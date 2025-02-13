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Зоология наука о животных

СОБЫТИЯ


13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных

Компания «Камский Бекон» автоматизировала процесс учета животных с помощью системы видеоаналитики Vmx SILA: LSI, разработчика «ВидеоМатрикс». Решение позволило минимизировать влияние человеческого фактора, повысить точность пересчета при взвешивании
31.01.2025 На российском рынке появился новый цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ

На российском рынке появился новый цифровой сервис для профессиональной помощи домашним животным с использованием искусственного интеллекта — Vetsy. Платформу уже используют более 5
27.01.2025 Оформление разрешений на содержание и разведение животных перешло в «цифру» в Подмосковье

региональном портале появилась новая услуга. Теперь оформить разрешение на содержание и разведение животных в полувольных условиях можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представител
09.12.2024 Росзаповедцентр Минприроды России создал фотобанк всей заповедной системы страны на технологиях Yandex Cloud

49 отрядов. С помощью технологии можно найти на снимках даже представителей таких редких видов, как манул, амурский тигр, снежный барс, красный волк, зубр, кабарга, стерх, дрофа и др. Лучше все
03.12.2024 Ученые НГУ обучают искусственный интеллект анализу томографических снимков животных

усственного интеллекта в процессы анализа результатов снимков, полученных на компьютерном томографе. В данной лаборатории разрабатываются технологии нейтронозахватной терапии, проводятся испытания на животных препаратов-кандидатов для лечения онкологических заболеваний. Доклинические исследования проводятся на основе взаимовыгодного сотрудничества с представителями ветеринарных клиник Новос
18.11.2024 «МегаФон»: без кота и жизнь не та – приморцы стали внимательнее к домашним животным

Приморские любители кошек и собак активно включаются в помощь бездомным животным. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав сайты благотворитель
08.10.2024 Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже

Российский бренд технологичных товаров для животных Planeta Laika объявляет о начале продаж двух умных устройств, позволяющих буквально преобразить процесс ухода за домашними животными. Автоматические поилка и кормушка помогут владельца
22.07.2024 Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных

Департамент информационных технологий Москвы расширил возможности мобильного приложения «Мой id» для владельцев домашних животных. Теперь в нем можно не только в любой момент посмотреть и переслать основные сведения о питомце, но и быстро перейти к записи в ветклинику, а также проверить сроки обработки от паразит
06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

ть, что ошейники с GPS-трекерами могут быть тяжёлыми и громоздкими, что может доставлять дискомфорт животным, особенно небольшим. В этом плане у съемных GPS-трекеров есть плюс: их можно закрепи
19.04.2024 Опрос «МТС Travel»: с какими трудностями в путешествиях сталкиваются владельцы домашних животных

Сервис «МТС Travel» опросил владельцев домашних животных на тему путешествий с питомцами. Оказалось, что пятую долю хозяев от путешествий ост
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных

це, Балахне, Заволжье, Кулебаках, Семенове, Сергаче, Лукоянове, Арзамасе, Богородске, Дзержинске, Лысково и на Бору. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Для большинства владельцев домашние животные – гораздо больше, чем просто четвероногие
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных

льска, Агрыза, Заинска, Менделеевска, Мензелинска, Нурлата, Мамадыша, Чистополя, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «В начале года Казань вошла в пятерку городов мира для любителей кошек и соба
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных

ети МТС действует в магазинах Пермского края, а именно в Перми, Чернушке, Кунгуре, Лысьве, Березниках, Чайковском, Добрянке. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние питомцы – это важная составляющая сегодняшней жизни для каждого, а

15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных

ых магазинах Кировской области, а именно в Кирове, Кирово-Чепецке, Омутнинске, Вятских Полянах, Слободском, Яранске, Оричах. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Мы понимаем насколько важно владельцам домашних питомцев не ограничивать пос
15.04.2024 МТС открыла свои магазины для домашних животных

Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Кабардино-Балкария, Республики Карачаево-Черкесия. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по оборуд
26.03.2024 Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Во время перехода от эдиакарского периода к кембрийскому значительно увеличилось разнообразие животных. Это совпало с освоением ими новых новых регионов экопространства посредством более разнообразных стратегий закапывания нор и колонизацией толщи воды. Причины такого эволюционного вспл
05.02.2024 В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере

ересадили лабораторной мыши конструкт печени, напечатанной на 3D-биопринтере. Сейчас ученым предстоит оценить результаты вмешательства и подготовиться к масштабному эксперименту на большем количестве животных. Цель исследователей – разработать подход к формированию биоэквивалента печени, способного решить проблему нехватки донорских органов, а также создать так называемую «печень-на чипе» -
27.12.2023 Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировал решение уровня L4 Utrace Hub под потребности производителей ветпрепаратов и кормов для домашних животных. Теперь поставщики смогут передавать сведения о цифровой маркировке такой продукции в государственную систему мониторинга «Честный знак». По распоряжению Минпромторга, с 21 декабря 202
25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и у
05.12.2023 «Тинькофф» запустил первую умную финансовую камеру

формации до живых существ, например, собак и кошек, и делать пожертвования в фонды помощи бездомным животным. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». С помощью «Умной камеры» в мобильн
03.12.2023 Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Cell, сосредоточили внимание на организмах  Placozoa, которые являются одним из самых простых типов животных. Пластинчатые (Placozoa) — это маленькие, плоские и прозрачные существа размером око
23.11.2023 Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных

Столичная компания ISBC займется выпуском и поставкой RFID-продукции для чипирования животных, рожденных от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об э
08.11.2023 На связи с природой: клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдется в 100 руб. Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программ
23.10.2023 Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей

Yandex Cloud при поддержке Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса» завершила первый этап проекта по мониторингу диких животных для национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай. Вместе со студентами ШАД специалисты разработали нейросеть, которая распознаёт 10 разных видов животных на изображения
04.10.2023 Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru

стмы — самые частые причины обращений к ветеринарам поздней осенью и зимой. Симптомы при простуде у животных — кашель и чихание. Нередко к ним добавляются выделения из носа, вялость и отказ от

23.09.2023 Можно ли крепить электронные метки на ошейники домашних животных

ение для сканирования и звуковых оповещений. В Bluetooth-метки встроены довольно строгие средства контроля конфиденциальности, которые могут помешать их использованию в качестве трекеров для домашних животных. Так, если AirTag находится вдали от сопряженного устройства в течение нескольких часов, она начнет издавать постоянный звуковой сигнал, указывая на свое присутствие. Эта мера по борьб
01.09.2023 В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии

ти и АО «Гознак» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию системы мониторинга безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руков
07.07.2023 Wildberries расширит предложение товаров и услуг для животных

нерство Объединение предпринимательских организаций «Опора». В соответствии с достигнутыми договоренностями, рабочая группа займется совместной работой по развитию интернет-продаж товаров и услуг для животных, а также обучению предпринимателей особенностям работы в онлайн-сегменте и консультациями по эффективному старту продаж на платформе Wildberries и портале цифрового-контента «Wildberri
30.06.2023 ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных

Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальонами-адресниками Vettag. На сегодняшний день в коллекции представле
21.06.2023 Кормушки для прослушки: «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в популярных умных кормушках для домашних животных

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали популярную умную кормушку Dogness для домашних животных и обнаружили в ней ряд уязвимостей. Они позволяют злоумышленникам тайно шпионить за владельцами и удаленно управлять кормушкой. «Лаборатория Касперского» сообщила обо всех найденных уя
21.02.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве

«Сбермаркет» запустил доставку из интернет-магазина товаров для животных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корм
06.12.2022 Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска

али против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих экспериментах. Расследов
20.07.2022 «Мегафон» предложил добавлять питомцев в семейную группу

«Мегафон» создал специальное предложение для владельцев домашних животных, объединяющее тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя семья». Оно поз
05.05.2022 Входную группу Московского зоопарка украсил современный 3D-экран с роликами о редких животных

вать трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде и другим животным. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, представители этих редких и исчезающих ви
25.04.2022 «Яндекс еда» привезет товары для животных

Теперь в «Яндекс еде» можно заказать товары для животных из специализированных сетей. Зоомагазинам это позволит получить доступ к новой аудитории и поможет увеличить продажи, а пользователям – заказать все необходимое для питомцев с доставко
25.03.2022 Более 200 животных вернулись домой или нашли новую семью благодаря сервису на портале мэра Москвы

Москвичи опубликовали более 1500 объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru. Свыше 200 животных вернулись домой или нашли новую семью. Об этом

20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной мар
13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи» (helppet.ru). Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российск
08.09.2021 «Сбер» разработал систему распознавания животных

«Сбер» научил нейросеть отличать очень похожих друг на друга животных по определённым особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных

«Билайн» предлагает владельцам домашних животных воспользоваться специальными предложениями, которые помогут заботиться о четвероногих друзьях. Например, владельцы собак в Москве и Московской области могут приобрести умное решение дл

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Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

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Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
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WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 7
Greenpeace - Гринпис 130 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
GRC - Genome Reference Consortium - Консорциум по изучению генома 2 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
World Animal Protection - World Society for the Protection of Animals (WSPA) - Всемирное общество защиты животных 1 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 1 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ICCFA - International Cemetery, Cremation & Funeral Association Reviews - Международная ассоциация кладбищ и похоронных контор 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ГосИнформСистемы 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 291
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 283
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 210
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 208
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 187
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 184
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 180
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 180
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 155
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 143
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 141
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 137
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 132
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 132
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 130
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 115
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 110
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 103
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 102
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 101
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 100
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 100
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 95
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 92
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 89
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 87
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 83
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 80
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 79
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 78
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 78
Google Android 15243 106
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 86
Apple iOS 8583 75
Apple iPhone 6 4861 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 55
Microsoft Windows 2000 8678 49
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 38
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 36
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 34
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 31
Microsoft Windows 16882 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Linux OS 11533 24
Apple - App Store 3109 24
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 22
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 66 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 17
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 17
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Apple iPad 4011 13
Apple macOS 2419 13
Microsoft Office 4170 13
Xiaomi Mi Home 91 13
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 12
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 12
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Apple Siri - Голосовой помощник 441 11
Путин Владимир 3454 18
Сергунина Наталья 375 17
Левкевич Михаил 59 13
Газаров Артур 77 12
Ускова Ольга 174 11
Куртяник Надежда 441 11
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 9
Онищенко Владислав 98 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Гришин Дмитрий 210 7
Онищенко Геннадий 35 7
Овчинский Владислав 230 6
Васильев Александр 72 6
Фролов Борис 32 6
King David - Кинг Дэвид 10 5
Греф Герман 485 5
Криницкий Игорь 26 5
Lendlein Andreas - Лендляйн Андреас 4 4
Зинченко Богдан 4 4
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 4
Смагин Дмитрий 38 4
Langer Robert - Лэнджер Роберт 6 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
de Waal Frans - де-Ваал Франс 4 4
MacKellar Calum - Маккеллар Калум 4 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Орловский Виктор 408 4
Мишустин Михаил 787 4
Лысенко Эдуард 317 4
Сергеев Сергей 179 4
Ведяхин Александр 180 4
Федоров Алексей 142 4
Помозов Алексей 88 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Казарин Станислав 175 4
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 4
Лемякина Анна 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 904
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 563
Земля - планета Солнечной системы 10865 311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 295
Европа 24962 197
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 174
Германия - Федеративная Республика 13220 140
Япония 13807 122
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 118
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 100
США - Калифорния 4828 95
Африка - Африканский регион 3640 92
Канада 5081 87
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 79
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 67
Азия - Азиатский регион 5920 64
Беларусь - Белоруссия 6289 62
Франция - Французская Республика 8176 53
Южная Корея - Республика 7051 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 51
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 51
Великобритания - Лондон 2432 50
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 48
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 43
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 42
Испания - Королевство 3839 41
Солнечная система - Solar system 2569 40
Нидерланды 3745 39
Индия - Bharat 5869 38
Россия - СФО - Новосибирск 4875 37
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 37
Казахстан - Республика 6047 35
Мировой океан - World Ocean 528 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 34
Израиль 2856 33
Швеция - Королевство 3781 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 517
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 358
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 305
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 302
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 281
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 257
Ботаника - Растения - Plantae 1167 251
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 236
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 234
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 233
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 214
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 199
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 198
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 192
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 173
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 172
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 169
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 163
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 162
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 149
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 144
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 133
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 124
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 119
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 118
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 117
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 114
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 101
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 101
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 100
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 100
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 96
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 91
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 90
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 88
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 86
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 83
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 80
New Scientist 1448 90
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 75
CNews - ZOOM.CNews 1866 68
Nature 832 66
Phys.org 972 55
ScienceDaily 399 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 44
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 43
CNews RND - R&D.CNews 2274 35
LiveScience 154 26
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 21
TerraDaily 141 19
The Guardian - Британская газета 406 17
AP - Associated Press 2007 17
Public Library of Science - PLOS 71 16
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 15
Die Welt 80 14
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 12
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
NYT - The New York Times 1099 8
Washington Profile 142 8
Scientific American 81 8
Ведомости 1466 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Медуза - Meduza 48 7
Science Advances 35 7
Telegraph 199 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 6
The Register - The Register Hardware 1783 6
NEWSru.com 229 6
The Observer 40 5
Wikipedia - Википедия 650 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Известия ИД 770 5
EurekAlert 291 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Ananova 250 4
Cellular News 234 4
Nanotechweb 92 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Мишень 186 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
ResearchMe 14 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
PC Data 50 2
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
comScore Networks 35 1
Texcell 2 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
Cleantech Group 1 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Sucuri 6 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CCS Insight 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 46
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 31
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 25
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 20
University of Oxford - Оксфордский университет 211 19
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 16
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 15
University of Chicago - Чикагский университет 102 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 13
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 12
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 11
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 11
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 10
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 10
University of Bristol - Бристольский университет 86 10
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 10
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 9
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 9
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 9
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