FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США продолжением почти сорокалетнего партнерства, а с другой – положила начало пятилетнему соглашению о комплексной закупке (BPA). Таким образом SAS примет непосредственное участие в реализации инициатив FDA в области цифровой трансформации. FDA является давним клиентом SAS с большим и опытным сообществом пользователей и множеством критически важных приложений на базе технологий SAS. В х