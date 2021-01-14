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U.S. FDA Food and Drug Administration, USFDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
СОБЫТИЯ
|14.01.2021
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FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США
продолжением почти сорокалетнего партнерства, а с другой – положила начало пятилетнему соглашению о комплексной закупке (BPA). Таким образом SAS примет непосредственное участие в реализации инициатив FDA в области цифровой трансформации. FDA является давним клиентом SAS с большим и опытным сообществом пользователей и множеством критически важных приложений на базе технологий SAS. В х
|20.07.2020
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FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19
Philips получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение, которое позволяет клиникам использовать оборудование и программное обеспечение компании в области ультразвуковой диагностики для лечения пациентов с COVID-19. В число одобренны
|26.11.2013
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Заблокирован стартап жены основателя Google Сергея Брина
Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило компании 23andMe продавать наборы для самостоятельного проведения ДНК-тестов,
|04.10.2007
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В США утрачен контроль над медицинскими исследованиями
ческих испытаний. Администрация по контролю за качеством лекарственных средств и пищевых продуктов (FDA) в течение 6 лет проводила инспекцию лишь одного из каждых 100 центров, где проводятся кл
|05.06.2007
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FDA одобрило новый монитор глюкозы для больных диабетом
Как сообщает ScienceDaily, что организации FDA (Food and Drug Administration, США) в понедельник одобрила устройство для непрерывного из
|19.02.2007
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FDA: лекарство из интернета может вызывать спазмы
Федеральная администрация США по лекарствам и пищевым продуктам (FDA) предупредила покупателей интернет-аптек о том, что вместо разных заказанных медикаментов они могут получить галаперидол — психотропный препарат, применяемый для лечения шизофрении. Галапер
|05.04.2002
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Время вживлять людям чипы пришло
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration - FDA) не дало. Как сообщают представители ADS, 4 апреля они получили письменное руководство уп
|05.04.2002
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Время вживлять людям чипы пришло
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration - FDA) не дало. Как сообщают представители ADS, 4 апреля они получили письменное руководство уп
|26.02.2002
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FDA одобрилa использование беспроводного устройства для контроля работы сердца
HealthFrontier сообщила о том, что Администрация по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA) одобрилa использование ее беспроводного кардиомонитора ecg@home. Устройство размером с пейджер измеряет электрическую активность сердца. Для снятия показаний сердца владелец должен положит
|22.03.2000
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Руководитель Food and Drug Administration призвал к усилению регулирования продажи лекарств через Интернет
розу для сложившейся американской системы здравоохранения. Президент Клинтон заявил, что инициатива FDA будет направлена в Конгресс, и на ее поддержку в бюджете предусмотрено около $10 млн. Одн
U.S. FDA и организации, системы, технологии, персоны:
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