с природой: клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдется в 100 руб. Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программ

Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей Yandex Cloud при поддержке Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких животных для национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай. Вместе со студентами ШАД специалисты разработали нейросеть, которая распознаёт 10 разных видов животных на изображения

Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru стмы — самые частые причины обращений к ветеринарам поздней осенью и зимой. Симптомы при простуде у животных — кашель и чихание. Нередко к ним добавляются выделения из носа, вялость и отказ от

Можно ли крепить электронные метки на ошейники домашних животных ение для сканирования и звуковых оповещений. В Bluetooth-метки встроены довольно строгие средства контроля конфиденциальности, которые могут помешать их использованию в качестве трекеров для домашних животных. Так, если AirTag находится вдали от сопряженного устройства в течение нескольких часов, она начнет издавать постоянный звуковой сигнал, указывая на свое присутствие. Эта мера по борьб

В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии ти и АО «Гознак» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию системы мониторинга безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руков

Wildberries расширит предложение товаров и услуг для животных нерство Объединение предпринимательских организаций «Опора». В соответствии с достигнутыми договоренностями, рабочая группа займется совместной работой по развитию интернет-продаж товаров и услуг для животных, а также обучению предпринимателей особенностям работы в онлайн-сегменте и консультациями по эффективному старту продаж на платформе Wildberries и портале цифрового-контента «Wildberri

ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальонами-адресниками Vettag. На сегодняшний день в коллекции представле

Кормушки для прослушки: «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в популярных умных кормушках для домашних животных Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали популярную умную кормушку Dogness для домашних животных и обнаружили в ней ряд уязвимостей. Они позволяют злоумышленникам тайно шпионить за владельцами и удаленно управлять кормушкой. «Лаборатория Касперского» сообщила обо всех найденных уя

«Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве «Сбермаркет» запустил доставку из интернет-магазина товаров для животных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корм

Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска али против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих экспериментах. Расследов

«Мегафон» предложил добавлять питомцев в семейную группу «Мегафон» создал специальное предложение для владельцев домашних животных, объединяющее тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя семья». Оно поз

Входную группу Московского зоопарка украсил современный 3D-экран с роликами о редких животных вать трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде и другим животным. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, представители этих редких и исчезающих ви

«Яндекс еда» привезет товары для животных Теперь в «Яндекс еде» можно заказать товары для животных из специализированных сетей. Зоомагазинам это позволит получить доступ к новой аудитории и поможет увеличить продажи, а пользователям – заказать все необходимое для питомцев с доставко

Более 200 животных вернулись домой или нашли новую семью благодаря сервису на портале мэра Москвы Москвичи опубликовали более 1500 объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru. Свыше 200 животных вернулись домой или нашли новую семью. Об этом

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной мар

«Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи» (helppet.ru). Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российск

«Сбер» разработал систему распознавания животных «Сбер» научил нейросеть отличать очень похожих друг на друга животных по определённым особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально