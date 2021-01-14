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U.S. FDA Food and Drug Administration, USFDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

СОБЫТИЯ


14.01.2021 FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США

продолжением почти сорокалетнего партнерства, а с другой – положила начало пятилетнему соглашению о комплексной закупке (BPA). Таким образом SAS примет непосредственное участие в реализации инициатив FDA в области цифровой трансформации. FDA является давним клиентом SAS с большим и опытным сообществом пользователей и множеством критически важных приложений на базе технологий SAS. В х
20.07.2020 FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19

Philips получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение, которое позволяет клиникам использовать оборудование и программное обеспечение компании в области ультразвуковой диагностики для лечения пациентов с COVID-19. В число одобренны
26.11.2013 Заблокирован стартап жены основателя Google Сергея Брина

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило компании 23andMe продавать наборы для самостоятельного проведения ДНК-тестов,

04.10.2007 В США утрачен контроль над медицинскими исследованиями

ческих испытаний. Администрация по контролю за качеством лекарственных средств и пищевых продуктов (FDA) в течение 6 лет проводила инспекцию лишь одного из каждых 100 центров, где проводятся кл
05.06.2007 FDA одобрило новый монитор глюкозы для больных диабетом

Как сообщает ScienceDaily, что организации FDA (Food and Drug Administration, США) в понедельник одобрила устройство для непрерывного из
19.02.2007 FDA: лекарство из интернета может вызывать спазмы

Федеральная администрация США по лекарствам и пищевым продуктам (FDA) предупредила покупателей интернет-аптек о том, что вместо разных заказанных медикаментов они могут получить галаперидол — психотропный препарат, применяемый для лечения шизофрении. Галапер
05.04.2002 Время вживлять людям чипы пришло

нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration - FDA) не дало. Как сообщают представители ADS, 4 апреля они получили письменное руководство уп
05.04.2002 Время вживлять людям чипы пришло

нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration - FDA) не дало. Как сообщают представители ADS, 4 апреля они получили письменное руководство уп
26.02.2002 FDA одобрилa использование беспроводного устройства для контроля работы сердца

HealthFrontier сообщила о том, что Администрация по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA) одобрилa использование ее беспроводного кардиомонитора ecg@home. Устройство размером с пейджер измеряет электрическую активность сердца. Для снятия показаний сердца владелец должен положит
22.03.2000 Руководитель Food and Drug Administration призвал к усилению регулирования продажи лекарств через Интернет

розу для сложившейся американской системы здравоохранения. Президент Клинтон заявил, что инициатива FDA будет направлена в Конгресс, и на ее поддержку в бюджете предусмотрено около $10 млн. Одн

Публикаций - 126, упоминаний - 193

U.S. FDA и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 10
Google LLC 12688 5
Intel Corporation 12811 5
Optobionics 4 4
Samsung Electronics 11064 4
Cisco Systems 5372 4
Apple Inc 13154 4
Dassault Systemes 235 4
Neuralink 26 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Philips 2099 3
Sony 6739 3
Silver Lake Partners - Altera 103 2
TRW 29 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Нейрософт 4 2
Verizon - WorldCom 501 2
Compuware - CareTech Solutions 50 2
CA Technologies - Netegrity 26 2
LG Electronics 3735 2
Информзащита 941 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
SAS Institute 1082 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
AMD Xilinx 100 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
NTT Com - NTT Communications 91 1
Nikon 646 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
Cirrus Logic Inc 57 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Abbott Laboratories 12 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Monsanto 16 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Muddy Waters 7 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Virtual Medical Group 1 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
Dexcom 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Hyundai Motor Company 436 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Carl Zeiss AG 307 1
Торий НПП 47 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
EMA - European Medicines Agency - EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products or European Medicines Evaluation Agency - ЕАЛС - Европейское агентство лекарственных средств 2 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Канады 51 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
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NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
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Трофимов Дмитрий 43 1
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Warden Nina - Нина Уорден 1 1
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Johnson Kate - Джонсон Кейт 2 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
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Ашенбреннер Инна 15 1
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Эльянов Михаил 14 1
Кузьмин Леонид 6 1
Ализар Анатолий 6 1
Саломатин Алексей 8 1
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Седов Аркадий 3 1
Струкалев Максим 5 1
Сошнин Алексей 3 1
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